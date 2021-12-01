Украина в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года осуществит электронную перепись населения, которая впоследствии приведет к электронному голосованию, - Зеленский

Украина запускает работу "Дія Сity".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.

По словам президента "Дія Сity". позволит создать в Украине самый мощный ИТ-хаб в центральной и восточной Европе.

"Украинцы, при поддержке всего мира, смогут быстро реализовывать самые масштабные инновационные и бизнес-идеи, и эффективно их внедрять. За 5 лет "Дія Сity" позволит увеличить объем рынка ИТ вдвое и составит около 12 миллиардов долларов", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Стефанчук призвал депутатов поддержать налоговый законопроект о Дія City

Президент рассказал, что власти планируют провести электронную перепись населения, которая впоследствии приведет к электронному голосованию.

"Гордимся тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года", - добавил он.