Подписан контракт на строительство в Николаеве 5 кораблей французской ОСЕА для Госпогранслужбы, – МВД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания НИБУЛОН подписали контракт о строительстве 5 судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
В министерстве уточнили, что украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. "Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами", - сообщили в МВД.
Реализация такого проекта стала возможной благодаря подписанию 2019 рамочного межправительственного соглашения между Украиной и Францией. В целом, она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.
"После того, как представители французской компании провели изучение украинских предприятий, они выяснили для себя то, что Украина производит одни из лучших в мире надувных лодок с жестким корпусом - марки Brig. В будущем этими лодками будет укомплектовано 20 судов для Госпогранслужбы Украины". После работы на украинском рынке ОСЕА решила базово комплектовать свои суда украинскими надувными лодками. Кроме заказа МВД французская компания уже обсуждает подписание двух крупных контрактов на производство кораблей в новой комплектации с украинскими лодками Brig", - отмечается в сообщении.
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Французькі кращі автономністю, дальністю плавання, швидкістю , стійкістю до хвиль та погодних умов. Вони кращі усім для патрулювання та перехоплення суден-порушників у відкритому морі за несприятливих погодних вогнів. Також висвітлення надводної обстановки.
Вони не для бойових дій з військовими кораблями.
МБАКи не мають такої швидкості, автономності та всепогодності. Їх задача - передусім прикриття наземних операцій, артпідготовка по ворожих позиціях чи десанту, боротьба проти диверсійних озброєних груп в прибережній зоні. За рахунок броні вони повільніші, але стійкіші до вогневих уражень, можуть застосовуватися в якості маневрів тарану та навалу або для конвоювання. До того ж для постійного перебування в морі у них значно більший розхід палива.
це прогулочні яхти ?
Ведь стоимость одного отечественного катера "Гюрза-М" составляет 6,238 млн долларов, тогда как согласно приведенным официальным данным (контракт на 136,5 млн евро за 20 катеров) стоимость одного французского катера ОСЕА составляет 6,825 млн евро, или 7,56 млн долларов. То есть, даже в бронированном исполнении отечественные катера аналогичного класса обходятся дешевле, чем алюминиевые французские. Не говоря уже про рабочие места и прочие сопутствующие бонусы...
... Что касается вооружения, то оно в комплекте к этим катерам не поставляется, однако данная модель предусматривает его установку. В частности, в носовой и кормовой частях можно разместить по одному боевому модулю отечественного производства БМ-5М.01 "Катран-М", которые используются в качестве штатного вооружения для украинских катеров "Гюрза-М" ...."
https://www.nibulon.com/data/sudnobuduvannya.html
https://nibulon.com/news/novini-kompanii/nibulon-max-pishlo-u-svii-pershii-reis.html
Маленький??? Не очень.
Так было при "барыге".
https://novosti-n.org/news/-Ymushhestva-ne-ostalos-pechat-unychtozhena-lykvydator-CHSZ-219271
Так стало при очень честных зеленых слугах.
Пусть изучает как строить разные корабли и катера.
Украина может строить лучшие катера -
при наличии нормального менеджмента.
Они страшно воевали с Вадатурским (нибулон) за терминал на побережье . Надеюсь Нибклон победтл, потому что Чуркины это российская агентура и если они еще в военные заказы влезут то стоить будем очень долго
Пока они не отобрали всё у нас.
Американцы с японцами после нападения на П-Харбор не цацкались.