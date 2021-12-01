Подписан контракт на строительство в Николаеве 5 кораблей французской ОСЕА для Госпогранслужбы, – МВД

Французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания НИБУЛОН подписали контракт о строительстве 5 судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В министерстве уточнили, что украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. "Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами", - сообщили в МВД.

Реализация такого проекта стала возможной благодаря подписанию 2019 рамочного межправительственного соглашения между Украиной и Францией. В целом, она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.

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"После того, как представители французской компании провели изучение украинских предприятий, они выяснили для себя то, что Украина производит одни из лучших в мире надувных лодок с жестким корпусом - марки Brig. В будущем этими лодками будет укомплектовано 20 судов для Госпогранслужбы Украины". После работы на украинском рынке ОСЕА решила базово комплектовать свои суда украинскими надувными лодками. Кроме заказа МВД французская компания уже обсуждает подписание двух крупных контрактов на производство кораблей в новой комплектации с украинскими лодками Brig", - отмечается в сообщении.