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Новости Политика Украины
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Ляшко Олег (1639) военное положение (398) Офис Президента (1688) Сергей Никифоров (122)

В ОП не знают, откуда взялась информация о военном положении, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОП не знают, откуда взялась информация о военном положении, - Никифоров

В Офисе Президента не ведутся разговоры о военном положении.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Это спрашивайте, пожалуйста, Олега Ляшко, откуда у него такая информация о военном положении. Думаю, у него больше информации, чем у меня и даже президента", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский опроверг слухи о возможности введения военного положения: Люди боятся, инвесторы уходят от нас

Автор: Наталя Джума
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Пацан сказал - пацан забыл!
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01.12.2021 09:46 Ответить
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01.12.2021 09:48 Ответить
А там вообще ничего не знают, что в стране происходит.
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01.12.2021 09:48 Ответить
они помнять в какой стране и каком городе они Оппа находятся думаю все время считают в Капустном переулке..... где ранье здание ЦК ВЛКСМ было в 20 метрах от Красной площади и 100 метрах от ГУМА...города Москвы...
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01.12.2021 10:37 Ответить
Мне одному кажется что этот Вася, сцу...о, красится?!
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01.12.2021 09:52 Ответить
ага . гуталином
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01.12.2021 10:11 Ответить
А как же госпереворот и вот это все?
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01.12.2021 09:54 Ответить
Та то ж переворот в мізках чиєїсь відомої голови!
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01.12.2021 10:08 Ответить
серый нужно делать бабки на хрен страна на хрен народ ! бабки
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01.12.2021 10:05 Ответить
как откуда ? Зеля о том шо он президент сказал 47 раз а о том шо главнокомандующий 74 раза . сразу видно что он больше военный чем гражданский
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01.12.2021 10:10 Ответить
Путем нехитрых вычислений выясняется,что на Янелох оманский на 63,5% говнокомандующий и на 36,5% **********.
И на 110% @банутый.
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01.12.2021 10:41 Ответить
ну топой же прес секретарь! всєм ізвєстна что єйьо гад парашенка падбросіл
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01.12.2021 10:15 Ответить
Байден звонит Голобородьке и каже : Зеля ,тебе Стингеров подкинуть штук 500?

Голобородька каже,не Джо Трампович Байден,мне Эрдоган Байрактаров подогнал 500 штук...
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01.12.2021 10:16 Ответить
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01.12.2021 10:20 Ответить
Я точно уверен, что не будет военного положения - кишка просто тонка...
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01.12.2021 10:45 Ответить
 
 