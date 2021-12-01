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Совет медэкспертов США одобрил использование препарата компании Merck для лечения COVID-19 у взрослых

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Совет медэкспертов США одобрил использование препарата компании Merck для лечения COVID-19 у взрослых

Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проголосовала за применение противовирусного препарата американской компании Merck против COVID-19 взрослыми с высоким риском коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Hill.

Группа одобрила применение препарата молнупиравир в ходе голосования во вторник 13 голосами "за" и 10 "против".

Голосование, отмечает издание, состоялось после того, как на прошлой неделе FDA опубликовало свой обзор о молнупиравире, в котором был сделан вывод об эффективности препарата, но были высказаны и опасения по поводу его воздействия на беременных.

Представители Merck рекомендовали, чтобы беременные или кормящие грудью не принимали таблетки из-за потенциальных рисков, включая возможную токсичность и врожденные патологии.

Фармацевтическая компания предложила женщинам в детородном возрасте использовать контрацептивы во время приема молнупиравира.

Представитель Merck также сообщил FDA, что компания не тестировала молнупиравир против нового штамма COVID-19 "омикрон". Но они ожидают, что таблетка останется эффективной против этого варианта.

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Производитель лекарств подал заявку на экстренное разрешение на применение молнупиравира в прошлом месяце, после исследования, которое показало, что препарат снижает риск госпитализации пациентов с COVID-19 на 50%.

При этом обновленные данные показали меньшую эффективность препарата. Согласно им, молнупиравир на 30% сокращает число госпитализаций.

Отмечается, что препарат не будет применяться в качестве профилактического средства, его будут назначать уже инфицированным взрослым людям.

Автор: Наталя Джума
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Видят что на вакцину не ведутся,будем препараты продавать
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01.12.2021 08:04 Ответить
Merck рекомендували, щоб вагітні або жінки, які годують грудьми, не приймали таблетки через потенційні ризики, включно з можливою токсичністю та вродженими патологіями. Фармацевтична компанія запропонувала жінкам у дітородному віці використовувати контрацептиви під час прийому молнупіравіру.
Очень опасный препарат... еще до проведения испытаний пишут уже такие предупреждения, что же там за состав такой? Яды мутагенного действия? А после лечения этим препаратом размножением можно будет заниматься или это уже будет не актуально? Что собственно происходит?
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01.12.2021 08:32 Ответить
Ну да, на ивермектин уже есть патент и он копеечный, лечит даже тяжелые случаи ковида за несколько дней. А бигфарма все не уймется - деньги идут мимо их карманов.
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01.12.2021 08:37 Ответить
Про це відсутні переконливі дані досліджень. З іншого боку, він навіть блохи в котів нормально не виводить, в багатьох випадках даремна трата грошей (хоч невеликих але даремна).
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01.12.2021 09:56 Ответить
 
 