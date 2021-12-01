Лукашенко действительно рассматривал возможность выдачи "вагнеровцев", но не было ни одного документа для их экстрадиции и ареста, - Ермак

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, рассматривал возможность выдачи Украине "вагнеровцев".

Об этом рассказал в интервью глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Уже после того, как эти люди были задержаны на территории Беларуси, действительно был разговор президента с Лукашенко. Я помню, что разговор просили перенести, потому что в этот момент у Лукашенко брал интервью господин Гордон. И даже президент рассказывал, что Лукашенко тогда передавал ему привет от Гордона. Господин Гордон сейчас занимает другую позицию, но на тот момент он записывал интервью с Лукашенко, и я знаю, что Лукашенко действительно рассматривал возможность выдачи нам привезенных туда из России людей, чего, к сожалению, не произошло", - заявил он.

"И, насколько мне известно, после разговора президента Зеленского с президентом Лукашенко соответствующие органы начали готовить документы. Планировалось, что генпрокурор полетит туда с этими документами. И тут оказалось, что никакого документа, необходимого для экстрадиции преступников, а соответственно и для их ареста в Украине, вообще не существует, даже если предположить, что операция планировалась в таком безумном виде, как говорит господин Бурба - на основании чего они планировали арестовать наемников?Почему не были готовы документы? В подобных ситуациях необходимо соблюдать процедуры – в конце концов, международному сообществу как-то нужно объяснить, на каком основании произведен арест", - добавил он.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ППК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

19 ноября в эфире шоу Шустера бывший глава ГУР МО Василий Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский.

Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", передающий информацию врагу. Кроме этого, экспредседатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.

Также отметим, что Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру, хотя были приглашены на эфир.