Риски полномасштабной эскалации со стороны России зимой высоки, но надеюсь, что этого не произойдет, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о высоких рисках полномасштабной эскалации со стороны РФ зимой, но он надеется, что этого не произойдет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина.
Он оценил опасность полномасштабной эскалации со стороны РФ.
"Скажу так: риски высокие, но я надеюсь, что этого не произойдет", - сообщил он.
Ермак также озвучил свое мнение по поводу того, зачем все это Кремлю. По его словам, вся мотивация в большой политике – большие интересы, и можно только догадываться.
"Я считаю, мы делаем все, в том числе, на дипломатической арене. Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное. И мы ощущаем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером. И поэтому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами", - заявил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что о новом вторжении России в Украину говорили еще в начале года. По его словам, этого так и не произошло.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.
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2 ч. ·
А теперь внимательно следите за руками.
После того, как глава Госдепа Блинкен заявил, что госпереворот в Украине таки возможен, стало окончательно ясно: Зеленский своими заявлениями просто подыгрывает санкционированному балагану Байдена и Путина. Суть балагана - нагнать искусственную истерию перед встречей Байдена-Путина, которая якобы остановит новую войну в Европе.
Именно поэтому Зеленский начал говорить про нападение Путина и госпереворот после поездки Ермака в Вашингтон. Где пояснили, какую роль Зеленский играет в нынешней клоунаде.
Зачем эта игра Байдену-Путину - это понятно. Зачем Зеленскому? Он надеется, что будет полезен Вашингтону и Москве - и за это ему позволят спокойно уйти с президентской должности со всем награбленным и без наказания. Как позволили Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
и мартышку свою заставь не только плеваться с трибуны но и в око хозяйское заглядывать - а вдруг и этот номер ***** понравиться... посему кланяемся тебе в пол (чтобы сковырнуть брусчатку.))))
РБК - росбизнесконсалтинг, если не ошибаюсь? Кроме расиянцев этот ермак никому не интересен.