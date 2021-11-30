РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14148 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
1 585 18
война (46566) Сербия (349) Донбасс (26945) наемники РФ (2002)

В Сербии вербовщика наемников для участия в войне на Донбассе приговорили к 6 месяцам домашнего ареста

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Сербии вербовщика наемников для участия в войне на Донбассе приговорили к 6 месяцам домашнего ареста

Суд в Белграде вынес первый приговор обвиняемому в организации в 2014 году отправок на восток Украины наемников для участия в боевых действиях на стороне оккупационных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Как сообщили в Верховном суде Белграда, 22 октября 2021 года суд признал обвиняемого виновным и приговорил к шести месяцам домашнего ареста, без применения электронного браслета.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину и суд вынес приговор на основании соглашения о признании вины. В приговоре говорится, что осужденный был задержан 15 августа 2021 года, а через два дня освобожден из-под стражи. Однако подробностей о том, как его задержали и сдался ли он сербским властям, не сообщается.

Согласно приговору, в октябре – ноябре 2014 года мужчина искал наемников через соцсети и отправлял им билеты на самолет из Белграда в Москву, откуда их перебрасывали в оккупированный РФ Алчевск. Кроме того, он вместе с другим лицом из Колумбии организовал военизированное формирование "Континентальный союз" (Unité Continentale), в которое входили сербы, французы и испанцы.

Читайте также: Наемник РФ, который в 2014 году убивал раненых украинских воинов, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

В документе суд скрыл имя осужденного и все детали его личности – год рождения, адрес проживания, а также имена других людей, которых касается это дело.

Как отмечает издание Radio Slobodna Europa, суды в Сербии уже выносили приговоры за наемничество в конфликте на Донбассе, но это первый приговор за организацию участия в войне на чужой территории. За период с 2015-го по 2018 год было вынесено 32 обвинительных приговора боевикам, все – на основании заявления о признании вины. По 28 делам суд приговорил обвиняемых к испытательному сроку, а четыре человека были приговорены к домашнему аресту на шесть месяцев. 12 из 32 осужденных были членами "Континентального союза".

Согласно данным посла Украины в Сербии Александра Александровича на декабрь 2018 года, более 300 граждан Сербии поехали на Донбасс и принимали участие в конфликте на стороне боевиков и оккупантов.

Члены военизированного формирования "Континентальный союз" с 2018 года находятся под следствием в Украине, сообщили изданию в украинской прокуратуре. Их обвиняют в совершении нападений на украинские силы в Донецкой и Луганской областях. Среди обвиняемых – 10 граждан Испании, 21 гражданин Италии, 11 граждан Франции, шесть граждан Сербии, один гражданин Молдовы, один гражданин США, два гражданина Финляндии, два гражданина Чехии, один гражданин Беларуси и один гражданин Латвии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Сербы - балканская русня.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:26
+7
Це ж яке горе - жити вдома півроку. Ну хто це витримає?! Сербня - звичайна кацапня.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:42
+5
Серби братушки руSSкіх звірів.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сербы - балканская русня.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:26 Ответить
От би з кого приклад брати...
показать весь комментарий
30.11.2021 21:33 Ответить
С сербов???? Не поленитесь, сами для себя посмотрите, шо и где делал Гиркин во время Балканских войн.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:46 Ответить
Пів-року домашнього арешту? Це приклад чого? Безкарності?
показать весь комментарий
30.11.2021 21:51 Ответить
ну так вони ж беруть приклад з наших тіпа судів.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:12 Ответить
У нас его бы ОП пристроили и от суда избавили.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:35 Ответить
Серби братушки руSSкіх звірів.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:38 Ответить
Це ж яке горе - жити вдома півроку. Ну хто це витримає?! Сербня - звичайна кацапня.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:42 Ответить
А кацапи і "нє парятца".
показать весь комментарий
30.11.2021 21:58 Ответить
хаха сидiти за свiй харч? молодцi сeрби. вовчий квиток вжу є по-любe
показать весь комментарий
30.11.2021 21:51 Ответить
Сербия это миникацапия на Балканах, им все должны, а соседей придумал австрийский и османский генштаб.
И история у них похожая, одни на орду работали, другие на османов с превеликим прилежанием.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:53 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 22:17 Ответить
Не зря їх , козлів , бомбили .
показать весь комментарий
30.11.2021 22:24 Ответить
Вчора виродка, який добивав наших поранених воїнів, засудили до 6 років.
показать весь комментарий
30.11.2021 22:42 Ответить
Чехи таким дають по 20 років суворого режиму, а ці клоуни насміхаються над Україною.
Потрібно їх виловлювати і в багажниках везти в Україну.
показать весь комментарий
01.12.2021 00:57 Ответить
«"Величие" русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма». - вывод редактора китайской брошюры «Пронизывая взглядом Россию».
показать весь комментарий
01.12.2021 00:59 Ответить
 
 