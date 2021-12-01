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В следующем году мы полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В следующем году президент обещает обеспечить квартирами всех ветеранов войны на Востоке Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
"Горжусь тем, что мы со следующего года впервые с начала войны на Востоке полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Востоке Украины. Сразу после ветеранов мы начинаем такой же процесс для всех военнослужащих", - отметил президент.
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+11 Колыван Спикер
показать весь комментарий01.12.2021 10:25
+11 Alexey Chernyavsky
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+10 Рома Маестро
показать весь комментарий01.12.2021 10:52
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Джерело: https://censor.net/ua/n3302660
Він вже пишається навіть тим, що ще не зроблено, черговою своєю обіцянкою-побрехенькою.
(и тихонькобздя продолжить продавать лес кругляк, посаженный 20-30 лет назад)))
- В следующем году мы полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский
Не обеспечим ветеранов жильем, а просто закроем очередь . И попробуйте потом меня (зеленского ) обвинить во лжи
В начале 1986 года президент СССР Михаил Горбачев пообещал, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме. Тогда же была принята Государственная программа СССР "Жилье-2000".
А Гончарук обещал рост ВВП, сколько там, 45%?
А почему гордиться надо тем, что будет?
Это о достижениях за 2,5 года? Запомнилось из этого селевого потока: построили 200 школ, построим еще 300, построили 150 детских садов, построим еще 300. Мама дорогая, скоро вся молодежь вместе с детьми сбежит из Украины, а он все садики будет строить. И где же они, построенные 200 и 150 школ и садиков, это когда же они успели оформить землеотвод, провести тендеры, оформить проектную документацию, заложить деньги в годовой бюджет, построить, принять?
"Тревожный чемодан" и НЗ пересмотрите/проверьте...
Всё очень просто.
Берём 1000000000 деревьев....