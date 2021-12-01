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В 2022 году Украина приступит к реконструкции 48 областных больниц и 24 реабилитационных центров для ветеранов, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В 2022 году Украина приступит к реконструкции 48 областных многопрофильных больниц.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.
"Мы отремонтировали 600 сельских амбулаторий и 200 приемных отделений. А уже в следующем году мы приступаем к реконструкции 48 областных многопрофильных клинических больниц и для взрослых, и для детей, а также 24 реабилитационных центров для ветеранов", - сказал он.
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Патологический врун старается выдать вымысел за действительность с целью выставить себя в лучшем свете перед окружающими. Со временем он сам начинает верить в свою ложь. Мир, в котором существуют лгуны, никак не стыкуется с реальностью.
Помимо этого, причины психического расстройства могут быть вызваны издержками воспитания в детстве.
Ребенок мог испытать:
оскорбления и унижения со стороны родителей или сверстников;
нехватку родительского внимания и любви;
чрезмерную похвалу, что привело к желанию постоянно быть в центре внимания;
неразделенную первую любовь;
невосприятие противоположным полом в подростковом возрасте.
Появление склонности к патологическому вранью уже у взрослого человека зачастую связано с полученными черепно-мозговыми травмами. Патологическая ложь свойственна людям с пониженной самооценкой, и поэтому с помощью вранья они хотят самоутвердиться в социуме и показать свою значимость окружающим. Вранье нередко становится характерной маской, за которой человек пытается скрыть ощущение своей никчемности и несостоятельности.
Не последнюю роль в развитии расстройства имеет и наследственная предрасположенность человека при наличии в семье родственника с подобным отклонением.
Некоторые ученные утверждают, что патологическая ложь является характерным поведением для алкоголиков и наркоманов, также к ней постоянно прибегают люди, страдающие социопатией, нарциссизмом и психопатизмом.