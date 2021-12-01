Арахамия оценил на пятерку выступление Зеленского в Раде: Самому удивительно, сколько всего сделано
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценивает на пятерку по 5-балльной шкале выступление президента Владимира Зеленского с ежегодным посланием в ВР.
Об этом Арахамия заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Честно говоря, даже самому было удивительно, сколько всего сделано. Сколько мы сделали как команда, потому что когда происходят ежедневные ссоры, кто кому что сказал, кто что ответил, забываешь о главном - каким образом меняется страна и постепенно перестраивается", - отметил нардеп.
Арахамия рассказал, что документ, на базе которого была построена речь президента, состоит из 200 страниц. Поэтому он попросил копию для себя, чтобы через прессу доносить важную информацию.
"Например, о безопасности и обороне было сказано очень мало, потому что само выступление не предусматривало, но я как член комитета знаю, что сделано очень многое в вопросе обороноспособности нашего государства", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".
Пожалуйста, подождите...
Про доллары он.
Прайс корпоратива ... без скидок.
"-3"!
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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6 мин
Послання прз в ВР Пізнiй брєжнєвізм із "аплодисментами Що переходять в овацію".Тьху ЗЕкомпартя.ЗЕгенсек. Кого ви,блть,понавибирали?
Як на пресухе наркомана!
Сталось диво! Сліпі прозріли, глухі почули.)
-Доктор, моему соседу 86 лет и он рассказывает как ежедневно удовлетворяет свою жену 2 раза до обеда и 2 раза после обеда...
Доктор отвечает:
-- И Вы рассказывайте....
По какой системе 5 баллов?
Оказываеться "столько сделано", И ГДЕ ОНО,СДЕЛАННОЕ?!
Як у кіно : " я брехав, мій батько брехав, дід брехав але ти нас всіх перебрехав" 😂😂😂
34 мин. ·
Три момента из выступления Зеленского, которые меня впечатлили:
1. В начале своего выступления он милостиво разрешил, стоящим в его присутствии, #слугам сесть. Только меня это задело? Было ощущение, что это барин холопам дал разрешение.
2. Он аплодировал сам себе. Это нормально? Может тогда нормальным будет считать и то, что человек лайкает свои посты? Сам написал, сам лайкнул.
3. Часть слуг была в футболках с надписью "За Президента! Проти олігархів!". Но например Стефанчук и Корнеенко футболки не надели. Это потому что негоже боярам до уровня смердов опускаться? Или потому что они "За олігархів! І Проти президента!"?
А все остальное, как всегда. Можно мальчика вывезти из КВН, но КВН из мальчика вывести не удастся. Да и слова о том, что при нем все начало происходить, а до него никто ничего не делал и это лишь при его участии или после его решения что-то делается, уже не удивляют. Интересно лишь когда он уже скажет, что украинцы именно при нем начали носить вышиванки и солнце встаёт каждое утро при его поддержке, а заходит каждый вечер под его личным контролем. Ну, и если честно, не хватало слов о запуске президентского проекта "Большое госпереворотничество". Это был бы топчик. А так все по старому и с придурью.
42 мин. ·
Друзья, а угадайте кому предводитель #моносброда жмет руку?
Даю одсказку: рукопожатие в ноябре стояло $9 млн или 23 млн белорусских рублей.
В ближайшие время запишу блог, как #моносброд Зеленского монетизировал слив "вагнеровцев", мощно отодвинул государственный Энергоатом и засунул свою арабскую прокладку в импорт электричества из Беларуси. Ну, и конечно же о том, как на этом погрел руки эксперт по коррупции в ДНК украинцев - Давид Арахамия. Будет с фактами и документами. Ау, НАБУ! ))
Джерело: https://censor.net/ua/n3302698
Щирі слова від Арахамії. 2,5 роки зелена влада роздавала посади друзям і спонсорам, розбазарювали бюджет, брали кредити з усіх сторін, фальсифікували кримінальні справи на опозиціонерів і критиків ***********, не кажучи, що присвоювали всі здобутки попередників.
В результаті наваяли тексту-лапші "В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…