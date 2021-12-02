Мы уже построили 13 тыс. км дорог. Наша цель на следующие два года – 15 тыс. км дорог, - Зеленский

Оппозиция критикует власть за то, что они строят дороги и мосты.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.

"Особенная критика "Большого строительства" звучит от тех, которые в свое время у власти не смогли сделать ни среднего строительства, ни даже маленького. Да и сами ездили по дорогам с дырками, оставляя при этом дыры в бюджете. Все думали, что хорошие дороги и Украина – это антонимы. Мы доказали, что это слова-синонимы. Мы уже построили 13 тыс. км дорог. Но много качественных дорог не бывает, поэтому цель на два следующих года не уменьшается. Цель амбициозная – это 15 тыс. км дорог и ни километром меньше, чтобы закончить всю большую реформу", - отметил он.

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Зеленский считает еще одним важным направлением программу восстановления мостов.

"В ее рамках уже построены и обновлены 560 мостов и мостовых переходов, среди которых легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет", - добавил президент.