Подразделения ВСУ примут участие в 26 многонациональных учениях в 2022 году, - Минобороны
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В 2022 году подразделения Вооруженных Сил Украины примут участие в 26 многонациональных учениях - как на территории Украины, так и за пределами.
Об этом замминистра обороны Анна Маляр сообщила на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В 2022 году у нас запланировано проведение 10 многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21,5 тысяч военнослужащих Украины и около 11 тысяч иностранных участников учений.
Кроме того, подразделения Вооруженных Сил примут участие в 16 многонациональных учениях за пределами Украины", - написала Маляр.
Чиновница добавила, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений, планируется осуществить в рамках ассигнований, предусмотренных Министерству обороны Украины на 2022 год.
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