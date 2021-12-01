В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 11 960 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За ноябрь сделаны почти 7,1 млн прививок!
За сутки 30 ноября в Украине:
зафиксированы 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1088, медработников – 207);
233 471 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы – 156 492 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 3629 человек;
летальных случаев – 557;
выздоровели - 26 160 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 450 341 человек;
выздоровели - 2 972 192 человека;
летальных случаев – 86 532;
проведено ПЦР-тестирований - 1 5917 165.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведены 24 747 760 прививок", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення
захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я,
покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп;
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами, інші суспільні відносини
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про
затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники
яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»
бо нижче..
Заінтересована
сторона Населення України
Вплив реалізації
акта на
заінтересовану
сторону
Позитивний
Прийняття проєкту акта сприятиме
забезпеченню епідемічного
благополуччя населення України,
покращенню епідемічної ситуації,
пов'язаної з поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-
2) Це не довідка, де треба викреслити зайве, а виписаний документ. Влада зробила все, щоб відгородити себе від негативних наслідків штрикальної процедури. Пам'ятаєте як ви коли вакцинувались поставили підпис про те, що робите це добровільно і самі несете всю віповідальність?
3) З документу випливає, що примусове щеплення забезпечить епідемічне благополуччя населення, але не вплине на покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/flashback-2016-faucis-cohort-peter-daszak-explains-scientists-can-perfectly-create-coronavirus-china-lab-can-lead-global-pandemic/
За останні кілька років деякі шведські працівники зголосилися імплантувати мікрочіпи в свої руки, щоб їм більше не потрібно було носити готівку, посвідчення особи, ключі, абонементи в спортзал тощо.
Мікрочіпи набирають популярність у Швеції, і тепер шведи отримують паспорти вакцини від Covid, імплантовані їм в руки або деінде під шкіру.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/sweden-get-covid-vaccine-passport-chip-hand-video/
це не через укол, і за добровільним бажанням..
жінки ж проколюють вуха під кульчики..пірсінг роблять..))
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/shocking-rfk-jr-claims-fauci-killed-tortured-poor-minority-orphans-1980s/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/revealed-fully-vaccinated-patients-show-mild-symptoms-omicron-infection-botswana-non-vaccinated-show-no-symptoms/
дивуюсь,чому нагнітається паніка саме з Омікроном...