В ОП не знают, откуда взялась информация о военном положении, - Никифоров

В Офисе Президента не ведутся разговоры о военном положении.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Это спрашивайте, пожалуйста, Олега Ляшко, откуда у него такая информация о военном положении. Думаю, у него больше информации, чем у меня и даже президента", - отметил он.

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