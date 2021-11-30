Монастырский и МВД призывают украинцев "если и выходить на митинги, то только мирные". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал участников запланированных на завтра акций протеста соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.
Соответствующее обращение он опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я - участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил", – написал Монастырский.
Он подчеркнул, что правоохранители с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и так же ожидают уважения к себе.
"Украина у нас одна! И наша с вами обязанность - ее защищать. Как на фронте, так и в тылу. Будем достойны этой ответственной и высокой миссии", - добавил он.
В опубликованном им видео сотрудники полиции рассказывают о своем опыте защиты Украины на Донбассе и призывают граждан "если выходить на митинги, то только мирные".
Пожалуйста, подождите...
Раскачивать ситуацию сейчас - это только на руку Уйлу.
Україна понад усе!
Нє ходітє дєті мєтінговать
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
Министерства Вовкиных Делишек у этой компании?
Ми теж у 2014 році не по дискотеках швендяли. А будете плутатись під ногами - отримаєте стусанів🤣
Ми вже знаємо, що керівництво ВЧК, ОГПУ, НКВД...ФСБ з євреїв. Може батько Єрмака працював і на Ізраіль, і синок теж на Ізраіль працює. Ось Єрмак передав інформацію у Тель-Авів, а вже Ізраіль передав цю інформацію до Кремля, а вже кремлівськи передали її Луке...
Так що прави Піскун та Смешко - по ділу Вагнеровців вже давно повинне було відкрити крімінальну справу Генпрокуратури та СБУ, а ще більш правільно було б вести цю справу військовою прокуратурою, але вони ликвідована, на жаль.
Где ты берёшь все эти удивительные истории? Ты знаешь больше, чем Цензор.)) Кто твои информаторы?!
А утром 30 ноября 2013 года начался Майдан.
мінєтміністри.Влада сама вирішує,що і як їй робити.Якщо полюцейські забувають,що вони служать Українському Народу і жруть за його кошт,то будуть обов'язково пизжені...І не треба мені тут сканудити мовляв рєб'ята давайтє жить дружно.Обісцявся?То заткни пельку,забийся під плінтус і не відсвічуй.
Если начали разгонять - какой он в задницу мирный?