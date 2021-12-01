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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Зеленский (16498) оборона (1538) Арахамия (956)

Арахамия оценил на пятерку выступление Зеленского в Раде: Самому удивительно, сколько всего сделано

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия оценил на пятерку выступление Зеленского в Раде: Самому удивительно, сколько всего сделано

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценивает на пятерку по 5-балльной шкале выступление президента Владимира Зеленского с ежегодным посланием в ВР.

Об этом Арахамия заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, даже самому было удивительно, сколько всего сделано. Сколько мы сделали как команда, потому что когда происходят ежедневные ссоры, кто кому что сказал, кто что ответил, забываешь о главном - каким образом меняется страна и постепенно перестраивается", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года осуществит электронную перепись населения, которая впоследствии приведет к электронному голосованию, - Зеленский

Арахамия рассказал, что документ, на базе которого была построена речь президента, состоит из 200 страниц. Поэтому он попросил копию для себя, чтобы через прессу доносить важную информацию.

"Например, о безопасности и обороне было сказано очень мало, потому что само выступление не предусматривало, но я как член комитета знаю, что сделано очень многое в вопросе обороноспособности нашего государства", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
Дивно😅😅😅. Так нюхни кокса, столько скока оно , тебе и не такое причудится
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01.12.2021 11:53
+43
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01.12.2021 11:55
+24
Ця мавпа сама офігіла від того чосу!!!!Потік самолюбовання!!!Коротше,Слава КПСС.Хто з тих років ті памятають ті зїзди.Там теж все росло,збільшувалось,покращувалос.Чим закінчилось всі знають.
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01.12.2021 11:57
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Дивно😅😅😅. Так нюхни кокса, столько скока оно , тебе и не такое причудится
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01.12.2021 11:53 Ответить
На какую 5у гривен?
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01.12.2021 11:54 Ответить
За гривны они не в курсе...
Про доллары он.
Прайс корпоратива ... без скидок.
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01.12.2021 12:18 Ответить
Хламиндия ты бы свой вонючий ротик промыл бы перекисью так знатно лизнул аж до толстой кишки достал у Вовы.. ну как оно вкус наслаждения от Воьвы.. столько всего сделано а запах то запах..
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01.12.2021 13:50 Ответить
А что понимают капуцины в арифметике? Ничего. А может и того меньше.
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01.12.2021 11:55 Ответить
Оно оценило на 5 по 12-ти бальной шкале принятой в Украине.
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01.12.2021 15:05 Ответить
Тільки не зроблено, а пороблено
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01.12.2021 11:55 Ответить
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01.12.2021 11:57 Ответить
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01.12.2021 11:55 Ответить
скажем точнее - вынюхал
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01.12.2021 13:05 Ответить
Об зелену зебільну стіну...
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01.12.2021 14:37 Ответить
Пусть узнает у Шкарлета, что такое "пятерка" при нынешней системе оценивания.
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01.12.2021 11:56 Ответить
Я оцінюю на тверду трійку. По 12-бальній системі.
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01.12.2021 11:56 Ответить
А "мінус" де?!
"-3"!
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01.12.2021 12:00 Ответить
"минус пишем, три - в уме"
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01.12.2021 12:31 Ответить
Хорошо лизнул.......
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01.12.2021 11:57 Ответить






Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
6 мин



Послання прз в ВР Пізнiй брєжнєвізм із "аплодисментами Що переходять в овацію".Тьху ЗЕкомпартя.ЗЕгенсек. Кого ви,блть,понавибирали?
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01.12.2021 11:57 Ответить
А треба у мордобій!
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01.12.2021 12:01 Ответить
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01.12.2021 11:57 Ответить
Политтехнологи нарисовали...Оно репетировало, выучило и с суфлером выдало...Бумага все стерпит. Но отвечать придётся!
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01.12.2021 11:57 Ответить
800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Зеленский подписал закон о продаже земли. Зная, что Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Правящая Украиной еврейская мафия гражданина Израиля Коломойского получила заводы и землю Украины даже не за бусы. За кукареканье. В Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот, - Зеленский/ Проблемы должны обязательно решаться, - Зеленский/ Будем надеяться, - Зеленский / Зеленский : должны быть готовыми / Зеленский жалеет/ Должны появиться, - Зеленский/ Зеленский хочет/ будет на пользу, - Зеленский / Зеленский: Надеюсь/ Зеленский хочет посадить / Зеленский: Нужно продолжать / Зеленский: получат / Зеленский : Надо реализовать /Зеленский готовит / принять, - Зеленский/ будет получать, - Зеленский/ модернизирует, - Зеленский/ должна стать, - Зеленский/ Зеленский: увеличить площадь/ будет вынесен, - Зеленский/ не должна произойти, - Зеленский/ должны видеть, - Зеленский/ Зеленский планирует вывести /Зеленский хочет поговорить / Зеленский призвал / может быть вынесен, - Зеленский/ Зеленский : Желательно/ не решится, - Зеленский/ Зеленский: может привести / должны обеспечить, - Зеленский / Зеленский хочет увеличить/ Сделаем все, - Зеленский
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01.12.2021 11:57 Ответить
Ця мавпа сама офігіла від того чосу!!!!Потік самолюбовання!!!Коротше,Слава КПСС.Хто з тих років ті памятають ті зїзди.Там теж все росло,збільшувалось,покращувалос.Чим закінчилось всі знають.
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01.12.2021 11:57 Ответить
Хоч не казав,що реформи найкращі за 50 (п"ятдесят!!!!) РОКІВ!
Як на пресухе наркомана!
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01.12.2021 12:04 Ответить
Интересно что там грузинчик носатый абрахамец вместе с вованом курит! Одно подхалимство подхалимство! А король то голый.
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01.12.2021 12:49 Ответить
Нежданчік про грандіозні успіхи найвеличнішого спіткав навіть сочинську Арахамію.
Сталось диво! Сліпі прозріли, глухі почули.)
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01.12.2021 11:58 Ответить
Я теж ***** як багато зроблено, скільки побудовано, на скільки стало краще та легче жити. А потім вийшов до АТБ, забрав платіжки ... Ні ,таки повний *******, ні *** не краще. Гірше вже нікуди.
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01.12.2021 11:58 Ответить
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01.12.2021 11:58 Ответить
Такая корова нужна самому!
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01.12.2021 11:58 Ответить
Новый порошок подвезли. Говорил хорошо, только вот о какой стране?
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01.12.2021 11:59 Ответить
См. ВНИМАТЕЛЬНО выход и до похода на трибуну!
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01.12.2021 12:07 Ответить
Столько сделали, что пора отдохнуть годика два.
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01.12.2021 12:00 Ответить
на Желтоводских рудниках ))))
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01.12.2021 12:42 Ответить
Арахамія нагадує мені Чечетова з партії регіонів, той теж постійно хвалив януковоща, по причині і без, поки не вийшов у війно з 18 поверху.
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01.12.2021 12:01 Ответить
Вспомнился анекдот в тему:
-Доктор, моему соседу 86 лет и он рассказывает как ежедневно удовлетворяет свою жену 2 раза до обеда и 2 раза после обеда...
Доктор отвечает:
-- И Вы рассказывайте....
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01.12.2021 12:01 Ответить
Бібізяні дивно, скільки всього пороблено
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01.12.2021 12:01 Ответить
Навіть Арахламідія відхватив у вуха божої роси від янєлоха.
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01.12.2021 12:03 Ответить
Да мы сами если сказать правду в ШОКЕ. От того в какой" счастливой, богатой и успешной" стране мы живем последние 2,5 года. Судя по тенденции, через 2 -2,5 года нас ждет светлое будущее обещанное в свое время коммунистами, а может даже и служителями различных религиозных конфессий. ( ну скажем так).
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01.12.2021 12:05 Ответить
Господи! Знову уху їв!
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01.12.2021 12:05 Ответить
Ушлёпки зеленые...
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01.12.2021 12:05 Ответить
В Украине 12 бальная система, в спорте 10 бальная, в фигурном катании 6 бальная.
По какой системе 5 баллов?
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01.12.2021 12:08 Ответить
По Кельвину? Там отрицательных чисел нет.
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01.12.2021 12:10 Ответить
А может он и прав!
Оказываеться "столько сделано", И ГДЕ ОНО,СДЕЛАННОЕ?!
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01.12.2021 12:09 Ответить
Чесно кажучи, навіть самому було дивно, скільки всього зроблено. Скільки ми зробили як команда, бо коли відбуваються щоденні чвари, хто кому що сказав, хто що відповів, забуваєш про головне - яким чином змінюється країна і поступово розбудовується", - зауважив нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3302698
Як у кіно : " я брехав, мій батько брехав, дід брехав але ти нас всіх перебрехав" 😂😂😂
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01.12.2021 12:09 Ответить
5 дорожек
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01.12.2021 12:12 Ответить
Зеля-5 дорожек!!!
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01.12.2021 13:30 Ответить
"Не вір, мій сину, цьому під..расу!"
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01.12.2021 12:13 Ответить
Навіть Арахінєя арафігєл від доповіді ЗЄ
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01.12.2021 12:21 Ответить
"Самому дивно, скільки всього зроблено" сказав мамамія, бо знає цього ніхто не робив, про що розмастив по вухах і по морді баранам 73% Зеля. Ну ще сьогодні побрехав, ну ще можливо через місяць ще назвиздить, а далі що? А далі "бери шинель - шуруй в квартал".
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01.12.2021 12:24 Ответить
Оцінки він ставить. Добре моя оцінка 2 з велетенським мінусом
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01.12.2021 12:29 Ответить
это он типо - "ничего ни про какие успехи не знаю и тут вдруг вот тє на!"
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01.12.2021 12:33 Ответить
Борислав Береза

34 мин. ·



Три момента из выступления Зеленского, которые меня впечатлили:
1. В начале своего выступления он милостиво разрешил, стоящим в его присутствии, #слугам сесть. Только меня это задело? Было ощущение, что это барин холопам дал разрешение.

2. Он аплодировал сам себе. Это нормально? Может тогда нормальным будет считать и то, что человек лайкает свои посты? Сам написал, сам лайкнул.

3. Часть слуг была в футболках с надписью "За Президента! Проти олігархів!". Но например Стефанчук и Корнеенко футболки не надели. Это потому что негоже боярам до уровня смердов опускаться? Или потому что они "За олігархів! І Проти президента!"?

А все остальное, как всегда. Можно мальчика вывезти из КВН, но КВН из мальчика вывести не удастся. Да и слова о том, что при нем все начало происходить, а до него никто ничего не делал и это лишь при его участии или после его решения что-то делается, уже не удивляют. Интересно лишь когда он уже скажет, что украинцы именно при нем начали носить вышиванки и солнце встаёт каждое утро при его поддержке, а заходит каждый вечер под его личным контролем. Ну, и если честно, не хватало слов о запуске президентского проекта "Большое госпереворотничество". Это был бы топчик. А так все по старому и с придурью.
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01.12.2021 12:35 Ответить
Для Арахаміі і його інтелекту справді багато зроблено і фантастична промова ,що до тих " успіхів", краще пройтись містами і селами і запитати громадян невже справді так все чудово ні на жаль ,на скільки виросли ціни на основні продукти ?
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01.12.2021 12:35 Ответить
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01.12.2021 12:45 Ответить
Сами выступили и сами себя похвалили.
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01.12.2021 12:46 Ответить
Это хорошо, но главное не сделано - 1 млрд деревьев Зеленский не посадил!! Ганьба!!
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01.12.2021 12:46 Ответить
Толку, как их сажают, 90% не укрепляются, нужно ухаживать, посадить, списав бюджетные деньги просто.
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01.12.2021 12:54 Ответить
Для ухода за саженцами есть Слуги народа!
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01.12.2021 12:58 Ответить
та мы сами офу...ли сколько Вовка набрехал
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01.12.2021 12:52 Ответить
ДБЛ. БЛД
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01.12.2021 13:02 Ответить
Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа. (с)Фаина Раневская
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01.12.2021 13:09 Ответить
Два мудаки-"ти мене шануєш,я тебе шаную, ми з тобою шановані люди"!
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01.12.2021 13:10 Ответить
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01.12.2021 13:53 Ответить
Борислав Береза

42 мин. ·



Друзья, а угадайте кому предводитель #моносброда жмет руку?

Даю одсказку: рукопожатие в ноябре стояло $9 млн или 23 млн белорусских рублей.

В ближайшие время запишу блог, как #моносброд Зеленского монетизировал слив "вагнеровцев", мощно отодвинул государственный Энергоатом и засунул свою арабскую прокладку в импорт электричества из Беларуси. Ну, и конечно же о том, как на этом погрел руки эксперт по коррупции в ДНК украинцев - Давид Арахамия. Будет с фактами и документами. Ау, НАБУ! ))
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01.12.2021 13:58 Ответить
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01.12.2021 14:32 Ответить
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01.12.2021 14:52 Ответить
Е....ТЬ ,колотить неужто и павда мы все это сделали ?!!!!!!!
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01.12.2021 15:43 Ответить
"Чесно кажучи, навіть самому було дивно, скільки всього зроблено."
Джерело: https://censor.net/ua/n3302698

Щирі слова від Арахамії. 2,5 роки зелена влада роздавала посади друзям і спонсорам, розбазарювали бюджет, брали кредити з усіх сторін, фальсифікували кримінальні справи на опозиціонерів і критиків ***********, не кажучи, що присвоювали всі здобутки попередників.
В результаті наваяли тексту-лапші "В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной
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01.12.2021 17:30 Ответить
мартышка хвалит петуха, за... что? а, просто - за деньги.
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01.12.2021 22:30 Ответить
Завоняло глубоким брежневским застоем...
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02.12.2021 01:33 Ответить
зрада-зрада.
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02.12.2021 01:49 Ответить
Арахамія - це що, головний український патріот? Тільки тому, що знає кілька українських слів?
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02.12.2021 03:28 Ответить
 
 