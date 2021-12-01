Украину избрали в Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта

Украину избрали в состав Комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта.

Об этом сообщил в телеграмме министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина была избрана членом Комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Решение приняли на 9-м заседании государств-участников Второго протокола в Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года", - написал он.

Ткаченко отметил, что теперь Украина вместе с другими государствами-участниками будет работать над безопасностью культурного наследия от последствий вооруженных конфликтов.

Членство будет действовать 4 года, до 2025 года.

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"В условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, попытки распространить их информационную пропаганду, а также из-за постоянных попыток присвоить себе украинское культурное наследие – членство Украины является важным этапом для нашего государства. Это станет действенным механизмом для усиления защиты наших памятников в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - добавил он.