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Подразделения ВСУ примут участие в 26 многонациональных учениях в 2022 году, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения ВСУ примут участие в 26 многонациональных учениях в 2022 году, - Минобороны

В 2022 году подразделения Вооруженных Сил Украины примут участие в 26 многонациональных учениях - как на территории Украины, так и за пределами.

Об этом замминистра обороны Анна Маляр сообщила на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2022 году у нас запланировано проведение 10 многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21,5 тысяч военнослужащих Украины и около 11 тысяч иностранных участников учений.

Кроме того, подразделения Вооруженных Сил примут участие в 16 многонациональных учениях за пределами Украины", - написала Маляр.

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Чиновница добавила, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений, планируется осуществить в рамках ассигнований, предусмотренных Министерству обороны Украины на 2022 год.
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Українську армію потрібно розбудовувати якнайшвидше та якнайкраще...
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30.11.2021 21:18 Ответить
Я вас умоляю... до очередных выборов...
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30.11.2021 21:23 Ответить
22-год получается будет сплошным годом недержаний на скабеево-секель-TV... а мож и хутя окочурится.
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30.11.2021 21:21 Ответить
 
 