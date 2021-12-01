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Риски полномасштабной эскалации со стороны России зимой высоки, но надеюсь, что этого не произойдет, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Риски полномасштабной эскалации со стороны России зимой высоки, но надеюсь, что этого не произойдет, - Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о высоких рисках полномасштабной эскалации со стороны РФ зимой, но он надеется, что этого не произойдет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина.

Он оценил опасность полномасштабной эскалации со стороны РФ.

"Скажу так: риски высокие, но я надеюсь, что этого не произойдет", - сообщил он.

Ермак также озвучил свое мнение по поводу того, зачем все это Кремлю. По его словам, вся мотивация в большой политике – большие интересы, и можно только догадываться.

"Я считаю, мы делаем все, в том числе, на дипломатической арене. Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное. И мы ощущаем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером. И поэтому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами", - заявил он.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что о новом вторжении России в Украину говорили еще в начале года. По его словам, этого так и не произошло.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
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01.12.2021 10:13
+13
єрмак, пішов нхй.
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01.12.2021 10:14
+8
елдак а шо говорит лубянка
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01.12.2021 10:14
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01.12.2021 10:13 Ответить
єрмак, пішов нхй.
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01.12.2021 10:14 Ответить
Ермаку Федорову Цтунгантермойшемому наверное сам Путин в ушко нашептал о своих планах....
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01.12.2021 10:33 Ответить
елдак а шо говорит лубянка
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01.12.2021 10:14 Ответить
Ну если Елдак надеется, что этого не случится - можно спать спокойно!!!
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01.12.2021 10:14 Ответить
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01.12.2021 10:14 Ответить
Ну раз шпион-крыса так говорит....Это ему из Кремля шифровку передали?!
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01.12.2021 10:14 Ответить
Ну шо цей мудозвон ще скаже.
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01.12.2021 10:15 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·



А теперь внимательно следите за руками.

После того, как глава Госдепа Блинкен заявил, что госпереворот в Украине таки возможен, стало окончательно ясно: Зеленский своими заявлениями просто подыгрывает санкционированному балагану Байдена и Путина. Суть балагана - нагнать искусственную истерию перед встречей Байдена-Путина, которая якобы остановит новую войну в Европе.

Именно поэтому Зеленский начал говорить про нападение Путина и госпереворот после поездки Ермака в Вашингтон. Где пояснили, какую роль Зеленский играет в нынешней клоунаде.

Зачем эта игра Байдену-Путину - это понятно. Зачем Зеленскому? Он надеется, что будет полезен Вашингтону и Москве - и за это ему позволят спокойно уйти с президентской должности со всем награбленным и без наказания. Как позволили Порошенко.
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01.12.2021 10:16 Ответить
Кацапський брєд ...
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01.12.2021 10:35 Ответить
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01.12.2021 10:38 Ответить
Лихо. Опять бояру палёную завезли?
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01.12.2021 10:40 Ответить
але він сподівається, що цього не станеться. Значит с Путиным уже что-то перетерто
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01.12.2021 10:17 Ответить
А кто такой Ермак, дуже ПОТУЖНИЙ завоз
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01.12.2021 10:17 Ответить
Зрив операції Ізолятор. Хто кріт Росії?
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
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01.12.2021 10:17 Ответить
викритий пісюн-плохіш всьо!
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01.12.2021 10:18 Ответить
Якщо Єрмак так каже, то я дуже напрягаюсь і готуюсь воювати.
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01.12.2021 10:19 Ответить
ну так подзвони куратору своєму,хай там "падсуєтіться"...потім зарахується як помякшуюча обставина
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01.12.2021 10:20 Ответить
Загундосили щось кроти. Застукані в норі вони будуть виправдовуватися.
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01.12.2021 10:23 Ответить
всё будет зависеть от шифровок, которые он будет передавать в центр )
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01.12.2021 10:25 Ответить
А почему эти, якобы, журналисты из РБК не задали Ермаку вопрос о ГОТОВНОСТИ Украины к подобной "полномасштабной эскалации"? Естественно, Ермак будет врать о полной готовности. И если бы журналист РБК был бы не "якобы", то он тут же спросил бы, ну например, о запасах ГСМ в ВСУ. Там конечно много о чем спросить можно было бы, но ... мы же понимаем, что журналист "якобы".
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01.12.2021 10:26 Ответить
Военспец СВР РАБссии дЕрмак круче Рузвельта с Черчиллем... за братана Сралина Гитлера, скромно промолчу...
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01.12.2021 10:30 Ответить
Склады ГСМ пусты ,Голобородька запретил выдавать горючку для танков БТРов и автогрузовиков...
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01.12.2021 10:33 Ответить
Ну - дерьмак -то точно всё знает о планах заказчика...
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01.12.2021 10:33 Ответить
спасибочки тебе бариндерьмак, ты там похлопочи за нас перед сцарем-хуйлом... авось и не будет...
и мартышку свою заставь не только плеваться с трибуны но и в око хозяйское заглядывать - а вдруг и этот номер ***** понравиться... посему кланяемся тебе в пол (чтобы сковырнуть брусчатку.))))
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01.12.2021 10:38 Ответить
об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина. Источник: https://censor.net/ru/n3302656


РБК - росбизнесконсалтинг, если не ошибаюсь? Кроме расиянцев этот ермак никому не интересен.
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01.12.2021 10:40 Ответить
Ну давайте еще начнем цитировать уборщиц и доставщиков пиццы, при всем моем уважении к их работе. Ермак - секретарша Зелика. По сути. Чаю принести, водички там. Проследить, чтобы туалет работал. Хватит уже делать из него короля. Мало ли, что он там выпукнул.
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01.12.2021 13:09 Ответить
В цьому "откровенія від Андрія" немає відповіді на головне питання сьогодення , чи готовий пан Єрмак взяти в руки зброю і захищати Україну , і якщо доведеться , то стріляти в ворога Володимира Путіна ? Чи його позиція "окуліста" , лише дивитися в очі ?
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01.12.2021 13:41 Ответить
 
 