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Лавров о заявлении Лукашенко о размещении ядерного оружия в Беларуси: Это очень серьезное предостережение Западу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление "президента" Беларуси Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия РФ в Беларуси, заявил, что его стоит воспринимать как предостережение Западу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.
Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
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