Мы уже построили 13 тыс. км дорог. Наша цель на следующие два года – 15 тыс. км дорог, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Оппозиция критикует власть за то, что они строят дороги и мосты.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.
"Особенная критика "Большого строительства" звучит от тех, которые в свое время у власти не смогли сделать ни среднего строительства, ни даже маленького. Да и сами ездили по дорогам с дырками, оставляя при этом дыры в бюджете. Все думали, что хорошие дороги и Украина – это антонимы. Мы доказали, что это слова-синонимы. Мы уже построили 13 тыс. км дорог. Но много качественных дорог не бывает, поэтому цель на два следующих года не уменьшается. Цель амбициозная – это 15 тыс. км дорог и ни километром меньше, чтобы закончить всю большую реформу", - отметил он.
Зеленский считает еще одним важным направлением программу восстановления мостов.
"В ее рамках уже построены и обновлены 560 мостов и мостовых переходов, среди которых легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
зеЛох офшорный любит хвалится достижениями Пороха))
Именно при Порохе (в 2016 году кажись) его начали достраивать. И по плану - должны были закончить в 2020. Но тут пришел зеЛох и строительство заморозили на год+.. а потом "доблестно" добудували))
2015 року вартість проєкту оцінювалася у 6,6 млрд ₴ ($302 млн)[9]). Вже за рік реалізація проєкту відновилася: будівництво нового мосту в Запоріжжі було профінансоване на ₴250 млн ($9,8 млн)[10].
Будівельні роботи було поновлено також 2016 року, коли було досягнуто домовленості про спільне фінансування робіт із державного та місцевого бюджетів[11]. Того ж року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв щорічно надавати півмільярда гривень із держбюджету на зведення мостів у Запоріжжі під час робочого візиту до Запоріжжя 12 жовтня 2016 року[12].
Станом на 10 березня 2017 року було побудовано 213 метрів переходу через Старий Дніпро. Всього на будівництво було витрачено 2,65 млрд ₴ (понад $310 млн).
Наприкінці 2017 року практично всі роботи на будівництві мостів були припинені, відповідно до припису Державної архітектурно-будівельної інспекції України, через невідповідності в проєктних документах. Тим часом документація проходила необхідні експертизи і погодження[13].
19 лютого 2018 року правий берег Запоріжжя та острів Хортицю сполучили 450 м металевої конструкції мосту - основи майбутньої магістралі[14][15].
и т.д...
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
презЕдент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн.
Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км.
Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине
было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161