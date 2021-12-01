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Первый рейс национального авиаперевозчика состоится в 2022 году. UNA обязательно приземлится в ЕС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Первый рейс национального авиаперевозчика состоится в 2022 году. UNA обязательно приземлится в ЕС, - Зеленский

Украинский авиаперевозчик Ukrainian National Airlines должен совершить свой первый рейс уже в следующем году.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый рейс национального авиаперевозчика Украины состоится в 2022 году. К 2025 году будет полностью сформирован его флот", – утверждает Зеленский.

Президент отметил, что это будут современные воздушные суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году мы полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский

"Украинского перевозчика должны видеть не только в Украине, но и по всему миру. Ukrainian National Airlines обязательно приземлится в ЕС", - добавил президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Коломойше готовят! Это так Беня слил Аэросвит...там оставил долги в бюджет и не только. Вот теперь сливают МАУ...весь в долгах и проблема...Скоро увидим Беню собственником Новой Госкомпании.
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01.12.2021 10:46
+8
Через пару лет начнется визг, что государство не в состоянии качественно управлять и высосанную чиновниками гос.компанию отдадут беням или пиням... Миллион раз уже проходили!
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01.12.2021 10:47
+5
Только в Северной Корее есть государственная авиакомпания!
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01.12.2021 10:47
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ну что, смертнички, полетаем, т.е. полетаете
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01.12.2021 10:45 Ответить
Коломойше готовят! Это так Беня слил Аэросвит...там оставил долги в бюджет и не только. Вот теперь сливают МАУ...весь в долгах и проблема...Скоро увидим Беню собственником Новой Госкомпании.
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01.12.2021 10:46 Ответить
Так под МАУ и создают! Долги Бене простят а государство получит лизинговые самолеты и долги по зарплатам !
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01.12.2021 10:49 Ответить
Через пару лет начнется визг, что государство не в состоянии качественно управлять и высосанную чиновниками гос.компанию отдадут беням или пиням... Миллион раз уже проходили!
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01.12.2021 10:47 Ответить
А что там будет отдавать???
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01.12.2021 10:50 Ответить
Госкомпанию, в которую сейчас буду вкладывать миллиарды гривен.
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01.12.2021 12:16 Ответить
Миллиарды гривен будут вливаться в лизинг, в который потом так же нужно будет вливать, только уже из своего кармана.
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01.12.2021 12:23 Ответить
Так будет что-то, что интересно будет тому, кто будет приватизировать?
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01.12.2021 12:32 Ответить
Приватизировать лизинговые самолеты и арендованные офисы? Вы смеетесь?
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01.12.2021 12:33 Ответить
Поживем - увидим.
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01.12.2021 12:36 Ответить
Только в Северной Корее есть государственная авиакомпания!
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01.12.2021 10:47 Ответить
Я так думаю, що тут усе розраховано на пару кроків вперед. Зараз Зеленський загатить кредити і створить компанію, потім через 2,5 роки прийде новий проект Бені - Разумков, який розкритикує попередника і передасть Бені за вигаданими боргами чи просто так от те UNA
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01.12.2021 10:54 Ответить
А мы что, хуже?😎
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01.12.2021 12:17 Ответить
Що, Беніні МАУ перейменують в UNA, де добавлять акціонера Зелю?
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01.12.2021 10:48 Ответить
Речь Бендера в Васюках. Слово в слово.
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01.12.2021 10:50 Ответить
Брежнев жив !
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01.12.2021 10:53 Ответить
Брежнєв тут рядом не стояв.
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01.12.2021 10:55 Ответить
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01.12.2021 10:58 Ответить
Маєте рацію, пане Eutectic, ЗЄ переплюнув М. С. Хрущова(правда цей доповідав про семимильні кроки до комунізму min 2 год.)
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01.12.2021 11:47 Ответить
я правильно понимаю ? МАУ уже надоели Коломойскому . наигрался . и он придумал гениальный шахер-махер куда сплавить надоевшие самолеты . заодно и Вовка попиарится . президентская программа " Велике самоліцтво "
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01.12.2021 11:06 Ответить
 
 