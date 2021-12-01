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Новости Политика Украины
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Apple (63) ВР (28721) голосование (1382) Зеленский (16498) перепись населения (132) IT-индустрия (240) Дія (353)

Украина в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года осуществит электронную перепись населения, которая впоследствии приведет к электронному голосованию, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года осуществит электронную перепись населения, которая впоследствии приведет к электронному голосованию, - Зеленский

Украина запускает работу "Дія Сity".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.

По словам президента "Дія Сity". позволит создать в Украине самый мощный ИТ-хаб в центральной и восточной Европе.

"Украинцы, при поддержке всего мира, смогут быстро реализовывать самые масштабные инновационные и бизнес-идеи, и эффективно их внедрять. За 5 лет "Дія Сity" позволит увеличить объем рынка ИТ вдвое и составит около 12 миллиардов долларов", - подчеркнул Зеленский.

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Президент рассказал, что власти планируют провести электронную перепись населения, которая впоследствии приведет к электронному голосованию.

"Гордимся тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года", - добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Готовишься на второй срок? Напрасно. Готовься к первому.
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01.12.2021 11:12
+13
Все до того і йдеться, обирати Голобородька на другий термін президента вже у смартфоні, через додаток Дія.
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01.12.2021 11:15
+8
Вова ты вряд ли доживешь до конца каденции.
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01.12.2021 11:17
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Готовишься на второй срок? Напрасно. Готовься к первому.
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01.12.2021 11:12 Ответить
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01.12.2021 11:16 Ответить
Блестяще)
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01.12.2021 12:00 Ответить
Все до того і йдеться, обирати Голобородька на другий термін президента вже у смартфоні, через додаток Дія.
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01.12.2021 11:15 Ответить
Чмирь зелений берега остаточно попутав
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01.12.2021 11:17 Ответить
Вова ты вряд ли доживешь до конца каденции.
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01.12.2021 11:17 Ответить
Для тайного голосования пройдите двойную верификацию...
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01.12.2021 11:19 Ответить
От цікаво,скільки "тисяч" тепер "дадуть" українцям за "участь" в цьому шоу?)
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01.12.2021 11:22 Ответить
А ще у нас кажуть:"Дурень - думкою багатіє"
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01.12.2021 11:24 Ответить
Не тот кто голосует, а тот кто подсчитывает! Выйдет и скажет что ОНО опять **********!
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01.12.2021 11:27 Ответить
ага .
Кремль його спонукає до цього, щоправда у підсумкових результатах може раптом з'явитись Мураєв або Якубович, але Клоун так далеко не прораховує. Думає, що його залишуть із вдячності за проведений саботаж
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01.12.2021 12:14 Ответить
Очень не хочется Нового Майдана.....Но видать просто Никуда не деться.....Ну не хочет ОНО сказать - Я устал /, я ухожу! И просто так ОНИ власть не передадут! Уже это понятно!
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01.12.2021 11:29 Ответить
Мелкий, мелочный, злобный, туповатый, с огромными комплексами неполноценности... Никого не напоминает? Это не те люди, которые уходят с трона сами. Собственно, это было очевидным ещё до выборов, но мудрий нарід решил иначе.
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01.12.2021 13:11 Ответить
Зеля, к 23му году некого пересчитывать будет с такими темпами экономики..
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01.12.2021 11:35 Ответить
Эппл ещё не знает в какое говно влезло. Но скоро узнает
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01.12.2021 11:36 Ответить
"Мєня тєрзают смутниє сомнєнія", що голова "Епл" про це в курсі взагалі.
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01.12.2021 13:31 Ответить
Ну технически глава Эппл может быть и не в курсе всех препродажных активностей во всех банановых республиках мира. Это местное представительство старается урвать кусок и влезть в абсолютно не свойственный им сегмент. Но чуваки ещё наплачутся.
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01.12.2021 13:49 Ответить
Ну, Епл це- релігія для тих, хто вважає себе самодостатніми. На "небесах" всі і все прекрасно розуміють і за грубі гроші відпускають усі гріхи.
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01.12.2021 13:49 Ответить
Ну одно дело клепать ноуты и телефоны усталыми руками обездоленных китайских детей. А совсем другое - разворачивать масштабную инфраструктуру для (!) государственного заказчика, да ещё и для подсчёта голосов. Это немного разные бизнесы и компетенции. Я в похожем проекте когда-то участвовал. На бухих генералов и упоротых министров насмотрелся. И на одминов, которых спрашиваешь "для чего вы используете эту цыску?" а он тебе отвечает "у меня зарплата восемсот гривен, зачем вы меня вообще что-то спрашиваете? Я не знаю что это за коробочка". Ну его нафиг этот цирк.
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01.12.2021 13:58 Ответить
С 2023г. самая востребованная специальность - хакер!
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01.12.2021 11:38 Ответить
А для Зе-Ермака ....На Хер!
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01.12.2021 11:41 Ответить
Интернет лучше сделай по все стране, как Ленин электрификацию, а Сталин индустриализацию.
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01.12.2021 11:40 Ответить
Сталін індустріалізацію???
А я то думав, що то нам німецькі, англійські та американські інженери робили за кошти від відібраного в голодомор хліба в українців
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01.12.2021 12:11 Ответить
Да Сталин руками немецкими, английскими, американскими и украинскими руками т.к. росеяне рукожопы по жизни, а мог бы никого не приглашать и продолжать старую российскую традицию: ходить в лаптях и играть на балалайке.
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01.12.2021 13:19 Ответить
Да лучше бы эта вонючая кавказская обезьяна никого и не приглашала
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01.12.2021 13:34 Ответить
та як ходили в лаптях - так і продовжили ходити. Тільки замість ходити за плугом почали ходити на більшовицькі заводи
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01.12.2021 14:34 Ответить
И да невакцинированных переписывать не будут
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01.12.2021 11:41 Ответить
Пусть и не мечтает. Следующие выборы пройдут, как и раньше, с бюллетенями , на избирательных участках, в кабинках.... А это недоразумение будет голосовать дистанционно, в камере, под надзором тюремной охраны и сокамерников - бойфрендов...
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01.12.2021 11:45 Ответить
Ну тепер ясно як ця шобла планує залишитись при владі - завдяки електронному "голосуванню"
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01.12.2021 12:08 Ответить
С электронным голосованием Зеленский хочет увековечить себя на посту президента Украины, а нас, граждан Украины увековечить в нашем бедном положении.
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01.12.2021 12:50 Ответить
Цей ідіот вже забув як проводили електроний перепис у 19-му, на що було витрачено мільярд з бюджету?
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01.12.2021 12:57 Ответить
А "Епл" хоч в курсі, що йому доведеться разом з "МінЦирком" ботовода Фьодорова наступного року "рахувати слоників" ?
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01.12.2021 13:29 Ответить
Зеленым идиотам больше нечем гордиться, только будущей переписью(???? год) и прошлой победой(1945 год) и , как водится, ни к одному из указанных событий лично они никакого отношения не имеют, от слова совсем . Ну не дебилы ли?
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01.12.2021 13:42 Ответить
Вон оно что, Михалыч. К чему вся эта Дия была.
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01.12.2021 13:58 Ответить
Хремль и лично Хутин впечатлены цифровым концлагерем в Китае и хотят провести подобные шаги у себя, при помощи QR кодов, якобы прививочных. Деятельность Минцифры и Федорова идут в том же русле, Дия первый шаг, но будет продолжение. Эплу доверия нет, создатель Итернета сер Тим Бернерс Ли, считает что это одна из 4х глобальных компаний убивших свободу в Интернете.
Цифровой контроль выгоден власти, особенно в случае массовых протестов.
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01.12.2021 14:08 Ответить
А Ифони всем выдадут для переписи ?
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01.12.2021 17:51 Ответить
 
 