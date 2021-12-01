РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14508 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 525 15
вакцина (3815) законопроект (3038) карантин (16730) Лукашенко (3501) протест (5753) рейтинг (1617) ядерное оружие (1131) Кива (397) ЧВК Вагнера (1280) ГБР (2540) Слуга народа (2547) Ермак Андрей (1185) Юрченко Александр (101) Стахив Остап (11)

Главные новости 30 ноября: Ермака допросили в ГБР, власти готовятся к завтрашним акциям протеста

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 30 ноября: Ермака допросили в ГБР, власти готовятся к завтрашним акциям протеста

Ермак дал в ГБР свидетельство о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Монастырский призывает проводить завтрашние акции протеста мирно, Лукашенко хочет, чтобы Путин вернул ядерное оружие, - главные новости Украины и мира 30 ноября.

Ермак дал ГБР свидетельство о "вагнеровцах"

"Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - рассказал глава ОП.

Из "Слуги народа" вышел депутат Соха

"Я не хочу и не могу иметь ничего общего с людьми, не отвечающими тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы", – утверждает мажоритарщик. По его словам, партию могут покинуть еще около 10 нардепов. Глава фракции "СН" Арахамия попросил Соху отчитаться о работе на округе и в стенах парламента. И предположил, что когда Соха вернется в свой округ, люди будут долго вспоминать, кто это.

Власти готовятся к завтрашним акциям протеста

Их запланировано несколько, с утра под Радой будут митинговать представители движения "SaveФЛП", в 19:00 на Майдане - акции "Демсокиры" и "Национального корпуса".

В центре Киева могут ограничить движение транспорта. Глава фракции "слуг" Арахамия предполагает, что митингующими будут заблокированы все подъезды и входы в Раду, где президент Зеленский будет обращаться к Раде.

МВД публикует видеоролик, в котором полицейские рассказывают о своем опыте защиты Украины на Донбассе. Глава министерства Денис Монастырский призывает украинцев, чтобы акции протеста были мирными.

Рада приняла "ресурсный" закон

За – 255 голосов. Ожидается, что закон даст дополнительные 20 млрд грн в бюджет на следующий год. Оппозиция голосовала против, "Батькивщина" обещает обратиться в Конституционный Суд.

Нардеп Юрченко оправдан по делу о ДТП

Галицкий районный суд Львова постановил, что бывший "слуга народа" Александр Юрченко не виновен в автомобильной аварии, которая произошла в центре Львова 8 июля. Согласно решению суда, тест на наркотическое опьянение, который у Юрченко оказался положительным, проводился с многочисленными нарушениями.

МОН отменило решение о присуждении Киве научной степени

Руководитель спецсовета, присуждавший степень, научный руководитель и оппоненты лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

Свежие рейтинги партий

Если бы выборы в ВР состоялись в ближайшее время, "ЕС" получила бы 17,1% голосов, "СН" - 15%, "Батькивщина" - 13,3%, "Разумная политика" - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2 %, "Сила и честь" – 6,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,7%, Радикальная партия Ляшко – 5,4%, "Наши" – 5,3%, "УДАР" – 4,5% . Таковы результаты опроса КМИС.

Лукашенко хочет предложить Путину вернуть ядерное оружие

Об этом он сказал российскому пропагандисту Киселеву. Также Лукашенко заявил, что не прочь посетить Крым и назвал оккупированный полуостров "де-факто и де-юре российским".

Для невакцинированных через неделю усилят карантин

По-прежнему для вакцинированных граждан ограничения не будут работать. Для всех остальных будут недоступны массовые мероприятия, кинотеатры, рестораны, спортзалы, гостиницы и билеты на межобластной транспорт.

Между тем, антивакцинаторы собрали почти миллион гривен, чтобы их лидер Стахив мог выйти из СИЗО под залог. А еще Стахива собираются отправить на судебно-психиатрическую экспертизу.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
30.11.2021 22:43
+6
показать весь комментарий
30.11.2021 23:39
+5
вопросы на допрос дЕрмака: "как спалось?", "все ли хорошо?", "никто не беспокоит?".
на все вопросы дЕрмак ответил честно и полно.
показать весь комментарий
30.11.2021 23:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.11.2021 22:43 Ответить
вопросы на допрос дЕрмака: "как спалось?", "все ли хорошо?", "никто не беспокоит?".
на все вопросы дЕрмак ответил честно и полно.
показать весь комментарий
30.11.2021 23:04 Ответить
С чем были бутерброды?)
показать весь комментарий
30.11.2021 23:18 Ответить
С чёрной икрой.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:21 Ответить
хто надумав протести на робочий день? зрозуміло, що багато людей не вийде на Майдан, бо треба працювати.
показать весь комментарий
30.11.2021 23:15 Ответить
Вийдуть...8 років тому я теж переймався, що нас буде мало. ВИЙШЛИ...БАГАТО... без різниці,будень,а чи вихідний. Тебе там напевно не було, інакше б ти тут не виписував своїх ЙОЛОЧНИХ міркувань.От ти й спалився...чавкай,смачного...
показать весь комментарий
30.11.2021 23:46 Ответить
Устим Кармелюк це подоляцьких троль.
показать весь комментарий
01.12.2021 00:24 Ответить
Насичений день на події! Дякую, Цензор.НЕТ!
показать весь комментарий
30.11.2021 23:16 Ответить
готуються, аж прямо з ночі

показать весь комментарий
30.11.2021 23:24 Ответить
Главное, что бы достаточным количеством ПАМПЕРСОВ запаслись!
показать весь комментарий
30.11.2021 23:27 Ответить
"Єрмака допитали у ДБР"
Но-но-но!
Это ОН так сказал. ДБР то молчит.
А как на самом деле было дело - еще тот вопрос...
показать весь комментарий
30.11.2021 23:26 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 23:39 Ответить
так висновки вже ж затверджені . це якась мутня.
показать весь комментарий
01.12.2021 00:23 Ответить
 
 