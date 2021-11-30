Два новых катера ВМС Украины, прибывших из США, прошли ходовые испытания в море. ФОТО
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Два патрульных катера ВМС Украины типа Island, доставленные в Одессу 23 ноября из США, провели ходовые испытания в море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Первым, в 8:10, из Практической гавани порта Одессы вышел катер "Сумы" Р192, через несколько минут за ним - катер "Фастов" Р193.
В районе мыса Большой Фонтан обе новые единицы украинского военного флота провели ходовые испытания, а также отрабатывали маневрирование и другие задачи.
По данным Думской, Айленды разогнали до 30 узлов. Испытания завершились через три часа после выхода — в 11:10 оба катера вернулись на базу "Юг".
Напомним, что это третий и четвертый патрульные катера типа Island, переданные Украине правительством США по программе военной помощи. Первая пара — Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", была введена в состав ВМСУ в декабре 2019 года. Пятый катер - Р194 "Вячеслав Кубрак" должен прибыть в Одессу до конца этого года.
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на французских вертолетах его уже катали
Начало зимы обещает быть жарким...
Там неплохие мореходные качества, мощные движки.
И вооружение не последнее - вот реальный позитив.
Представьте, от Крыма к Очакову идут кацапские БДК (больш десантн.корабли) кто их должен встретить у территориальных вод Украины ...патрульные катера. А дальше можно кацаских десантников и их корыта уничтожить с берега, но останомить должен патрульный катер, иначе никто не решится отдать приказ, который может мировую войну повлечь. Именно поэтому американцы и бриты нам помогают с катерами - это важнейший элемент обороны Украины
Что же абсолютно логично. Честно говоря других перспектив у них я не вижу.
Жареному коню в зубы не смотрят, но я бы отдал перспективу другим видам вооружений, скажем так летальным.
Мне кажется ,что писюанист специально выкидывает деньги, что бы не усиливать армию