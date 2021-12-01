РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12626 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 743 30
Крым (26014) Лукашенко (3501) Кулеба Дмитрий (2620)

Украина будет реагировать не на слова Лукашенко, а на его действия, - Кулеба о заявлении по поводу оккупированного Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина будет реагировать не на слова Лукашенко, а на его действия, - Кулеба о заявлении по поводу оккупированного Крыма
Фото: Кулеба Дмитро

Украина будет реагировать не на слова диктатора Лукашенко о его желании посетить оккупированный Россией Крым, а на его действия.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал журналистам в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляющегося на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", - объявил Кулеба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Ваву путчить.
показать весь комментарий
01.12.2021 00:18
+4
Угу. То, шо это руснявое признало оккупированный Крым частью вашей пра-родины - страны-помойки - то такое, ничего не значит, мы с подобными мелочами согласны. ****, Кулеба в каком МИДе работает???
показать весь комментарий
01.12.2021 00:20
+3
а кто такой Лукашенко ?

да никто - гражданин Лукашенко и фсе !
показать весь комментарий
01.12.2021 01:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вірне рішення! Бо лука ще той звіздабол...
показать весь комментарий
01.12.2021 00:08 Ответить
зачет Кулебе, взял Сашка на слабо

теперь придется в декабре с путиной яхты в море нырять, яйки морозить на утеху пуйла
показать весь комментарий
01.12.2021 00:42 Ответить
а кто такой Лукашенко ?

да никто - гражданин Лукашенко и фсе !
показать весь комментарий
01.12.2021 01:01 Ответить
1 грудня. Путч де?
показать весь комментарий
01.12.2021 00:11 Ответить
Ваву путчить.
показать весь комментарий
01.12.2021 00:18 Ответить
Де можна отримати 1000грн?
показать весь комментарий
01.12.2021 00:43 Ответить
Завтра буде десятки тисяч поліцейських, запитай у них. вони по любому будуть наймати тітушок для побиття українців. Тільки дивись, щоб живий повернувся, ми цього не гарантуємо
показать весь комментарий
01.12.2021 01:15 Ответить
ЗЄ-льоні тітушки ?

альо, дядя, ми антимайдан поломали
показать весь комментарий
01.12.2021 02:25 Ответить
Кажуть, що треба заходити в "Дію".
показать весь комментарий
01.12.2021 07:02 Ответить
Угу. То, шо это руснявое признало оккупированный Крым частью вашей пра-родины - страны-помойки - то такое, ничего не значит, мы с подобными мелочами согласны. ****, Кулеба в каком МИДе работает???
показать весь комментарий
01.12.2021 00:20 Ответить
в "МІДє" дЄрьмака, тому і несе таку маячню.
показать весь комментарий
01.12.2021 00:24 Ответить
русня.
показать весь комментарий
01.12.2021 00:25 Ответить
огласітє зміст "по повній програмі".
показать весь комментарий
01.12.2021 00:51 Ответить
сглотнули
показать весь комментарий
01.12.2021 01:44 Ответить
Непризнанный Лука признает

непризнанный Крым

В алгебре такие уравнения дают " -1 " 😂
показать весь комментарий
01.12.2021 02:28 Ответить
Вот ,что электроэнергия и отсутствие мозга делает . Уже и людоед не такой плохой
показать весь комментарий
01.12.2021 02:37 Ответить
Треба не чекати дій, а зразу скористатись словами Лукашенка. Разом з Україною відмовились від ядерної зброї Казахстан і Білорусія. І коли Лукашенко заявив, про можливість розміщення російської ядерної зброї в Білорусії, то це означає, що Білорусія порушила взяті тоді на себе зобов'язання. А коли одна із трьох країн порушила своє зобов'язання, то тим самим вона розв'язала руки іншим сторонам договору. Тому Україна може сміливо заявити в ООН про відновлення своєї ядерної програми.
показать весь комментарий
01.12.2021 03:37 Ответить
Так, нам потрібно заявити, що будемо відновлювати ядерну програму. І ще одне з головних напрямків дій по заяві пуделя ботоксного - санкції проти Білорусі на все.
показать весь комментарий
01.12.2021 08:39 Ответить
Как вы себе представляете, возобновление программы, с таким наридом и клоунами у власти . Сейчас Украину никто серьёзно не воспринимает
показать весь комментарий
01.12.2021 04:44 Ответить
Дійсно, як ще можна реагувати на пародію Жиріновського.
показать весь комментарий
01.12.2021 07:04 Ответить
Поїде він чи не поїде, а Крим повернути можна тільки військовим шляхом. Ніяка відмова туди поїхати не допоможе, і ніякі міжнародні санкції чи дипломатичний тиск не повернуть Крим в Україну.
показать весь комментарий
01.12.2021 08:14 Ответить
А тут, в середитні, реагували на слова Бурби. Запісяли, чи як це розуміти? Чи докерувалися? А МАЗи, електроенергію, трактори МТЗ і продукти будете купувати? Бітум на Вовіні дороги будете купувати, чи образилися? Образа - це витончена політика Найвєлічайшого.
показать весь комментарий
01.12.2021 08:16 Ответить
«Зеленский в фазе агрессии». Психолог проанализировал мимику, жесты и высказывания президента на пресс-марафоне

https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-byl-agressiven-na-press-konferencii-2021-psiholog-novosti-ukrainy-50199164.html

Первая фаза отработки столкновения личности с каким-то психотравмирующим фактором - это отрицание. Мы видим, что во многих моментах Зеленский игнорировал, отрицал, отмалчивался. Сейчас мы столкнулись со второй фазой этой отработки - это фаза агрессии. Зеленский проявлял агрессию по отношению к журналистам - это было видно и понятно.

Финальный ключевой момент состоит в том, как Зеленский сам себя воспринимает? Есть определенная типология политиков. Например, есть тип самый сильный - отчасти это тип [пятого президента] Петра Порошенко. Самый умный/хитрый - это [бывший премьер-министр] Арсений Яценюк.Зеленский шел в политику с амплуа самого честного. А сейчас он понимает, что он не самый честный и постепенно трансформируется в образ борца. Он должен найти зло и победить его. Но действия Владимира Зеленского приводят к тому, что зло лишь приумножается. Как долго он психологически останется целостной личностью - это вопрос лишь времени. И власть, и позиция, и агрессивная среда разъедают его внутреннюю структуру. В это плане он очень страдающий человек, теряющий внутренние силы.



Обладая таким трепетным отношением к своей семье, возникают очень тревожные мысли по поводу того, насколько психологически готов президент выполнять свои обязанности и быть действительно гарантом ценностей и свобод других людей.
показать весь комментарий
01.12.2021 08:47 Ответить
Лукашеску и Путлереску пора на пенсию...предопадавать в москальском МГУ...,типа как мы просрали СССр,Варшавский договор и СНГ Ельцына...и всего за 30 лет... БыдлоВяликие строители светлого Вчерашнего будущего...
показать весь комментарий
01.12.2021 08:51 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 08:56 Ответить
На границу Польши и Белоруси опять привезли 10 000 беженцев..нашли очередных Лохов...,бизнес ничего личного...
показать весь комментарий
01.12.2021 09:00 Ответить
Скупим у них всю электроэнергию, берегись Лука!😁
показать весь комментарий
01.12.2021 09:12 Ответить
Блин, а кто такой этот "лукашенко"? Гражданин белорусссии...
Оно (таракан3%) ни кто! Оно не может быть официальным лицом, оно не признанное в мире, пусть оформляет визу, если Киев разрешит, пусть едет! А иначе, оно нелегал, как "беженец" с востока!!!
показать весь комментарий
01.12.2021 10:06 Ответить
Пора перестать бздеть и ответить этому зарвавшемуся идиоту как подобается мужчине. Блин, прогибаться под этого ************* не надо.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:08 Ответить
 
 