Все выступление Зеленского у оппозиции было лишь одним жестом - это "фейспалм", - нардеп "Голоса" Рудик

Глава партии "Голос" Кира Рудык в интервью журналистам в Верховной Раде поделилась своими впечатлениями о выступлении президента Владимира Зеленского.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады в интервью.

"Все выступление президента у оппозиции было лишь одним жестом - это "фейспалм", когда люди закрывают лицо рукой, потому что не способны выдержать стыда, который происходит. Оппозиционеры просто смотрели друг на друга и думали: "Что он говорит? Какое отношение это имеет к реальности?". Никакого. Президент либо в слишком теплой ванной, либо живет в какой-то другой стране, в которой COVID-19 не проблема, в которой мы энергетически независимы, в которой у нас достаточно денег, чтобы воплощать в любое время любые программы в жизнь", - отметила Рудик.

"Мы вместе с оппозиционными депутатами фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" слушали и думали: что он вообще говорит, какое это имеет отношение к реальности? Ответ: никакого. Президент говорил о многих новых инициативах и программах. Самым ярким было использовать деньги от ренты на руду, чтобы сделать экономический паспорт для детей и раздать им эти деньги. Это не плохая идея, как и о тысяче гривен президента Зеленского. Но может ли она быть реализована? Совершенно точно опять же нет. Посмотрите, в 2022 году в бюджете заложено примерно 4,5 миллиарда гривен доходов от ренты. У нас в Украине сейчас 7,5 миллионов детей, то есть получается меньше, чем по тысяче гривен на ребенка. Что дети будут дальше делать с этими деньгами? Сейчас в авральном порядке, так же как после заявления о тысяче гривен, как и других заявлений президента, его команда начнет думать, как это решить, откуда взять деньги и что с этим дальше делать. Это абсолютно недопустимо и вызывает лишь шок", - отметила нардеп.

Читайте также: Арахамия оценил на пятерку выступление Зеленского в Раде: Самому удивительно, сколько всего сделано

Рудик напомнила, что сегодня в своем выступлении президент ничего не сказал о государственном перевороте, о котором говорил в пятницу, а следовательно, нанесенный государству репутационный ущерб остается.

"Репутация страны – это не собственность президента. И сегодня он не сделал ничего, чтобы ее исправить", – добавила глава партии "Голос".

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно замыслу президента, "плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины".