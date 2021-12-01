58,2% украинцев не поддерживают баллотирования Зеленского на второй срок, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
58,2% граждан Украины не поддерживают баллотирования Владимира Зеленского на второй президентский срок, 34,3% – поддерживают.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы В.Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 34,3%", - говорится в исследовании.
В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
23 мин
Мене вже пару днів напружує те, що за поведінковою моделлю, Банкова повина щось таке утнути, щоб інформаційно затьмарити все навкруги.
При чому це не прийняття закону. Щось для своїх виборців.
Але тиша. Або затишшя. І це може бути що завгодно, що за їх логіки поверне їм "довіру"
Рассматривать коллективный поток сознания в порохоботском заповеднике, как мерило социально-политических настроений в обществе- явный признак небольшого ума.
смотри, как обоссалась буба
хотите ли вы что бы Зеленский пошел на ху...
кто служит коломойскому и за кого топит канал олигарха 1+1
кто рьігов нанимает в ОП? кто неединождьі пойман на лжи? кто 47 раз президент?
- когда окажутся на улице без работы, или в окопах без боеприпасов и вооружения под командованием агентов ФСБ с офиса Чма..
Надо бы ещё тем 34% черепа померить!
за криворожскую гнусавую монику отвечай.
закрепим вопреки,панове, первый высер. Сейчас сюжет будет масштабным....