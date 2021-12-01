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Новости Политика Украины
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ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1185) Офис Президента (1691) Бурба (81)

"Это не мои полномочия": Ермак уверяет, что никаких указаний о переносе спецоперации по "вагнеровцам" Бурбе не давал

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак ответил, давал ли команду перенести операцию по "вагнеровцам". Он заявил, что давать такие указания – это не его полномочия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина.

Он ответил, передавал ли команду бывшему руководителю Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе перенести эту операцию, как тот сам утверждает.

"Господин Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответы на какие-то вопросы. На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не вправе отвечать, и вообще, это не мои полномочия давать ему какие-то указания. И, естественно, я не получал никаких команд и указаний от президента", – заявил Ермак.

По его словам, президент лично ведет все, что связано с разведывательными органами.

"Да, иногда, если президент считает нужным, он приглашает меня поприсутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от него по этому поводу я не имел. Соответственно, я не мог давать никаких указаний господину Бурбе", - отметил глава ОП.

Также читайте: После Ермака дать показания по делу "вагнеровцев" должны и остальные участники совещания в ОП, - Бутусов

Напомним, 30 ноября глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что дал ГБР показания по делу "вагнеровцев".

Ранее в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Ермак заявил, что "вагнеровская операция" - это детективная история, придуманная с самого начала и до конца.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+32
Цю комедію вже пора припинити, бо тільки брехня зі слів цих "небожителів" і ніякої правди ніхто не дізнається доки вони при владі. Після зміни влади треба поновити розслідування.
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01.12.2021 10:33
+31
Коли дЄрьмак брехав? Ніколи ж такого не було!

19 вер. 2020 р. -
Єрмак про спецоперацію для затримання «вагнерівців»:

«Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця."
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01.12.2021 10:37
+25
Довбаний цирк продовжується,кловани жгуть.
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01.12.2021 10:38
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Правила форума Совет форумчан
Это оно так зеленского подставило?!
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01.12.2021 10:30 Ответить
Не вірю жодному слову брехливої єрмаковської пики!!!
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01.12.2021 10:42 Ответить
Цю комедію вже пора припинити, бо тільки брехня зі слів цих "небожителів" і ніякої правди ніхто не дізнається доки вони при владі. Після зміни влади треба поновити розслідування.
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01.12.2021 10:33 Ответить
Коли дЄрьмак брехав? Ніколи ж такого не було!

19 вер. 2020 р. -
Єрмак про спецоперацію для затримання «вагнерівців»:

«Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця."
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01.12.2021 10:37 Ответить
завжди.робота в нього така
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01.12.2021 10:39 Ответить
ніколи не брехав, і от знов...
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01.12.2021 10:51 Ответить
про убиенного на Димбассу брата также не брехав...
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01.12.2021 11:10 Ответить
Можливо і можна було би прийняти на віру, як би раніше фігурант не брехав про те що не було ніякої операції, що то усе вигадки.
А то отямився, і
А ми тут ні прі чьом
Нє знаєм что по чьом
Кушаєм мацу играємся с мячом

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01.12.2021 10:38 Ответить
Довбаний цирк продовжується,кловани жгуть.
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01.12.2021 10:38 Ответить
Нє ну а шо?
Може він вахтеру-сторожу дав покази.)
Так хотів дати, що спати і їсти не міг, чекати, поки ті ДБРівці прийдуть на роботу.
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01.12.2021 10:43 Ответить
это лехко понять. "всегда сверяет время по кремлядским, по самым правильным на всей земле часах". не на те часы глянул и сбойнул ))
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01.12.2021 11:19 Ответить
Гопники і відморозки. Так вони кожного зроблять винним. Чи то Бурба приходить не в Офіс, а на свинарник? Чи то Єрмак не виходив до нього? Чи хтось не знає хто такий Єрмак і що він був на всіх нарадах і що якраз він все вирішує? Кого ви дурите, дядьку?
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01.12.2021 10:38 Ответить
Так что ,получается Бурба сам отложил операцию? Спихивают с одного на другого , Зеленский же ясно сказал что сам дал указания! Кто же тогда их Бурбе передал? Заврались !
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01.12.2021 10:39 Ответить
І такі при владі!.... Коли треба було приймати наважливе рішення, то Зе був ''дуже зайнятий''', а Єрмак письмово нікому нічого не наказував... Бурба крайній бо його начальники не здатні брати на себе відповідальність під час війни... А при нападі московії уявляєте, що нас чекає з такими кєровніками!...

Зрив операції Ізолятор. Хто кріт Росії?
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
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01.12.2021 10:40 Ответить
да наплевать уже кто давал. Ты, ермак, или твоя бубачка. Самый цимес в другом - вы завзято брехали полтора года!! "Детективная история, которой не существовало, не наша операция, российская провокация" и т.п. И только когда вас приперли к стенке независимым журналистским расследованием вы признали и теперь лепите жалкие отмазки в которые НЕ ВЕРИТ НИКТО!!! Идите нахер, ляди зеленые.
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01.12.2021 10:43 Ответить
Ну, тоді у чому справа? Усі учасники розмови на поліграф. Там іще генерал СБУ Баранецький був. Bellingcat з поліграфічним дослідженням не в Україні, думаю, допоможе
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01.12.2021 10:44 Ответить
свічка

Знайшла у Володимира Саркісяна)))
Сцальвадор Зельєнде.
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01.12.2021 10:44 Ответить
"це не мої повноваження"

А твої повноваження проводити зустрічі з урядовцями інших країн за кордоном?
Чи може твої повноваження коментувати політичну, економічну та міжнародну ситуації?
А може до твоїх повноважень входить аналіз і висери стосовно військової агресії московитів?

Ти, курва, не прем'єр-міністр, тебе ніхто не обирав, ти навіть не держ.службовець! Ти просто найвеличніший верховний ЗАВХОЗ!

Сподіваюсь, що тобі все повернеться сторицею і агонія твоя буде довгою та болісною.
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01.12.2021 10:45 Ответить
Якби можна було натиснути на Ваши слова "Мені подобається" декілька разів. А с Козаком він буде говорити про забезпечення туалетним папером під час перемовин? Бо багато треба буде, це ж не з чеченцями домовлятись.
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01.12.2021 12:00 Ответить
если президент летит двумя вертолетами в Карпаты проверять, разложена ли бумага в туалетах перед встречей дипломатов, то тут уже ничему не удивляешься
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01.12.2021 12:28 Ответить
полиграф на обоих!
уверен - Дерьмак врёт.
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01.12.2021 10:48 Ответить
Так полиграф на обоих, или уже есть приговор "уверен - Дерьмак врёт"? Мне это мур..о тоже не нравится. Но ты уж определись - или "уверен", или "полиграф на обоих!". Разницу понимаешь?
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01.12.2021 10:59 Ответить
Врет! Потому как изначально вообще отрицал операцию
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01.12.2021 10:49 Ответить
тварь лживая
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01.12.2021 10:49 Ответить
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01.12.2021 10:50 Ответить
Тут, як то кажуть - слово проти слова. У кожного з двох - свої цілі. Ну то таке.
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01.12.2021 10:52 Ответить
Как не выступление , или встречи на международном уровне везде Этот блок...ский Ермак , а как слив операции так это не его повноваження, однако он присутствовал на том заседании . Вопрос открытый, кто такой Ермак , и пусть Зеленский озвучит его функциональные обязанности, когда его на работу принимали . Что указано в отделе кадров
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01.12.2021 10:53 Ответить
Кому отвечать - гражданину Израиля? Народу Украины - да. Но причем здесь Израиль?
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01.12.2021 10:55 Ответить
Зєля на це питання не відповідає нікому.
Кладе і на народ України, і на громадян не чужого Зєлі Ізраїлю.
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01.12.2021 10:59 Ответить
Зеля здесь живет и здесь отвечать если что будет. Я говорю о тех , кто разъехались по миру и рассказывают как нам жить. Пусть возвращаются - тогда и право голоса будет. Советчики, ***.
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01.12.2021 11:09 Ответить
Зєля сам розклав яйця і в Ізраїлі, і в Італії, і в Грузії, і в Британії.

І нагадую, що адміни форуму ЦН неодноразово наголошували, що дописувачі форуму, незалежно від місця проживання, мають однакові права у висловленні своєї думки.
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01.12.2021 11:14 Ответить
Мають, але не з точки зору етики.
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01.12.2021 11:21 Ответить
До чого тут етика? Якщо люди, які бачать як працюють правильно налаштовані системи в інших країнах, висловлюють свою думку, дають поради.
До того ж, саме сьогодні Зєля анонсував законопроект про подвійне громадянство, яке буде стосуватись багатьох з тих, хто живе не в Україні, але буде мати рівні права з тими, хто проживають тут.
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01.12.2021 11:26 Ответить
Серед тих, хто пише з закордону є справжні патріоти, котрі набагато більше зробили, ніж диванні місцеві формумчани. На початку війни в 2014 значну волонтерську допомогу добровольцам надавали і переправляли сами вони- коштами,ліками ,броніками, берцамитепловізорам (пізніше).
Мені частіше соромно за пости на форумі саме від співвітчизників.
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01.12.2021 16:40 Ответить
Відсутність повноважень не перешкоджає зливу інформації ворожій країні.
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01.12.2021 12:02 Ответить
Брехлива фсб-шна тварюка!!!
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01.12.2021 10:53 Ответить
****.....кий
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01.12.2021 10:54 Ответить
Мне так нравится - поразбежались из Украины кто-куда и из новых "родин" раздают советы. Живите здесь - тогда другое дело. Мне это напоминает, как русаки в Герамнии живут на пособие с налогов граждан Германии, а кричат, что путлер - самый лучший президент. Типаж шлюх.
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01.12.2021 11:06 Ответить
Меня тут не стояло 😂🤣😂
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01.12.2021 10:55 Ответить
А проводить совещания с послами и ездить на переговоры от имени Украины - это полномочия заведующего половыми тряпками и жидкостями для унитазов "Крот"?
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01.12.2021 10:55 Ответить
Valery Protsenko, Ну ,как Вам сказать, потому что, я плачу налоги в Украине , наверное поэтому
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01.12.2021 11:01 Ответить
Оплата налогов в Украине заслуживает уважения, это классно. Но советы все равно - из оторванной от Украины жизни.
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01.12.2021 11:13 Ответить
во всей этой истории,виноват Бурба! именно он принял решение выполнить пожелание дЕрьмака. и сейчас уже не важно,было оно или нет. он должен был получить приказ,причём письменный,от главкома...пардон,от верховного гглавкома!
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01.12.2021 11:03 Ответить
Оk, повіримо, що так і було. То цю фігню воно не могло з себе витиснути більше року?
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01.12.2021 11:04 Ответить
Зі мною можно погодитись, або - ні. Але на мій погляд іде звичайна політична боротьба за місце під політичним сонцем. "Вагнергейт" - це просто типовий 100%-й приклад.
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01.12.2021 11:18 Ответить
Вказівок не давав бо вже в штани наклав.
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01.12.2021 11:17 Ответить
Ну теперь то однозначно кто то врёт.
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01.12.2021 12:02 Ответить
Такого Ермака только бачок исправит. Заваренный
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01.12.2021 12:21 Ответить
Теперь Ермака все смело могут посылать на...й так как его слово ничего не стоит и вообще -у него нет никаких полномочий.
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01.12.2021 12:22 Ответить
И Бурба не мог об этом не знать.
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01.12.2021 12:56 Ответить
А если яйца чуток зажать, что оно скажет?
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01.12.2021 13:19 Ответить
хрень какая то, как это приказы на таком высоком уровне нигде не фиксируются? получается что бурба лох и поверил на слово ермаку? маловероятно, он же разведчик и не доверяет даже сам себе
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01.12.2021 15:53 Ответить
Можно было б поверить, если б они изначально не говорили что это фантастическая история и вымысел.. а потом 150 раз меняли свои показания.. и только через 1,5 года они придумали после всех своих же заявления что виноват Бурба... прогнозированная мерзость от слуг народа
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01.12.2021 16:27 Ответить
Немов би їздити не дипломатичні перемовини - то його повноваження як завідуючого скрепками та олівцями...
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02.12.2021 03:33 Ответить
 
 