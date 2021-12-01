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Без прямых переговоров с Россией мы не сможем остановить войну, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Без прямых переговоров с Россией мы не сможем остановить войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией войну в Донбассе невозможно остановить.

Об этом Зеленский заявил во время послания в Верховную Раду, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, никто, кроме украинской армии, не защитит Украину.

"Восемь лет подряд мы боимся признаться самим себе: мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это уже признали все внешние партнеры. А некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте, а если не хотим и хотим просто ходить об этом и говорить, то давайте ничего не делать. Давайте в этом вопросе поставим точку и поймем: наше государство, как можем, давайте бороться за это. За наши территории все вместе, со всеми политиками, всеми бизнесменами", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые за 30 лет мы начали системную борьбу с олигархами, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+84
Тіки за одне оце бажання треба негайно копняком гнати з посади президента....ганьбище.
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01.12.2021 10:56
+71
А воно не знає , що війна не зупиняється? Вона або закінчується капітуляцією , або перемогою , або тягнеться десятиріччями то затихаючи , то ********** знову! Іншого не дано! Дивлячись на його кроки , він капітулювати вирішив!
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01.12.2021 10:59
+50
Набір слів... Знову...
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01.12.2021 10:56
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Страница 3 из 3
Путен йому скаже: Забирай Донбас в Україну, на правах широкої автономії... А Крим?... А про Крим як шо будеш задавати питання...То пішов ти в ОПУ...Оце і всі "перемовини". (((Вангую.)))
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01.12.2021 21:06 Ответить
саме так вони і кажуть ще з 14 року
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02.12.2021 10:39 Ответить
Переговоры подразумевают попытку договоренности путем взаимных уступок . Как заявлял ранее Путин вопрос Крыма обсуждать не будет. Для него вопрос закрыт. И вот интересно, на какие уступки готов пойти наш президент. Отказаться от Крыма или принять лугандон в состав Украины как самостоятельную автономию россии в составе Украины. Или может отказаться от европейского вектора и перспективы НАТО, так это уже проходил Янукович. Вот, что можно предложить Путину без ущерба для Украины.
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01.12.2021 21:07 Ответить
>взаємних поступок...
Не обов'язково. Бували перемовини про порядок капітуляції. Про обмеження суверенітету. Про територіальні поступки з одного боку в обмін на зупинення застосування військової сили.
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02.12.2021 21:00 Ответить
Зеля. Тебе попередили. Полетиш у моськву. Не вертайся в Україну.
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01.12.2021 21:16 Ответить
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ который то позволил.
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01.12.2021 21:22 Ответить
Войну остановить невозможно . Ее можно выиграть или проиграть . Чтобы выиграть надо перестать клянчить о встрече с московским фюрером , вооружить украинскую армию современным оружием и начать активно зачищать огневые точки врага который обстреливает позиции ВСУ . Можно обратиться с предложением об испытании новых вооружений к Америке , Британии и Израилю на донбасском фронте . Договориться о создании военных баз США на территории Украины . И когда потери кацапов и их оружия дойдет до серьезной величины москва сама захочет переговоров .
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01.12.2021 21:45 Ответить
Бред не неси не показывай свою тупость
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01.12.2021 22:02 Ответить
поц
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01.12.2021 23:41 Ответить
Мудак!!
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02.12.2021 09:12 Ответить
Его изначально к этому готовили ! Все эти 2,5 г опарыш зелёный мечтал и видел "мир" ,не скрывая своих намерений ! Для этого его поводыри устроили саботаж с газом ,электроэнергией ,не закупив вовремя ,не вооружали ВСУ,уволили всех патриотов
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02.12.2021 09:21 Ответить
номерной сирОжа, ты таки идиЁт.)
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02.12.2021 12:56 Ответить

Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого повелителя дохлого кривавого маньяка )(уйла. Спи неспокійно і спочивай в Аду з не миром наш проклятий ворог -фашист, загарбник України.
Выходить те що тоді місце їх зустрічі цих двух виродків може бути тільки в пеклі!
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01.12.2021 22:31 Ответить
Ця фотожаба мені особливо подобається!
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02.12.2021 07:31 Ответить

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ
ШЛЮХА !А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА ! ТАК ПРО ЭТО ДАЖЕ
И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
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01.12.2021 22:18 Ответить
Ну и шо тепер? Будемо сидіти та дивитися як оце обдолбане падло оцей зрадник буде здавати Україну ху-лу?
Може вже настав час його прибрати поки він нас усіх не запродав за свої 30 сребренників?
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01.12.2021 22:19 Ответить
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01.12.2021 23:42 Ответить
Правильно сказал.
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01.12.2021 22:22 Ответить
Вовчик, а о чем ты с куйлом говорить будешь? Про Крым и про лугандон плешивый слушать не хочет! А о чем ещё? По чём рубероид в Одессе? Или кто в мацкве главный *******? Бесполезная трата денег вовочка… и идея дебильная. Короче лишь бы пересичные про вагнеровцев не вспоминали
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01.12.2021 22:23 Ответить
Вова Путин - соснихуйца.
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01.12.2021 23:11 Ответить
"Ах эти пЫнины глаза, в касапском стиле, один-туда, другой-сюда, вЫ зЕ пленили!"
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01.12.2021 23:31 Ответить
Не известно нам пока, кто же папа дЕрьмака? Оказалось, что не блеф: он агентик ГУР рф!
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01.12.2021 23:37 Ответить
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01.12.2021 23:49 Ответить
👍 а лучше скальпель ему дайте, пусть яйца отрежет - так надежнее
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02.12.2021 07:52 Ответить
Дурню, яка в тебе "потужна армія", якщо ти її залишив без пального й ***********? Зрозуміло, що все це говориться задля власного піару. А путін не збирається з тобою вести перемовини й посилає до пушиліна. То з ким же ти будеш домовлятись і про що? Просто монолог божевільного якийсь.
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01.12.2021 23:53 Ответить
Кто ЗЕбилу речи пишет? Это же набор слов и ни какого смысла. Капитулянт хренов
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02.12.2021 01:26 Ответить
Азейбарджан 30лет вел переговоры..........а потом прилетели
Bayraktar
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02.12.2021 04:00 Ответить
Зеля стреляй по Крыму и будут тебе переговоры с Россией,а таким макаром будешь бесконечно лавировать на намыленной жопе.
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02.12.2021 04:10 Ответить
Я бы с большой радостью оставила Бубочку на 2-й срок; пусть вобьет всю экономику в пыль, чтобы его лохторат травку кушал на завтрак, обед и ужин, а отапливался кизяками.
НО!
Бубочка бы у меня сидел с булавой с одним условием: за любую попытку заглянуть в глаза соседям с Востока, Бубочка получал бы в торец, да так прицельно, чтобы потом приходилось зубы протезировать у лучших дентистов Кривого Рога.
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02.12.2021 04:19 Ответить
За криворожкого клоуна проголосовало 2 категории населения:
- Телезрители, поверившие в сказку о ГАлАбАродьке. Это больные на голову люди, что с них возьмешь? Пожалеем их, убогих.
- Паразиты. Эта категория интересная, и состоит она из прожженных циников, которые привыкли жить, как в "раньшее время", то есть "пилить" дешевые деньги из ЕС, и, особенно, из РФ, и готовые за деньги, за КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТАТЬ, из родной матери фарш накрутить для корма собак. Эта категория лохтората Бубочки вызывает особую ненависть, ибо она крайне сплоченна, агрессивна и МНОГОЧИСЛЕННА.
Именно эта категория лохтората должна лопать травку и сидеть без света и без отопления, ибо в том, что имеет место быть в Украиен, виноваты именно они.
Не сомневайтесь ни минуту, что эти паразиты Украину соседям с Востока сдадут с радостью, если
цена за Украину будет дана подходящая.
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02.12.2021 04:27 Ответить
А хто не ходить на вибори, бо не хоче вибирати з-поміж сортів гавна?
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02.12.2021 08:25 Ответить
То є просто чистоплюї які не бачать далі свого носа! А вступивши в лайно гордо доказують, а я тутка ні дочого, я не ходив на вибори!! О який(ка) я розумна цяця! А в результаті цього, маємо те, що маємо!! Їжте, не обляпайтесь!
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02.12.2021 09:30 Ответить
Які ваші пропозиції ?
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03.12.2021 17:24 Ответить
Война в Карабахе длилась почти на 30 лет и разрешилась за 40 дней - БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРЯМЫХ "ПЕРЕГОВОРОВ". Если этого не знает Зелох, то он - действительно ЛОХ.
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02.12.2021 06:18 Ответить
Я казахскоязычный казах из Казахстана. Если не правильно выразился на языке оккупанта, прошу не судить меня. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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02.12.2021 06:25 Ответить
... почти коллеги: жил и учился в Узбекистане, на границе с Казахстаном, причём школа была, как положено (!) русско-казахским профилем обучения... сейчас прикольно вспоминать, что узбеки и таджики посещали "русскую" часть . Самих русских почти не было, в основном корейцы, крымские татары, что и какалось и педогагического состава - ни одного даже славянских кровей. И имя у школы было не какого-то Максима Несладкага, а Джамбула Джабаева.
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02.12.2021 06:38 Ответить
... там одно слово "исказилось"... извините
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02.12.2021 06:40 Ответить
Паскуде лично действительно нужна встреча сам на сам с х..лом.Договориться о месте рядом с Януковощом.Потому,что никакая страна не приютит это чмо,даже Израиль.
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02.12.2021 06:35 Ответить
Артист разговорного жанра . Все больше убеждаюсь что не прошедшие армию должны работать дворниками
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02.12.2021 07:49 Ответить
що ж воно так вперлось в перемовини?
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02.12.2021 08:06 Ответить
Бо сцить, що путєн в кладе в мережу фотки з його банних виступів на расєє... І гроші мабуть лежать на расєйських банках...
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02.12.2021 09:07 Ответить
Зеля понимает шо наша армия самая мощная в мире, но в случае вторжения всё будет как в 41-м.
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02.12.2021 08:07 Ответить
Перемовини можливі лише з наступником пуйла, який удавить йогоподушкою, чи табакеркою вдарить у скроню. А Україна повинна це наблихати, працюючи на посилення санкцій та укріплюючи армію та економіку. А не ето от все - цирк кварталівський...
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02.12.2021 09:03 Ответить
**Ох! Ви навіть й не уявляєте, дядько, Winston Churchill, наскільки ваші слова виявляться пророчими й актуальними в Україні, у 2021 році? На жаль наша «молода струя» не читає Черчилля (та й взагалі не читає).**

**Якщо ми отримаємо Перемогу, ми отримаємо й Мир, і тому кожен громадянин має працювати на Перемогу, за будь-яку ціну. Якщо, ми не закінчимо зараз цю війну Перемогою, то покоління наших нащадків будуть жити на жевріючому вогнищі і рано, чи пізно, війна знову запалає, тільки ще з більшою силою. Не вірите? Вчить Історію… Бо майбутні покоління, наші онуки нам цього не подарують.**
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02.12.2021 09:25 Ответить
Все ж таки хоче подивитися в очко куйла. Так його і тягне
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02.12.2021 09:37 Ответить
ему и дворником опасно работать. клоун должен работать ТОЛЬКО клоуном.
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02.12.2021 10:08 Ответить
Насправді, для цього потрібно щоб московити признали себе стороною конфлікту, чого вони ніколи не зроблять. Тому ніяких прямих перемовин не буде.
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02.12.2021 10:41 Ответить
О ЧЁМ переговоры?
О капитуляции Путина?
Путин не согласится!
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02.12.2021 11:43 Ответить
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 22:14 Ответить
Спочатку перемога, потім перемовини.Інакше виглядає, що пан президент не вірить ні у власні Збрйні сили, ні у власний народ. І всі видосіки заради піару.
А може він дуже боїться, що росія впаде і не зможе піднятися?
Чого б це так турбуватися?
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19.03.2022 10:27 Ответить
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