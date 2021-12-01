На заседании НАТО в Риге речь пойдет о конкретных шагах союзников в поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, - Кулеба

Приглашение Украины к участию в заседании высшего политического органа НАТО в Риге свидетельствует о ее важности как одного из ближайших партнеров НАТО и посылает мощный сигнал поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Альянс пригласил Украину и Грузию на эту встречу как двух ближайших партнеров НАТО по безопасности. Это свидетельство важности Украины и мощный сигнал поддержки в противостоянии российской агрессии. Встреча также является хорошей возможностью проинформировать министров стран-партнеров о безопасности ситуации вдоль украинской границы и на оккупированных территориях, а также о взаимосвязи попыток внутренней дестабилизации Украины с попытками очередной волны внешней агрессии", – сказал Кулеба.

Министр сообщил, что проведет ряд отдельных двусторонних переговоров с союзниками НАТО, на которых речь пойдет не просто о совместной поддержке, а о конкретных шагах по укреплению Украины в противодействии агрессивным намерениям Кремля. Кулеба отметил четкие и однозначные сигналы, уже прозвучавшие от США и НАТО, с предупреждением РФ, что новый этап агрессии против Украины будет иметь для России очень высокую цену.

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"Эти заявления являются публичным проявлением грандиозной непубличной работы, которая сейчас ведется в Киеве, Вашингтоне, Брюсселе, Берлине, Париже и других столицах для координации совместного набора шагов. Речь идет о комплексном пакете сдерживания РФ, о котором я говорю с первых дней эскалации", – подчеркнул он.

Глава украинской дипломатии добавил, что общий пакет сдерживания РФ с конкретными экономическими и финансовыми инструментами будет более действенным и эффективным, чем действия отдельных стран.

"Я убежден, что цена, которую Россия заплатит в случае очередной волны агрессии против Украины, будет очень высока. Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы остановить руководство РФ от принятия ложных решений", – заверил он.

Кулеба напомнил, что из Риги отправится сразу в Стокгольм, где примет участие в министерской встрече ОБСЕ: "Это важная организация, учитывая ее мониторинговую миссию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Визит в Стокгольм я также использую для привлечения внимания к действий России и мобилизации партнеров в поддержку Украины".