Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился. ФОТО

36-летний горожанин вышел на балкон заброшенного дома, и конструкция обрушилась вместе с ним.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"На территории неэксплуатируемого здания с 4 этажа упал балкон, на котором находился мужчина. В результате чего пострадавший был зажат обломками бетонной конструкции", - говорится в сообщении.

Спасатели извлекли мужчину из-под завалов, но он скончался в машине скорой помощи.

Сейчас выясняют, как он оказался в незаселенном доме

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