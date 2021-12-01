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Новости Политика Украины
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Подписан контракт на строительство в Николаеве 5 кораблей французской ОСЕА для Госпогранслужбы, – МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подписан контракт на строительство в Николаеве 5 кораблей французской ОСЕА для Госпогранслужбы, – МВД

Французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания НИБУЛОН подписали контракт о строительстве 5 судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В министерстве уточнили, что украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. "Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами", - сообщили в МВД.

Реализация такого проекта стала возможной благодаря подписанию 2019 рамочного межправительственного соглашения между Украиной и Францией. В целом, она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.

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"После того, как представители французской компании провели изучение украинских предприятий, они выяснили для себя то, что Украина производит одни из лучших в мире надувных лодок с жестким корпусом - марки Brig. В будущем этими лодками будет укомплектовано 20 судов для Госпогранслужбы Украины". После работы на украинском рынке ОСЕА решила базово комплектовать свои суда украинскими надувными лодками. Кроме заказа МВД французская компания уже обсуждает подписание двух крупных контрактов на производство кораблей в новой комплектации с украинскими лодками Brig", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+13
Відкатами.
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30.11.2021 23:26
+11
Ну і чим ці катери кращі за ті, які збудували в кузні на Рибальському?
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30.11.2021 23:21
+11
А мне нравится, что строить будут в Николаеве. Хоть какой-то кораблестроительный завод не загнётся. Жаль, что так мало. Только 25%.
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30.11.2021 23:54
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Ну і чим ці катери кращі за ті, які збудували в кузні на Рибальському?
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30.11.2021 23:21 Ответить
Відкатами.
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30.11.2021 23:26 Ответить
бабло пойдем правильному олигарху
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30.11.2021 23:28 Ответить
Ничем. Они алюминиевые, а не бронированные и без штатного вооружения, с аналогичными ходовыми характеристиками и дороже наших. Да и обеспечивают работой совсем не наши предприятия и не наших рабочих.
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01.12.2021 00:13 Ответить
Ви помиляєтеся, у них зовсім, зовсім різні ходові характеристики. Французи легші, швидші , автономніші і стійкіші до хвилювання. МБАКи важчі, повільніші, менш автономні, але більш озброєні і броньовані. Французи кращі для тривалого патрулювання та перехоплення контрабандистів у відкритому морі, МБАКи кращі для контр диверсійних військових операцій у прибережній зоні.
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01.12.2021 00:35 Ответить
Це різні класи катерів з різним призначенням.
Французькі кращі автономністю, дальністю плавання, швидкістю , стійкістю до хвиль та погодних умов. Вони кращі усім для патрулювання та перехоплення суден-порушників у відкритому морі за несприятливих погодних вогнів. Також висвітлення надводної обстановки.
Вони не для бойових дій з військовими кораблями.

МБАКи не мають такої швидкості, автономності та всепогодності. Їх задача - передусім прикриття наземних операцій, артпідготовка по ворожих позиціях чи десанту, боротьба проти диверсійних озброєних груп в прибережній зоні. За рахунок броні вони повільніші, але стійкіші до вогневих уражень, можуть застосовуватися в якості маневрів тарану та навалу або для конвоювання. До того ж для постійного перебування в морі у них значно більший розхід палива.
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01.12.2021 00:32 Ответить
де озброєння ?

це прогулочні яхти ?
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01.12.2021 00:55 Ответить
Так, це прогулочна яхта з рлс та 30-мм артиллерийською установкою DS30B
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01.12.2021 09:04 Ответить
А мне нравится, что строить будут в Николаеве. Хоть какой-то кораблестроительный завод не загнётся. Жаль, что так мало. Только 25%.
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30.11.2021 23:54 Ответить
" ... Кстати, возникает вполне логичный вопрос: не выгоднее ли было бы модифицировать под патрульные задачи уже поставленные на конвейер отечественные бронекатера "Гюрза-М" (например, заменить бронированный корпус на алюминиевый, или даже ничего не менять), чем покупать аналогичные по характеристикам катера за границей?

Ведь стоимость одного отечественного катера "Гюрза-М" составляет 6,238 млн долларов, тогда как согласно приведенным официальным данным (контракт на 136,5 млн евро за 20 катеров) стоимость одного французского катера ОСЕА составляет 6,825 млн евро, или 7,56 млн долларов. То есть, даже в бронированном исполнении отечественные катера аналогичного класса обходятся дешевле, чем алюминиевые французские. Не говоря уже про рабочие места и прочие сопутствующие бонусы...

... Что касается вооружения, то оно в комплекте к этим катерам не поставляется, однако данная модель предусматривает его установку. В частности, в носовой и кормовой частях можно разместить по одному боевому модулю отечественного производства БМ-5М.01 "Катран-М", которые используются в качестве штатного вооружения для украинских катеров "Гюрза-М" ...."
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01.12.2021 00:08 Ответить
В тому то і справа що наші броньовані і з двома бойовими модулями та іншими військовими штуками.Ціна одних бойових модулів думаю буде десь 25-30% від той ціни якщо не помиляюсь.Згоден можливо Гюрзу зробити легшою та можна трохи тпідняти над водою лишити один бойовий модуль позаду просто кулемет 12'7 навіть якщо б прийшлося трохи переробити ту Гюрзу то була б робота нашим підприємствам.Писали що Кузня могла б зараз по одному катеру виготовляти на місяць але немає замовлення.
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01.12.2021 00:56 Ответить
Извините, а в Николаеве остались не загнувшиеся судостроительные предприятия? Не заметил.
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01.12.2021 01:05 Ответить
Вот и я не заметил, но... оказалось таки есть:
https://www.nibulon.com/data/sudnobuduvannya.html
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01.12.2021 01:12 Ответить
Маленькие эксперементальные цеха? Вы бы левее на ЧСЗ посмотрели.))) Там монголо-татары прошли ордой!!!
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01.12.2021 01:15 Ответить
Маленькие??? Есть судно, которое там построено "Нибулон макс".
https://nibulon.com/news/novini-kompanii/nibulon-max-pishlo-u-svii-pershii-reis.html
Маленький??? Не очень.
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01.12.2021 01:21 Ответить
братья монголо-татары, граждане северного соседа, по с чудной фамилией Чуркины. злые языки утвенрждают, что они были племянниками бывшего полпреда рф в совбезе оон чуркина.
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01.12.2021 01:23 Ответить
Так после чуркиных завод еще жил и не плохо. Окончательно его убили не так давно.
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01.12.2021 01:25 Ответить
http://abcnews.com.ua/ru/news/sud-ariestoval-chiernomorskii-sudostroitiel-nyi-zavod


Так было при "барыге".

https://novosti-n.org/news/-Ymushhestva-ne-ostalos-pechat-unychtozhena-lykvydator-CHSZ-219271

Так стало при очень честных зеленых слугах.
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01.12.2021 01:22 Ответить
резиновыые ?
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01.12.2021 00:05 Ответить
Среди наших рыбаков высоко котируются украинские надувные лодки. Легкие, надежные.
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01.12.2021 00:06 Ответить
Днепр и у нас есть(с сомами). Это да, руку ему в рот не клади.
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01.12.2021 00:38 Ответить
Какая интересная компания этот НИБУЛОН. Я полагал что они только зерном занимаются, тем более сам грузился на их элеваторе, в Николаеве. А тут... удивил Нибулон, безмерно.
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01.12.2021 00:14 Ответить
Вони краще суднобудівне підприємство зараз в Україні
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01.12.2021 00:58 Ответить
Нет, ну конечно это не плохо, и все такое.. Но неужели это самое-самое необходимое сейчас !? Сейчас !!! ??? Когда война не стучится в двери а уже тарабанит *** !? .. про патронный завод, БК , соляра , аптечки стандартов НАТО, полевые госпитали, та много чего еще нужно для ВСУ в 1-ю очередь..
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01.12.2021 00:25 Ответить
ПВО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.12.2021 00:57 Ответить
Какие корабли? Это катера.
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01.12.2021 00:41 Ответить
я вот про "Нибулон" совсем не понял - это ж зернотрэйдеры. а "Зорямашпроект" куда дели?
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01.12.2021 01:23 Ответить
есть хоть кто один у власти из военных, который понимает. что любой катерок пограничный или еще какой, без ракет умных и шустрых, , есть вчерашний день, и лишь посудина, для за пивОм по быстрому сгонять?)
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01.12.2021 01:43 Ответить
Был разговор что Британцы готовы поставлять нам ракеты малой дальности для катеров которые они будут стоить там вроде бы дальность 7 км ,в Америке тоже есть ракеты до 10 км Хэлфаеры при чём они есть разные и по земле и по воде и по воздуху могут стрелять.Вот если бы ими оснащать катера были бы зубастые пираньи мини корвет даже на Гюрза убрав сзади боевой модуль можно поставить 6-8 таких ракет .Луч тоже разрабатывает ракету до 10 км но она пока не готова к сожалению хотя они будут в разы дешевле.
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01.12.2021 11:30 Ответить
100% одобрямс!..
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02.12.2021 21:40 Ответить
Для Украины это школа.
Пусть изучает как строить разные корабли и катера.
Украина может строить лучшие катера -
при наличии нормального менеджмента.
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01.12.2021 03:37 Ответить
В Николаеве два судостроительных завода. р Одним владело государство, а вторым ЧСЗ ...представители российского криминала братья Чуркины. Старший из них экс гинеколог), но состоялся он как босс знаменитой в кацапстане Уралмашевской ОПГ.
Они страшно воевали с Вадатурским (нибулон) за терминал на побережье . Надеюсь Нибклон победтл, потому что Чуркины это российская агентура и если они еще в военные заказы влезут то стоить будем очень долго
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01.12.2021 05:54 Ответить
Ввести в Николаеве военное положение и отобрать нах у них всё.
Пока они не отобрали всё у нас.
Американцы с японцами после нападения на П-Харбор не цацкались.
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01.12.2021 06:38 Ответить
Эрдоган строит Корвет для Украины...,Британия строит 2 корабля класса "Сэндаун",соглашение об этом подписано в Одессе в июне этого года.Что строят США для Украины и по заказу Украины?....
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01.12.2021 06:39 Ответить
http://newzz.in.ua/uploads/posts/2014-08/1407906052_1398250179_0.jpg...а в Германии неправильную власть выбрали для РАБссии... убойное видео...
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01.12.2021 06:42 Ответить
https://youtu.be/3bhpuqtGhrg
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01.12.2021 06:43 Ответить
Хотите знать что не покупал товаристч Сралин у Британии и США с 1941 года,зайдите на страницу Марк Солонин.Лэнд=Лиз для советских баранов...,там все указано до винтика болтика и гайки с шайбой...
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01.12.2021 06:52 Ответить
На николаевских верфях за 30 лет прогресс налицо.5 катеров береговой охраны-это мощно.
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01.12.2021 07:34 Ответить
Подлодка Курск Украине и нафиг не обоср...,американцы и британцы на Украину не нападут НИКОГДА...,кроме Крыс майзолейных больше некому...
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01.12.2021 07:38 Ответить
Катера , вертолёты для полиции , нацгвардии , погранслужбы . Контрабандистов и браконьеров погонять - это круто . А создавать что-то для обороны - да кому она нужна , эта оборона ?
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01.12.2021 07:52 Ответить
Тут ракеты завтра полететь могут, а зелёный дурачок за контрабандистами гоняться собрался
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01.12.2021 12:11 Ответить
 
 