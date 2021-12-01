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В ОП не знают, откуда взялась информация о военном положении, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе Президента не ведутся разговоры о военном положении.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
"Это спрашивайте, пожалуйста, Олега Ляшко, откуда у него такая информация о военном положении. Думаю, у него больше информации, чем у меня и даже президента", - отметил он.
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И на 110% @банутый.
Голобородька каже,не Джо Трампович Байден,мне Эрдоган Байрактаров подогнал 500 штук...