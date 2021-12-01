Украина будет реагировать не на слова Лукашенко, а на его действия, - Кулеба о заявлении по поводу оккупированного Крыма
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Украина будет реагировать не на слова диктатора Лукашенко о его желании посетить оккупированный Россией Крым, а на его действия.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал журналистам в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляющегося на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", - объявил Кулеба.
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теперь придется в декабре с путиной яхты в море нырять, яйки морозить на утеху пуйла
да никто - гражданин Лукашенко и фсе !
альо, дядя, ми антимайдан поломали
непризнанный Крым
В алгебре такие уравнения дают " -1 " 😂
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-byl-agressiven-na-press-konferencii-2021-psiholog-novosti-ukrainy-50199164.html
Первая фаза отработки столкновения личности с каким-то психотравмирующим фактором - это отрицание. Мы видим, что во многих моментах Зеленский игнорировал, отрицал, отмалчивался. Сейчас мы столкнулись со второй фазой этой отработки - это фаза агрессии. Зеленский проявлял агрессию по отношению к журналистам - это было видно и понятно.
Финальный ключевой момент состоит в том, как Зеленский сам себя воспринимает? Есть определенная типология политиков. Например, есть тип самый сильный - отчасти это тип [пятого президента] Петра Порошенко. Самый умный/хитрый - это [бывший премьер-министр] Арсений Яценюк.Зеленский шел в политику с амплуа самого честного. А сейчас он понимает, что он не самый честный и постепенно трансформируется в образ борца. Он должен найти зло и победить его. Но действия Владимира Зеленского приводят к тому, что зло лишь приумножается. Как долго он психологически останется целостной личностью - это вопрос лишь времени. И власть, и позиция, и агрессивная среда разъедают его внутреннюю структуру. В это плане он очень страдающий человек, теряющий внутренние силы.
Обладая таким трепетным отношением к своей семье, возникают очень тревожные мысли по поводу того, насколько психологически готов президент выполнять свои обязанности и быть действительно гарантом ценностей и свобод других людей.
Оно (таракан3%) ни кто! Оно не может быть официальным лицом, оно не признанное в мире, пусть оформляет визу, если Киев разрешит, пусть едет! А иначе, оно нелегал, как "беженец" с востока!!!