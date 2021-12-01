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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (15331) НАТО (8920) Столтенберг (1408)

"Значительная, необычная концентрация сил" России у границы Украины вызывает тревогу. Должны быть готовы к худшему, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Намерения России еще неясны, но ее действия вблизи границы с Украиной и риторика в последнее время заставляют НАТО готовиться к худшему.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Ситуация вокруг Украины остается нестабильной и непредсказуемой. Нет никакой уверенности в намерениях России", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня встреч в Риге глав МИД стран НАТО.

Генсек НАТО повторил, что "значительная, необычная концентрация сил" России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается "усиленной риторикой".

Столтенберг призвал Россию "к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности" и предупредил, что "агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия".

"Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему", - сказал он, добавив, что блок будет поддерживать высокую степень военной готовности, оставаясь при этом открытым для диалога.

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Как сообщил ранее представитель Госдепа США Нед Прайс, со Столтенбергом встретился госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Госсекретарь США и генеральный секретарь обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по таким вопросам, как поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, разработка новой стратегической концепции НАТО, а также вопросы контроля над вооружениями и региональной безопасности", - говорится в сообщении Прайса, распространенном Госдепом.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Розклад на 1 грудня.

7:00 підйом.
8:00 переворот.
9:00 сніданок
10:00 переворот
11:00 ланч
12:00 переворот
13:00 обід
14:00 переворот
15:00 справи
17:00 переворот
18:00 вечеря
19:00 переворот
20:00 тєлік
21:00 переворот
21:00 сон на лівому боці
23:00 переворот
24:00 сон на правому боці
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01.12.2021 08:00
+8
***** ******** шугать серливу Європу.
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01.12.2021 07:56
+5
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01.12.2021 07:51
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01.12.2021 07:51 Ответить
***** ******** шугать серливу Європу.
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01.12.2021 07:56 Ответить
Розклад на 1 грудня.

7:00 підйом.
8:00 переворот.
9:00 сніданок
10:00 переворот
11:00 ланч
12:00 переворот
13:00 обід
14:00 переворот
15:00 справи
17:00 переворот
18:00 вечеря
19:00 переворот
20:00 тєлік
21:00 переворот
21:00 сон на лівому боці
23:00 переворот
24:00 сон на правому боці
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01.12.2021 08:00 Ответить
Питання чи буде війна вже не стоїть, питання в іншому, хто на чиї стороні. В НАТО назбиралося стільки хороших «членів» типу Угорщини, що швидко відповісти на агресію практично неможливо.
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01.12.2021 08:01 Ответить
Кацапи тягають свій металобрухт і бурятів вздовж кордонів України, лякаючи Володю і європейців, що нападуть. Не нападуть з тієї точки, вони вже напали в 2014 році в Криму і на окремі території даунбаса, де їх чекали і якщо вони будуть йти далі, то чільки через Донецьк і тільки у шифронах і під прапором "ДНР" і "ЛНР". Ботоксний психопад хоче знову сісти за стіл переговорів з з Байденом, щоб поговорити по Україні, по Сірії і щось виторгувати, а також примусити запустити "Північний потік 2". Ще карлик натягав своїх бурятіва у Білорусь і погрожує Польщі, Литві, Латвії і Естонії, але ті в НАТО і саме більше, що може зробити Володя і його пес Лука - це кидатися лайном через кордон і показувати дулі.
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01.12.2021 08:12 Ответить
"чуть ли не на полусогнутых" це Ваше бажання і таких,як Ви. Цими своїми діями вовка хоче змусити сісти за стіл переговорів і щось випросити. Немає чого і за чого і перед ким "на полугогнутих". Якщо введуть сануції на "Північний потік" і впаде парашія рівно через рік з таким грохотом, що станенться землетрус і цунамі аж біля Японії.
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01.12.2021 08:44 Ответить
Будет тебе мокша и Афганистан и Чечня, всё будет ублюдочное создание!Смерть кацапофашизму!
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01.12.2021 08:43 Ответить
Дивіться на Крим і на окремі райони Донбасу. Коли кацапи, прикинувшись братами зайшли в Крим і кожного там окутали своїм "русским миром", то захопили його дійсно за місяць, скориставшись "пожежою" в середині країни, коли люди виганяли бандита і не було президента. Нормальні сусіди, коли пожежа, то допомагають тушити, а така скотина, як Парашія(з великої букви, все таки держава), залізла в обісце мародерити. А вже коли в Донецькій області наші добробати і залишки армії почали стріляти по ворогу, то тут ворог і зупинився і що він тільки не робив, а далі дудки. Не дуріть себе і придурків кацапів, яким там наговорили, що вони можуть взяти Україну за 48 годин. Вони можуть взяти тільки щось в рот і то, якщо їм дадуть. Скільки маленьку Ічкерію знищували? А тут мільйони козаків і нащадків УПА, які добре зустрінуть ворога і вони вже давно готові.
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01.12.2021 08:51 Ответить
Проста відповідь кацапу - багаторічна політика регіоналів і комуністів, які назвали москаля своїм братом і так себе вели з ними по-братські. В Криму фактично вся влада була на підсосі у ворога, більшість отримували платню, а ще більше було давно завербовані і призначені такі собі ФСБешники, які керували МО України - Лебєдєв і СБУ - Якименко. А ті в свою чергу призначили таких самих своїх і руйнувати там армію і СБУ. А ще саме головне - що всі військові вважали кацапів за братів і нахто не міг стріляти в брата. Запам'ятай кацапе - наші не могли стріляти в братів. А "брати" виявилися скатами і терористами і вже сьогодні стріляти буде кожен і тільки стріляти, а і різати і кусати.
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01.12.2021 09:03 Ответить
В Крыму Украина воюет как цивилизованная страна через суды и успешно (смотри кейс про Скифское золото, смотри куда летают из Симферопольского мега-аеропорта "международного", и ещё куча всего). Или ты за расширение фронта и за кровавую войну оружием, как при Сталине-Гитлере ? Вы застряли в прошлом веке и это вас и погубит.
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01.12.2021 09:10 Ответить
Наша дипломатия и юристы а также гражданское общество решают в Крыму задачи успешнее, чем ваша армия, это очевидно. Ваша армия даже если на нее пустить все ваши нефтедоллары, не заставит признать Крым за РФ, не откроет авиарейс Симферополь - Стамбул и даже (!) не заставит зайти Сбербанк в якобы "российский" Крым. А вы откровенно выступаете за войну и кичитесь тем, что окопались за Перекопом и зубоскалите оттуда "ну-ка попробуй" ? Ещё раз - это прошлый век, и вы обезьяны с гранатами.
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01.12.2021 09:25 Ответить
- в стране готовят переворот...,
-поддерживай зелика, а то ***** нападэ... - бросили дохлую кошку....
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01.12.2021 08:40 Ответить
зачем они так? у президента Украины скоро выходной, ему не до этого
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01.12.2021 08:49 Ответить
ни хера не понимаю наших русских друзей !
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01.12.2021 09:23 Ответить
Раковую опухоль ордло хотят впихнуть обратно и зная трусливую натуру нынешнего презика подталкивают того к автономии для даунбасят. Они просто не понимают что зеленый презик сцыт ветеранов и патриотов намного больше чем ***** и понимает что его депутатся кая шобла от страха никогда не проголосуют за автономию ордло, скорее обосрутся и свалят из страны
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01.12.2021 09:36 Ответить
 
 