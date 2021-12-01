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Новости За рубежом
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Беларусь (7522) Минобороны (8222) обстрел (20132) Польша (7471)

Польскую территорию обстреляли со стороны Беларуси из пневматического оружия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польскую территорию обстреляли со стороны Беларуси из пневматического оружия

Белорусские силовики этой ночью обстреляли из пневматического оружия прожекторные мачты на польской стороне границы, выводя из строя лампы освещения границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на польское оборонное ведомство.

По этому поводу в Минобороны Польши был вызван военный атташе Беларуси в Варшаве.

"В окрестностях Тересполя обстреляны осветительные мачты, установленные польскими военными на границе с Беларусью. Лампы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел велся с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по этому поводу подчеркнул, что такие действия абсолютно недопустимы. Следовательно, в Минобороны был вызван военный атташе Беларуси для получения объяснений, касающихся инцидента вблизи Тересполя.

Также читайте: Около 10 тысяч мигрантов готовы пересечь белорусско-польскую границу, - погранслужба Польши

Белорусские силовики уже давно проявляют агрессию в отношении поляков на границе. В частности, ранее фиксировались демонстративное перезаряжание оружия, движение оружия в сторону поляков, выстрелы в воздух. Кроме того, белорусы активно помогают мигрантам уничтожать заграждения на границе, бросают камнями в сторону поляков.

Как известно, с июля на восточной границе ЕС с Беларусью продолжается кризис, вызванный искусственным генерированием потока мигрантов с Ближнего Востока в Европу. Гибридные действия против Польши, Литвы и Латвии совершает режим Лукашенко при поддержке Кремля.

На польско-белорусской границе с августа были предотвращены попытки более 40 тыс. мигрантов с Ближнего Востока, в основном Ирака, проникнуть из Беларуси на территорию РП.

Польша частично закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью, построила временные заграждения из колючей проволоки. К середине следующего года Польша планирует построить постоянное заграждение на границе с Беларусью протяженностью около 200 км и высотой более 5 метров.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
2008 ніхто не вірив у війну з Грузією;
2014 ніхто не вірив у війну з Україною;
2021 ніхто не вірить у війну з Польщею...
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01.12.2021 10:59
+4
Лука починає війну. Хто обирає гньбу, той отримає і ганьбу і війну. До речі, вчора був день народження Черчілля.
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01.12.2021 10:52
+3
Будувати стіну і рів з крокодилами !
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01.12.2021 10:55
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Лука починає війну. Хто обирає гньбу, той отримає і ганьбу і війну. До речі, вчора був день народження Черчілля.
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01.12.2021 10:52 Ответить
Лапотник заблудился?
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01.12.2021 12:32 Ответить
Будувати стіну і рів з крокодилами !
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01.12.2021 10:55 Ответить
То Грыгорыч, не выходя из образа командира в мундире, с воздушкой провокации устраивает.
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01.12.2021 10:56 Ответить
а що за країни Балтії казати, коли їх разом менш 10млн.?
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01.12.2021 10:58 Ответить
Меньше 5 млн. из них 50% живут и работают в Германии ...
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01.12.2021 12:20 Ответить
2008 ніхто не вірив у війну з Грузією;
2014 ніхто не вірив у війну з Україною;
2021 ніхто не вірить у війну з Польщею...
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01.12.2021 10:59 Ответить
Нет смысла воевать с Польшей сейчас. Будь я на месте *****, я бы дожимал Украину.
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01.12.2021 11:25 Ответить
это намек Польше не поддерживать так рьяно Украину
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01.12.2021 13:46 Ответить
Тогда у этих намекальщиков совсем мозгов нет. "Намекать" таким образом полякам это всёравно что от быка отмахиваться красной тряпкой. Эффект будет прямо противоположный ожиданиям.
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01.12.2021 13:51 Ответить
_Убитые путлеровцами президент и высшее военно-политическое руководство Польши возражают тебе...
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01.12.2021 21:59 Ответить
блин... и хрен что возразишь... сглотнули. факт.
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01.12.2021 22:32 Ответить
Росіяни спільно з своїми білоруськими рабами перевіряють на скільки далеко їм поляки дозволять борзєть... Скоро почнуть поляків з снайперської зброї стріляти на ураження. Чим більше ми утилізуємо російських окупантів на Донбасі, тим менше їх буде воювати проти Польщі.
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01.12.2021 11:01 Ответить
Это пукан бацькин бомбит
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01.12.2021 11:17 Ответить
Пряма агресія - пряме застосування зброї проти іншої держави - це акт агресії проти неї - де беззубе НАТО? Де "обєспокоєнность" мід-а германії....
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01.12.2021 11:18 Ответить
Воздушка это не оружие (наверное). Будут говорить, что это хулиганы.
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01.12.2021 11:28 Ответить
Ты удивишься, но пневматика есть и для охоты
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01.12.2021 11:48 Ответить
Абсолютно не удивлюсь. Скажу даже больше, пневматика для охоты появилась гораздо раньше огнестрела
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01.12.2021 11:52 Ответить
До калибра 4.5, и скольких то джоулей.
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01.12.2021 12:34 Ответить
пневматика зброя чи ні?

Пневматика - це не бойова ЗБРОЯ, однак з його допомогою можна нанести серйозні травми людині або навіть убити. ... В Україні законодавча база дозволяє вільно використовувати зброю, калібр кулі якого не більше 4,5 міліметрів. Його можна купувати, не побоюючись, і без оформлення спеціальних документів.7 серп. 2019 р.
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01.12.2021 13:41 Ответить
Не, я ж не спорю, что воздушкой можно приложить - мама не горюй. Просто рассуждая логично... у белорусов есть и не воздушки. Они вполне могли ввалить по тем фонарям чем угодно от калаша до РСЗО "Ураган". Раз они избрали воздушку, как орудие воздействия, значит хотят делать эскалацию постепенно. И я думаю, что одна из причин, почему воздушка - это возможность скосить на дурачка и сказать, что кто-то похулиганил. Может даже извиниться, если припечёт.
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01.12.2021 14:09 Ответить
Це так, але як "не крути" даже палка чи камінь визнається зброєю
А застосування зброї проти іншої держави .... Мусять бути наслідки і дуууужжжеее важкі....хоча тут написали про вбивство президента і вище керівництво Польщі парашею, надіюся цього разу НАТО і Президент Польщі "не сглотнут" як того разу.....
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02.12.2021 09:44 Ответить
ну этож не Украинский Байроктар , попугавший НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ вражеское орудие... вот тогда немцам это очень не понравилось.....
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01.12.2021 11:30 Ответить
З пневматичної зброї? Слабенький диктатор. Сралін обстрілював свою територію з гармат, вчись бульба!
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01.12.2021 11:43 Ответить
Це напад на державу НАТО. Застосовуйте 5 статтю договору НАТО
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01.12.2021 13:02 Ответить
Поляки лошатся...Вот вам и весь сказ...
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01.12.2021 22:09 Ответить
 
 