РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13119 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
3 231 26
статистика (2307) коронавирус (17041)

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 декабря в мире зарегистрировали 587 982 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7883 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 263 091 472 случая инфицирования, из них 587 982 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 234 022 человека, из них 7883 за минувшие сутки.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 237,6 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 557 человек, зафиксированы 11 960 новых случаев заражения, 26 160 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 03

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
А чому не перше! Намалюйте ще, лякать так лякать) а взагалі смерть від Ковіду це не найгірше, що може статися з вами сьогодні🥴
показать весь комментарий
01.12.2021 08:42
+1
А як щодо смертності на 1 мільйон населення?
показать весь комментарий
01.12.2021 08:57
+1
Щось блаЗЄнський ні пари в уст про "ми-чемпіони".
показать весь комментарий
01.12.2021 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому не перше! Намалюйте ще, лякать так лякать) а взагалі смерть від Ковіду це не найгірше, що може статися з вами сьогодні🥴
показать весь комментарий
01.12.2021 08:42 Ответить
А як щодо смертності на 1 мільйон населення?
показать весь комментарий
01.12.2021 08:57 Ответить
Згідно даних того ж ворлдометра ми на 6 місці в Європі після Угорщини, Болгарії, Хорватії, Словаччини і Польщі.
Для порівнянн Руссія опустилася на 12 місце, всілякі Німеччини, ЮКей, Італії і Франції теліпаються в другому десятку
показать весь комментарий
01.12.2021 09:31 Ответить
У світі ми на 10 місці, пропустивши вперед ще Мартініку, Грузію, Гібралтар і Кайманові острови
показать весь комментарий
01.12.2021 09:40 Ответить
Антиваксери !!

відлинюєте від роботи !!!
показать весь комментарий
01.12.2021 08:58 Ответить
Что, вакцанутый провокатор, ты уже не выдерживаешь и просто визжишь. Где твой сподвижник -провокатор Валера Греф? Он точно также тут визжал.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:18 Ответить
Щось блаЗЄнський ні пари в уст про "ми-чемпіони".
показать весь комментарий
01.12.2021 09:11 Ответить
Голоборотька казав мы чемпионы Мира в этом деле....а слова меж тем материальны...слово не воробей...
показать весь комментарий
01.12.2021 09:15 Ответить
Це не означає що потрібно не йти в лікарню коли у вас затягнена пневмонія, просто коли бачите що вірус не зациклюйтесь на цьому, психосоматику ніхто не відміняв, пташиний і свинячий грип також нікуди не пропав, він здимів тільки з офіційної статистики...

Якщо у вас корона то купіть нормальні маски коли необхідно йти до лікаря щоб ви не підхватили нового вірусу, стоячи в черзі, те саме не щастайте по пижиках і торгових центрах.... ваш організм може справитись з вірусом, але якщо буде коктель то це вже не реально для людей із слабким імунітетом...
показать весь комментарий
01.12.2021 09:21 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 09:18 Ответить
І добавлю вакцинованим, по вчорашній заяві модерни, вакцина не ефективна проти омікрону, тому маски для вас ніхто не відміняв, бо бачу що вже всі хто вакцинований маски на бороду, тому що вакцина переможе любий вірус...

Та і важкі види грипу нікуди не пропали типу свинячого і пташиного і ви швидше на нього захворієте тому що місяц після вакцинації ваш імунітет ослаблений...

Тому давайте вже вдівати маски, а то в пижику, коли їду попри них, реально бачу макс 3-4 людини в масках решта на бороді... ппц... людей нічого не вчить взагалі...
показать весь комментарий
01.12.2021 09:28 Ответить
Ну и конечно у вас есть ссылка на исследования по поводу того что вакцинация "ослабляет' иммунитет на месяц?
показать весь комментарий
01.12.2021 10:15 Ответить
Он прочитал что эффективно антитела "модерной" вырабатываются 2-4 недеди, и думает, что у него на это время вся иммунка простаивает.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:33 Ответить
Відкрию вам таємницю не простоює але зайнята на боротьбу з РНК вакциною, ресурс імунної системи обмежений якщо вас одночасно будуть атакувати декілька вірусів або бактеріальних інфекцій вона не справиться...

Досліджень багато на інших вакцинах у всіх один і той самий результат ослаблення імунітету 2-4 тижня
показать весь комментарий
01.12.2021 12:33 Ответить
Ссылка на исследования будут или мне продолжать читать ваши фантазии? Может ещё немножко логику включите и объясните как несколько миллиграмм вакцины будут занимать вашу иммунную систему месяц?
показать весь комментарий
01.12.2021 15:15 Ответить
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

все даже хуже, чем вы думали
показать весь комментарий
01.12.2021 15:50 Ответить
С английским совсем плохо? Или ты кидаешь ссылки в надежде что их никто не откроет?
показать весь комментарий
05.12.2021 21:20 Ответить
у меня все отлично. А у вас проблемы?? жаль....
показать весь комментарий
05.12.2021 21:58 Ответить
Ви реально... люба вакцина поки йде відповідь імунної системи це пониження імунітету проти інших вірусів... імунна система середньостатистичної людини не резинова...
показать весь комментарий
01.12.2021 12:27 Ответить
Хватит уже позориться и демонстрировать свою некомпетентность. Во первых не все вакцины РНК. Во вторых организм НЕ борется с рнк вакциной. Похоже что вы застряли в средневековье в познаниях. Вакцина РНК это набор инструкций для борьбы с коронавирусом. Этот набор инструкций организм принимает посредством инъекции вакцины. При этом иммунитет не ослабляется ни на секунду.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:22 Ответить
учетесь, юноша. А потом чушь пишите
показать весь комментарий
01.12.2021 15:51 Ответить
Вакцина РНК это набор инструкций для борьбы с коронавирусом)))) Реально вам по телевізору це сказали чи як?????
Вона вбудовується у вашу клітину і клітина починає синтезувати чужий білок для організму термін синтезу до місяця а часто і більше поки не пройде повний цикл... які інструкції... організм реагує на неї як на вторгнення тому відповідно часто висока температура сильний біль в руці і міокардит також від цього
показать весь комментарий
02.12.2021 09:24 Ответить
Какой месяц идиот? Вакцина разрушается за пару дней, думаешь ее от балды хранят при минус 40? Ты еще скажи что клетки твоей печени вместо того чтобы заниматься своей работой начинают штамповать чужой белок. И клетки мозга начинают. И ты мутируешь в громадного зелёного человека. Эти миллиграммы вакцины воздействуют лишь на локальную область возле укола, с там же успехом какой нибудь прыщ на заднице садит твой иммунитет насколько садит пару миллиграммы вакцины. И почитай значение слова инструкция. То что клетка в локальных области начинает вырабатывать что-то несоответствующее ее назначению как раз и является сменой инструкции.
показать весь комментарий
05.12.2021 21:19 Ответить
На 8 -му в європі за к-тю нових заражень і на 2 -му по смертності чемпіони абсурда! А кількість тестів теж ідентична до кількості в європі?!
показать весь комментарий
01.12.2021 10:32 Ответить
 
 