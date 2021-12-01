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Новости Политика Украины
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В 2022 году Украина приступит к реконструкции 48 областных больниц и 24 реабилитационных центров для ветеранов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2022 году Украина приступит к реконструкции 48 областных больниц и 24 реабилитационных центров для ветеранов, - Зеленский

В 2022 году Украина приступит к реконструкции 48 областных многопрофильных больниц.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.

"Мы отремонтировали 600 сельских амбулаторий и 200 приемных отделений. А уже в следующем году мы приступаем к реконструкции 48 областных многопрофильных клинических больниц и для взрослых, и для детей, а также 24 реабилитационных центров для ветеранов", - сказал он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Как же ОНО пытается ******* ветеранов и не только?!
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01.12.2021 11:31 Ответить
ОБЕЩАТЬ --- НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТСЯ .
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01.12.2021 12:31 Ответить
Патологическую ложь, которая в медицине именуется как "фантастическая псевдология" или синдром Мюнхгаузена, принято считать не отдельным психическим заболеванием, а комплексным расстройством, которое имеет сложную структуру. Патология может носить временный характер (от нескольких месяцев) или длится всю жизнь. Ученые доказали, что болезнь не является следствием эпилепсии, безумия или слабоумия человека. Патологическое вранье следует воспринимать как часть общего расстройства психики, а не как отдельное явление. На сегодняшний день лечением подобного отклонения занимаются только психологи.

Патологический врун старается выдать вымысел за действительность с целью выставить себя в лучшем свете перед окружающими. Со временем он сам начинает верить в свою ложь. Мир, в котором существуют лгуны, никак не стыкуется с реальностью.
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01.12.2021 11:37 Ответить
До того як посадять мільярд дерев, чи після того? А як там вчительки по 4 штуки баксів?
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01.12.2021 11:37 Ответить
Ученые доказали, что появление фантастической псевдологии имеет и анатомические причины. Проведенные исследования подтвердили, что количество серого вещества (нейронов) в мозге патологического вруна на 14% меньше, а содержание нервных волокон превышает средний объем на 22%, по сравнению с нормальным человеком. Такой избыток ослабляет моральное сдерживание и дает толчок к фантазерству.

Помимо этого, причины психического расстройства могут быть вызваны издержками воспитания в детстве.

Ребенок мог испытать:

оскорбления и унижения со стороны родителей или сверстников;
нехватку родительского внимания и любви;
чрезмерную похвалу, что привело к желанию постоянно быть в центре внимания;
неразделенную первую любовь;
невосприятие противоположным полом в подростковом возрасте.

Появление склонности к патологическому вранью уже у взрослого человека зачастую связано с полученными черепно-мозговыми травмами. Патологическая ложь свойственна людям с пониженной самооценкой, и поэтому с помощью вранья они хотят самоутвердиться в социуме и показать свою значимость окружающим. Вранье нередко становится характерной маской, за которой человек пытается скрыть ощущение своей никчемности и несостоятельности.

Не последнюю роль в развитии расстройства имеет и наследственная предрасположенность человека при наличии в семье родственника с подобным отклонением.

Некоторые ученные утверждают, что патологическая ложь является характерным поведением для алкоголиков и наркоманов, также к ней постоянно прибегают люди, страдающие социопатией, нарциссизмом и психопатизмом.
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01.12.2021 11:38 Ответить
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01.12.2021 11:44 Ответить
Що там із сцбчидіями? Га? Не чую. Що там із злетом цін на продукти харчування? Гааа? Що там із тарифами? Гааа? Що це за роздача нині у Зєлєнского? Справді вірить Гєтманцеву, що продавлений закон 5600 20 мільярдів у казну принесе?
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01.12.2021 11:58 Ответить
Это что, все, что-ли областные больницы и реабилитационные центры реконструируют? Начнут в 2022 году все 48, может начать и закончить хотя бы несколько, а потом следующие? И никак не могу понять, почему ремонтируют только приемные отделения. Во всех больницах приемные отделения требуют ремонта, а остальные - нет? Что за пристальное внимание приемным отделениям, где записывают, взвешивают, измеряют давление и температуру и оформляют в отделение, где лечат?
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01.12.2021 12:55 Ответить
Так низько і підло Україну не опускав ще жоден президент з оточенням...
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01.12.2021 13:45 Ответить
 
 