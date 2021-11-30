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Новости Политика Украины
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акция (2401) МВД (9220) митинг (2540) протест (5753) Монастырский (332)

Монастырский и МВД призывают украинцев "если и выходить на митинги, то только мирные". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал участников запланированных на завтра акций протеста соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

Соответствующее обращение он опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я - участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил", – написал Монастырский.

Он подчеркнул, что правоохранители с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и так же ожидают уважения к себе.

"Украина у нас одна! И наша с вами обязанность - ее защищать. Как на фронте, так и в тылу. Будем достойны этой ответственной и высокой миссии", - добавил он.

Читайте также: Завтра все подъезды и входы в Раду будут заблокированы митингующими, - "слуга народа" Арахамия

В опубликованном им видео сотрудники полиции рассказывают о своем опыте защиты Украины на Донбассе и призывают граждан "если выходить на митинги, то только мирные".
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Топ комментарии
+60
Шо, очко жим-жим. Кроме вас их никто и не спровоцирует.
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30.11.2021 20:17
+44
А зраджувати Україну та український народ мабуть дозволено...
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30.11.2021 20:17
+37
Тітушки ,теж учасники Майдана і Беркута так саме !!!))))
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30.11.2021 20:34
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Якщо в поліції такі чудові люди, то нехай вони будуть із народом, а не із зеленою шоблою.
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30.11.2021 21:07 Ответить
Скоріш за все так і буде.
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30.11.2021 23:33 Ответить
Мерзотники були на обох Майданах-хтось нині міністр а хтось "мусор"! І вони не закликають до "законності" тих хто ту законність топче але їх "годує"-як і належить псам вони гарчать на тих на кого вказує господар! Ще можна ,якось зрозуміти тих "майорів" але Монастирський-мерзота що не гребує спекулювати "я учасник двох Майданів" і бути служкою "зеленої погані"! Не вірте цим виродкам-їм накажуть-вони вбиватимуть,пам'ятайте "Беркут"!
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30.11.2021 21:08 Ответить
Может я что-то не понимаю... Но кем были анонсированы митинги 1 декабря?
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30.11.2021 21:09 Ответить
Вам и понимать не надо. Тут главное на вентилятор кинуть.
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30.11.2021 21:18 Ответить
Не хамите, молодой человек. Не люблю пользователей не понимающих сарказм.
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30.11.2021 21:33 Ответить
Я понимаю. Извините если шо не так. Коменты почитайте. Тут "патриотам" самое главное всех гов.. м
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30.11.2021 21:41 Ответить
закидать
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30.11.2021 21:42 Ответить
Если зеледент анонсирует митинги на 1 декабря то это означает лишь одно: он окончательно стал на путь овоща с титушками. Какая организация заявляла о митингах на 1 декабря?
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30.11.2021 21:50 Ответить
Я так понял темные силы хотят захватить власть. Мож зе кому на хвост наступил? Только революции делают романтики, а плодами пользуются мерзавцы и проходимцы.
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30.11.2021 21:54 Ответить
Только квартал делает концерты. Зе сам является хвостом. И тем, кто сам выполняя концерты в московии рассказывал как наши границы отодвигает рабссея.
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30.11.2021 22:03 Ответить
Завтра посмотрим.
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30.11.2021 22:07 Ответить
Погрожуєш?
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01.12.2021 10:26 Ответить
декабристами
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30.11.2021 21:20 Ответить
Я тоже участник 2х Майданов и не только. Бардака в стране хватает.
Раскачивать ситуацию сейчас - это только на руку Уйлу.
Україна понад усе!
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30.11.2021 21:13 Ответить
І що з того, що ви учасник 2-х Майданів? Тепер через те що ви учасник, українці мають сидіти і ждати коли клоун розвалить Україну? Ви хизуєтесь, що "участник 2х Майданов и не только", але це не завадило вам у 2019 привести до влади відвертого ворога української держави, який ішов у президенти з єдиною метою, розрушити цю державу.
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30.11.2021 21:25 Ответить
Та ви ж самі, ЗАРАЗ розриваєте Україну. Шож ви падлюки робите?
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30.11.2021 21:50 Ответить
а ти у 2019 за кого голосував?
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30.11.2021 21:56 Ответить
пнх падаль кацапська.
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30.11.2021 21:59 Ответить
МирДверьМяч он. А не участник. "А то Путин нападе." Він вже 8 років. Як напав. То Арестович постить, по ходу...
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30.11.2021 22:21 Ответить
І до того ж "тища" то не посипана "пудрою", не то, що "наколоті апельсини"
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30.11.2021 22:08 Ответить
https://youtu.be/zgP8jiSBSug

Нє ходітє дєті мєтінговать
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30.11.2021 21:14 Ответить
В эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.

Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
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30.11.2021 21:15 Ответить
Свято наближається 2.5 роки!!!.
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30.11.2021 21:15 Ответить
Уж не проконсультировался ли этом министр
Министерства Вовкиных Делишек у этой компании?
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30.11.2021 21:16 Ответить
Розберемось...
Ми теж у 2014 році не по дискотеках швендяли. А будете плутатись під ногами - отримаєте стусанів🤣
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30.11.2021 21:20 Ответить
А всего-то, достаточно было уволить ермака... как и януковичу захарченко в его время... а теперь, зюзя, пеняй на себя.
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30.11.2021 21:20 Ответить
Він його не може звільнити, бо Єрмака до нього приставило ФСБ. Це про Єрмака відомо, що він агент Козирь. А про що домовлявся Віслюк в Омані з Патрушевим і що воно там понапідписувало ми ж не знаємо.
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30.11.2021 21:29 Ответить
А ви шановний мабуть бачили усі секретні документи, чули усі розмови? Ч и вам сам патрушев доповідав?
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30.11.2021 21:48 Ответить
Ні, патрушев мені не доповідав, тому й написав, що "ми ж не знаємо". Уважніше читайте коментарі.
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30.11.2021 22:04 Ответить
Про ермака все понятно, - нам понятно. Но я обращаюсь к клиническому, нет, паталогическому идиоту (не врач, поправьте в терминах, если надо, но суть я ясно изложил). Да и поздно уже зюзе, тут его задницей отвечать придется.
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30.11.2021 21:53 Ответить
А ось вам інша версія.
Ми вже знаємо, що керівництво ВЧК, ОГПУ, НКВД...ФСБ з євреїв. Може батько Єрмака працював і на Ізраіль, і синок теж на Ізраіль працює. Ось Єрмак передав інформацію у Тель-Авів, а вже Ізраіль передав цю інформацію до Кремля, а вже кремлівськи передали її Луке...

Так що прави Піскун та Смешко - по ділу Вагнеровців вже давно повинне було відкрити крімінальну справу Генпрокуратури та СБУ, а ще більш правільно було б вести цю справу військовою прокуратурою, але вони ликвідована, на жаль.
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30.11.2021 23:41 Ответить
Правдива версія така: Зеленський подзвонив Путіну, а Єрмак подзвонив Козаку. Повідомлення про телефонну розмову Зеленського й Путіна є на сайтах обох президентів (26 липня 2020 року телефонна розмова зеленського з путіним). Отриману інформацію путін передав ФСБ, а ті повідомили КГБ Білорусії, ну а білоруські КГБісти доповіли Лукашенку.
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01.12.2021 02:53 Ответить
Можливо і так. Тому підтримую Піскуна та Смешко - потрібне кваліфіковане слідство, а не ТСК з семі СН та одного з ОПЗЖ, та ще й під керівництвом Безуглої (фельдшерка).
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01.12.2021 10:33 Ответить
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30.11.2021 21:28 Ответить
Ну переворот вам ,зесрани,в пору самим делать,чтоб спасти зедегенерат-а ,а то его амеры за яйки взяли -давай доки и все
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30.11.2021 21:54 Ответить
Приве!
Где ты берёшь все эти удивительные истории? Ты знаешь больше, чем Цензор.)) Кто твои информаторы?!
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30.11.2021 22:05 Ответить
Хлопці з МВС, воїнів ВСУ під Дебальцевим було набагато більше і не кожен з них отримує зарплатню комбата. Може завтра вийдете разом з нами, а не захищаючи злочинців?
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30.11.2021 21:32 Ответить
"Я - учасник обох Майданів..." То може він ще на колчаківськіх фронтах раненений?
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30.11.2021 22:18 Ответить
майдан начался ночью 30 ноября 2013 года
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30.11.2021 22:19 Ответить
29 ноября 2013 года ночью беркутня зверски избила молодежь протестовавшую против януковского разворота Украины от ЕС в сторону наРфии.
А утром 30 ноября 2013 года начался Майдан.
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30.11.2021 22:29 Ответить
я приехал в киев в 2 часа ночи 30 ноября.уже все бурлило
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30.11.2021 22:40 Ответить
Я понял. Майдан начался, когда именно ты приехал и никак иначе.
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30.11.2021 23:36 Ответить
Прочитав і подивився на годинник. Пора виходити. Поки докочу шини буде ранок.
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30.11.2021 22:37 Ответить
Шоу РоЗЕзли коміка.Дмитро Чекалкін.Без слів,тільки слухати.Да,також можна і дивитися . https://youtu.be/h_gRKGEOla8
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30.11.2021 22:24 Ответить
Приходить на мирную демонстрацию с колёсами или нет?
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30.11.2021 22:25 Ответить
От зараз питання прозвучало якось двозначно.Може з шинами?
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30.11.2021 22:36 Ответить
Народ - влада.А не усякі ***********,мінєт міністри.Влада сама вирішує,що і як їй робити.Якщо полюцейські забувають,що вони служать Українському Народу і жруть за його кошт,то будуть обов'язково пизжені...І не треба мені тут сканудити мовляв рєб'ята давайтє жить дружно.Обісцявся?То заткни пельку,забийся під плінтус і не відсвічуй.
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30.11.2021 22:33 Ответить
А ко мне пид#ры приезжали с оружием мирно?! Ублюдки, вы забыли майдан, и откуда власть взялась, титушня едет по заказам
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30.11.2021 22:54 Ответить
Мирным митинг может быть в одном случае - если его не разгоняют.
Если начали разгонять - какой он в задницу мирный?
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30.11.2021 23:07 Ответить
Слышали уже...сначала от только дискотека от Русланы...а потом в у соседей от Тихановской...
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30.11.2021 23:23 Ответить
Вже пізно, тільки силовий варіант
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01.12.2021 01:10 Ответить
Так а ніхто ж і не закликає "воювати", півень біля ОПи вже і так безголовий.
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01.12.2021 06:37 Ответить
ну что ж, Б-г любит троицу. Придется пройти еще раз.
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01.12.2021 09:21 Ответить
из мусора защитник Украины как из йуха - молоток
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01.12.2021 10:31 Ответить
Це тіж поліцейські- " ветерани" з блокпосту під Красноармійськом, що у нас патрони шукали???
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01.12.2021 10:51 Ответить
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