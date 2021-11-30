Два новых катера ВМС Украины, прибывших из США, прошли ходовые испытания в море. ФОТО

Два патрульных катера ВМС Украины типа Island, доставленные в Одессу 23 ноября из США, провели ходовые испытания в море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Первым, в 8:10, из Практической гавани порта Одессы вышел катер "Сумы" Р192, через несколько минут за ним - катер "Фастов" Р193.

В районе мыса Большой Фонтан обе новые единицы украинского военного флота провели ходовые испытания, а также отрабатывали маневрирование и другие задачи.

По данным Думской, Айленды разогнали до 30 узлов. Испытания завершились через три часа после выхода — в 11:10 оба катера вернулись на базу "Юг".

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Напомним, что это третий и четвертый патрульные катера типа Island, переданные Украине правительством США по программе военной помощи. Первая пара — Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", была введена в состав ВМСУ в декабре 2019 года. Пятый катер - Р194 "Вячеслав Кубрак" должен прибыть в Одессу до конца этого года.