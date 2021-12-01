В 2022 могут отменить дополнительные выходные после 8 марта и 1 мая, - Ткаченко
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о планах не переносить выходные на будний день из-за двух праздников в случае, если они придутся на субботу или воскресенье.
Об этом он рассказал на канале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ
По словам министра, в следующем году, если праздники будут приходиться на субботу или воскресенье, выходные дни могут не переносить на будний день. Впрочем, это касается только двух праздников.
"Речь шла о 1 мая и 8 марта. И это общеевропейская традиция: даже в Советском Союзе не было на следующий день выходного. А все остальные традиционные праздники: Новый год, Рождество, Пасха и Троица остаются так, как и было", - объяснил Ткаченко.
Он добавил, что официального решения на этот счет еще нет, но планы сейчас - такие.
Других праздников перемены не коснутся.
Пожалуйста, подождите...
8 березня - робочий, хоча жінок вітають.
Отменить выходные в этот период очередное скотство
Буддисти не?
Нас-рать.
1-е мая - большинство празднуют на природе (кто на шашлыках кто на огороде... )))
8-е марта... Женский день... и день, что год кормит для продавцов цветов...)))
Клара Карлу Курила Кларнет
А люди вынуждены за копейки работать с утра до вечера, сидя на голодном пайке. Многие мечтают на праздниках просто выспаться и побыть с детьми.
Май - день картошки, дач, шашлыков.
8 марта - Женский жень, Весна!!!!
У ЗЕбилов ничего святого не осталось.
Давайте уже в Ростов валите!