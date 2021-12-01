Нардеп Соха о выходе из фракции "Слуга народа": "Красная линия" - назначение Шурмы куратором экономического блока ОП

Внефракционный народный депутат Роман Соха раскрыл подробности выхода из фракции "Слуга народа". Это в основном связано с назначением Ростислава Шурмы заместителем председателя ОП.

Об этом Соха сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, назначение заместителем главы Офиса Президента Ростислава Шурмы стало "последней каплей".

"Причина, озвученная на самом заседании, которая стала последней каплей - это назначение господина Шурмы третьим человеком в государстве. Я считаю, что президент - это первый, глава Офиса президента - второй, заместитель главы Офиса президента Шурма - третий. Я знаю, что это за человек, я прошел все предвыборные кампании в городе Запорожье - и президентские, и паралментские. В парламентской кампании, где я участвовал, я ощутил все "прелести" работы господина Шурмы против нас. Мы утром вставали, весь город был заклеен зелеными бигбордами с нашими двойниками. Когда полиция приезжала, сдирала эти бигборды, мы наблюдали там лица того же Шурмы под "нашими" изображениями... Я так понимаю, что этот человек был с неевропейской ориентацией, не проевропейский. У нас война, а этого человека назначают куратором экономического блока", - сказал он.

Как подчеркнул Соха, для него это "красные линии", с которыми он не мог смириться.

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