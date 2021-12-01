Украина будет реагировать не на слова Лукашенко, а на его действия, - Кулеба о заявлении по поводу оккупированного Крыма

Фото: Кулеба Дмитро

Украина будет реагировать не на слова диктатора Лукашенко о его желании посетить оккупированный Россией Крым, а на его действия.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал журналистам в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляющегося на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", - объявил Кулеба.

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