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дети (6020) Зеленский (16498) рента (45) Рудик Кира (97)

Все выступление Зеленского у оппозиции было лишь одним жестом - это "фейспалм", - нардеп "Голоса" Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Все выступление Зеленского у оппозиции было лишь одним жестом - это

Глава партии "Голос" Кира Рудык в интервью журналистам в Верховной Раде поделилась своими впечатлениями о выступлении президента Владимира Зеленского.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады в интервью.

"Все выступление президента у оппозиции было лишь одним жестом - это "фейспалм", когда люди закрывают лицо рукой, потому что не способны выдержать стыда, который происходит. Оппозиционеры просто смотрели друг на друга и думали: "Что он говорит? Какое отношение это имеет к реальности?". Никакого. Президент либо в слишком теплой ванной, либо живет в какой-то другой стране, в которой COVID-19 не проблема, в которой мы энергетически независимы, в которой у нас достаточно денег, чтобы воплощать в любое время любые программы в жизнь", - отметила Рудик.

"Мы вместе с оппозиционными депутатами фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" слушали и думали: что он вообще говорит, какое это имеет отношение к реальности? Ответ: никакого. Президент говорил о многих новых инициативах и программах. Самым ярким было использовать деньги от ренты на руду, чтобы сделать экономический паспорт для детей и раздать им эти деньги. Это не плохая идея, как и о тысяче гривен президента Зеленского. Но может ли она быть реализована? Совершенно точно опять же нет. Посмотрите, в 2022 году в бюджете заложено примерно 4,5 миллиарда гривен доходов от ренты. У нас в Украине сейчас 7,5 миллионов детей, то есть получается меньше, чем по тысяче гривен на ребенка. Что дети будут дальше делать с этими деньгами? Сейчас в авральном порядке, так же как после заявления о тысяче гривен, как и других заявлений президента, его команда начнет думать, как это решить, откуда взять деньги и что с этим дальше делать. Это абсолютно недопустимо и вызывает лишь шок", - отметила нардеп.

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Рудик напомнила, что сегодня в своем выступлении президент ничего не сказал о государственном перевороте, о котором говорил в пятницу, а следовательно, нанесенный государству репутационный ущерб остается.

"Репутация страны – это не собственность президента. И сегодня он не сделал ничего, чтобы ее исправить", – добавила глава партии "Голос".

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно замыслу президента, "плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
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01.12.2021 11:51
+14
Мелкие пуки в оправдание себя великого накануне свержения....
Оно непричасно ни к единому положительному движению в стране ( не говоря о положительных результатах) Скорее наоборот...
"Собака блеет, караван идёт" но *****, тормозит караван... реально обидно за потерянное время(
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01.12.2021 11:53
+10
Как сказал гарант.. этих денег хватит на получение образования и покупку собственного ЖИТТЯ...( удачная оговорка по Фрейду, видимо хотел сказать житла... но вышло как вышло).
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01.12.2021 11:53
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01.12.2021 11:51 Ответить
А кто сказал что они будут приумножаться???? В один прекрасный момент выяснится что их просто нет....
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01.12.2021 11:52 Ответить
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ДО НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ НЕ РАНЕЕ 45 ЛЕТ ОБЯЗАН-- БЫТЬ СИРОТОЙГРАЖДАНИНОМ ТОЛЬКО!!!! Украины.... ПРОЙТИ ТОРТУРЫ ДЕТСКИХ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ БЫТЬ БИТЫМ С ДЕТСТВА ПОЗНАТЬ НИЩЕТУ ГОЛОД ХОЛОД С 13 ЛЕТ ПОЙТИ РАБОТАТЬ ВМЕСТО ДЕНЕГ ПОЛУЧАТЬ ПОДЗАТЫЛЬНИКИ ОТ УЧИТЕЛЕЙ УНИЖЕНИЯ И ОСОКОРБЛЕНИЯ.... НО ВЫУЧИТЬСЯ НА ОТЛИЧНО..СОХРАНИТЬ В СЕБЕ ЧЕСТЬ СОВЕСТЬ И МИРОЛЮБИЕ И САМОМУ!!! пройти путь от начальника ЖЭК до президента страны побывав на районных городских областных министерстких депутатских уровнях должностях поработать знать пару иностранных языков играть на музыкальном инструменте владеть пером и кистью быть крещенным женатым вступать в брак по любви и мальчиком или девочкой иметь детей и не одного пройти выучку и службу в армии Украины...образование и несколько высших приветствуюся даже ученные степени и звания открытия или изобретения...также литературное творчество также..понимать театр мировое кино быть начитанным не пить не курнить не употреблять наркотические средства не лофвить кайф не быть привлекаемым лицом не то что силдевшим по криминалу даже по ПДД не иметь квитанций о нарушениях...
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01.12.2021 13:36 Ответить
Может Вам не стоит смотреть подобные выступления нашего так называемого президента, тем более со звуком и целиком?
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01.12.2021 14:05 Ответить
Мелкие пуки в оправдание себя великого накануне свержения....
Оно непричасно ни к единому положительному движению в стране ( не говоря о положительных результатах) Скорее наоборот...
"Собака блеет, караван идёт" но *****, тормозит караван... реально обидно за потерянное время(
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01.12.2021 11:53 Ответить
Как сказал гарант.. этих денег хватит на получение образования и покупку собственного ЖИТТЯ...( удачная оговорка по Фрейду, видимо хотел сказать житла... но вышло как вышло).
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01.12.2021 11:53 Ответить
Какой "примножуватимуться". Эти деньги будут только "ділитися". Но между детьми лейтенанта бени.
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01.12.2021 11:54 Ответить
Ну да. А вот если 4,5 млрд. разделить на 450 аболтусов - которые кормятся с принятия "правильных" законов - сумма станет намного приятнее. Кира Рудик знает, что говорит.
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01.12.2021 11:56 Ответить
Вам бы только поумничать - "Что, да как примножится!"

Да на 4-м сроке молодого и амбициозного зеленого президента гривна укрепится настолько, что за эти ваши 650 гривен сможете купить небольшой домик под Киевом!
Нужно только дать ему шанс!
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01.12.2021 11:56 Ответить
🙄💪👎🤢
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01.12.2021 12:29 Ответить

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01.12.2021 13:42 Ответить
+ 6 дебилов в лайках.
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01.12.2021 13:43 Ответить
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание экономического паспорта украинца. Ожидается, что к моменту достижения 18-летнего возраста дети смогут получить на спецсчета средства от рентных платежей в размере $10 000.Об этом рассказал журналистам глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в кулуарах парламента 1 декабря, передает APnews.

При этом, судя по словам политика, не все дети смогут получить указанную сумму, а только родившиеся, когда началась каденция Владимира Зеленского - в 2019 году. https://apnews.com.ua/ru/news/getmantcev-ob-ekonomicheskom-pasporte-ukraintca-deti-rozhdennye-v-2019-godu-smogut-poluchit-po-10000/
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01.12.2021 12:58 Ответить
выступление зеленского :

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01.12.2021 13:26 Ответить
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01.12.2021 13:27 Ответить
Благодаря нашим 6-ти президентам ми стали единственной страной в Европе с черномазым менталитетом. Нам очень далеко до Молдавии, где уже сечас разрешено ношенеие огнестрела.
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01.12.2021 15:19 Ответить
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01.12.2021 13:35 Ответить
Отдай детям свою резиденцию для начала, сцыкло зеленое. А постоянная привычка зеледента оправдывать свои преступные действия детьми весьма напоминает политику бункерфюрера.
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01.12.2021 13:36 Ответить
Он говорил. что он отдал сиротам...
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01.12.2021 15:20 Ответить
Ключевое слово в этой фразе "говорил". Отдал?
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01.12.2021 15:23 Ответить
фантазёр-незнайка в Раде
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01.12.2021 14:15 Ответить
Его выступление даже наркотиками не объяснишь
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01.12.2021 14:37 Ответить
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01.12.2021 14:58 Ответить
Після виступу Зеленського, спадає на думку висловлювання поета Губермана «Якщо єврей дурний, то він дурний у всьому». Але стосовно Зеленського, образ був би не повним, без трьох важливих рис його натури: підловатість, боягузливість і продажність.
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01.12.2021 15:01 Ответить
Фейлспам?
Хватит умничать, дегенераты! Дела делайте!
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01.12.2021 18:52 Ответить
уси-пуси.
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02.12.2021 01:13 Ответить
 
 