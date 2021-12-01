В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 11 960 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За ноябрь сделаны почти 7,1 млн прививок!

За сутки 30 ноября в Украине:

зафиксированы 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1088, медработников – 207);

233 471 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы – 156 492 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3629 человек;

летальных случаев – 557;

выздоровели - 26 160 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 450 341 человек;

выздоровели - 2 972 192 человека;

летальных случаев – 86 532;

проведено ПЦР-тестирований - 1 5917 165.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведены 24 747 760 прививок", - рассказали в Минздраве.











