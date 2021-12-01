Арахамия оценил на пятерку выступление Зеленского в Раде: Самому удивительно, сколько всего сделано

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценивает на пятерку по 5-балльной шкале выступление президента Владимира Зеленского с ежегодным посланием в ВР.

Об этом Арахамия заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, даже самому было удивительно, сколько всего сделано. Сколько мы сделали как команда, потому что когда происходят ежедневные ссоры, кто кому что сказал, кто что ответил, забываешь о главном - каким образом меняется страна и постепенно перестраивается", - отметил нардеп.

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Арахамия рассказал, что документ, на базе которого была построена речь президента, состоит из 200 страниц. Поэтому он попросил копию для себя, чтобы через прессу доносить важную информацию.

"Например, о безопасности и обороне было сказано очень мало, потому что само выступление не предусматривало, но я как член комитета знаю, что сделано очень многое в вопросе обороноспособности нашего государства", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".