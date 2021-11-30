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Два новых катера ВМС Украины, прибывших из США, прошли ходовые испытания в море. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Два патрульных катера ВМС Украины типа Island, доставленные в Одессу 23 ноября из США, провели ходовые испытания в море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Два новых катера ВМС Украины, прибывших из США, прошли ходовые испытания в море 01

Первым, в 8:10, из Практической гавани порта Одессы вышел катер "Сумы" Р192, через несколько минут за ним - катер "Фастов" Р193.

В районе мыса Большой Фонтан обе новые единицы украинского военного флота провели ходовые испытания, а также отрабатывали маневрирование и другие задачи.

Два новых катера ВМС Украины, прибывших из США, прошли ходовые испытания в море 02

По данным Думской, Айленды разогнали до 30 узлов. Испытания завершились через три часа после выхода — в 11:10 оба катера вернулись на базу "Юг".

Два новых катера ВМС Украины, прибывших из США, прошли ходовые испытания в море 03

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Напомним, что это третий и четвертый патрульные катера типа Island, переданные Украине правительством США по программе военной помощи. Первая пара — Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", была введена в состав ВМСУ в декабре 2019 года. Пятый катер - Р194 "Вячеслав Кубрак" должен прибыть в Одессу до конца этого года.
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Топ комментарии
+19
7 футов под килем, моряки
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30.11.2021 22:28
+11
Жаль маленькие кораблики. Нужны более серъезные корабли с ракетным вооружением.
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01.12.2021 00:37
+7
Надо попросить няню Ермака покатать бубочку на американских катерах .
на французских вертолетах его уже катали
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30.11.2021 22:51
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Ну от, молодець, зізнався, а кажеш, що не пропагандон. Самий що не є типовий.
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30.11.2021 22:57 Ответить
ти мені марішку безуглу нагадуєш.
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30.11.2021 23:00 Ответить
Дивина! Написав, що при введенні в стрій нових катерів "найвеличніший буде себе "п"ятою в груди бить" і урочисто "щоки надувать", що це саме при його мудрому правлінні наші ВМС посилилися цими кораблями, а адмін мене "захрестив" ! Сиджу і думаю - "Невже я неправий?!"
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30.11.2021 23:39 Ответить
Гєля, тебе заклинило, чи це побічні ефекти від вживання коксу ?
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30.11.2021 22:56 Ответить
7 футов под килем, моряки
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30.11.2021 22:28 Ответить
Мокши чего притихли гавкайте...
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30.11.2021 22:37 Ответить
Що з нашими катерами?

"ДБР пошкодило одне судно в ході слідчого експерименту з катерами "Кентавр" - заява "Кузні на Рибальському""
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30.11.2021 22:46 Ответить
Надо попросить няню Ермака покатать бубочку на американских катерах .
на французских вертолетах его уже катали
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30.11.2021 22:51 Ответить
В червних революційних трусіках.
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30.11.2021 23:06 Ответить
Ага! На канаті у кільватерному сліді Разом з Єрмаком!
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30.11.2021 23:30 Ответить
Sophia-Maria Duglass а як його закачує? Обригає там всю палубу шаурмою...
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30.11.2021 23:50 Ответить
Вот зачем в обсуждение военой новости вносить этот ненужный мусор в виде каких то мам ермака?. Работаешь что ли тут. Хватит их пиарит надо не надо
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01.12.2021 06:27 Ответить
Странно, темка вроде не предопределяла 16 крестиков из 26 комментов.
Начало зимы обещает быть жарким...
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30.11.2021 23:48 Ответить
Жаль маленькие кораблики. Нужны более серъезные корабли с ракетным вооружением.
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01.12.2021 00:37 Ответить
Проблема не в размере, а в отсутствии корабельного ракетного вооружения в Украине
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01.12.2021 02:21 Ответить
Корабельное вооружение - на эсминцах 6-го флота США.
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01.12.2021 03:46 Ответить
Ага он брата убил и не дал Украину на растерзание. С точки зрения казламордого ты прав. Писюанист лучше
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01.12.2021 07:13 Ответить
А вообще даже интересно,где такая мразь как ты водится? На улице таких не встретишь
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01.12.2021 07:14 Ответить
Рашистский ватный длбб, в спам,животное!
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01.12.2021 12:07 Ответить
Ну покажите же их на полном ходу !
Там неплохие мореходные качества, мощные движки.
И вооружение не последнее - вот реальный позитив.
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01.12.2021 03:45 Ответить
Как только пояляется новость про патрульные катера, кацапские троли и полезные идиоты под их влиянием начинают стебать военные возможности катеров. А на самом деле это самый важный тип суден для обороны Украины с моря. Можно вообще флота не иметь, но охранять свои воды имея только патрульные катера.
Представьте, от Крыма к Очакову идут кацапские БДК (больш десантн.корабли) кто их должен встретить у территориальных вод Украины ...патрульные катера. А дальше можно кацаских десантников и их корыта уничтожить с берега, но останомить должен патрульный катер, иначе никто не решится отдать приказ, который может мировую войну повлечь. Именно поэтому американцы и бриты нам помогают с катерами - это важнейший элемент обороны Украины
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01.12.2021 06:18 Ответить
Типа стой, кто идёт, стрелять буду!
Что же абсолютно логично. Честно говоря других перспектив у них я не вижу.
Жареному коню в зубы не смотрят, но я бы отдал перспективу другим видам вооружений, скажем так летальным.
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01.12.2021 07:03 Ответить
Дареному
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01.12.2021 07:08 Ответить
Для этого дарящий должен быть уверен, что его подарки не попадут в руки врагу. Увы нынешняя власть особого доверие не имеет у Запада. Но про Стингеры все чаще говорят, что уже хорошо, про Джавелины тоже начинали с упоминаний в прэссе)
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01.12.2021 07:09 Ответить
БДК оптимально встречать патрульными торпедами.
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01.12.2021 06:43 Ответить
Вообще это вопрос - нужен ли дорогостоящий флот Украине или нет. Катера - да, это нормально, для локальных задач. Но крупный тоннаж очень дорог в производстве и поддержке. Если у Украины морские задачи ограничены Чёрным и Азовским морями, то противокорабельные ракеты с радиусом километров 400 полностью решают задачи куда более дешёвым и безопасным (для украинских моряков) способом. Конечно, если Украина хочет иметь мускулы в дальних морях, то нужны большие корабли.
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01.12.2021 07:02 Ответить
Нужен ,но в последнюю очередь!
Мне кажется ,что писюанист специально выкидывает деньги, что бы не усиливать армию
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01.12.2021 07:05 Ответить
США строят малые быстроходные кораблики для своих ВМС.В тренде полное перевооружение США на малый флот до 2030 года...,мода на авианосцы и прочие крейсеры большого тоннажа в прошлом....Новые технологии итить его итиь...,так что Байрактары морского базирования уже появились...,но это страшня тайна Эрдогана...
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01.12.2021 07:17 Ответить
Ну ты загнул! Это ты так херлу доброе утро сказал?
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01.12.2021 07:29 Ответить
На сайте Пентагона чего только нет...
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01.12.2021 07:48 Ответить
 
 