В 2022 году финансирование сектора обороны превысит 320 млрд грн: запускаем ракетную программу, восстановление флота и создание кибервойск, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский гордится тем, что впервые за время Независимости Украины в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности Украины превысит 320 млрд грн.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в своем ежегодном обращении к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
По словам президента, в 2018 году эта сумма составляла 191,7 млрд грн.
В рамках этих средств мы впервые запускаем комплексную ракетную программу, программу восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине. Впервые за период Независимости государство строит самолеты "Антонов" АН-178 для своей армии. . Впервые за долгие годы СНБО стал заниматься безопасностью и обороной государства Украина", - подчеркнул он.
Эти слова президента монобольшинство периодически прерывало аплодисментами.
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У них тупо нет денег на все Зе-забаганки. А по сему есть выбор: урезать соцсферу и тогда холодильник моментально победит телевизор, либо урезать военных, которые бунт явно не поднимут.... а невыполнение списать на "бездарного міністра оборони" которого можно снять, демонстративно топая ножками и поставить такого же....
Україна дорого заплатить за морські ракети Brimstone Sea Spear за британським кредитом
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ukrajina_dorogo_zaplatit_za_morski_raketi_brimstone_sea_spear_za_britanskim_kreditom-5465.html
кибервойска, учитывая уровень крыс засевших в руководстве дилетантов
Це якийсь зЕздець.
https://petition.president.gov.ua/petition/5280
На 2021 год топливо для армии не закупали совсем! Это бл даже не смешно, это диверсия- тендеры на покупку разместили аж в августе а в ноябре 70% из них отменили. Топлива в армии максимум 30% от того что должно быть.
Ракетная программа с Нептунами провалена- попиарились на том что было профинансировано еще прошлой властью, и забыли.
Спасибо зебилам, не важно что вы голосовали "против пороха", важно что вы привели к власти диверсантов кремля и рыгионалов антимайдана