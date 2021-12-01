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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 11 960 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За ноябрь сделаны почти 7,1 млн прививок!

За сутки 30 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 зафиксированы 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1088, медработников – 207);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 233 471 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы – 156 492 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 госпитализированы – 3629 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 летальных случаев – 557;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 выздоровели - 26 160 человек.

Также читайте: Полный запрет на путешествия не остановит распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", - ВОЗ

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01заболели – 3 450 341 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 972 192 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 летальных случаев – 86 532;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований - 1 5917 165.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведены 24 747 760 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели 13

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Минздрав официально признал, что обязательная вакцинация не влияет на улучшение здоровья населения

Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення
захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я,
покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп;
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами, інші суспільні відносини

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B
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01.12.2021 08:21
+4
лахтінська курва думає,що я не зходжу за посиланням ))))

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про
затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники
яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»
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01.12.2021 09:01
+4
Теперь вы знаете, что если будет зомби-апокалипсис и вдруг откроют противоядие, мир еще годик будет сомневаться, а стоит ли его колоть или лучше стать зомби.
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01.12.2021 11:45
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Правила форума Совет форумчан
Минздрав официально признал, что обязательная вакцинация не влияет на улучшение здоровья населения

Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення
захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я,
покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп;
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами, інші суспільні відносини

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B
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01.12.2021 08:21 Ответить
лахтінська курва думає,що я не зходжу за посиланням ))))

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про
затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники
яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»
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01.12.2021 09:01 Ответить
там просто не прибрали зайве з переліку..

бо нижче..

Заінтересована
сторона Населення України

Вплив реалізації
акта на
заінтересовану
сторону

Позитивний

Прийняття проєкту акта сприятиме
забезпеченню епідемічного
благополуччя населення України,
покращенню епідемічної ситуації,
пов'язаної з поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-
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01.12.2021 09:10 Ответить
1) Ваші лайливі слова описують не мене, а суттєві недоліки у вашому вихованні.
2) Це не довідка, де треба викреслити зайве, а виписаний документ. Влада зробила все, щоб відгородити себе від негативних наслідків штрикальної процедури. Пам'ятаєте як ви коли вакцинувались поставили підпис про те, що робите це добровільно і самі несете всю віповідальність?
3) З документу випливає, що примусове щеплення забезпечить епідемічне благополуччя населення, але не вплине на покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп.
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01.12.2021 10:14 Ответить
Лахта, іді дамой...
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01.12.2021 12:37 Ответить
ну і що ти, *удло, там не те прочитав? там як раз те, що анонсовано в попередньому дописі і висвітлено.
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01.12.2021 09:11 Ответить
28 березня 2016 року доктор Пітер Дашак описав, як саме вчені можуть створити вірус у китайській лабораторії, який призведе до глобальної пандемії коронавірусу.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/flashback-2016-faucis-cohort-peter-daszak-explains-scientists-can-perfectly-create-coronavirus-china-lab-can-lead-global-pandemic/
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01.12.2021 08:25 Ответить
Це просто підготовчий етап після провалу свиняче-курячих пандемій. Ніхто собі під зад таку бомбу не підклав би.
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01.12.2021 08:54 Ответить
The Gateway Pundit (TGP) is an American far-right[2] fake news website.[1] The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and conspiracy theories.[30]
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01.12.2021 14:09 Ответить
Для вас ліваків The Gateway Pundit fakenews, для нас людей правого світогляду BBC і CNN fake news
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01.12.2021 14:58 Ответить
коли це у ВАС Кацапів став правий світогляд? Це в новій методичці з Кремля так написали?
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01.12.2021 15:44 Ответить
чи то може кьюар-код ЕДИНАЯ Рабсея на транспарантах антиваксов - правий світогляд? Коли це ви на ВВС почали посилатись? А коли я ВАМ скидала посилання на ВВС - то носом вернула? ЛАХТА ===> іді ДАМОЙ
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01.12.2021 15:47 Ответить
Починається!!!

За останні кілька років деякі шведські працівники зголосилися імплантувати мікрочіпи в свої руки, щоб їм більше не потрібно було носити готівку, посвідчення особи, ключі, абонементи в спортзал тощо.

Мікрочіпи набирають популярність у Швеції, і тепер шведи отримують паспорти вакцини від Covid, імплантовані їм в руки або деінде під шкіру.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/sweden-get-covid-vaccine-passport-chip-hand-video/
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01.12.2021 08:33 Ответить
Лахта..

це не через укол, і за добровільним бажанням..

жінки ж проколюють вуха під кульчики..пірсінг роблять..))
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01.12.2021 09:02 Ответить
А хто казав, що через укол. І слідкуйте за язиком.
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01.12.2021 10:01 Ответить
Старовіри верещали "Починається!!!" ще під час першого перепису. І вони ж придумали протидію цьому - самоспалювання. Подумайте.
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01.12.2021 10:46 Ответить
підтримую. А най би всі антивакси-старовіри-мракобіси слідували традиціям
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01.12.2021 11:40 Ответить
З вашої команди цей сайт усі піарять. Що, разнарядка от камандіра, да?
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01.12.2021 12:39 Ответить
The Gateway Pundit (TGP) is an American far-right[2] fake news website.[1] The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and conspiracy theories.[30]
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01.12.2021 14:09 Ответить
Роберт Ф. Кеннеді-молодший каже, що Ентоні Фаучі вбив, закатував, бідних дітей-сиріт у 1980-х роках

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/shocking-rfk-jr-claims-fauci-killed-tortured-poor-minority-orphans-1980s/
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01.12.2021 08:37 Ответить
Рэмбо вакцинатор,почти Терминатор
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01.12.2021 08:40 Ответить
сказати то що хотів ?))
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01.12.2021 09:11 Ответить
Повністю вакциновані пацієнти мають легкі симптоми після зараження омікроном у Ботсвані - невакциновані взагалі не мають жодних симптомів

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/revealed-fully-vaccinated-patients-show-mild-symptoms-omicron-infection-botswana-non-vaccinated-show-no-symptoms/
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01.12.2021 08:42 Ответить
цілковито вірно..

дивуюсь,чому нагнітається паніка саме з Омікроном...
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01.12.2021 09:04 Ответить
Так це ж добре, ні? Панікери панікують та шикуються в черги за бустерною дозою, а вірус тим часом стає менш небезпечним. Усі щасливі, одні через отримання бустерної дози до бустерної дози, інші через те, що і так все добре
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01.12.2021 09:26 Ответить
У невакцинованих не тільки немає симптомів , але навіть температура тіла рівна навколишній температурі , а тиск - рівний атмосферному 😁
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01.12.2021 13:39 Ответить
Теперь вы знаете, что если будет зомби-апокалипсис и вдруг откроют противоядие, мир еще годик будет сомневаться, а стоит ли его колоть или лучше стать зомби.
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01.12.2021 11:45 Ответить
Зауважив цікаву річ : як тільки з'являється нове обмеження для не вакцинованих , одразу біля пунктів вакцинації утворюються черги з бажаючих вакцинуватися і кількість не вакцинованих - зменшується . Просто треба постійно досипати нові і нові обмеження , щоб життя антиваксерів , по мірі їх зменшення , перетворювалось на суцільну катастрофу у всіх сферах життєдіяльності . Так поступово ми цю пандемії здолаємо і все буде добре .
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01.12.2021 13:33 Ответить
По отзывам вакцинированных знакомых, тех кто переболел коронавирусом с вакциной, легче перенесли течение болезни.
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01.12.2021 13:34 Ответить
Ото добрє... Да грабавой даскі треба бути вірними переконанням. Ще одним дарвіністом менше.
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01.12.2021 22:40 Ответить
 
 