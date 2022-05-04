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Лавров о заявлении Лукашенко о размещении ядерного оружия в Беларуси: Это очень серьезное предостережение Западу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров о заявлении Лукашенко о размещении ядерного оружия в Беларуси: Это очень серьезное предостережение Западу

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление "президента" Беларуси Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия РФ в Беларуси, заявил, что его стоит воспринимать как предостережение Западу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Что-то подобное уже кудахталось в 80-х. НАТО...Запад...Закончилось очередями за "ножками Буша."
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01.12.2021 11:45
+6
Дояр навіть коня налякав.
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01.12.2021 11:30
+6
"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко.
Зеленський-запропонуй розмістити в Сумській,Херсонській,Донецькій областях ядерну зброю США!!!
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01.12.2021 12:01
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01.12.2021 11:26 Ответить
западу пох - их ракеты за 2 минуты до кремля долетят)
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01.12.2021 11:26 Ответить
А кремлевские назад не долетят
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01.12.2021 11:47 Ответить
Чтобы долететь, нужно для начала вылететь.
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01.12.2021 12:33 Ответить
Почему спасите. Или я не правду сказал
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01.12.2021 11:56 Ответить
та никто вас там шизиков кокаиновых и слушать не будет
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01.12.2021 11:27 Ответить
Да запад уже все понял когда недофюрер картофельный перехватил разговор про крепкого орешка
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01.12.2021 11:29 Ответить
Ясно сказано если поставят ЯО в Польше
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01.12.2021 11:49 Ответить
Дояр навіть коня налякав.
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01.12.2021 11:30 Ответить
Если даже Коня торкнуло, то Вы представляете какие щас очереди за спичками и солью в Воронеже?
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01.12.2021 11:50 Ответить
конь уполномочен заявить!
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01.12.2021 11:30 Ответить
Нет никакой разницы, где оно расположено. Использование ЯО в современном мире - это конец. Лошадке, кстати, тоже.
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01.12.2021 11:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=A9SmZFTgTJ8
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01.12.2021 11:32 Ответить
Что-то подобное уже кудахталось в 80-х. НАТО...Запад...Закончилось очередями за "ножками Буша."
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01.12.2021 11:45 Ответить
Писец. Ну разместят. И что дальше? Бульбофюрер рискнёт пальнуть им по Европе? Вперёд и с песней (только по Нидерландам не попадите).
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01.12.2021 11:49 Ответить
Опять бряцанье ржавыми ложками. Ну какие ракеты, это на столько глобально что не делается вот так раз два и готово. И как только начнутся действия в этом направлении. Америка и европа , скорее Америка их так санкциями обложит что они просто станут придатком России на положении лугандонии. Сами жители завоют
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01.12.2021 11:55 Ответить
А ответкой не подавитесь
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01.12.2021 11:56 Ответить
"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко.
Зеленський-запропонуй розмістити в Сумській,Херсонській,Донецькій областях ядерну зброю США!!!
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01.12.2021 12:01 Ответить
Кстати отличная идея. ***** сразу поспустится. Потошнит немножко конечно, но уже точно на Украину не нападёт.
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01.12.2021 12:04 Ответить
Это просто.... ПУК..... с картофельной вонью. Причем ПУК ....ни о чем!!!
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01.12.2021 12:03 Ответить
А чё, Луке дадут ядерный чемоданчик?
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01.12.2021 12:11 Ответить
Скорее в рот дадут чем чемоданчик )))
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01.12.2021 12:56 Ответить
Нам он и не нужен.
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01.12.2021 14:32 Ответить
Це дуже серйозний прояв неадекватності психічного стану здоров*я.
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01.12.2021 12:18 Ответить
бібізяна з гранатою.
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01.12.2021 12:51 Ответить
Кацапские старцы-шизофреники все Запад пугают ядерным оружием...Посмешище! Накормите своих людей сперва. Конченый, совок в лице таких, виживших из ума долбо..бов как лавров, это коричневая зараза на теле планеты. Так было 50 лет назад и сейчас ничего не изменилось. Вдуматься только ... Вместо того, чтобы заботиться о своих гражданах, они всю свою никчемную жизнь блеют о "ядерном пепле". Херовы путинские олигофрены! Думаете Ваши дети и внуки, в бункерах переседят? Кацапские выродки!
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01.12.2021 13:52 Ответить
В каких бункерах? ЛавроКонь свою единственную дочу заблаговременно "в плен" отправил - в США... Она уже и по-русски говорит только со словарем!
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01.12.2021 14:54 Ответить
А може Україні це слід розцінити , як привід для своеї заяви .. "якщо так то і ми відтворимо свою Ядерну програму"
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01.12.2021 14:40 Ответить
А я - "за"! Только одну маленькую бомбочку в бункер вконец одуревшего дояра да прямо под его сраку!
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01.12.2021 14:51 Ответить
опасная заява.
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02.12.2021 01:09 Ответить
 
 