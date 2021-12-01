"Это не мои полномочия": Ермак уверяет, что никаких указаний о переносе спецоперации по "вагнеровцам" Бурбе не давал
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак ответил, давал ли команду перенести операцию по "вагнеровцам". Он заявил, что давать такие указания – это не его полномочия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина.
Он ответил, передавал ли команду бывшему руководителю Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе перенести эту операцию, как тот сам утверждает.
"Господин Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответы на какие-то вопросы. На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не вправе отвечать, и вообще, это не мои полномочия давать ему какие-то указания. И, естественно, я не получал никаких команд и указаний от президента", – заявил Ермак.
По его словам, президент лично ведет все, что связано с разведывательными органами.
"Да, иногда, если президент считает нужным, он приглашает меня поприсутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от него по этому поводу я не имел. Соответственно, я не мог давать никаких указаний господину Бурбе", - отметил глава ОП.
Напомним, 30 ноября глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что дал ГБР показания по делу "вагнеровцев".
Ранее в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Ермак заявил, что "вагнеровская операция" - это детективная история, придуманная с самого начала и до конца.
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19 вер. 2020 р. -
Єрмак про спецоперацію для затримання «вагнерівців»:
«Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця."
А то отямився, і
А ми тут ні прі чьом
Нє знаєм что по чьом
Кушаєм мацу играємся с мячом
Може він вахтеру-сторожу дав покази.)
Так хотів дати, що спати і їсти не міг, чекати, поки ті ДБРівці прийдуть на роботу.
Зрив операції Ізолятор. Хто кріт Росії?
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
Знайшла у Володимира Саркісяна)))
Сцальвадор Зельєнде.
А твої повноваження проводити зустрічі з урядовцями інших країн за кордоном?
Чи може твої повноваження коментувати політичну, економічну та міжнародну ситуації?
А може до твоїх повноважень входить аналіз і висери стосовно військової агресії московитів?
Ти, курва, не прем'єр-міністр, тебе ніхто не обирав, ти навіть не держ.службовець! Ти просто найвеличніший верховний ЗАВХОЗ!
Сподіваюсь, що тобі все повернеться сторицею і агонія твоя буде довгою та болісною.
уверен - Дерьмак врёт.
Кладе і на народ України, і на громадян не чужого Зєлі Ізраїлю.
І нагадую, що адміни форуму ЦН неодноразово наголошували, що дописувачі форуму, незалежно від місця проживання, мають однакові права у висловленні своєї думки.
До того ж, саме сьогодні Зєля анонсував законопроект про подвійне громадянство, яке буде стосуватись багатьох з тих, хто живе не в Україні, але буде мати рівні права з тими, хто проживають тут.
Мені частіше соромно за пости на форумі саме від співвітчизників.