Украина в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года осуществит электронную перепись населения, которая впоследствии приведет к электронному голосованию, - Зеленский
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Украина запускает работу "Дія Сity".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.
По словам президента "Дія Сity". позволит создать в Украине самый мощный ИТ-хаб в центральной и восточной Европе.
"Украинцы, при поддержке всего мира, смогут быстро реализовывать самые масштабные инновационные и бизнес-идеи, и эффективно их внедрять. За 5 лет "Дія Сity" позволит увеличить объем рынка ИТ вдвое и составит около 12 миллиардов долларов", - подчеркнул Зеленский.
Президент рассказал, что власти планируют провести электронную перепись населения, которая впоследствии приведет к электронному голосованию.
"Гордимся тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года", - добавил он.
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