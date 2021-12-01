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США решили быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе. Это даст дополнительный импульс переговорам, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

США решили быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе. Это даст дополнительный импульс переговорам, - ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США приняли решение быть активным участником урегулирования конфликта в Донбассе. Речь идет обо всех уровнях, начиная от президентского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава ОП заявил в интервью РБК-Украина.

"Я могу точно сказать, что на сегодняшний день Америка для себя приняла решение быть активным участником мирного процесса, причем на всех уровнях, начиная с президентского. И они глубоко в материале, это будет происходить параллельно с существующим нормандским форматом", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что США с большим уважением относятся к тому, что было сделано и Меркель и Макроном.

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"Это даст дополнительный импульс, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем свидетелями активизации этого процесса", – добавил Ермак.

Автор: Анастасія Потіха
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А США об этом знает? Пистуны от офиса карликового гуносого мерзкого лжеца Зе.
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01.12.2021 11:43 Ответить
Это просто дымовая завеса на действия украинского народа 1 декабря,
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01.12.2021 12:09 Ответить
Тому що вони бачать як ви наврегулюете.
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01.12.2021 11:44 Ответить
тут варианта только два. или беня соглашается на требования рашковании или переговоров не будет.
требование рашковании - уничтожение суверенитета Украины.
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01.12.2021 11:47 Ответить
США оказались более патриотами Украины, чем нынешняя "власть". Вот и весь секрет.
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01.12.2021 11:48 Ответить
а дядя Джо про цей вступ в названі формати знає?
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01.12.2021 11:48 Ответить
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01.12.2021 12:07 Ответить
Ющенко может дать апельсину.
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01.12.2021 12:11 Ответить
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01.12.2021 12:31 Ответить
В США сейчас ночь, поэтому они только ближе к вечеру узнают (когда проснутся) о том, что решили быть активными участниками урегулирования конфликта и даже отправили авианосную группу в Чёрное море.
О чуваки удивятся
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01.12.2021 12:08 Ответить
США - это реальные люди. Лучшие.
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01.12.2021 12:09 Ответить
Андруша йди вже... у відставку. твій провал не "рассосьоться.".. кар'єра "потужного" аналітєга з міжнародних відносин тобі вже забезпечена. книжку напишеш... мемуар. радників (позаштатних) у тебе купа. Дімка он сів на поток лаве, вже свою партію мутить... а ти? завгосп...
Не доводь людей... ключі можеш залишити... Вові.
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01.12.2021 12:51 Ответить
Проблема тільки в тому, що теперішня адміністрація трохи по іншому дивиться на проблему врегулювання конфліктів. Треба ще подивитися, що вони запропонують.
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01.12.2021 14:46 Ответить
 
 