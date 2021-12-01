РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4699 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
3 943 37
ЧВК Вагнера (1280) Ермак Андрей (1185) Лукашев Александр (4)

Лукашенко действительно рассматривал возможность выдачи "вагнеровцев", но не было ни одного документа для их экстрадиции и ареста, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Лукашенко действительно рассматривал возможность выдачи

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, рассматривал возможность выдачи Украине "вагнеровцев".

Об этом рассказал в интервью глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Уже после того, как эти люди были задержаны на территории Беларуси, действительно был разговор президента с Лукашенко. Я помню, что разговор просили перенести, потому что в этот момент у Лукашенко брал интервью господин Гордон. И даже президент рассказывал, что Лукашенко тогда передавал ему привет от Гордона. Господин Гордон сейчас занимает другую позицию, но на тот момент он записывал интервью с Лукашенко, и я знаю, что Лукашенко действительно рассматривал возможность выдачи нам привезенных туда из России людей, чего, к сожалению, не произошло", - заявил он.

"И, насколько мне известно, после разговора президента Зеленского с президентом Лукашенко соответствующие органы начали готовить документы. Планировалось, что генпрокурор полетит туда с этими документами. И тут оказалось, что никакого документа, необходимого для экстрадиции преступников, а соответственно и для их ареста в Украине, вообще не существует, даже если предположить, что операция планировалась в таком безумном виде, как говорит господин Бурба - на основании чего они планировали арестовать наемников?Почему не были готовы документы? В подобных ситуациях необходимо соблюдать процедуры – в конце концов, международному сообществу как-то нужно объяснить, на каком основании произведен арест", - добавил он.

Также читайте: "Это не мои полномочия": Ермак уверяет, что никаких указаний о переносе спецоперации по "вагнеровцам" Бурбе не давал

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ППК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

19 ноября в эфире шоу Шустера бывший глава ГУР МО Василий Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский.

Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", передающий информацию врагу. Кроме этого, экспредседатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.

Также отметим, что Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру, хотя были приглашены на эфир.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
Цей пінопласт казав, що спецоперація з Вагнерівцями - це суцільна фантазія від початку до кінця. Люди, не вірте цюму .............. і його партнеру теж.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:04
+19
Давай дЕрьмак жги дальше, чтоб наверняка, на пожизненный.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:05
+17
Операції не було, це художня видумка. Забув, придурок?!
показать весь комментарий
01.12.2021 12:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цей пінопласт казав, що спецоперація з Вагнерівцями - це суцільна фантазія від початку до кінця. Люди, не вірте цюму .............. і його партнеру теж.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:04 Ответить
Давай дЕрьмак жги дальше, чтоб наверняка, на пожизненный.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:05 Ответить
С Ермаком сидел и рассматривал!!!ВО ПИ З Дун! Как и его подшефный)))
показать весь комментарий
01.12.2021 12:06 Ответить
А хто попередив Луку хто вони такі?
показать весь комментарий
01.12.2021 12:06 Ответить
Порох, Бурба або Бутусов.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:09 Ответить
Нові серії серіалу "Зрив операції якої не було"
показать весь комментарий
01.12.2021 12:07 Ответить
Операції не було, це художня видумка. Забув, придурок?!
показать весь комментарий
01.12.2021 12:09 Ответить
Сказала людина яка по словам нашого чесного президенка до операції з вагнерівцями не мала ніякого відношення.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:11 Ответить
Клоун тупо переводить стрілки.
Чому не готові документи на екстрадицію? - тому що орків планували арештувати в Україні.
А якщо ви, за новою версією брехні, хотіли екстрадиції, то мали б і підготувати документи. А цього не було зроблено - що свідчить ця нова "версія" чергова брехня
показать весь комментарий
01.12.2021 12:12 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:20 Ответить
Після цього дерьмак немає і ніколи не буде довіри до вас не тільки громадян, а і реальних спецслужбовців. Наступні вибори виграє той кандидат в президенти, який дасть гарантію посадки цього шобла і доведе Україні і світу їх злочини. Скільки вони вкрали, і скільки понадкушували.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:20 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 12:21 Ответить
а яким чином завхоз офісу президента дізнався про такі речі?
показать весь комментарий
01.12.2021 12:21 Ответить
самый главный вопрос - ХТО ТАКОЕ ДЕРЬМАК ?????
схераси оно имеет доступ к совершенно секретной операции?
показать весь комментарий
01.12.2021 12:22 Ответить
хоспади, где же взять лохов, которые в это поверят. хотя я ж совсем забыл про 73%
показать весь комментарий
01.12.2021 12:22 Ответить
Дерьмак тянет уже на пожизненное!
показать весь комментарий
01.12.2021 12:25 Ответить
вистачить і шибениці
показать весь комментарий
01.12.2021 12:45 Ответить
Щось аналогічне було зі збитим боїнгом МН-17. Все що завгодно говорили тільки не правду. Ось так і зараз. Н
показать весь комментарий
01.12.2021 12:26 Ответить
Смешные.. Если бы Лкушеноко "выдал" ( или даже реально бы об этом подумал) Украине вагнеровцев он бы уже не был "исполняющим обязанности временного президента Минской губернии", да и вряд ли был бы даже жив. Там бы Раша уже посадила на это место другого своего человека, а Лука с Колей погибли бы в результате, ну возможно, падения вертолета...
показать весь комментарий
01.12.2021 12:33 Ответить
Опять врет в лицо, я специально нашел новость, 12 августа 2020 года Офис генпрокурора направлял документы в Беларусь.

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал 28 участников военных действий на Донбассе, которые в прошлом месяце были задержаны на территории Беларуси. Об этом говорится в запросах на выдачу, которые Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь.

Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 членов российской частной военной компании "Вагнер". Об этом 12 августа сообщила пресс-служба офиса.

"Всем 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что вагнеровцы принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", отмечается в пресс-релизе.
показать весь комментарий
01.12.2021 12:42 Ответить
"Если бы Лкушеноко "выдал" ( или даже реально бы об этом подумал)" - хотел и сделал ваще не одно и тоже!! А хотеть, думать, говорить, обещать и еще хер знает что совсем не то чтобы ОДИН РАЗ СДЕЛАТЬ!!! Лукавый из всего этого цирка только выиграл!!!
показать весь комментарий
01.12.2021 12:43 Ответить
Так, так. А членограй, дійсно, найвеличніший політик *********...
показать весь комментарий
01.12.2021 12:44 Ответить
А ще ця істота каже , що я "не в темі,це не мої повноваження...." Брехня,на брехні їде і брехнею поганяє. дЄрЬмака на нари!
показать весь комментарий
01.12.2021 12:46 Ответить
А где же были документы, которые Марьянка требует передать в Интерпол?
показать весь комментарий
01.12.2021 12:48 Ответить
Так он уже таки "в деле", а когда посылал Бурмака, то нет) что, в принципе не оправдывает Бурмака, что пошёл......)
показать весь комментарий
01.12.2021 12:48 Ответить
Секретутка Зелика продолжает выеживаться. По сути - он же никто.
показать весь комментарий
01.12.2021 13:01 Ответить
Ермак ты лицемер, основание для ареста вагнеровцев было одно - они убивали украинцев воюя за сепаров лугандона. Тебе с зельцем этого было недостаточно? Про какие такие документы ты говоришь если операция была сверхсекретной? И второе - гарантик говорил нам, что операция с вагнеровцами была совсем не в твоей компетенции т.е. ты не мог не вмешиваться, вносить изменения в её ход, давать указания и т.д., кроме того ты не должен был знать всех деталей и этапов. Откуда же ты все это знаешь и лепишь всякие горбатые отмазки? Мля, как надоели ваши маланские выкручивания и оправдания. Лохи пересичные всё проглотят, да ермак
показать весь комментарий
01.12.2021 13:02 Ответить
Наконец-то теперь ясно почему тогда дело зависло.

Юридическую сторону никто не разрабатывал - вот и влипли.
показать весь комментарий
01.12.2021 13:04 Ответить
Не было традиции и протеста Ер мак.
показать весь комментарий
01.12.2021 13:21 Ответить
Чергова тупа брехня.
Венедиктова ваша розпиналася на всіх каналах, що все зробила, тільки от "зараз поїхати не може".
показать весь комментарий
01.12.2021 13:30 Ответить
Лукашеску никогда бы не выдал Украине тех рашоублдюков даже если бы украинский прокурор передал на них 20 томов с подозрениями.Это шестерка,которая висит на крючке у пуйла уже лет 20 и делает все что выгодно рашке.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:15 Ответить
Это только предположение. Без документов мне даже кредит на сто рублей никто не даст.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:28 Ответить
А по каким документам Лукашеско передал гражданина Украины Гриба рашке?
показать весь комментарий
01.12.2021 17:03 Ответить
Ни по каким.Операция ФСБ по похищению Гриба через нашу территорию прошла успешно, в отличие от вашей. Возможно у вас предатели в верхах?
показать весь комментарий
01.12.2021 17:09 Ответить
Белорусское кгб это филиал фсб.Так что сказки про похищение другим рассказывай.
показать весь комментарий
02.12.2021 03:17 Ответить
А підготовка цих документів у повноваженнях Бурби (очільника ГУР)?Чи може СБУ, ГПУ? Значить влітку 2020 року сцикун знову брехав, що надіслали документи...Чи може бреше Єрмак?
показать весь комментарий
01.12.2021 14:35 Ответить
отговорки.
документы следовало подготовить заранее.
а если их не было - мгновенно после задержания.
показать весь комментарий
02.12.2021 01:44 Ответить
 
 