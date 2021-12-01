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Новости Происшествия
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Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

36-летний горожанин вышел на балкон заброшенного дома, и конструкция обрушилась вместе с ним.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"На территории неэксплуатируемого здания с 4 этажа упал балкон, на котором находился мужчина. В результате чего пострадавший был зажат обломками бетонной конструкции", - говорится в сообщении.

Спасатели извлекли мужчину из-под завалов, но он скончался в машине скорой помощи.

Сейчас выясняют, как он оказался в незаселенном доме

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ВНИМАНИЕ! ФОТО 18+

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Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 03
Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 04
Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 05
Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 06
Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 07
Мужчина в Запорожье погиб из-за обрушения балкона, на котором находился 08

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Спасатели дофига времени проводят на курсах психологии, что бы морально поддерживать пострадавших отпуская оптимистические шутки. Конечно есть вариант сразу с лицом гробовщика сказать что тот труп и пусть последние минуты жизни проведет в негативной обстановке. Но в данном случае, у парня или неудачная попытка выдавить улыбку, или стиснуты зубы от напряжения(как у бойца на предпоследней фотке справа)
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01.12.2021 02:16
+4
Ця людина не сміється, а щуриться.
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01.12.2021 01:13
+2
В сокрую грузили еще живой был. Позже помер. Статью читать надо.
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01.12.2021 01:22
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Якась хрущовка, мабуть, радянського "качєства"...
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01.12.2021 01:05 Ответить
Якась трущоба, жах суцільний
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01.12.2021 02:53 Ответить
Ні це сталінка але збудована вже за хрущовських часів - 1961-62
Як кажуть ріелтери - сталінка, видова квартира, висока стеля, можливість перепланіровки
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01.12.2021 06:39 Ответить
В этом "доме" еще живут люди??? вы серьезно???!!!!
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01.12.2021 09:24 Ответить
Людина загинула... а воно.. раденьке, що дурненьке

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01.12.2021 01:09 Ответить
Ця людина не сміється, а щуриться.
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01.12.2021 01:13 Ответить
Авжеж... "від сонця"..
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01.12.2021 01:20 Ответить
Да хотя бы от напряжения. Он в этот момент пострадавшего мужика переносил с носилок на каталку, не тупи
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01.12.2021 10:41 Ответить
В сокрую грузили еще живой был. Позже помер. Статью читать надо.
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01.12.2021 01:22 Ответить
Тобто, на Вашу уважну думку, людина впала з 4-го поверху, її затисло бетоном і перед смертю вона жартувала з тим хлопцем, а він їй посміхався, а потім... "він помер у машині швидкої допомоги"?

"На території неексплуатованої будівлі з 4 поверху впав балкон, на якому перебував чоловік. Внаслідок чого потерпілого затисло уламками бетонної конструкції"
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01.12.2021 01:34 Ответить
Спасатели дофига времени проводят на курсах психологии, что бы морально поддерживать пострадавших отпуская оптимистические шутки. Конечно есть вариант сразу с лицом гробовщика сказать что тот труп и пусть последние минуты жизни проведет в негативной обстановке. Но в данном случае, у парня или неудачная попытка выдавить улыбку, или стиснуты зубы от напряжения(как у бойца на предпоследней фотке справа)
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01.12.2021 02:16 Ответить
cліпий чи шо? Це не радість, а звірячий оскал капітализму.
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01.12.2021 09:14 Ответить
Ну, для чого ти туди поліз ?
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01.12.2021 01:51 Ответить
Моя балконофобія укріпилась.
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01.12.2021 03:35 Ответить
Будинок ще довоєнний.
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01.12.2021 07:31 Ответить
К-карма
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01.12.2021 08:49 Ответить
Такая же фигня была в моем городе лет 5 назад после обрушения балкона рядом стоящей женщине поломало обе ноги но осталась жива...
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01.12.2021 09:12 Ответить
блин... на Кичмане полно таких развалюх, в которых ещё и люди живут.
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01.12.2021 09:52 Ответить
Решта обвалених балконів ні на що не натякала.
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01.12.2021 11:22 Ответить
Мужика, конечно жаль, но за каким хером он туда полез?
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01.12.2021 13:01 Ответить
 
 