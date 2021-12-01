За последний месяц доля тех, кто считает, что дела в стране движутся в неправильном направлении, выросла с 61,7% до 65,9%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

65,9% граждан Украины считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении, 18,6% – говорят о правильном направлении дел.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"За последний месяц с 61,7% до 65,9% возросла доля тех, кто считает, что дела в стране движутся в неправильном направлении. В то же время, с 22,7% до 18,6% снизилась доля тех, кто говорит о правильном направление дел", - говорится в исследовании.

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В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.