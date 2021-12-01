РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13590 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 109 59
выборы (24316) Зеленский (16498) опрос (2618) КМИС (270)

58,2% украинцев не поддерживают баллотирования Зеленского на второй срок, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

58,2% украинцев не поддерживают баллотирования Зеленского на второй срок, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

58,2% граждан Украины не поддерживают баллотирования Владимира Зеленского на второй президентский срок, 34,3% – поддерживают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы В.Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 34,3%", - говорится в исследовании.

58,2% украинцев не поддерживают баллотирования Зеленского на второй срок, – опрос КМИС 01

Также читайте: 35% военных верят относительно "Вагнергейта" Бурбе, 27% - Зеленскому, - опрос Шустера. ИНФОГРАФИКА

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Он еще не посоветовался с женой, она поддержит.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:31
+8
ЗЛН - ЕРМК ПНХ!
показать весь комментарий
01.12.2021 09:32
+8
рад бы, но уверен, что так и будет. Сложно будет пояснить нариду, что разумков и зеленский - близнецы от коломойского.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он еще не посоветовался с женой, она поддержит.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:31 Ответить
Роман Донік@donikroman

23 мин



Мене вже пару днів напружує те, що за поведінковою моделлю, Банкова повина щось таке утнути, щоб інформаційно затьмарити все навкруги.
При чому це не прийняття закону. Щось для своїх виборців.
Але тиша. Або затишшя. І це може бути що завгодно, що за їх логіки поверне їм "довіру"
показать весь комментарий
01.12.2021 09:35 Ответить
Може якийсь томас-тур 2.0.??
показать весь комментарий
01.12.2021 09:43 Ответить
С первой ледьей, типа?
показать весь комментарий
01.12.2021 09:52 Ответить
ЗЛН - ЕРМК ПНХ!
показать весь комментарий
01.12.2021 09:32 Ответить
проголосуют за Разумкова)
показать весь комментарий
01.12.2021 09:32 Ответить
фик вам
показать весь комментарий
01.12.2021 09:33 Ответить
рад бы, но уверен, что так и будет. Сложно будет пояснить нариду, что разумков и зеленский - близнецы от коломойского.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:35 Ответить
Кто эти остальные 42%?
показать весь комментарий
01.12.2021 09:33 Ответить
все эти "опросы" высосаны из пальца
показать весь комментарий
01.12.2021 09:33 Ответить
бениного?
показать весь комментарий
01.12.2021 09:35 Ответить
По ходу у Верховній Раді проводили опитування.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:34 Ответить
интересно до 73% неподдерживающих дотянет к началу президентской компании...
показать весь комментарий
01.12.2021 09:34 Ответить
т.е. 32% олигофренов ЗА Сруля
показать весь комментарий
01.12.2021 09:35 Ответить
Не факт...есть большой процент тех, кому вообще "*****".... Реальная поддержка это процентов 8%...(это слуги, прислуга и их родственники)
показать весь комментарий
01.12.2021 09:59 Ответить
Відтепер перше грудня - "День Державного перевороту"?
показать весь комментарий
01.12.2021 09:35 Ответить
1 апреля перенести на 1 декабря
показать весь комментарий
01.12.2021 09:42 Ответить
Бажано до "опитувань" вказувати замовників, хто оплачує банкет.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:37 Ответить
свинопас дуня, коломойша зі вкрадених за допомогою клоуна грошей все оплачує. ти теж там отримуєш, забула?
показать весь комментарий
01.12.2021 09:56 Ответить
Судячи п коментарях на цензорі і інших сайтах зеленського підтримують 3,4% а не 34%. Брехня соціологів мене просто вбиває.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:38 Ответить
На цьму сайті "безкоштовно", у будь якому вигляді, можно тільки гадити на чинну владу, за усе інше отримуєш бан на три дні.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:49 Ответить
свинопас, не ний. гадиш тут ти с бригадою сєрлеща. але ви тупі і палитесь блискавично
показать весь комментарий
01.12.2021 09:52 Ответить
Кацапом засмерділо
показать весь комментарий
01.12.2021 09:56 Ответить
то ти не підмилося, тупе зелене опудало)
показать весь комментарий
01.12.2021 09:57 Ответить
люська, перелогінся
показать весь комментарий
01.12.2021 09:53 Ответить
бедненькие . обижают вас
показать весь комментарий
01.12.2021 09:54 Ответить
О, дві шавки на зарплаті накинулися.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:55 Ответить
дуняша, не ний. лизнула бубі та до тєлека. зараз найвеличнійший буде зеньками розширеними блимати
показать весь комментарий
01.12.2021 09:57 Ответить
ага . нам за каждого сбитого зебила выдают по батончику
показать весь комментарий
01.12.2021 10:08 Ответить
Для тебя гораздо более опасна собственная глупость.)
Рассматривать коллективный поток сознания в порохоботском заповеднике, как мерило социально-политических настроений в обществе- явный признак небольшого ума.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:50 Ответить
дуня, в опешечке бубе спокойно, все хвалят. можно даже пригреть российскую агентуру, увольнять результативньіх разведчиков, врать украинцам, заглядьівать в глаза хйлу, назначать в оп рьігов и мусоров януковича. а тут тебя мордой в правду. сочувствую
показать весь комментарий
01.12.2021 09:54 Ответить
На цензорі сидять в основному адекватні люди. Так є певна кількість фанатів бариги від яких аргументи відскакують як горох від стінки, але їх тут не більше 20%, а от зебілів немає взагалі, хоча може їх і в природі не лишилось зважаючи на бездарність зеленського.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:03 Ответить
если считать не в процентах, а в промилле, то всё стаёт на свои места )
показать весь комментарий
01.12.2021 10:16 Ответить
Как это не поддерживают? Клован же сказал, что он Президент Украины.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:45 Ответить
ага. 47 раз.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:48 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 09:47 Ответить
Та не выдумывай! Кроме Цензор-форума и некоторых профильных пабликов в Фейсбук, вас хрен где увидишь. Порохобот обыкновенный в природе как был редким животным, так им и остаётся.)))
показать весь комментарий
01.12.2021 09:59 Ответить
дуня, не фантазируй. твой клоун пошел на дно и его не спсет ни одна профурсетка вроде тебя с серлещом.
смотри, как обоссалась буба
показать весь комментарий
01.12.2021 10:08 Ответить
хватить уже клоунади в Україні.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:48 Ответить
вистачить, Михайло, вистачить
показать весь комментарий
01.12.2021 09:50 Ответить
интересно . я если ввести в перечень вопросов такие :
хотите ли вы что бы Зеленский пошел на ху...
показать весь комментарий
01.12.2021 09:51 Ответить
По хорошей украинской традиции второй срок должен быть, но в другом месте.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:52 Ответить
Ростов нерезиновый.
показать весь комментарий
01.12.2021 09:56 Ответить
По какой традиции? Кто побывал в другом месте? Петро и тот отделался лёгким испугом.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:02 Ответить
дуня, разведчиков кто уволил и кто сейчас обоссался?
кто служит коломойскому и за кого топит канал олигарха 1+1
кто рьігов нанимает в ОП? кто неединождьі пойман на лжи? кто 47 раз президент?
показать весь комментарий
01.12.2021 10:06 Ответить
закон 5600 скоро убедит баранов которые все еще поддерживают Зе-чма, что они таки бараны
- когда окажутся на улице без работы, или в окопах без боеприпасов и вооружения под командованием агентов ФСБ с офиса Чма..
показать весь комментарий
01.12.2021 09:58 Ответить
Цікаво би дізнатися про вік і майнові статки тих 34,3%.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:00 Ответить
Та голодранцы там все! Элита полностью за Петра.
Надо бы ещё тем 34% черепа померить!
показать весь комментарий
01.12.2021 10:08 Ответить
хватит мямлить, дуняша. скулишь про петра, будто о нем тут, кроме тебя с клоуном, кто-то вспоминал)

за криворожскую гнусавую монику отвечай.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:10 Ответить
___А почему по -другому голосовать ?! только за Артиста больших и малых сцен.
закрепим вопреки,панове, первый высер. Сейчас сюжет будет масштабным....
показать весь комментарий
01.12.2021 10:17 Ответить
Звездун бабочка.как стелит в Раде по бумажке.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:31 Ответить
Слушаю в Раде... Оказывается до бубочки Украины не было... Всё заделал он. Тошнит от звездеша. А слушаю и так похоже на речи путинхуйла. Сплошные достижения.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:34 Ответить
давно не писав коментів,бо гидко тут писати,але сьогодні скажу: ваші кміс брехуни,ще раз дурням,які не розуміють,нічого в вас не вийде,людину будуть судити по ділах,а вам до Зеленського як до неба рачки!!!
показать весь комментарий
01.12.2021 10:51 Ответить
"будуть судити по ділах" - а на делал бубочка уже.... сумарно сроков на пять строго режима пожизненных ...
показать весь комментарий
01.12.2021 11:04 Ответить
"Діла" бувають тільки у жінок, а "найвеличнішому" до них, як до неба рачки.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:26 Ответить
ЭТА ЦИФРА ЗАНИЖЕНА !!!! ВСЕ 93% !!!!
показать весь комментарий
01.12.2021 10:55 Ответить
Почитал комментарии на цензоре бутусика и лишний раз убедился - авторы опусов на этом ресурсе не совсем психически здоровы.
показать весь комментарий
01.12.2021 11:01 Ответить
И это правильно, ведь психически больной человек, себя считает здоровым, а всех окружающих нет. ))
показать весь комментарий
01.12.2021 13:07 Ответить
Нормальные, адекватные украинцы и на первый срок не поддерживали этого зезасмоктыша. Разве что на отсидку. ))))
показать весь комментарий
01.12.2021 13:04 Ответить
 
 