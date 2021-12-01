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Новости Политика Украины
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Нардеп Соха о выходе из фракции "Слуга народа": "Красная линия" - назначение Шурмы куратором экономического блока ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Соха о выходе из фракции

Внефракционный народный депутат Роман Соха раскрыл подробности выхода из фракции "Слуга народа". Это в основном связано с назначением Ростислава Шурмы заместителем председателя ОП.

Об этом Соха сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, назначение заместителем главы Офиса Президента Ростислава Шурмы стало "последней каплей".

"Причина, озвученная на самом заседании, которая стала последней каплей - это назначение господина Шурмы третьим человеком в государстве. Я считаю, что президент - это первый, глава Офиса президента - второй, заместитель главы Офиса президента Шурма - третий. Я знаю, что это за человек, я прошел все предвыборные кампании в городе Запорожье - и президентские, и паралментские. В парламентской кампании, где я участвовал, я ощутил все "прелести" работы господина Шурмы против нас. Мы утром вставали, весь город был заклеен зелеными бигбордами с нашими двойниками. Когда полиция приезжала, сдирала эти бигборды, мы наблюдали там лица того же Шурмы под "нашими" изображениями... Я так понимаю, что этот человек был с неевропейской ориентацией, не проевропейский. У нас война, а этого человека назначают куратором экономического блока", - сказал он.

Как подчеркнул Соха, для него это "красные линии", с которыми он не мог смириться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из фракции "Слуга народа" могут выйти еще около 10 нардепов, - Соха

Автор: Анастасія Потіха
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Т.е. ермак с зеленским тебя не напрягали. Тебя напряг шурма, которого привели к власти ермак и зеленский.
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01.12.2021 09:30 Ответить
ЗЕбил с упорством осла возвращает рыгов во власть Главой Запорожской областной администрации Зеля назначил рыговского вора и афериста из ОПЗЖ, Буряка
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01.12.2021 09:33 Ответить
Шурму призначили потому что у него фамилия похожа на Шаурму которую любит зеля ?

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01.12.2021 09:36 Ответить
Ахметовська шістка побігла до ноги хозяїна, до його фаворита Розумкова.
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01.12.2021 09:39 Ответить
Новий начальник контррозвідки СБУ Поклад депутанам Разумкова подобається?

"За президентства Віктора Януковича Поклад працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного.

Олександр Поклад працював також помічником і у ще одного регіонала - депутата 6-го скликання Равіля Сафіулліна.
Протягом наступних двох скликань Поклад допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом Партії регіонів, а згодом - «Опозиційного блоку»."
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01.12.2021 09:43 Ответить
Офигенный профессионал...явно креатура врага Украины Демченко.
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01.12.2021 09:52 Ответить
 
 