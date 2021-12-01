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Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто только делает вид. Но никто, кроме нашей армии, нас не защитит, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто только делает вид. Но никто, кроме нашей армии, нас не защитит, - Зеленский

Без украинской армии Украина не сможет остановить войну на Донбассе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны говорить правду, давайте честно - 8 лет продолжается война на Донбассе... Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, а кто делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость. Мы знаем, что наша армия лучшая в мире и защитит нас. И все нас поддерживают, но никто, кроме нашей армии, нас не защитит. Без нашего войска мы не сможем остановить войну", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые за 30 лет мы начали системную борьбу с олигархами, - Зеленский

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
ты же ублюдок вместе с Ермаком и предал Армию!
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01.12.2021 11:05
+11
а хто винуватий у війні? Знов забувся?
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01.12.2021 11:04
+10
Следующим президентом станет тот, кто отправит этому поцу повестку №5, да так, чтобы поц не смог от нее отказаться
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01.12.2021 11:06
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а хто винуватий у війні? Знов забувся?
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01.12.2021 11:04 Ответить
Вже всі знають - Юрій Бутусов.
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01.12.2021 11:17 Ответить
ты же ублюдок вместе с Ермаком и предал Армию!
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01.12.2021 11:05 Ответить
Следующим президентом станет тот, кто отправит этому поцу повестку №5, да так, чтобы поц не смог от нее отказаться
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01.12.2021 11:06 Ответить
Повісток не буде - в кращому випадку слідчий буде ходить до нього у СІЗО .... В гіршому - родичі будуть ходить на могилку.... Беня свідків не залишає!
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01.12.2021 11:14 Ответить
Тоже недурно. А может даже так будет лучше.
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01.12.2021 11:15 Ответить
Як варіант може "випадково" померти від передоза. Виглядало б це доволі правдоподібно
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01.12.2021 11:27 Ответить
Це - найбільш реальний варіант! Саме тому "ботоферми" що протистоять "порохоботам" не заперечують і не протистоять ствердженням того що він - наркоман! Коли прийде час "Ч" - сипонуть : влаштують "золотий приход" і напишуть : "В складний період депресії не розрахував з "антидепресивними препаратами" (як написали стосовно того ж Майкла Джексона!)
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01.12.2021 11:47 Ответить
Ну и кто за него голосовал ? Ой как же я все это помню здесь на цензоре и как меня банили ? И про дохтора смерть и соевых, поджоги дома Гонтаревой ну и самое главное : Ми зробили це разом !!! (73)
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01.12.2021 11:36 Ответить
Це точно знаю я, сім ї загиблих військовослужбовців і всі українці, і ніхто з нас немає сумніву.
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01.12.2021 11:06 Ответить
Слова, вроде, правильные, но нахрена меркельше орден давал?
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01.12.2021 11:07 Ответить
По пиз дит и в отпуск!!
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01.12.2021 11:10 Ответить
Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто лише вдає це. Але ніхто крім нашої армії нас не захистить, - Зеленський
Саме тому ЗЕ-шобло нашу армію і знищує!!!
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01.12.2021 11:10 Ответить
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01.12.2021 11:10 Ответить
поздно, зеля, поздно. тебя услышали ранее
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01.12.2021 11:11 Ответить
Его защитит армия. Это какая? ПаРашиская? Кремлёвская нечисть под предводительством кровавого кремлёвского карлика?
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01.12.2021 11:13 Ответить
Так і не зрозумів, якого милого він приперся у раду. Давно на сцені не вимахувався???
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01.12.2021 11:13 Ответить
У свій час (кажуть) йому Гройсман сказав: "І куди ти поперся? Смішив-би людей на сцені і мав гроші .... А зараз - "у жопу" потрапив!"
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01.12.2021 11:17 Ответить
Гройсман сам ,гнидой оказался ,что ему плохого сделал Порошенко ? Нашёл с кем связаться с сГордоном и его компашкой хамелеонов 🐲🤬
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01.12.2021 11:33 Ответить
Почали валитись рейтинги: цей похід - реанімаційний захід. Бубочка прийшов донести до народу якусь діч або іншими сорва посланіє народу - ідіть у сраку!(С)
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01.12.2021 11:20 Ответить
сказал пересидент - 4-ды уклонист
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01.12.2021 11:19 Ответить
Армія його захистить...

Його навіть 100%-свої поліція, прокуратура та інші захищати не будуть.
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01.12.2021 11:28 Ответить
Зеленский, выбивай реальные и сильные санкции из Запада! Ничего не происходит, кроме озабоченности и говорильни. Пакет санкций от Запада должен быть готов уже до НГ!
Уйло уже простчитал потери своих орков и ему на них плевать. Только санкции могут его остановить без крови. Напомни про атомные станции в зоне войны. Они понимают, что может произойти все, что угодно, если они и дальше будут пассивно помогать строить СП2 и поставлять турбины с насосами в Крым?!
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01.12.2021 11:29 Ответить
Ха-ха-ха😹 зеленский назначил на работу агентов Кремля ,чтобы этого не допустить ! Где ваша логика ? Неужели портнов,Татаров,демченко,шуляк д'ерьмак и все остальные кадры бандюковича будут противодействовать *****
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01.12.2021 11:40 Ответить
Кто из этих людей отвечает за внешнюю политику и работает МИДе? Где ваша логика?
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01.12.2021 11:52 Ответить
Глаза откройте - Д'ЕРЬМАК , НА ВСЕХ ПЕРЕГОВОХ подменяет Кулебу ,оставляя право ,только озвучивать их хитросплетенные подляны ! Пленки Деркача против Байдена , провал голосования ПДЧ зеУБЛЮДКАМИ , ………
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01.12.2021 12:19 Ответить
Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну", - зазначив Зеленський.
Про військо воно згадало... а що ти зробив для того війська? Військову розвідку знищив? З обустроєнних вигідних позицій наших воїнів відвів та віддав позиції ворогу? Держиш зрадників з собою поряд та на керівних посадах? А яке військо твоє, здається що твоє то не наше... ху-ла військо окупанта мабуть своїм вважаешь? Ти зрадник погань!!!!!!
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01.12.2021 11:31 Ответить
Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Швеция, Эстония. А другие только делают вид
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01.12.2021 12:03 Ответить
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01.12.2021 12:06 Ответить
Брешит 🤡🐲👿,как дышит
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01.12.2021 12:20 Ответить
Ух ты, как ты запел о нашей Армии......видимо именно потому ты несколько раз уклонялся от мобилизации???
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01.12.2021 13:34 Ответить
 
 