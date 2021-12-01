Впервые за 30 лет мы начали системную борьбу с олигархами, - Зеленский
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Президент уверен, что в Украине идет системная борьба с олигархами.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы впервые за 30 лет начали системную борьбу с олигархами. Кто-то скажет: правильно говорить не "с, а против олигархов". А я скажу: правильно не говорить, а делать. И я уверен, что Украина в этой борьбе победит. Украина с этим закончит, но я не хочу заканчивать свое выступление тематикой об олигархах. Я не хочу говорить о мелких вещах", - заявил Зеленский.
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+50 акаб акабіч
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+38 Олег Карпов b569f323
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+36 Leon Renk bcc9a743
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це не клоун заглядує хйлу вічі? це не у клоуна сидить кріт? це не клоун тримає демченко, татрова, хєрмака? зєлебоб, твій хазяїн на хла працює. визнай та здрисни під спідницю до люсі абристович
Особливо боротьба круто виглядає по Центренерго, Укрнафті, та спірному назу на 3млрд.дол.
Там на фото такая "могучая кучка собралась" + ахметка.
А вот в парламенте… «АХренительная политика»+ «РАзумная политика»= уже что-то.
"разведчиков кто уволил и кто сейчас обоссался?
кто служит коломойскому и за кого топит канал олигарха 1+1
кто рьігов нанимает в ОП? кто не единождьі пойман на лжи? кто 47 раз президент?"
А в это время Коломойский монетизирует фиктивные долги государства перед ним.
Там миллиарды, десятки миллиардов. Аппетиты ростут до сотен миллиардов и даже до чужого капитала.
за себя отвечайте, малороссийские предатели. сейчас президент моника, не забывай.
и именно она предала разведчиков, врет ежедневно, набрала рыгов в оп, мусоров януковича и таких дешевок, как ты с люсей и серлещом.
Кардинал Simon
@prelatSimon
·
1 ч
Послухав я виступ найясновельможнішого , висновок - в Україні афіґєнно жити президентові і тим хто плескав в долоні Дуже пафосна промова , давно не чув такої кількості звершень та здобутків .... Цікаво який Ґєбельс писав текст ?? Але де переворот ??! Я три дні готувався
2 ч. ·
Вітаю, друзі. 2 роки знадобилось щоб монобільшість закінчилась. В Раді вже сформована міцна коаліція Слуг з Коломойським. У Слуги Народа більше нема достатньої кількості голосів. Вчора за принциповий для ОП закон про підняття українцям податків підтримали лише 210 слуг. За ганебну постанову по "вагнеровцями" нашкребли лише 212 голосів #монозброду. Хоча залишились в обоймі найкращі Анал-табу, Іванісов, Трухін, Третякова, Юрченко та Тищенко. Но навіть їх не вистачає. Золота акція тепер в руках у ІгорВалєріча. Саме його фракція «ЗаМайбутнє» забезпечує ОП голосами, разом з агроолігархічною Довірою.
І мені незрозуміло, чому сьогодні депутати Коломойського не прийшли в таких футболках як на картинці у шефа. Цікаво, чи буде це вважатися зрадою коаліційних інтересів? Хоча, навіть не всі #слуги одягли цю футболку розуміючи ганебність ситуаціі. Але той альянс #слуг Зеленского та Коломойського вже зафіксовано у голосуваннях ВР. Тож не треба писати, що проти олігархів, якщо голосуєшь з ними. Але в Шапітолії інакше не вміють.
Сразу ниже, в следующих моих двух комментариях, мое предложение по конкретному закону.
А головна база кланово-олігархічної системи в олігархічних виборах.
Це коли навіть після майданів місця в бюлетенях на виборах президента скуповують ставленики олігархії через, небаченого ніде більше в світі розміру, багатомільйонну грошову заставу.
Подробиці польської системи це питання окреме.
З ким він бориться ?
Коломойський просто так на халяву відтяпав 40 % Укрнафти і 60 % запасу газу.
Ще багато чого. І знаєте що на це сказала зелень - ну він же не при нас став власником.
Важливо: у 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності - перевищить 190 мільярдів доларів США. Це більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках. Вперше, починаючи з 2013 року, Україна зменшить державний борг до рівня нижче 50% ВВП. Золотовалютні резерви на сьогодні досягають 30 мільярдів доларів США. Це є найвищим показником з того ж 2013 року.
Вперше ставка кредитів для малого та середнього бізнесу опустилася нижче 10%. Наразі це в середньому 9,7%.
Завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9» український малий і середній бізнес отримав понад 70 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата в Україні вже з сьогоднішнього дня - 6500 грн.
У планах:
Ø Економічний паспорт українця. Він дозволить накопичувати ренту від використання та видобутку надр на персональних рахунках дітей громадян України.
Ø Українці отримають нові можливості для придбання житла за програмою «Українська мрія», яка дозволить взяти іпотеку під 5% у гривні.
Ø У 2022 році буде розпочата «Велика термомодернізація», планується утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків і лікарень.
Ø Належна оплата праці лікарів - не нижче 20 тисяч гривень вже з 1 січня.
Ø У 2022 році буде повністю закрито чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході країни.
Ø Ціль на два наступні роки - 15 тисяч кілометрів доріг та 810 нових мостів і мостових переходів.
Ø Будівництво нових аеропортів у великих містах України, у тому числі на Закарпатті та Донбасі.
Сьогоднішнє послання - підбиття підсумків умовного «екватора» терміну повноважень президента, а разом із тим - «домашнє завдання» для роботи парламенту й уряду.
Бажаю усім - президенту, міністрам і колегам-депутатам - натхнення, витримки й енергії! Разом маємо зробити ще багато!
половина этих цифр за 2019-2021 год завышены в 2 раза!
Германия налоги в год.
До 9407 EUR - 0%.
9408-14532 EUR - 14-24%.
14533-57051 EUR - 24-42%.
57052-270500 EUR - 42%.
Более 270500 EUR - 45%.
Италия налоги в год.
До 15000 EUR - 23%.
15000-28000 EUR - 27%.
28001-55 000 EUR - 38%.
55001-75 000 EUR - 41%.
Более 75 001 EUR - 43%.
Словения налоги в год.
До 8500 EUR - 16%.
8500-25000 EUR - 26%.
25000-50000 EUR - 33%.
50000-72000 EUR - 39%.
Более 72000 EUR - 50%.
Великобритания налоги в год.
До 37500 GBP - 20%.
37501-150000 GBP - 40%.
Более 150000 GBP - 45%.
Сколько платит Коломойский и т.д.?
крупнейшие плательщики налогов, крупнейшие работодатели, крупнейшие инвесторы - с ними нужно вести борьбу?
а может просто заниматься законодательством, предотвращая влияние крупного бизнеса на политику, для получения неправомерной выгоды, неуместных льгот, монополизации целых отраслей?