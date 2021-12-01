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Новости Политика Украины Оборона Война
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В 2022 году финансирование сектора обороны превысит 320 млрд грн: запускаем ракетную программу, восстановление флота и создание кибервойск, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2022 году финансирование сектора обороны превысит 320 млрд грн: запускаем ракетную программу, восстановление флота и создание кибервойск, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский гордится тем, что впервые за время Независимости Украины в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности Украины превысит 320 млрд грн.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в своем ежегодном обращении к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

По словам президента, в 2018 году эта сумма составляла 191,7 млрд грн.

В рамках этих средств мы впервые запускаем комплексную ракетную программу, программу восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине. Впервые за период Независимости государство строит самолеты "Антонов" АН-178 для своей армии. . Впервые за долгие годы СНБО стал заниматься безопасностью и обороной государства Украина", - подчеркнул он.

Эти слова президента монобольшинство периодически прерывало аплодисментами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 января средняя зарплата врачей будет составлять 24 тыс. грн, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+46
Запускаем ракетную программу которую мы остановили в 2019 году
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01.12.2021 10:33
+28
Ракетну програму запустили до тебе, а ти її згорнув. Недоумок.
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01.12.2021 10:38
+25
Фінансування сектору оборони може бути хоч трильйон, але бездарний міністр оборони призначений нікчемний президентом не тратить гроші виділені на оборону, оборонний заказ не виконується навіть на 50%, тому це чергове пусторорожнє блеяння.
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01.12.2021 10:33
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Брежневщина махровая.....Съезд кпсс ну так 25......
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01.12.2021 10:32 Ответить
Чекаю, коли воно почне про "сіськимасіські" (систематически) мурмотати.
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01.12.2021 10:34 Ответить
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01.12.2021 10:48 Ответить
тепер служити в "Дії"можна! в кібервійськах....в планах ще створення влагально-менструальних військ!
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01.12.2021 10:51 Ответить
Фінансування сектору оборони може бути хоч трильйон, але бездарний міністр оборони призначений нікчемний президентом не тратить гроші виділені на оборону, оборонний заказ не виконується навіть на 50%, тому це чергове пусторорожнє блеяння.
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01.12.2021 10:33 Ответить
Ну так это и будет уже третий "Самый огромный за всю историю оборонный бюджет". И суть не в бездарности министра обороны, а в том, что они этот бюджет выполнять не собираются! И рисуют цифры так, чтобы заткнуть патриотов!
У них тупо нет денег на все Зе-забаганки. А по сему есть выбор: урезать соцсферу и тогда холодильник моментально победит телевизор, либо урезать военных, которые бунт явно не поднимут.... а невыполнение списать на "бездарного міністра оборони" которого можно снять, демонстративно топая ножками и поставить такого же....
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01.12.2021 12:38 Ответить
Запускаем ракетную программу которую мы остановили в 2019 году
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01.12.2021 10:33 Ответить
Нихера они запускать не будут. А если и запустят, то урежут все остальное (например то же АН176 который "запустил" Клоун - выйдет пару единиц, начнет накапливаться задолженость.... на годик еще растянется пока заметят)
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01.12.2021 12:41 Ответить
А это про еще одну бубочкину обещалку -- про "ракетные" катера из Британии. Особенно почитайте про ТТХ этих ракет, особенно дальность.

Україна дорого заплатить за морські ракети Brimstone Sea Spear за британським кредитом
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ukrajina_dorogo_zaplatit_za_morski_raketi_brimstone_sea_spear_za_britanskim_kreditom-5465.html
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01.12.2021 13:30 Ответить
Стыдно слушать популизм лож обман просто набор фраз я обещаю сделаю мы все прекрасно увидели за 2,5 года что слова и дела совершенно противоположны его выступление просто вызывают отторжение у народа заврался слазь дальше некуда ехать стена
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01.12.2021 10:34 Ответить
Он дегенерат и не понимает, что такие послания обернутся посланием его самого в известно куда.
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01.12.2021 10:35 Ответить
ЗЛН-ЕРМК ПНХ!
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01.12.2021 10:36 Ответить
Ну зе-виборці ******* золотий дощ. "как беня завещал: Лоши лох..в"
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01.12.2021 10:56 Ответить
Як багато, то куди вони це все візьмуть? Як там оборонзамовлення, брехунчику? На яку таку країну працюємо?
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01.12.2021 10:36 Ответить
А на топливо на фронте денег не хватило?
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01.12.2021 10:36 Ответить
Ракетну програму запустили до тебе, а ти її згорнув. Недоумок.
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01.12.2021 10:38 Ответить
Все у нього "вперше", як ми без нього жили раніше
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01.12.2021 10:39 Ответить
А ми і не жили, у нас була епоха бідності. А от зараз як заживемо!
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01.12.2021 12:37 Ответить
Я бы быстрее поверил если бы он обьявил о запуске бронепоездов и конных тачанок чем
кибервойска, учитывая уровень крыс засевших в руководстве дилетантов
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01.12.2021 10:41 Ответить
Шо, шо, ти запускаєш? Ракетну програму? Серйозно? Це ту, яку дерьмак, твоїми рученятами два з половиною роки знищував?
Це якийсь зЕздець.
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01.12.2021 10:42 Ответить
молодець
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01.12.2021 10:46 Ответить
Очередной словесный понос от Зеленского.
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01.12.2021 10:48 Ответить
Создание кибервойск Украины.
https://petition.president.gov.ua/petition/5280
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01.12.2021 10:49 Ответить
Війсковий завод з виготовлення дронів ......будує Туреччина виключно за свої кошти.
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01.12.2021 10:53 Ответить
зеленый брехливый мерзавец... не успевает отбрехаться одной брехней, сразу брешет следующую... стадо хавает и просит добавки... оно гробило 2.5 года оборонку, сокращали финансирование Армии, а теперь, почувствовав народное недовольствие начали брехать про "запуск ракетной программы"... твари зеленые, да ракетная программа была запущена задолго до вас, а вы ее просто обнулили, под апплодисменты из кремля...
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01.12.2021 10:53 Ответить
План дій: 1. Включити інфляцію; 2. Провалити оборонне замовлення; 3. Максимальну частину коштів перекинути на фірми потрібних людей. Результат: от гроші й закінчились. Можна писати план на наступний рік.
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01.12.2021 11:04 Ответить
Звіждьож від брехута, це 100-відсотковий звіздьож - перевірена якість!
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01.12.2021 11:09 Ответить
«Двум правилам должен следовать каждый сановник: всегда сдерживать свои чувства и никогда не сдерживать своих обещаний».© Джонатан Свифт
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01.12.2021 11:12 Ответить
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01.12.2021 11:41 Ответить
БАЛАБОЛІЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.12.2021 11:32 Ответить
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01.12.2021 11:33 Ответить
одно враньё((
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01.12.2021 11:33 Ответить
Так зробіть зараз проплати на заводи гроші які не використані на оборону нехай починають виготовляти Нептун,Ольху,корсар і інші,а не забрати в кінці року на дороги як ви плануєте.
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01.12.2021 11:54 Ответить
Особенно смешно про АН..Чувак тексты читает, совершенно не понимая их смысл. Неделю назад собрался создавать "национальную авиакомпанию" и закупать для нее Аирбусы из Франции. Сегодня другой сричрайтер опять про Антонов написал. Найвэлычниший и прочел..
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01.12.2021 12:19 Ответить
Як можна слухати (не кажу вже про "вірити") недолюдину, яка брехала сто-п"ятсот разів. Зеленський рота відкрив - значить збрехав.
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01.12.2021 12:31 Ответить
Пусті слова, а то й і брехня... А ракетна програма? Це він про ту, що при попередній владі стартувала?
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01.12.2021 12:37 Ответить
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01.12.2021 12:50 Ответить
Вірю лише в кібер блазнеботські війська...
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01.12.2021 12:52 Ответить
Друзья ! Я верю в автомобильное будущее Удоева... наши дороги самые лучшие, наши предатели самые честные, наши больные самые здоровые....
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01.12.2021 13:59 Ответить
У 2022 році фінансування сектору оборони перевищить 320 млрд грн: запускаємо ракетну програму, відновлення флоту і створення кібервійськ, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3302664



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01.12.2021 14:22 Ответить
Это все слова. А на деле- саботаж реформ, провал оборонных закупок.
На 2021 год топливо для армии не закупали совсем! Это бл даже не смешно, это диверсия- тендеры на покупку разместили аж в августе а в ноябре 70% из них отменили. Топлива в армии максимум 30% от того что должно быть.
Ракетная программа с Нептунами провалена- попиарились на том что было профинансировано еще прошлой властью, и забыли.
Спасибо зебилам, не важно что вы голосовали "против пороха", важно что вы привели к власти диверсантов кремля и рыгионалов антимайдана
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01.12.2021 14:23 Ответить
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01.12.2021 14:50 Ответить
 
 