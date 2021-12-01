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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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"ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Европейский Союз должен быть готов усилить санкционное давление при очередной агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Во время рабочего визита в Брюссель глава правительства обсудил вопросы безопасности с Высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем.

По словам Шмыгаля, эта встреча является важным сигналом поддержки Европейским Союзом Украины на фоне очередного обострения Россией ситуации с безопасностью, в частности путем использования Беларуси для эскалации ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

"ЕС должен быть готов к усилению санкций, в случае очередной агрессии РФ. Наиболее эффективными являются секторальные санкции. Надеемся на принятие Европейским Советом решения об их очередном продлении", - подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что Украина рассматривает ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии РФ на ослабление Евросоюза.

"Ценим готовность ЕС помогать Украине. Координация наших действий - залог недопущения использования территорий Украины в целях дестабилизации ситуации в ЕС", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: ЕС поддерживает амбициозные стремления стран Ассоциированного трио по сотрудничеству в рамках Восточного партнерства, - Шмыгаль

Автор: Наталя Джума
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Я так понял, что все мировые лидеры, перед тем, как что-то сказать или сделать, должны посоветоваться со шмыгалём. А также установить себе "Дию"
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01.12.2021 11:48 Ответить
ЛЯ! У вас усі повинні бути готові! І ЄС, і США, і марсіяни з рептилоїдами, але тільки не ви, бо найвеличніше аж окропом сцить - так хоче прямих перемовин з йюхлом.
А ви шо? Аж нічого! Навіть навпаки - відновлюєте енергозалежність України від московії...

То хто ж вам буде допомагати?
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01.12.2021 11:49 Ответить
А самі ви готові?
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01.12.2021 11:52 Ответить
ЄС повинен бути готовим до посилення /"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы. Но: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Германия должна, - Мельник. /Меркель следует срочно, - Мельник. /Новое правительство Германии должно, - Мельник .
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01.12.2021 11:54 Ответить
ЄС нам нічого не повинен, як і підписанти Будапештського меморандуму. А вот ми винні ЄС по процентам за кредити.
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01.12.2021 11:57 Ответить
Уже ввели сколько могли. Больше не введут. Надо строить патронный завод и точить снаряды. ЕС оккупировано леваками и эти леваки судя по всему позволяют Рашке делать за них черную работу по скатыванию мира в хаос, как они однажды позволили Рейху набрать силу и схлестнуться с СССР.
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01.12.2021 12:00 Ответить
ЕС должен быть готов ?!
а Украина??? а ее верховныйглавнюк и его поводырь - главзавхоз??? а прочие, ответственные и безответственные за обороноспособность страны??? только ли ЕС должна готовиться??
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01.12.2021 12:08 Ответить
 
 