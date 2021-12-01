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Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто только делает вид. Но никто, кроме нашей армии, нас не защитит, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Без украинской армии Украина не сможет остановить войну на Донбассе.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны говорить правду, давайте честно - 8 лет продолжается война на Донбассе... Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость. Мы знаем, что наша армия лучшая в мире и защитит нас. И все нас поддерживают, но никто, кроме нашей армии, нас не защитит. Без нашего войска мы не сможем остановить войну", - отметил Зеленский.
Топ комментарии
+16 Колыван Спикер
показать весь комментарий01.12.2021 11:05
+11 Andriy Kalnyshevsky
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+10 jklpqrs
показать весь комментарий01.12.2021 11:06
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Саме тому ЗЕ-шобло нашу армію і знищує!!!
Його навіть 100%-свої поліція, прокуратура та інші захищати не будуть.
Уйло уже простчитал потери своих орков и ему на них плевать. Только санкции могут его остановить без крови. Напомни про атомные станции в зоне войны. Они понимают, что может произойти все, что угодно, если они и дальше будут пассивно помогать строить СП2 и поставлять турбины с насосами в Крым?!
Про військо воно згадало... а що ти зробив для того війська? Військову розвідку знищив? З обустроєнних вигідних позицій наших воїнів відвів та віддав позиції ворогу? Держиш зрадників з собою поряд та на керівних посадах? А яке військо твоє, здається що твоє то не наше... ху-ла військо окупанта мабуть своїм вважаешь? Ти зрадник погань!!!!!!