США решили быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе. Это даст дополнительный импульс переговорам, - ОП
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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США приняли решение быть активным участником урегулирования конфликта в Донбассе. Речь идет обо всех уровнях, начиная от президентского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава ОП заявил в интервью РБК-Украина.
"Я могу точно сказать, что на сегодняшний день Америка для себя приняла решение быть активным участником мирного процесса, причем на всех уровнях, начиная с президентского. И они глубоко в материале, это будет происходить параллельно с существующим нормандским форматом", - отметил Ермак.
Он подчеркнул, что США с большим уважением относятся к тому, что было сделано и Меркель и Макроном.
"Это даст дополнительный импульс, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем свидетелями активизации этого процесса", – добавил Ермак.
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