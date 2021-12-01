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На заседании НАТО в Риге речь пойдет о конкретных шагах союзников в поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

На заседании НАТО в Риге речь пойдет о конкретных шагах союзников в поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, - Кулеба

Приглашение Украины к участию в заседании высшего политического органа НАТО в Риге свидетельствует о ее важности как одного из ближайших партнеров НАТО и посылает мощный сигнал поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Альянс пригласил Украину и Грузию на эту встречу как двух ближайших партнеров НАТО по безопасности. Это свидетельство важности Украины и мощный сигнал поддержки в противостоянии российской агрессии. Встреча также является хорошей возможностью проинформировать министров стран-партнеров о безопасности ситуации вдоль украинской границы и на оккупированных территориях, а также о взаимосвязи попыток внутренней дестабилизации Украины с попытками очередной волны внешней агрессии", – сказал Кулеба.

Министр сообщил, что проведет ряд отдельных двусторонних переговоров с союзниками НАТО, на которых речь пойдет не просто о совместной поддержке, а о конкретных шагах по укреплению Украины в противодействии агрессивным намерениям Кремля. Кулеба отметил четкие и однозначные сигналы, уже прозвучавшие от США и НАТО, с предупреждением РФ, что новый этап агрессии против Украины будет иметь для России очень высокую цену.

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"Эти заявления являются публичным проявлением грандиозной непубличной работы, которая сейчас ведется в Киеве, Вашингтоне, Брюсселе, Берлине, Париже и других столицах для координации совместного набора шагов. Речь идет о комплексном пакете сдерживания РФ, о котором я говорю с первых дней эскалации", – подчеркнул он.

Глава украинской дипломатии добавил, что общий пакет сдерживания РФ с конкретными экономическими и финансовыми инструментами будет более действенным и эффективным, чем действия отдельных стран.

"Я убежден, что цена, которую Россия заплатит в случае очередной волны агрессии против Украины, будет очень высока. Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы остановить руководство РФ от принятия ложных решений", – заверил он.

Кулеба напомнил, что из Риги отправится сразу в Стокгольм, где примет участие в министерской встрече ОБСЕ: "Это важная организация, учитывая ее мониторинговую миссию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Визит в Стокгольм я также использую для привлечения внимания к действий России и мобилизации партнеров в поддержку Украины".

Автор: Анастасія Потіха
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Ага....бла...бла...бла...Обсудять варианты и степени "Обеспокоенности".
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01.12.2021 09:16 Ответить
Украине помогают США, Канада и Британия. европа делает только бла-бла-бла и все ниже прогибается перед ******, заглатывая трубу по самые гланды.
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01.12.2021 09:17 Ответить
дії НАТО, за останній рік, свідчать, що це звичайна продажна політична компанія, яку вже давно викупив кремлівський недоносок. Забудьте про Європу взагалі. Україні потрібно активно співпрацювати зі США, Британією, Канадою, Польшею і прибалтійськими республіками, які дійсно вболівають і допомагають нашій державі.
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01.12.2021 09:44 Ответить
Про крымскую платформу уже забыли? За год до платформы, каждый день тарахтели и вот те на всё утихло.
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01.12.2021 10:00 Ответить
 
 