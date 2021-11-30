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Новости За рубежом
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Блинкен о перевороте: Дестабилизация ситуации внутри страны является частью подхода России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Блинкен о перевороте: Дестабилизация ситуации внутри страны является частью подхода России

Усилия по дестабилизации ситуации внутри страны являются частью тактики России, и США серьезно анализируют ситуацию после заявлений из Украины о подготовке переворота.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе общения со СМИ вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы видели методичку (Russians' playbook. – Ред.) много раз. И часть этой методички – это попытаться искусственно создать так называемую провокацию как оправдание для чего-то, что Россия все время планировала сделать", – отметил Блинкен.

При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что сможет высказаться подробнее после консультаций с союзниками по НАТО по Украине и другим вопросам.

Читайте также: За подготовкой госпереворота в Украине стоит Россия, - Шмыгаль

Блинкен также отметил, что в ходе встречи министров НАТО в Риге будет обсуждаться вопрос о возможных дополнительных мерах по усилению обороны Альянса в контексте беспокойства, вызванного действиями России вдоль границ Украины.
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Топ комментарии
+16
Дестабілізація ,це наслідки параноїдної маячні зеленої плісняви !!! Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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30.11.2021 23:43
+12
Блинкен на серъёзных щах обсуждает высер Найвэлычнишего?
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01.12.2021 00:00
+11
Плани на завтра:
07:00 - падйом,
19:00 - пєрєварот.
Вопщєм падйом с пєрєваротам.
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01.12.2021 00:29
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30.11.2021 23:42 Ответить
Дестабілізація ,це наслідки параноїдної маячні зеленої плісняви !!! Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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30.11.2021 23:43 Ответить
А що скажеш , при Порошенку таки краще було, Хірскл?
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01.12.2021 00:05 Ответить
Кому?
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01.12.2021 06:49 Ответить
Стране.
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01.12.2021 08:04 Ответить
Ну да, если мертвечук это страна, ну да, если страна это свинарчук и т.д.
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01.12.2021 09:31 Ответить
О, валєрчик, звідки ти убоге-обісране вилізло, де , в якій канаві хрюкало?
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01.12.2021 09:54 Ответить
А что там с Мертвечуком и Свинарчуками? Напомни. Срок мотают, наверное .
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01.12.2021 22:12 Ответить
Чудо-ВаЩе@compdemon

Насправді державний переворот був здійснений в 2019-му році, організованим злочинним угруповуванням "Зє™ і Ко". Спочатку за допомогою методів бойової пропаганди, а не "всебічним і неупередженим інформуванням через ЗМІ", в квітні 2019-го.
Потім, вже влітку - через Конституційний Суд за безпосередньої, хоча і прихованої, участі судді Вовка і деяких інших одіозних особистостей абсолютно незаконно була розпущена ВР.
Тепер же заколотники голосніше всіх волають за переворот, бо крісло починає мозоля натирати...
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30.11.2021 23:52 Ответить
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01.12.2021 01:17 Ответить
А то что так дальше жить нельзя господин Блтнкен знает?
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30.11.2021 23:57 Ответить
Это как, нельзя?
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01.12.2021 09:40 Ответить
Блінкін суне свого носа куди не просять, членограю підспівує.
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01.12.2021 00:00 Ответить
блинкину д'Ерьмак брехал, что Порошенко развязал войну ,на которой убили его брата ,
брательник до сих пор гос.должностями торгует Блинкин ,НЕ ПОДЪИГРЫВАЙТЕ ,АГЕНТАМ КРЕМЛЯ , нашёл кому верить
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01.12.2021 07:39 Ответить
Ну да, сама при этом разговоре присутствовала. Не, Блинкин рассказал лично.
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01.12.2021 09:34 Ответить
Тут ви праві. Це був не Блінкен, Волкер. Він був куратором по Україні, від Америки.
"По словам дипломата, после этого украинцы достали телефоны и показали фотографии родственников, которые были ранены или убиты в войне на Донбассе."

"Об этом стало известно из показаний Тейлора перед Конгрессом, сообщает "Европейская правда".

Уточняется, что во время дачи показаний Тейлор рассказал о своей встрече с Куртом Волкером и советником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, которая прошла 14 сентября 2019 года.

"Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были сведения и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял", - рассказал он.

По словам дипломата, после этого украинцы достали телефоны и показали фотографии родственников, которые были ранены или убиты в войне на Донбассе.

"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский , о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко", - рассказал Тейлор."
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01.12.2021 10:06 Ответить
Блинкен на серъёзных щах обсуждает высер Найвэлычнишего?
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01.12.2021 00:00 Ответить
Тобто дестабілізація ситуації в країні через заяви найвеличнішого янєлоха (у відосиках, постиках, пресмарафонах) та його оточення - то підхід московії?
Отакої! То це ж виходить, що воно є інструментом кремлядів!

Блінкен! Ти порохобот! Скільки тон шоколаду тобі Порошенко надіслав???
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01.12.2021 00:04 Ответить
Как идет сколачивание европейской коалиции, господин Блинкен?
Как там - согласились тевтоны и галлы воевать за Украину или возьмут российским газком?
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01.12.2021 00:17 Ответить
Плани на завтра:
07:00 - падйом,
19:00 - пєрєварот.
Вопщєм падйом с пєрєваротам.
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01.12.2021 00:29 Ответить
Frquency@Frequency_JT

1 ч



Лягайте вже спати, бо проспите завтра переворот.
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01.12.2021 00:29 Ответить
Враги Пианиста, теперь вы все, по мнению США, агенты Кремля, если будете шуметь. ))
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01.12.2021 00:39 Ответить
Ну так ситуация дестабилизируется уже третий год. ОП забит кацапскими агентами влияния.
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01.12.2021 00:43 Ответить
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01.12.2021 00:47 Ответить
Якщо влада порушує чинні Конституцію, законодавство, приймає нові закони на свою користь, розвалює економіку та армію,грабує країну та її населення, - то може це не влада, а банда - окупанти, і дурнувата худоба їм підіграла під час війни?!
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01.12.2021 00:51 Ответить
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01.12.2021 01:02 Ответить
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01.12.2021 01:05 Ответить
Блинкен просто намекает кто есть Зеленский на самом деле.
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01.12.2021 01:18 Ответить
Всё же хотелось бы услышать: в чём должен был заключаться "переворот" ?

Какой неконституционный орган власти предполагалось создать, и какой именно конституционный орган должен был быть отменён ? Потому как если ответов нет, то нет и никакой "попытки переворота".
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01.12.2021 01:40 Ответить
Склонен доверять лишь США. Люди в Украине настолько нищие,что даже вроде порядочные ,могут запросто продаться. А кто откажется от 10 000 баксов ? А от 100 000 ? - Такие заработки и не снились в Украине.Все в злыднях. А олигархи этим пользуются. В этом их и опасность.
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01.12.2021 04:43 Ответить
х-ло хочет организовать нам жизнб как у них
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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01.12.2021 05:45 Ответить
Так шо там з тим касабським "переворотом".
Вже 7 годин пройшло?
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01.12.2021 07:04 Ответить
Мистер Блинкэн,всемирный ХАОС это и есть Мировая Мавзолейная рывалюция быдла Шариковых и Швондеров...типа краснопузая Фишка....
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01.12.2021 07:20 Ответить
Конечно за США не угнаться...одних Нобелевских лауреатов 383,а на РАБссии и дохлом Сссре всего 31,из них половина по литературе...,,в Украине всего 6...,Илья Мечников-1906 год,Зельман Ваксман-1952 год,Шмуэль Йосеф Агнон-1966 год,Саймон Кузнец-1971 год,Роальд Сафран -1981 год и Георгий Шарпак-1992 год...весело живем...
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01.12.2021 07:31 Ответить
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01.12.2021 07:34 Ответить
О,, чогось сьогодні порохвські дєрьмовики (бойовики письменного жанру) активізувалися. Щось їх пре !
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01.12.2021 09:38 Ответить
Блінкен, ну ви, як діти малі.
Це такий "переворот", як і попередні, в 2019 від богуцької, та 2020 від жванії. Як "кінець епохи бідності", "4 тис. доларів в місяць" для вчителів, та посадка "млрд. дерев" і т.п.
Потерпевший спочатку ляпає, а потім, швиденько змінює чиновників на тих, які будуть намагатися те, що воно ляпнуло, втілити.
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01.12.2021 10:15 Ответить
 
 