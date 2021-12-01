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ВР (28721) Зеленский (16498) охрана (697) Нацполиция (15727) Национальная гвардия (1845)

Сегодня Рада заслушает послание Зеленского. Парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 1 декабря, на пленарном заседании Верховной Рады парламентарии заслушают ежегодное обращение Президента Владимира Зеленского с посланием Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

После этого парламентарии выскажут свои объявления, заявления, сообщения и предложения, сообщает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, под Верховной Радой усилена охрана общественного порядка. У здания парламента и в близлежащих кварталах находятся многочисленные наряды правоохранителей в полной амуниции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра все подъезды и входы в Раду будут заблокированы митингующими, - "слуга народа" Арахамия

Кроме того, на площади Конституции у ВР смонтирована сцена для проведения протестной акции.

Сегодня Рада заслушает послание Зеленского. Парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии 01
Сегодня Рада заслушает послание Зеленского. Парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии 02
Сегодня Рада заслушает послание Зеленского. Парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии 03
Сегодня Рада заслушает послание Зеленского. Парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии 04
Сегодня Рада заслушает послание Зеленского. Парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии 05
Сегодня Рада заслушает послание Зеленского. Парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии 06
Сегодня Рада заслушает послание Зеленского. Парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии 07

Также сегодня Рада планирует рассмотреть три проекта постановлений о присуждении премий Верховной Рады, в частности, педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования (№6339), молодым ученым за 2020 год (№6346) и лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254).

Кроме этого, в первом чтении нардепы намерены рассмотреть законопроекты №4487 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей", №6302 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления".

В то же время во втором чтении планируется рассмотрение проектов законов №5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" и №5099 "Об антидопинговой деятельности в спорте".

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение олигарха Рината Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Президент также объявил, что "переворот" якобы запланирован на 1-2 декабря. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.

29 ноября стало известно, что СБУ расследует подготовку переворота.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
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01.12.2021 08:33
+25
Особенно народа боятся Слуги народа.
С утра, по своей многолетней привычки, гулял от Шелковичной до Андреевского и обратно. Ментов и тихарей просто пруд пруди. Угрюмые такие. И в приятную свежесть воздуха, первого декабрьского дня, явственно вплетается незабываемый и бодрящий аромат горелых автопокрышек. С 1 декабря тебя, Украина.
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01.12.2021 08:53
+22
У Зеленского активизировалась хроническая болезнь "Мания преследования". Медицина бессильна.
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01.12.2021 08:38
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два з половиною роки - "коту під хвіст"..
чмо болотне за цей період ЇЇ руїни нічого для України та українців не зробило... одна ідіотська мета - зреалізувати дитячі комплекси щодо Пороха.., накрасти побільше "єврейського золота" та втікти в "Оман"..
наголосували, жлоби-експериментатори..(((
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01.12.2021 09:15 Ответить
Нагнали вертухаев. Вава боиццо?
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01.12.2021 09:16 Ответить
сциться. но єто другоє
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01.12.2021 09:21 Ответить
Два киевлянина - окровавленные отец и сын - стали одним из символов восставшего Майдана.Доктор технических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники Николай Кузнецов и его 27-летний сын Игорь, кандидат технических наук, 18 февраля были жестоко избиты на улице Институтской. Полкан рулит..
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01.12.2021 09:32 Ответить
Интересно, как сложилась их судьба после Майдана? Вроде же науку у нас подняли огого с тех времен. И финансирование и куча площадок, где можно практическое применение проверить. Наукоградов полно.
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01.12.2021 10:00 Ответить
И правильно баицца - нацгвардии от гранаты РГ гибнет больше, чем от протитанковой мины - доказано икспертами МВС после 31 августа 2015 года. Блин, по силе так 1-е место в перерачсете на 1 грамм взрывчатого вещества...
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01.12.2021 09:36 Ответить
воно ще, падло, послати нас хоче?
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01.12.2021 09:20 Ответить
Це ж як тебе повинен любити народ, щоб стільки поліції нагнати для охорони, напевно наш Вавка боїться щоб народ на задушив його в ніжних обіймах
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01.12.2021 09:20 Ответить
Виток времени....
Трактора не хватает с порохом у руля..
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01.12.2021 09:22 Ответить
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01.12.2021 09:33 Ответить
Сегодня будут бабочку переворачивать .Запасается покорили,надеюсь,что будет весело.
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01.12.2021 09:33 Ответить
да кому он нужен, сносить его.
сейчас и демократических методов в Украине достаточно чтобы снести надоевшего презика.
Выборов вполне достаточно.
Это он обделалася когда увидел вчерашние рейтинги СН.
А митинг будет конечно.
Просто чтобы сказать ему пару ласковых.
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01.12.2021 09:38 Ответить
Цей типок вкрав у нас погані дороги, та повинен відповісти за це. Я вчора заснув за кермом, неможливо їздити!
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01.12.2021 09:35 Ответить
Ну чё, боится народа народный президент, нелох кароч

Вова вали давай по собственному желанию с должности
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01.12.2021 09:35 Ответить
нелох с мусорами, народ сосёт зе!леденец
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01.12.2021 09:43 Ответить
Так де путч? На котру годину намічений?
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01.12.2021 09:43 Ответить
зеля мусорами обложився ..в акурат лінію хведорича веде
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01.12.2021 09:48 Ответить
Це вони всі разом зібралися, щоб святкувати день ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТу?
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01.12.2021 09:51 Ответить
Всю ночь снился цирк с клоунами-кто из них лучше. Пять раз просыпалась, но как только закрывала глаза, клоунада продолжалась и все громче и громче. Нехорошее предчувствие, боюсь, что зеленое чмо что-то выкрутит
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01.12.2021 09:52 Ответить
Невже презик нас ще й з путчем надурив ?
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01.12.2021 09:55 Ответить
Ссытся зе и его команда воров? Ничего,скоро оне еще и сраться начнут
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01.12.2021 10:04 Ответить
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