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Новости Политика Украины
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опрос (2618) КМИС (270)

За последний месяц доля тех, кто считает, что дела в стране движутся в неправильном направлении, выросла с 61,7% до 65,9%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За последний месяц доля тех, кто считает, что дела в стране движутся в неправильном направлении, выросла с 61,7% до 65,9%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

65,9% граждан Украины считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении, 18,6% – говорят о правильном направлении дел.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"За последний месяц с 61,7% до 65,9% возросла доля тех, кто считает, что дела в стране движутся в неправильном направлении. В то же время, с 22,7% до 18,6% снизилась доля тех, кто говорит о правильном направление дел", - говорится в исследовании.

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За последний месяц доля тех, кто считает, что дела в стране движутся в неправильном направлении, выросла с 61,7% до 65,9%, - опрос КМИС 01

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Когда в первые дни зеленой власти один придурок выехал в кабмине на самокате, а второй залез с ногами на стол, я понял - стране торба.
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01.12.2021 09:22
+6
Если бы еще Слуги Уроды знали куда они движутся! Только зашквары и обогащение....
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01.12.2021 09:21
+5
18.6% упоротых двигаются в правильном направлении: мусора, судейско-прокурорская мафия, 1.2млн чиновников
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01.12.2021 09:25
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Если бы еще Слуги Уроды знали куда они движутся! Только зашквары и обогащение....
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01.12.2021 09:21 Ответить
Когда в первые дни зеленой власти один придурок выехал в кабмине на самокате, а второй залез с ногами на стол, я понял - стране торба.
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01.12.2021 09:22 Ответить
Надо спасать страну и граждан Украины! Скорейшие перевыборы, пока что в Раду!
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01.12.2021 09:23 Ответить
Желудок 70% граждан начал подозревать что где-то его нае.... Но, вещество, которое находится в черепной коробке продолжает давать сигналы что их обворовал барыга и все их беды только от него...
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01.12.2021 09:24 Ответить
18.6% упоротых двигаются в правильном направлении: мусора, судейско-прокурорская мафия, 1.2млн чиновников
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01.12.2021 09:25 Ответить
10-15% это те которые Всегда за Власть, любую.
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01.12.2021 09:27 Ответить
шо там с переворотом как продвигаются дела
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01.12.2021 09:26 Ответить
Ще трошки і буде 73%...
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01.12.2021 09:27 Ответить
Та дайте Володі ще пару років, що ви всі на нього так накинулися? Що не бачите, що в його колесі лісапеда, на якому він бідолага їздить, постійно тирчить чиясь нога - то Порошенко, то Бурби, а недавно вже і Ахметов всунув. То ви ж маєте зрозуміти, він не винен за ті офшори, які йому підкинув Беня, чи палаци, які йому підкинув Порошенко, а квартиру в Ялті йому підкинув сам ху@ло. Єрмака і Татарова йому підкинув янукович, а так Володя класний пацан, який ніколи нічого не крав, у всякому разі він так гундосить.
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01.12.2021 09:33 Ответить
-5 процентов.Почаще выступай перед наридом,быстрее поймут что они таки лохи.
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01.12.2021 10:27 Ответить
Вот и выяснился % тех, кто так или иначе присосался к кормушке, ибо только они могут быть довольны положением дел в стране. 18,6% - это довольно много, здесь работы непочатый край, вешать не перевешать.
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01.12.2021 13:12 Ответить
я знаю куда в правильном.
это дайте предыдущнику снова 5, а лучше 10 лет и он и тут швейцарию построит и москву возьмёт.
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01.12.2021 22:44 Ответить
 
 