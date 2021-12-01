Без прямых переговоров с Россией мы не сможем остановить войну, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией войну в Донбассе невозможно остановить.
Об этом Зеленский заявил во время послания в Верховную Раду, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, никто, кроме украинской армии, не защитит Украину.
"Восемь лет подряд мы боимся признаться самим себе: мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это уже признали все внешние партнеры. А некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте, а если не хотим и хотим просто ходить об этом и говорить, то давайте ничего не делать. Давайте в этом вопросе поставим точку и поймем: наше государство, как можем, давайте бороться за это. За наши территории все вместе, со всеми политиками, всеми бизнесменами", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Не обов'язково. Бували перемовини про порядок капітуляції. Про обмеження суверенітету. Про територіальні поступки з одного боку в обмін на зупинення застосування військової сили.
Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого повелителя дохлого кривавого маньяка )(уйла. Спи неспокійно і спочивай в Аду з не миром наш проклятий ворог -фашист, загарбник України.
Выходить те що тоді місце їх зустрічі цих двух виродків може бути тільки в пеклі!
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ
ШЛЮХА !А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА ! ТАК ПРО ЭТО ДАЖЕ
И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
Може вже настав час його прибрати поки він нас усіх не запродав за свої 30 сребренників?
Bayraktar
НО!
Бубочка бы у меня сидел с булавой с одним условием: за любую попытку заглянуть в глаза соседям с Востока, Бубочка получал бы в торец, да так прицельно, чтобы потом приходилось зубы протезировать у лучших дентистов Кривого Рога.
- Телезрители, поверившие в сказку о ГАлАбАродьке. Это больные на голову люди, что с них возьмешь? Пожалеем их, убогих.
- Паразиты. Эта категория интересная, и состоит она из прожженных циников, которые привыкли жить, как в "раньшее время", то есть "пилить" дешевые деньги из ЕС, и, особенно, из РФ, и готовые за деньги, за КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТАТЬ, из родной матери фарш накрутить для корма собак. Эта категория лохтората Бубочки вызывает особую ненависть, ибо она крайне сплоченна, агрессивна и МНОГОЧИСЛЕННА.
Именно эта категория лохтората должна лопать травку и сидеть без света и без отопления, ибо в том, что имеет место быть в Украиен, виноваты именно они.
Не сомневайтесь ни минуту, что эти паразиты Украину соседям с Востока сдадут с радостью, если
цена за Украину будет дана подходящая.
**Якщо ми отримаємо Перемогу, ми отримаємо й Мир, і тому кожен громадянин має працювати на Перемогу, за будь-яку ціну. Якщо, ми не закінчимо зараз цю війну Перемогою, то покоління наших нащадків будуть жити на жевріючому вогнищі і рано, чи пізно, війна знову запалає, тільки ще з більшою силою. Не вірите? Вчить Історію… Бо майбутні покоління, наші онуки нам цього не подарують.**
О капитуляции Путина?
Путин не согласится!
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
.
А може він дуже боїться, що росія впаде і не зможе піднятися?
Чого б це так турбуватися?