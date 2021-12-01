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праздник (1683) Ткаченко Александр (429) перенос (35) 8 марта (109)

В 2022 могут отменить дополнительные выходные после 8 марта и 1 мая, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2022 могут отменить дополнительные выходные после 8 марта и 1 мая, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о планах не переносить выходные на будний день из-за двух праздников в случае, если они придутся на субботу или воскресенье.

Об этом он рассказал на канале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ

По словам министра, в следующем году, если праздники будут приходиться на субботу или воскресенье, выходные дни могут не переносить на будний день. Впрочем, это касается только двух праздников.

"Речь шла о 1 мая и 8 марта. И это общеевропейская традиция: даже в Советском Союзе не было на следующий день выходного. А все остальные традиционные праздники: Новый год, Рождество, Пасха и Троица остаются так, как и было", - объяснил Ткаченко.

Читайте также: Минкультуры предлагает отменить перенос выходных дней в связи с праздниками

Он добавил, что официального решения на этот счет еще нет, но планы сейчас - такие.

Других праздников перемены не коснутся.
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Топ комментарии
+10
А в каких цивилизованных странах 1 мая и 8 марта - выходные? Просто из интересу....
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30.11.2021 20:36
+7
"Слуга" Тищенко назвал Чернобыльскую трагедию "праздником" и призвал "поздравить" ликвидаторов.
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30.11.2021 20:39
+7
ой лучше бы он пошел таки в отставку )))))
1-е мая - большинство празднуют на природе (кто на шашлыках кто на огороде... )))
8-е марта... Женский день... и день, что год кормит для продавцов цветов...)))
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30.11.2021 21:36
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30.11.2021 20:31 Ответить
А в каких цивилизованных странах 1 мая и 8 марта - выходные? Просто из интересу....
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30.11.2021 20:36 Ответить
У Польщі 1-3 травня вихідні (3 травня - День Конституції).
8 березня - робочий, хоча жінок вітають.
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30.11.2021 21:00 Ответить
Тобто, святкують День Конституцii, не вот это вот краснозадое 1 мая?
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30.11.2021 21:04 Ответить
По перше 1 мая- це не краснозаде свято. Комуняки його спотворили. Це свято пішло з США. По друге, майже в кожному польському місті чи селі є вулиця 1 мая. Поважають вони це свято, навіть не знаю чому
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30.11.2021 21:15 Ответить
Та знаю я откуда оно пошло. В деталях. Это как со свастикой, которая из солярного символа превратилась в символ абсолютного зла. Интересно было бы знать, шо именно празднуют в Польше в этот день - изначальный смысл или то, во шо его извратили русские?
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30.11.2021 21:19 Ответить
Просто люди картошку садят, а кто после зимы на шашлык выезжает.
Отменить выходные в этот период очередное скотство
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30.11.2021 23:01 Ответить
Интересно... мы как раз в эти дни(начало травня) тоже сажаем на огородах. Все мои соседи, которых я могу видеть. Но, кроме меня(к сожалению, я рожден в совке) никто не знает про "сакральное значение" 1 мая.
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30.11.2021 23:09 Ответить
Просто нам другог никто не предложит. Никто всерьез не воспринимает это как политический праздник. В эти весенние дни необходимы " трудовые каникулы". Под благовидным предлогом нас пытаются лишить оставшегося
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30.11.2021 23:22 Ответить
В Німетчині
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30.11.2021 21:29 Ответить
Неудивительно.
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30.11.2021 21:30 Ответить
Це найбільше свято третього райху.
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01.12.2021 13:58 Ответить
а причем там другие нам нужно иметь свои праздники А 8 Марта давно уже не политический а чисто женский Светлый и прекрасный День Женщин Матерей Невест и всего женского царства
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30.11.2021 21:53 Ответить
Вы видели тех...ээээ...существ, которые стояли у истоков этого "праздника" - Клару Цеткин и Розу Люксембург? Вот этим как раз и был необходим официальный праздник, бо с их рожами в любой другой день мужское внимание было из разряда влажных мечтаний.
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30.11.2021 21:57 Ответить
Мы ещё и новый год отмечаем . Тоже странный праздник.
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30.11.2021 23:03 Ответить
Новый Год много кто отмечает. Но только у русских там присутствует изобретение красножопых - дед мороз.
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30.11.2021 23:12 Ответить
Согласитесь что странный праздник. В Испании вообще много странных праздников. Люди отдыхают,веселятся и это хорошо. У нас продолжительность жизни небольшая, отработал, получил нищенскую пенсию и на кладбище. Так что праздники это определенная отдушина в серых буднях. Это я не про себя.
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30.11.2021 23:27 Ответить
Максим, а почему вы такой злой? Вы же по ту сторону океана в благословенной стране. Ну отдыхаем мы так, празднуем, мне например до сраки ваш день благодарения и день труда. Вот вобще до сраки как вы в сша живете, лишь бы вам хорошо было как вы живете. Я не лажу на американские форумы, иногда посмотрю видео в ютубе. Очень хорошее есть про зомбиленд в Кенсингтон Авеню в Филадельфии - и понимаю, ээто же частичка вашего культурного кода, вам с этим жить и не пишу ничего осуждающего.
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01.12.2021 08:55 Ответить
"Слуга" Тищенко назвал Чернобыльскую трагедию "праздником" и призвал "поздравить" ликвидаторов.
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30.11.2021 20:39 Ответить
бо пьяний був
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30.11.2021 21:54 Ответить
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30.11.2021 20:40 Ответить
Ну, йолка - це святе.
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30.11.2021 20:50 Ответить
предлагаю и 1 января всем на работу...будет весело
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30.11.2021 21:20 Ответить
с 31 на 1, сутки всем дежурить на работе
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01.12.2021 08:27 Ответить
Різдво треба святкувати ДО Нового Року, як і усі люди.
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30.11.2021 21:32 Ответить
\\як і усі люди.\\
Буддисти не?
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30.11.2021 22:20 Ответить
Перше мая?
Нас-рать.
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30.11.2021 21:33 Ответить
Ну назови его днём посадки картошки
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30.11.2021 23:05 Ответить
Тю. Першого травня у мене вже сходить як мінімум.
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30.11.2021 23:13 Ответить
Это если было время посадить. Но кроме картошки есть и помидоры и сад опрыскать. Весна , работы дофига. Нужны какие то длинные выходные. Нам ведь взамен ничего не дадут
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30.11.2021 23:37 Ответить
В честь дня народження ***** вихідний як, не влаштує?
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30.11.2021 23:55 Ответить
І ще попереду нас-рать і позаду нас-рать.
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01.12.2021 07:22 Ответить
ой лучше бы он пошел таки в отставку )))))
1-е мая - большинство празднуют на природе (кто на шашлыках кто на огороде... )))
8-е марта... Женский день... и день, что год кормит для продавцов цветов...)))
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30.11.2021 21:36 Ответить
Теперь на Хануку будем гулять?
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30.11.2021 21:40 Ответить
Безперечно, тема, яку підняв зелений Ткпченко - суперважлива. Особливо для десятків тисяч безробітних. Офіційних і не зовсім. Які св'яткую ть і після 1мая, і після 8 березня не день, не два, а цілий рік! У людини, яка дорожить роботою, навіть не виникне такого питання - відпочивати від роботи, яка добре оплачується. Хоча одну таку істоту я здаєтья знаю: " я маю право на відпочинок, я всенародно обраний...". Суть не в рудиментах совка. Суть у здоровому глузду і безумовно достойні оплаті. Наші заробітчани за кордоном працюють і у св'ята, і у вихідні, якщо оплата у ці дні подвоюється.
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30.11.2021 21:43 Ответить
мене особисто втомлюють численні вихідні. До того ж бізнес працює а чиновники відпочивають
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30.11.2021 21:45 Ответить
Так ипаш без выходных и без отпуска.
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01.12.2021 00:54 Ответить
не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти
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01.12.2021 10:50 Ответить
Ну что ЗЕбилы опять сделали себя разом!
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30.11.2021 21:47 Ответить
Та по части 8 марта Клара Целкин как узнает--то в гробу перевернётся!
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30.11.2021 21:52 Ответить
да тут дело не в Кларе а в том что Слуги Урода на радость олигархам оставят суки как при Сралине 2 выходных! День рождения клоуна-наркомана и день рождения Бородатой бабушки. Если им не нравится 8 марта пусть сделают 9
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30.11.2021 21:58 Ответить
Карл (видимо Маркс) Клал на Клару
Клара Карлу Курила Кларнет
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30.11.2021 22:18 Ответить
Фу---как не культурно! Дело ведь пролетарское. Как говорилось в одном большом южном городе в эпоху развитого социализма---*пролетарии всех стран---пролетайте*. Там же в том городе и долго была пивнуха на углу двух улиц. Пивнуху прозвали Два Карла. В смысле Либкхнекта и Маркса.
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30.11.2021 22:54 Ответить
Еще одна маленькая радость светлого зеленого будущего. А сколько таких радостей нас еще ждет впереди - за 2 года при власти зеленых уродов?
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30.11.2021 23:47 Ответить
Пусть эти клоуны отменять субботы. Работать по 6 дней. А то как то много выходных. А если честно, то это очередное скотство. Украсть у людей 2 выходных. Мне например покер, что это за дни, но 3 -4 выходных дня, это небольшой отпуск и всегда есть как их провести.
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01.12.2021 00:56 Ответить
за 8 марта женщины вам всё повыцарапывают.
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01.12.2021 04:40 Ответить
Хоч раз на рік чоловіків заставляють домашню роботу робити, а їх позбавлять такого "задоволення"
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01.12.2021 07:24 Ответить
да ладно, в норм семьях домашняя работа пополам.
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01.12.2021 07:31 Ответить
Депутаты - зеленые уроды - что-то сами празднуют неделями по несколько раз в году, на дорогих курортах тратя тысячи долларов и обжираясь деликатесами.
А люди вынуждены за копейки работать с утра до вечера, сидя на голодном пайке. Многие мечтают на праздниках просто выспаться и побыть с детьми.
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01.12.2021 06:27 Ответить
А ведь раньше майские праздники были 1 и 2го мая. Не напомните, при ком украли 2-е мая? Зелепань просто продолжает петины рехформы.
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01.12.2021 08:35 Ответить
У зеленых мозгов нет!

Май - день картошки, дач, шашлыков.
8 марта - Женский жень, Весна!!!!

У ЗЕбилов ничего святого не осталось.
Давайте уже в Ростов валите!
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01.12.2021 07:38 Ответить
Рабам праздники неположены.
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01.12.2021 07:46 Ответить
"Посадишь в грязь - будешь князь", - а першого у суху землю саджають картоплю д'біли.
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01.12.2021 09:09 Ответить
8 березня і "майскіє" така ж комуняцька лажа, як 23 лютого і "актябрьскіє".
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01.12.2021 14:01 Ответить
 
 