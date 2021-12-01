За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 29 человек, выявили 1592 новых случая. Среди заболевших более 100 детей - Кличко. КАРТА

В Киеве выявили за минувшие сутки 1592 заболевших коронавирусом (в общей сложности 300 411), умерли 29 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбук.

Так, заболели 891 женщина от 18 до 98 лет, 590 мужчин от 18 до 97 лет, 53 девочки от 23 дней до 17 лет и 58 мальчиков от 17 дней до 17 лет

Зафиксировано 29 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7557): 14 женщин от 61 до 98 лет, 15 мужчин от 49 до 89 лет.

В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом и 240 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями

1669 жителей столицы преодолели коронавирус (в общей сложности 256 775).

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (225), Днепровском (212) и Оболонском (204).

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