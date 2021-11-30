Монастырский и МВД призывают украинцев "если и выходить на митинги, то только мирные". ВИДЕО

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал участников запланированных на завтра акций протеста соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

Соответствующее обращение он опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я - участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил", – написал Монастырский.

Он подчеркнул, что правоохранители с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и так же ожидают уважения к себе.

"Украина у нас одна! И наша с вами обязанность - ее защищать. Как на фронте, так и в тылу. Будем достойны этой ответственной и высокой миссии", - добавил он.

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В опубликованном им видео сотрудники полиции рассказывают о своем опыте защиты Украины на Донбассе и призывают граждан "если выходить на митинги, то только мирные".