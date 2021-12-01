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ВР (28721) Зеленский (16498) кредит (2344)

Мы запускаем программу "Українська мрія": каждый гражданин сможет получить кредит под 5%, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Мы запускаем программу

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.

"В скором времени мы запускаем программу "Українська мрія", по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне", - заявил глава государства в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины, выступая с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ.

Президент добавил, что кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
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01.12.2021 11:21
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01.12.2021 11:24
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01.12.2021 11:21
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01.12.2021 11:21 Ответить
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01.12.2021 11:21 Ответить
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01.12.2021 11:21 Ответить
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01.12.2021 11:22 Ответить
Зеленые крысы еще и мечтатели. Как романтично.
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01.12.2021 11:23 Ответить
Под 5% на какой срок и с каким откатом??? В Стране нет "длинных" денег, а оно чешит. На 24 месяца это заведомо попадалово. Давайте на 10-15 лет и тогда будет счастье.
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01.12.2021 11:23 Ответить
явная пурга. таких денег под такие проценты да в национальной валюте... курам на смех.
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01.12.2021 11:24 Ответить
що кредити буде видано для купівлі нерухомості, електромобілів та здобуття освіти чи зміни професії. Джерело: https://censor.net/ua/n3302688

По первым двум это вероятнее всего полность залоговые с жестким графиком и авансом под 30-40% лет на 5 (в случае недвижки и то хз кто на такое пойдет что бы выдать ,в наше неспокойное время), остальное - на пару лет и суммы будут смешные.
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01.12.2021 11:31 Ответить
Судя по тому что Юля выдавала тысячу налом, а Зеленский виртуально, то и кредит тоже будет такой же.
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01.12.2021 11:52 Ответить
Вероятнее всего так и будет, деньги будут целевые, и в нале они не будут, как пример с субсидией.
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01.12.2021 12:08 Ответить
субсидию как раз налом и собирались давать, вспоминаем про монетизацию субсидий
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01.12.2021 13:06 Ответить
"...чи зміни професії" а это вообще откровенная лапша! Если человеку нужны деньги на смену профессии (переквалификацию) - это означает, что у него проблемы с работой и нет финансовых накоплений. Ну вот захочет бывший продавец на рынке, стать программистом (денег они дофига получают, проблем с карантином 0 - сиди себе на жопе дома в тепле...бабло греби) и вот смысл давать на это деньги? и под какое обеспечение? Типа реально станет крутым программером и вернет деньги?! Да хрена лысого!
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01.12.2021 11:53 Ответить
Там просто заломят условия.... залог, срок... обязательный стаж работы в "95 квартале"...
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01.12.2021 11:48 Ответить
Такой лжи и цинизма в этом послании мы даже не ожидали!
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01.12.2021 11:24 Ответить
Это супер идея, взять кредит за свои же деньги (деньги налогоплательщиков) ,
а 5% пойдут Ермакам на юристов)
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01.12.2021 11:24 Ответить
мечтать не вредно...)
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01.12.2021 11:24 Ответить
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01.12.2021 11:24 Ответить
как живой
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01.12.2021 11:25 Ответить
)) шоб в театр сходить, тоже будут кредит давать, книжку там купить, на концерт, комуналку шоб оплатить, тоже (по примеру параши) пенсионерам кредит давать будут, тощо.
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01.12.2021 11:25 Ответить
И тут Остапа понесло...
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01.12.2021 11:25 Ответить
Остапа вже давно "заносить", аж на "прискорення" напрошується.
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01.12.2021 11:52 Ответить
Что бы вам ишо наобещать! Я сегодня что то распистелся!
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01.12.2021 11:25 Ответить
Влада завершила першу фазу вали все на попередників.

Влада завершує до другу фазу з трьох конвертів - фаза пообіцяй фінішує.

Наступна фаза пиши три листа і подавай у відставку.
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01.12.2021 11:25 Ответить
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01.12.2021 11:26 Ответить
К подсолнечному все привыкли, вы цены на сливочное видели ? 60грн 180-200гр пачка.
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01.12.2021 11:33 Ответить
Так Ляшко ж всіх корів вже розпродав! Це він "підриває" віру в президентські реформи!
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01.12.2021 11:48 Ответить
я знайшов цікаве рішення - перейшов на оливкову олію. 80гр. за литру.
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01.12.2021 11:33 Ответить
Это та, которая только по этикетке, оливковая? Ради интереса когда-то купил такую. Если оливковое масло там и присутствует, то в качестве отдушки. Противни протирать и то, стрёмно. Рапсовое бадяжат по подвалам.
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01.12.2021 14:01 Ответить
казламордый, тебе меньше стекломоя пить надо, чтобы смог рапс от олив отличить.
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01.12.2021 16:09 Ответить
Зачем тебе в дурку интернет провели, животина?
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03.12.2021 00:27 Ответить
И вам проведут в палату, если будете вовремя пить колёсики.
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03.12.2021 10:31 Ответить
Типичный зебил, поливаемый божьей росой шмарклечки.
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03.12.2021 11:18 Ответить
И росу вам тоже проведут.
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03.12.2021 14:24 Ответить
..... і як обкласти податками населення, за виключенням олігархів.
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01.12.2021 11:40 Ответить
Щось "найвеличнішого" дуже пучить сьогодні,ні)?
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01.12.2021 11:26 Ответить
Потом введут запрет на выезд из страны кто имеет непогашенный кредит))
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01.12.2021 11:26 Ответить
Отличная новость! Например в Израиле почти у всех машины, именно потому что там 5% кредита. Который позволяет очень многим купить машинку и не поддержанную, а новую, с салона.
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01.12.2021 11:26 Ответить
Все нові та нові податки там так само щедро насипають мілкому та середньому бізнесу, як Зєля з Гетманцевим українцям?
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01.12.2021 11:30 Ответить
Оля, остынь, не увлекайся, у нас не Израиль поки що.
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01.12.2021 11:33 Ответить
у нас столько граждан Израиля, что уже нет такой уверенности
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01.12.2021 13:09 Ответить
ключове тут "поки що".....мінори вже кругом розвісили,,,, звикайте хохли...
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02.12.2021 09:40 Ответить
у нас большая часть населения работает неофициально.
Кто мне кредит выдаст, если у меня официально нет работы?
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01.12.2021 11:52 Ответить
Нарід зможе взяти кредити, щоб заплатити нові податки від батька_націїї_не_"вальцмана"_зельцмана.
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01.12.2021 11:28 Ответить
у евро норм, взять под 4% у МВФ, и населению под 5 %
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01.12.2021 11:28 Ответить
Украинская мрия это чтоб таких как ты презиков больше не было
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01.12.2021 11:30 Ответить
Кредити і позички під буд-який процент - це далеко не моя мрія.
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01.12.2021 11:34 Ответить
Американская мечта - заработать миллион.

Українська мрія - кредит?
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01.12.2021 11:36 Ответить
Зелекономіка
Норм. Візьму кредит під 5% і покладу в Монобанк під 11% І можна жити. Чи купити облігації ОВДП
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01.12.2021 11:36 Ответить
Монобанк и растворится с твоими деньгами как беня с деньками привата
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02.12.2021 09:26 Ответить
Та уже у мене ва банки "розчинилися". Але для цього є Фонд гарантування вкладів
Але річ не тім. Не може бути ставка по депозиту бути нижчою ніж по кредиту
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02.12.2021 10:53 Ответить
Зеля занялся национальным бизнесом-деньги в рост ))
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01.12.2021 11:37 Ответить
на годовой абонемент концертов квартал 95
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01.12.2021 11:38 Ответить
Хто дав обкуреній і обнюханій дитині мікрофон?
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01.12.2021 11:38 Ответить
пейсаті вирішили роздати нові борги тоді коли старі ще не виплачені, щоб сума складного проценту була 2000%.Потім боржник вішається, а домівка й майно розпродається.
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01.12.2021 11:39 Ответить
Добро пожаловать в кредитное рабство! В стране дураков есть сроки давности по тяжким преступлениям ( 15 лет), но нет сроков давности по долгам.
Если случится болезнь, мировой кризис, стихийное бедствие и тп - ты есть пожизненный должник. И дети твои будут должны. Проценты, пени, штрафы, исполнительные сборы поднимут долг до космоса. Оспорить долг в судах - это потеря времени и дегег.
Банкроство физлиц - это дорогая процедура с неизвестным результатом. По сути в стране дураков банкроство физ лиц это фикция для отмазки аморальности и алчности.
В стране дураков надо быть очень обеспеченым человеком, чтобы позволить себе банкротство.
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01.12.2021 11:39 Ответить
Володя, не забудь про доступне авто, яке ти обіцяв ще на вчора.
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01.12.2021 11:40 Ответить
как ты, баран, будешь давать кредиты под 5% если сам вот только взял 12 ярдов под 12%????
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01.12.2021 11:42 Ответить
обкурився
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01.12.2021 12:42 Ответить
Гений, епть! Учетная ставка НБУ 8,5%, а кредиты будут выдавать под 5 %
Мужик под супермаркетом продает мороженное
- По чем мороженное?
- 10 грн.
- Отличная цена! А где ты берешь такое дешевое мороженное?
- В супермаркете.
- Не понял. Такое мороженное стоит там 15 грн. Ты же в пролете.
- "В пролете" - *****. Главное что я в бизнесе.
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01.12.2021 11:44 Ответить
Давайте лучше памятник шмаркле поставим. По пояс закопаем, на площадке для выгула. Или самого соплю воткнуть.
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01.12.2021 14:06 Ответить
Пусть єтот пионэр поучится у стран, где у министров есть совесть, а кредиты для предпринимателей - беспроцентные.
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01.12.2021 11:47 Ответить
ыкономист хренов
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01.12.2021 11:50 Ответить
кстати... озвучь то что мелким шрифтом будет написано в договоре...
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01.12.2021 11:54 Ответить
Напрасно иронизируете....
Это компенсация олигархам, у каждого из них по 100500 фопов открыто.
Вот они то и получат, причём без возврата, по причине смерти , а потом просто спишут, как безнадежную задолженность, миллиардов так за 500, за наш с Вами счёт, разумеется.
Схема отлажена...
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01.12.2021 11:51 Ответить
Ща он наобещает всем все и сразу. Разрешить марихуану, кокаин...
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01.12.2021 11:56 Ответить
Продавать ОВГЗ под 12% а раздавать кредиты под 5%!!Кто это написал)))
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01.12.2021 12:00 Ответить
Кредиты берутся, чтобы вложить и заработать, а как тут заработать
с бедным населением и постоянной сменой правил ?
И нахуа кому-то кредит от балаболов ?
Инвест-нянями многие попользовались ?
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01.12.2021 12:01 Ответить
Зеленский очень огорчился бы, если бы узнал, какая на самом деле
у украинцев сегодня мрия.
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01.12.2021 12:04 Ответить
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01.12.2021 13:07 Ответить
после вчерашнего принятия "ресурсного" закона сегодня всем кто вел рекламу и бизнес через фейсбук прилетело сообщение про налог 20%
говорят аналогично прилетело тем кто работал через гугл
it-шники как вам? смешно? налог 1% для it?
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01.12.2021 12:06 Ответить
весь зал аплодировал стоя, аплодисменты перешли в овации.
Всем платить!
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02.12.2021 10:16 Ответить
экономист от Бога)) дурилка, обещать нужно было, что сделаешь так, что каждый украинец сможет вернуть банку это кредит
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01.12.2021 12:10 Ответить
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01.12.2021 12:12 Ответить
Микола Бульба


@SantaNikol

·
42 мин



Гадали, це вже в минулому?
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01.12.2021 12:12 Ответить
середній Пєтя із Жмеринки отримає кредит на хліб під 5%... на день,

середній Бєня Коломойський із Дніпра кредит на покупку Ощадбанку в Ощадбанку )).
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01.12.2021 12:13 Ответить
Все сегодняшнее выступление можно назвать "Українська мрія" или точнее "Мрії Зеленського"
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01.12.2021 12:30 Ответить
це не мрії зеленьского це лапша українцям, які його вибрали
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02.12.2021 09:43 Ответить
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01.12.2021 12:40 Ответить
ІДІОТ!!!!!
Які кредити під 5% коли річна інфляція 11%. Цей недоумок хоч щось чув про таке слово як "економіка"?
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01.12.2021 12:50 Ответить
коли студенти вивчали економіку, гундосик по кавеенах скакав
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01.12.2021 13:32 Ответить
Дай Бог!
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01.12.2021 13:16 Ответить
Самая большая "Українська мрія" - это Украина без президенства Зеленского.
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01.12.2021 13:30 Ответить
мне этого мало- только румынский вариант.
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01.12.2021 13:45 Ответить
Интересно, этот зегнида, перед таким заявлением, с личным психиатром консультировалась?
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01.12.2021 13:44 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

33 мин. ·



Зеленский заявил, что в 2022 году начнёт программу «Большая термомодернизация».
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01.12.2021 13:50 Ответить
Крайние 3 месяца пытаюсь получить кредит. Меньше 40% нетути. Налоги плачу честно. 5-7-9 ограничены только для узких слоев. 5% будет из той-же оперы.
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01.12.2021 13:55 Ответить
Это надо возить в клетке и показывать его избирателям , уставшим от войны и закончивших эпоху б1дност1
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01.12.2021 14:03 Ответить
А за критерієм "чесності" ці кредити отримають: Коломойський, Боголюбов, Шефір, Мецгер та інша зелено-приватівська мафія. Ура!
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01.12.2021 14:36 Ответить
Депутатов-украинцев (по морде, а не по паспорту)
должно быть пропорциаонально числу украинцев в Украине.
А то во власти - чем выше - тем больше неукраинцев.
Вот и результат.
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01.12.2021 14:47 Ответить
кацап, в украинских паспортах нет графы "национальность".
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02.12.2021 10:18 Ответить
это из той же сказки про 5,7,9% )))оно то есть но получить его нереально
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01.12.2021 15:47 Ответить
дайте все шо вижу в кредит на 800 лет
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01.12.2021 21:20 Ответить
новый схематоз от ЗЕ-мафии: раздать деньги своим в кредит под 5%, а те будут давать в долг остальным уже под 25%, или уведут в офшоры, как это уже делал неоднократно Зеленский и его подельник Коломойский.
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01.12.2021 22:24 Ответить
Може в когось залишились, спитайте в батьків, свєцкіє облігації держзайму??? Їх у зарплату, замість грошей видавали, а ще лотерейні білети. Кажуть, що хтось навіть вигравав... Таке саме наїпалово - бо податки збільшуються зараз і ціни тому зростають зараз, а виграш (можливо) отримають твої діти але той, хто зараз тебе наїпав вже буде далеко...
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02.12.2021 09:20 Ответить
 
 