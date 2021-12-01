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война (46696) Зеленский (16523) квартира (458) военнослужащие (5634)

В следующем году мы полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В следующем году мы полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский

В следующем году президент обещает обеспечить квартирами всех ветеранов войны на Востоке Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Горжусь тем, что мы со следующего года впервые с начала войны на Востоке полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Востоке Украины. Сразу после ветеранов мы начинаем такой же процесс для всех военнослужащих", - отметил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной Раде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Писти...не писти...С тобой уже Всё и Всем ясно!
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01.12.2021 10:25
+11
Мели Емеля!
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01.12.2021 10:27
+10
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01.12.2021 10:52
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Писти...не писти...С тобой уже Всё и Всем ясно!
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01.12.2021 10:25 Ответить
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01.12.2021 10:52 Ответить
Мели Емеля!
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01.12.2021 10:27 Ответить
может быть. часть пересадят, часть вышвырнут на улицу, чергу ликвидируют.
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01.12.2021 10:28 Ответить
Вы почти угадали - закроют саму очередь (списки выбросят))) а не дадут жилье и закроют проблему
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01.12.2021 11:03 Ответить
Вася, скоко раз повторять, шо я харашо отношусь к обращению на "ты" и оно стоит под знаком приоритета ))
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01.12.2021 11:12 Ответить
ну ты так ты )))))) (проклятое моё воспитаниё))))))
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01.12.2021 11:34 Ответить
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01.12.2021 10:28 Ответить
Достал своим звездешом, сейчас в Раде звездит о победах, слушаю и меня тошнит..
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01.12.2021 10:28 Ответить
Если вчера употребляли, не включайте ТВ. Стошнит так, как никогда в жизни.
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01.12.2021 10:29 Ответить
Даже если и не употребляли
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01.12.2021 11:35 Ответить
верно
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01.12.2021 11:36 Ответить
бла...бла..бла
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01.12.2021 10:30 Ответить
"Пишаюся тим, що ми з наступного року ... "

Джерело: https://censor.net/ua/n3302660

Він вже пишається навіть тим, що ще не зроблено, черговою своєю обіцянкою-побрехенькою.
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01.12.2021 10:32 Ответить
О как штатная бототня возбудилась! Успокойтесь, вам это не светит.
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01.12.2021 10:34 Ответить
Це мабуть Демченку ще одну хатинку дадуть.
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01.12.2021 10:38 Ответить
и воскресшему брату ермака?
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01.12.2021 11:40 Ответить
У него же наркотический делирий. Он бредит.
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01.12.2021 10:43 Ответить
А дерева хто буде садити?
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01.12.2021 10:44 Ответить
а все! главное было пообещать и ошеломить цифрой - мульярд...
(и тихонькобздя продолжить продавать лес кругляк, посаженный 20-30 лет назад)))
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01.12.2021 11:02 Ответить
Где- то я это уже слышала. Лет, эдак, 30 назад. Квартирухи, видать, за свои деньги будет покупать.
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01.12.2021 10:49 Ответить
Короче,кловану пи..еть-нам слушать.
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01.12.2021 10:52 Ответить
кумедний переворот ниньки
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01.12.2021 10:54 Ответить
та пагадите... это только показательное выступление артиста...разогрев так сказать))))
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01.12.2021 11:01 Ответить
🐲🤡🤢🤬👹Его слушать -себя не уважать ! От одного гнусавого звиздежа 🤮🤮🤮🤮🤮
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01.12.2021 10:55 Ответить
главное наобещать, а там все забудут, потому что потом будут новые обещания
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01.12.2021 10:56 Ответить
В следующем году, но уже не вы ... далее по тексту...
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01.12.2021 10:56 Ответить
Слушайте (читайте) ВНИМАТЕЛЬНО:
- В следующем году мы полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский
Не обеспечим ветеранов жильем, а просто закроем очередь . И попробуйте потом меня (зеленского ) обвинить во лжи
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01.12.2021 10:59 Ответить
кто постарше, помните - жилье к 2000 году?))))

В начале 1986 года президент СССР Михаил Горбачев пообещал, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме. Тогда же была принята Государственная программа СССР "Жилье-2000".
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01.12.2021 11:00 Ответить
Сам не застал. Но помню
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01.12.2021 11:03 Ответить
А Брежнев обещал, что будем жить при коммунизме. потом даже анекдот появился "...в пути никто кормить не обещал".
А Гончарук обещал рост ВВП, сколько там, 45%?
А почему гордиться надо тем, что будет?
Это о достижениях за 2,5 года? Запомнилось из этого селевого потока: построили 200 школ, построим еще 300, построили 150 детских садов, построим еще 300. Мама дорогая, скоро вся молодежь вместе с детьми сбежит из Украины, а он все садики будет строить. И где же они, построенные 200 и 150 школ и садиков, это когда же они успели оформить землеотвод, провести тендеры, оформить проектную документацию, заложить деньги в годовой бюджет, построить, принять?
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01.12.2021 11:43 Ответить
лишний раз подтверждается : свистеть (культурно говоря) - не мешки ворочать )))
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01.12.2021 11:50 Ответить
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01.12.2021 11:00 Ответить
«Мы им обещаем-обещаем, обещаем-обещаем, а им всё мало!» © Михаил Жванецкий
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01.12.2021 11:10 Ответить
Остапа несло (с)
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01.12.2021 11:18 Ответить
Майже 26 років календарних відслужив, з них 20 років перебував в черзі. Минулого року звільнився з повною вислугою, ветеран, УБД. Виперли з черги за те, що по закінченню контракту і пощастило: живий-здоровий. Все що потрібно знати про забезпечення житлом військовослужбовців і УБД. Вірте далі в дешевий популізм.
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01.12.2021 11:24 Ответить
Пенсию тоже надо отсуживать. Если хочешь больше получать.
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01.12.2021 11:32 Ответить
+
"Тревожный чемодан" и НЗ пересмотрите/проверьте...
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01.12.2021 12:12 Ответить
Вполне реализуемая задача.
Всё очень просто.
Берём 1000000000 деревьев....
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01.12.2021 11:31 Ответить
Браво!
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01.12.2021 11:55 Ответить
Скільки можна брехати. Пора і зупинитись. Брехав в кварталі, а тепер і тут.
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01.12.2021 11:33 Ответить
Когда руководство страны начнет отвечать за свои слова и действия?
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01.12.2021 11:50 Ответить
когда у них начнут жёстко спрашивать... (держа шаблюку на головой сидящего брехуна в бочке с говном)
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01.12.2021 11:52 Ответить
Каким образом? Программа строительства жилья для "сонэчок" была свёрнута моментально после выборов. Достроили только то, что ещё при Порохе было оплачено и почти готово. Из говна и палок налепят мазанок?
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01.12.2021 11:54 Ответить
Это из оперы про 4000 баксов учителям, снижения тарифов вдвое,конца эпохи бедности...интересно сколько еще ЗЕлохов осталось?
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01.12.2021 12:06 Ответить
...посадим триллион деревьев , сделаем учителей миллионерами и перенюхаем все дорожки !
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01.12.2021 12:12 Ответить
"Закроем очередь" - двусмысленное выражение.
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01.12.2021 12:21 Ответить
Это как вообще возможно? Как понять закрыть очередь? Жилье дать? Так столько нет. Компенсацию получить в зависимости от выслуги? Так там на хату не хватит. Я так понимаю, не хотят платить за наем, но если выплатить компенсацию, многие люди поуходят, это же очевидно. Выдать служебное жилье, как хотят страдатели за совком, просто невозможно: нет во всей стране такого количества коммунальных метров, не то что у МОУ. Как по мне, возможность получать за наем жилья, хотя выплата не покрывает плату за наем, - это лучшее, что придумано до сих пор, военный сам себе выберет жилье, и при очередном перемещении, что немаловажно, ему не придется мудохаться с горой документов, актов, рапортов для переезда с одного служебного жилья в другое. А если он имеет в виду тех ветеранов, которые уже не служат, то "наша пісня гарна, нова, починаймо її знову", когда тем, кто пришел по мобилизации 2 зарплаты платили, а кадровые хер смакували, потом поуходили
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01.12.2021 12:49 Ответить
Ога, в эсэсэсэрэ уже обеспечили и полностью закрыли очередь ветеранов ледового побоища.
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01.12.2021 13:22 Ответить
Чергова брехня.Не вірю.
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01.12.2021 14:35 Ответить
 
 