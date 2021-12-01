Главные новости 30 ноября: Ермака допросили в ГБР, власти готовятся к завтрашним акциям протеста

Ермак дал в ГБР свидетельство о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Монастырский призывает проводить завтрашние акции протеста мирно, Лукашенко хочет, чтобы Путин вернул ядерное оружие, - главные новости Украины и мира 30 ноября.

Ермак дал ГБР свидетельство о "вагнеровцах"

"Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - рассказал глава ОП.

Из "Слуги народа" вышел депутат Соха

"Я не хочу и не могу иметь ничего общего с людьми, не отвечающими тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы", – утверждает мажоритарщик. По его словам, партию могут покинуть еще около 10 нардепов. Глава фракции "СН" Арахамия попросил Соху отчитаться о работе на округе и в стенах парламента. И предположил, что когда Соха вернется в свой округ, люди будут долго вспоминать, кто это.

Власти готовятся к завтрашним акциям протеста

Их запланировано несколько, с утра под Радой будут митинговать представители движения "SaveФЛП", в 19:00 на Майдане - акции "Демсокиры" и "Национального корпуса".

В центре Киева могут ограничить движение транспорта. Глава фракции "слуг" Арахамия предполагает, что митингующими будут заблокированы все подъезды и входы в Раду, где президент Зеленский будет обращаться к Раде.

МВД публикует видеоролик, в котором полицейские рассказывают о своем опыте защиты Украины на Донбассе. Глава министерства Денис Монастырский призывает украинцев, чтобы акции протеста были мирными.

Рада приняла "ресурсный" закон

За – 255 голосов. Ожидается, что закон даст дополнительные 20 млрд грн в бюджет на следующий год. Оппозиция голосовала против, "Батькивщина" обещает обратиться в Конституционный Суд.

Нардеп Юрченко оправдан по делу о ДТП

Галицкий районный суд Львова постановил, что бывший "слуга народа" Александр Юрченко не виновен в автомобильной аварии, которая произошла в центре Львова 8 июля. Согласно решению суда, тест на наркотическое опьянение, который у Юрченко оказался положительным, проводился с многочисленными нарушениями.

МОН отменило решение о присуждении Киве научной степени

Руководитель спецсовета, присуждавший степень, научный руководитель и оппоненты лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

Свежие рейтинги партий

Если бы выборы в ВР состоялись в ближайшее время, "ЕС" получила бы 17,1% голосов, "СН" - 15%, "Батькивщина" - 13,3%, "Разумная политика" - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2 %, "Сила и честь" – 6,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,7%, Радикальная партия Ляшко – 5,4%, "Наши" – 5,3%, "УДАР" – 4,5% . Таковы результаты опроса КМИС.

Лукашенко хочет предложить Путину вернуть ядерное оружие

Об этом он сказал российскому пропагандисту Киселеву. Также Лукашенко заявил, что не прочь посетить Крым и назвал оккупированный полуостров "де-факто и де-юре российским".

Для невакцинированных через неделю усилят карантин

По-прежнему для вакцинированных граждан ограничения не будут работать. Для всех остальных будут недоступны массовые мероприятия, кинотеатры, рестораны, спортзалы, гостиницы и билеты на межобластной транспорт.

Между тем, антивакцинаторы собрали почти миллион гривен, чтобы их лидер Стахив мог выйти из СИЗО под залог. А еще Стахива собираются отправить на судебно-психиатрическую экспертизу.