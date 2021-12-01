Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 1 декабря в мире зарегистрировали 587 982 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7883 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 263 091 472 случая инфицирования, из них 587 982 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 234 022 человека, из них 7883 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 237,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.
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Для порівнянн Руссія опустилася на 12 місце, всілякі Німеччини, ЮКей, Італії і Франції теліпаються в другому десятку
відлинюєте від роботи !!!
Якщо у вас корона то купіть нормальні маски коли необхідно йти до лікаря щоб ви не підхватили нового вірусу, стоячи в черзі, те саме не щастайте по пижиках і торгових центрах.... ваш організм може справитись з вірусом, але якщо буде коктель то це вже не реально для людей із слабким імунітетом...
Та і важкі види грипу нікуди не пропали типу свинячого і пташиного і ви швидше на нього захворієте тому що місяц після вакцинації ваш імунітет ослаблений...
Тому давайте вже вдівати маски, а то в пижику, коли їду попри них, реально бачу макс 3-4 людини в масках решта на бороді... ппц... людей нічого не вчить взагалі...
Досліджень багато на інших вакцинах у всіх один і той самий результат ослаблення імунітету 2-4 тижня
все даже хуже, чем вы думали
Вона вбудовується у вашу клітину і клітина починає синтезувати чужий білок для організму термін синтезу до місяця а часто і більше поки не пройде повний цикл... які інструкції... організм реагує на неї як на вторгнення тому відповідно часто висока температура сильний біль в руці і міокардит також від цього