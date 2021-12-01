США решили быть активным участником урегулирования конфликта на Донбассе. Это даст дополнительный импульс переговорам, - ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США приняли решение быть активным участником урегулирования конфликта в Донбассе. Речь идет обо всех уровнях, начиная от президентского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава ОП заявил в интервью РБК-Украина.

"Я могу точно сказать, что на сегодняшний день Америка для себя приняла решение быть активным участником мирного процесса, причем на всех уровнях, начиная с президентского. И они глубоко в материале, это будет происходить параллельно с существующим нормандским форматом", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что США с большим уважением относятся к тому, что было сделано и Меркель и Макроном.

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"Это даст дополнительный импульс, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем свидетелями активизации этого процесса", – добавил Ермак.