Все выступление Зеленского у оппозиции было лишь одним жестом - это "фейспалм", - нардеп "Голоса" Рудик
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Глава партии "Голос" Кира Рудык в интервью журналистам в Верховной Раде поделилась своими впечатлениями о выступлении президента Владимира Зеленского.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады в интервью.
"Все выступление президента у оппозиции было лишь одним жестом - это "фейспалм", когда люди закрывают лицо рукой, потому что не способны выдержать стыда, который происходит. Оппозиционеры просто смотрели друг на друга и думали: "Что он говорит? Какое отношение это имеет к реальности?". Никакого. Президент либо в слишком теплой ванной, либо живет в какой-то другой стране, в которой COVID-19 не проблема, в которой мы энергетически независимы, в которой у нас достаточно денег, чтобы воплощать в любое время любые программы в жизнь", - отметила Рудик.
"Мы вместе с оппозиционными депутатами фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" слушали и думали: что он вообще говорит, какое это имеет отношение к реальности? Ответ: никакого. Президент говорил о многих новых инициативах и программах. Самым ярким было использовать деньги от ренты на руду, чтобы сделать экономический паспорт для детей и раздать им эти деньги. Это не плохая идея, как и о тысяче гривен президента Зеленского. Но может ли она быть реализована? Совершенно точно опять же нет. Посмотрите, в 2022 году в бюджете заложено примерно 4,5 миллиарда гривен доходов от ренты. У нас в Украине сейчас 7,5 миллионов детей, то есть получается меньше, чем по тысяче гривен на ребенка. Что дети будут дальше делать с этими деньгами? Сейчас в авральном порядке, так же как после заявления о тысяче гривен, как и других заявлений президента, его команда начнет думать, как это решить, откуда взять деньги и что с этим дальше делать. Это абсолютно недопустимо и вызывает лишь шок", - отметила нардеп.
Рудик напомнила, что сегодня в своем выступлении президент ничего не сказал о государственном перевороте, о котором говорил в пятницу, а следовательно, нанесенный государству репутационный ущерб остается.
"Репутация страны – это не собственность президента. И сегодня он не сделал ничего, чтобы ее исправить", – добавила глава партии "Голос".
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно замыслу президента, "плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины".
Пожалуйста, подождите...
Оно непричасно ни к единому положительному движению в стране ( не говоря о положительных результатах) Скорее наоборот...
"Собака блеет, караван идёт" но *****, тормозит караван... реально обидно за потерянное время(
Да на 4-м сроке молодого и амбициозного зеленого президента гривна укрепится настолько, что за эти ваши 650 гривен сможете купить небольшой домик под Киевом!
Нужно только дать ему шанс!
При этом, судя по словам политика, не все дети смогут получить указанную сумму, а только родившиеся, когда началась каденция Владимира Зеленского - в 2019 году. https://apnews.com.ua/ru/news/getmantcev-ob-ekonomicheskom-pasporte-ukraintca-deti-rozhdennye-v-2019-godu-smogut-poluchit-po-10000/
Хватит умничать, дегенераты! Дела делайте!