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Впервые за 30 лет мы начали системную борьбу с олигархами, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Впервые за 30 лет мы начали системную борьбу с олигархами, - Зеленский

Президент уверен, что в Украине идет системная борьба с олигархами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы впервые за 30 лет начали системную борьбу с олигархами. Кто-то скажет: правильно говорить не "с, а против олигархов". А я скажу: правильно не говорить, а делать. И я уверен, что Украина в этой борьбе победит. Украина с этим закончит, но я не хочу заканчивать свое выступление тематикой об олигархах. Я не хочу говорить о мелких вещах", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о двойном гражданстве сегодня будет внесен в Раду, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+50
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01.12.2021 10:59
+38
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01.12.2021 11:00
+36
БурньІе продолжительньІе аплодисментьІ переходящие в овации!
Ура товарищи, мьІ в СССР!
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01.12.2021 10:56
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Зато бравый сывочолый президент так круто говорил, когда пиарился на передаче военной техники в армию!!! То есть, украинцы платили деньги в бюджет из налогов + новый тогда военный сбор 1,5%, а он летал на эти передачи за эти самые деньги налогоплательщиков, "передавал" их торжественно, как буд-то за свои бабки это ремонтировал. У Президента Украины есть обязанность - ОН ЗА ЭТО ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЕТ из бюджета - заниматься безопасностью. Туда пиар не входит. Пиарился за чужие деньги очень нехило. Гордыня перла, как и с его семейной иконы в миллионном имении. Пиз..ец! У тебя икона с твоими родными есть? Что нет? Т.е. , если ты нормальный человек - тебе такое и в голову не придет! Прикинь, а ему пришло! И чем о лучше Пшонки с его портретом в древнеримском стиле. Надеюсь, что когда-нибудь ты поймешь за кого таких как ты принимает. Да хрен с вами. Живите и молитесь на святое сывочолое семейство.
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01.12.2021 13:33 Ответить
что тьі мямлишь, чучело криворожское) отвечай на поставленньіе вопросьі, слуга малороссийской твари собравшей кремлевскую шоблу в оп.
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01.12.2021 13:36 Ответить
похєр мені на твого порошека, профурсєтка) це ти та моніка ніяк не заспокоїтесь з його приводу.

це не клоун заглядує хйлу вічі? це не у клоуна сидить кріт? це не клоун тримає демченко, татрова, хєрмака? зєлебоб, твій хазяїн на хла працює. визнай та здрисни під спідницю до люсі абристович
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01.12.2021 13:39 Ответить
Я не мямлю, я просто таких, как ты упоротых порохофилов доводить до белого каления люблю. Хобби у меня такое . Вы просто такие упоротые, что живете поселенными извне парой-тройкой установок. Сами не понимаете, как это чужое становится своим- родным! Это так прикольно наблюдать за закипанием ваших мозгов. ЭТО ЧТО-ТО!!! А на вопрос отвечаю -"ждите ответа" . Сеанс психотерапии закончен! До новых встреч!!!
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01.12.2021 13:51 Ответить
его слащавое выступление вызывает подташнивающий эффект ведущий к рвотным позывам
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01.12.2021 11:30 Ответить
Коломойський чуть від сміху не поперхнувся після таких слів

Особливо боротьба круто виглядає по Центренерго, Укрнафті, та спірному назу на 3млрд.дол.
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01.12.2021 11:32 Ответить
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01.12.2021 11:34 Ответить
что он курит???????
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01.12.2021 11:36 Ответить
ХА-ХА-ХА
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01.12.2021 11:37 Ответить
А Коломойский олигарх или нет? Пусть огласит список кого он считает олигархом и что конкретно делается. С олигархами борятся не словами а тупо их арестовывают, судят и заключают в тюрьму. А А просто делать им нервы, сохраняя их влияние, оставляя на воле с развязанными руками - это грозит государству большими бедами. Надо быть идиотом чтобы этого не понимать.
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01.12.2021 11:39 Ответить
Г.Х.Андерсен?
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01.12.2021 11:39 Ответить
Так Володя боровся з олігархами, що не помітив як сам ним став.
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01.12.2021 11:42 Ответить
Настораживает другое - Ахметов в Вильнюсе на дне рождения Шустера обсуждал кандидатов на выборы - расследование.

Там на фото такая "могучая кучка собралась" + ахметка.
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01.12.2021 11:47 Ответить
дуня, клоун уже от татарова избавился или от крота? или перестал платить профурсеткам вроде тебя с серлещом? деньги откуда у бедного паяца?
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01.12.2021 12:18 Ответить
Все, кто на фото, как самостоятельная фигура= 0. Поэтому Ахмет их всех в кучу и собирает. Это групповое зачатие очередной партейки.)) На президентских выборах им ловить нечего. Особенно, если хэдлайнером действительно планируется выдвигать Вову Кличко. Двух красноречивых боксёров украинский политикум не переварит.))
А вот в парламенте… «АХренительная политика»+ «РАзумная политика»= уже что-то.
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01.12.2021 12:34 Ответить
дуняша, коломойский уклоунов собрал, а клоуньі всю рьіго-кцпскую шваль подтянули, уничтожают разведку и армию. тебя это не волнует? важно клоуна отмазать? про бенесоса ты ни разу не ответила))
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01.12.2021 12:39 Ответить
опудало, що ти від питань бігаєш, як клоун від родин небесної сотні?

"разведчиков кто уволил и кто сейчас обоссался?
кто служит коломойскому и за кого топит канал олигарха 1+1
кто рьігов нанимает в ОП? кто не единождьі пойман на лжи? кто 47 раз президент?"
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01.12.2021 13:03 Ответить
Нє, нє, нє. Ніякого жидомасонського заговору не існує. Це всьо фотомонтаж.
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01.12.2021 20:03 Ответить
Ну совок, чистый совок! Борьба с олигархами, за сталина, битва за урожай.
А в это время Коломойский монетизирует фиктивные долги государства перед ним.
Там миллиарды, десятки миллиардов. Аппетиты ростут до сотен миллиардов и даже до чужого капитала.
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01.12.2021 11:54 Ответить
Так ещё ж нет списка олигархов. С кем он там борется?)
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01.12.2021 11:54 Ответить
Тебе как лучше - чтобы полиция тебя сразу штрафовала, или чтобы вынесла устное предупреждение, чтобы ты так больше не делал? Тут тот же вариант. Приведи свои дела в соответствии с законом, тебе на это время дается. Если нет - тогда и в списке будешь. Это нормальный цивилизованный подход. Кстати, мне так понравилось, как Пеця подсуетился со своими телеканалами после принятия закона. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, он конечно не олигарх, не-не-не
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01.12.2021 12:02 Ответить
дуня, беней когда твой клоун займется? крота из оп вьічистит? разведчиков на работу вернет и извинится? вьігонит рьіготню из оп, может мусоров януковича вьігонит?
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01.12.2021 12:13 Ответить
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, он конечно не олигарх, не-не-не
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01.12.2021 18:46 Ответить
А как порох со своими каналами подсуетился после принятия законе - НУ ТЕПЕРЬ ТОЧНО неОЛИГАРХ. Такое "большое тело", а забегал как СПОРТСМЄН, когда зад припекло
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01.12.2021 18:50 Ответить
дуняша, ты тупее клоуна твоего) про пороха мялишь тут ты и клоун. два убожества. мне плевать на пороха.
за себя отвечайте, малороссийские предатели. сейчас президент моника, не забывай.
и именно она предала разведчиков, врет ежедневно, набрала рыгов в оп, мусоров януковича и таких дешевок, как ты с люсей и серлещом.
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01.12.2021 18:55 Ответить






Кардинал Simon


@prelatSimon

·
1 ч



Послухав я виступ найясновельможнішого , висновок - в Україні афіґєнно жити президентові і тим хто плескав в долоні Дуже пафосна промова , давно не чув такої кількості звершень та здобутків .... Цікаво який Ґєбельс писав текст ?? Але де переворот ??! Я три дні готувався
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01.12.2021 12:14 Ответить
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01.12.2021 12:25 Ответить
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01.12.2021 12:36 Ответить
Борислав Береза

2 ч. ·



Вітаю, друзі. 2 роки знадобилось щоб монобільшість закінчилась. В Раді вже сформована міцна коаліція Слуг з Коломойським. У Слуги Народа більше нема достатньої кількості голосів. Вчора за принциповий для ОП закон про підняття українцям податків підтримали лише 210 слуг. За ганебну постанову по "вагнеровцями" нашкребли лише 212 голосів #монозброду. Хоча залишились в обоймі найкращі Анал-табу, Іванісов, Трухін, Третякова, Юрченко та Тищенко. Но навіть їх не вистачає. Золота акція тепер в руках у ІгорВалєріча. Саме його фракція «ЗаМайбутнє» забезпечує ОП голосами, разом з агроолігархічною Довірою.

І мені незрозуміло, чому сьогодні депутати Коломойського не прийшли в таких футболках як на картинці у шефа. Цікаво, чи буде це вважатися зрадою коаліційних інтересів? Хоча, навіть не всі #слуги одягли цю футболку розуміючи ганебність ситуаціі. Але той альянс #слуг Зеленского та Коломойського вже зафіксовано у голосуваннях ВР. Тож не треба писати, що проти олігархів, якщо голосуєшь з ними. Але в Шапітолії інакше не вміють.
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01.12.2021 12:37 Ответить
а я думаю чому після цієі боротьби в Бені ще більше апетити виросли тепер вже хоче забрати 8 мільярда куб .м. газу це половина вусіх запасів ,якщо боротьба з олігархами то це з усіма включно і сумнозвісного злочинця.
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01.12.2021 12:46 Ответить
Чувак приколюється.
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01.12.2021 13:04 Ответить
Зе*ля начни борьбу с себя, покажи НАпример с оффшориками откуда и куда, не умалчивай правду-матку, коксуй, МЫ поймем, ЕЖЕЛИ ПРАВДА.
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01.12.2021 13:06 Ответить
Операція по захопленню олігархом Коломойським країни. З зеленьким треба покінчити
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01.12.2021 13:31 Ответить
Правда не со всеми... а только с самыми праативными....
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01.12.2021 13:54 Ответить
Не бороться с олигархами, а писать правильные законы и выполнять их с помощью независимых государственных институтов. Всего лишь!
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01.12.2021 13:57 Ответить
Нам в комментариях необходимо предлагать какие законы и как менять конкретно. А затем изменения требовать от властей, вплоть до выхода на протесты с такими требованиями. Так как если от них не потребовать конкретного, ничего они делать не будут, так как они не заинтересованы в демонтаже олигархии.

Сразу ниже, в следующих моих двух комментариях, мое предложение по конкретному закону.
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01.12.2021 15:41 Ответить
Треба боротись не тільки з олігархами, а головне з олігархічною системою.
А головна база кланово-олігархічної системи в олігархічних виборах.
Це коли навіть після майданів місця в бюлетенях на виборах президента скуповують ставленики олігархії через, небаченого ніде більше в світі розміру, багатомільйонну грошову заставу.
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01.12.2021 14:08 Ответить
Вихід - перейти до аналогу демократичної польської системи виборів президента де зовсім нема грошової застави.
Подробиці польської системи це питання окреме.
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01.12.2021 14:10 Ответить

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01.12.2021 14:21 Ответить
Никак не пойму а наш гарант он как блатной или олигарх? Да по замашкам вроде как олигарх но не блатной это точно! Ему бабло в офшоры заложить шо тебе высморкаться….
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01.12.2021 14:23 Ответить
Його привели до влади саме олігархи, які боролись проти ПП,бо Ахметов обіднів тоді,Коломойський втік,Фірташ і не повернувся.США визнали найкорумпованішим в світі є саме олігарх Коломойський ,який першим прийшов до Зеленського і сказав Це ми з Аваковим тебе привели і тепер ти в боргу в мене,бо через твої рахунки я прокачав свої вкрадені кошти з Привату- вже є докази і ЩО..ЦЕ боротьба з олігархами? Ні це поділ на своїх і чужих олігархів-це шлях до путінської росії, де забрав путька все у чужих і віддав все своїм із кооперативу Озеро.... один в один шлях путіна
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01.12.2021 14:48 Ответить
Так олигархи без коррумпированнрй власти ни чего немогут делать, пусть начнет с себя и олигархов и коррупциии не будет.
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01.12.2021 14:49 Ответить
Интересно, коломольский об этом знает?
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01.12.2021 15:39 Ответить
Зеленський прагне очолити олігархат.
З ким він бориться ?
Коломойський просто так на халяву відтяпав 40 % Укрнафти і 60 % запасу газу.
Ще багато чого. І знаєте що на це сказала зелень - ну він же не при нас став власником.
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01.12.2021 15:54 Ответить
Блаблабла
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01.12.2021 16:19 Ответить
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01.12.2021 17:02 Ответить
Это как пчелы против меда!
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01.12.2021 17:04 Ответить
шо то у нашего ва-ЗЕ- линового зеленого мудака избирательная ..борьба.. с олигархами . про 41 лимон долл от калломойского он ..забыл.. и про укрнафту . как там беня делит с УКРАИНОЙ прыбуток и долги зеля тоже в своей речи в парламенте ..забыл. . и про 155 млрд грн которые беня и боголюбов ******** зеля тоже ..забыл.. --- с какими олигархами борется зеленый вова непонятно --- после выступления в парламенте все зедепутаты подумали что мы живем в швейцарии или германии хлопали в экстазе как на 25 сьезде кпсс . а пенсионэры с пенсией 2700 грн чесали репу и не знают как им выжить физически и дожить до следующих выборов
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01.12.2021 17:16 Ответить
Зеленые и слуги устроили очередное шоу и квартал для себя любимых!
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01.12.2021 18:53 Ответить
Речь дорогого Леонида Ильича Зеленского приветствовали бурными продолжительными аплодисментами.
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01.12.2021 17:22 Ответить
Как там КАЛОмойский?
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01.12.2021 17:35 Ответить
Снова недопрез обкурился.
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01.12.2021 17:39 Ответить
Яценюк ?
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01.12.2021 18:19 Ответить
Это хорошо. Горжусь своим Президентом.
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01.12.2021 18:19 Ответить
У своєму сьогоднішньому виступі у стінах Верховної Ради президент Володимир Зеленський окреслив низку ключових питань і проєктів, які стануть пріоритетними для нього, а також для урядовців і законодавців.

Важливо: у 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності - перевищить 190 мільярдів доларів США. Це більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках. Вперше, починаючи з 2013 року, Україна зменшить державний борг до рівня нижче 50% ВВП. Золотовалютні резерви на сьогодні досягають 30 мільярдів доларів США. Це є найвищим показником з того ж 2013 року.
Вперше ставка кредитів для малого та середнього бізнесу опустилася нижче 10%. Наразі це в середньому 9,7%.
Завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9» український малий і середній бізнес отримав понад 70 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата в Україні вже з сьогоднішнього дня - 6500 грн.
У планах:
Ø Економічний паспорт українця. Він дозволить накопичувати ренту від використання та видобутку надр на персональних рахунках дітей громадян України.

Ø Українці отримають нові можливості для придбання житла за програмою «Українська мрія», яка дозволить взяти іпотеку під 5% у гривні.

Ø У 2022 році буде розпочата «Велика термомодернізація», планується утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків і лікарень.

Ø Належна оплата праці лікарів - не нижче 20 тисяч гривень вже з 1 січня.

Ø У 2022 році буде повністю закрито чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході країни.

Ø Ціль на два наступні роки - 15 тисяч кілометрів доріг та 810 нових мостів і мостових переходів.

Ø Будівництво нових аеропортів у великих містах України, у тому числі на Закарпатті та Донбасі.

Сьогоднішнє послання - підбиття підсумків умовного «екватора» терміну повноважень президента, а разом із тим - «домашнє завдання» для роботи парламенту й уряду.

Бажаю усім - президенту, міністрам і колегам-депутатам - натхнення, витримки й енергії! Разом маємо зробити ще багато!
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01.12.2021 18:20 Ответить
так-так, запишем и сравним в 2022 и так далее годах. выступление как на 22 съезде КПСС в 1980 году! Догоним и перегоним. Ура! товарищи...
половина этих цифр за 2019-2021 год завышены в 2 раза!
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01.12.2021 18:50 Ответить
Это из доклада Зеленского. Подай на него в суд за брехню.
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01.12.2021 19:00 Ответить
Пример:

Германия налоги в год.

До 9407 EUR - 0%.

9408-14532 EUR - 14-24%.

14533-57051 EUR - 24-42%.

57052-270500 EUR - 42%.

Более 270500 EUR - 45%.

Италия налоги в год.

До 15000 EUR - 23%.

15000-28000 EUR - 27%.

28001-55 000 EUR - 38%.

55001-75 000 EUR - 41%.

Более 75 001 EUR - 43%.

Словения налоги в год.

До 8500 EUR - 16%.

8500-25000 EUR - 26%.

25000-50000 EUR - 33%.

50000-72000 EUR - 39%.

Более 72000 EUR - 50%.

Великобритания налоги в год.

До 37500 GBP - 20%.

37501-150000 GBP - 40%.

Более 150000 GBP - 45%.

Сколько платит Коломойский и т.д.?
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01.12.2021 18:57 Ответить
А что, с ними надо бороться?
крупнейшие плательщики налогов, крупнейшие работодатели, крупнейшие инвесторы - с ними нужно вести борьбу?
а может просто заниматься законодательством, предотвращая влияние крупного бизнеса на политику, для получения неправомерной выгоды, неуместных льгот, монополизации целых отраслей?
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01.12.2021 20:34 Ответить
Именно это сделали, занялись законодательством и приняли закон против олигархов.
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01.12.2021 21:32 Ответить
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01.12.2021 21:35 Ответить
Всё отнять и поделить.
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01.12.2021 20:55 Ответить
после такой заявы Зеленским, все производители лапши разом остались без работы. Вава, давай жги дурь еще, ядреная она у тебя...
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01.12.2021 22:10 Ответить
чушь, папередник всех олигархов уже заборол.
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01.12.2021 23:12 Ответить
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