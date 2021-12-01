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МИД РФ (1629) Россия (91205) Турция (3229) Эрдоган (821) Захарова Мария (340)

"Речи быть не может": МИД РФ о предложении Эрдогана относительно посредничества в отношении Донбасса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании ситуации на востоке Украины речь не идет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи", - сказала она.

При этом дипломат вновь заявила, что Россия вроде бы не является стороной этого конфликта, отмечая, что "его участниками являются Киев и Донецк и Луганск".

"Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - резюмировала Захарова.

Также читайте: Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Украиной и РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+35
От же подлая насквозь лживая потвора! Конфликт типа внутри Украинский. Но в Донецке и Луганске какого то хрена флаги московские, танки московские, боеприпасы московские, форма военных московская. Паспорта раздают московские. Деньги московские. Пропаганда вся московская. Учебники в школах московские. Кокошники московские. Гсм для танков московские. Командиры высших и средних звеньев московские. Товары в магазинах московские. Но Россия - аааа нет, не сторона конфликта.
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01.12.2021 12:19
+19
Засцали, суки запоребриковые!!!
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01.12.2021 12:12
+18
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01.12.2021 12:15
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Та ти шо ))
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01.12.2021 12:08 Ответить
Страшно, бояться, що Ердоган може "вдарити в спину", особливо після подій в Нагірному Карабаху.
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01.12.2021 12:10 Ответить
Султан сцарю не товарищ! Босфорнаш, Дарданеллынаш, Константинопольнаш!
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01.12.2021 12:12 Ответить
Засцали, суки запоребриковые!!!
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01.12.2021 12:12 Ответить
По сути это должен был сказать Азербайджан ( Алиев) по поводу Карабаха. Но видимо ему " сделали предложение от которого он не смог отказаться" предварительно для этого Раша подставила под азербайджанский обстрел свой военный вертолет, вынудив Алиева согласиться на "миротворцев", ну а принесенным в сокральную жертву вертолетчикам Раша дала по звезде героя.
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01.12.2021 12:13 Ответить
Похоже путя сделал стратегическую ошибку - НАТО - НАТОм, а Турцию недооценил.
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01.12.2021 12:15 Ответить
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01.12.2021 12:15 Ответить
На артиста Горбунова очень похожа….
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01.12.2021 12:34 Ответить
Не, больше на Михаила Ефремова!
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01.12.2021 13:41 Ответить
Обосрались кацапы.
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01.12.2021 12:16 Ответить
От же подлая насквозь лживая потвора! Конфликт типа внутри Украинский. Но в Донецке и Луганске какого то хрена флаги московские, танки московские, боеприпасы московские, форма военных московская. Паспорта раздают московские. Деньги московские. Пропаганда вся московская. Учебники в школах московские. Кокошники московские. Гсм для танков московские. Командиры высших и средних звеньев московские. Товары в магазинах московские. Но Россия - аааа нет, не сторона конфликта.
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01.12.2021 12:19 Ответить
++++++++++++++++!
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01.12.2021 12:22 Ответить
"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи", - сказала она.

тогда какого *** рашка пнется урегулировать сама своими силами (и вооруженными в том числе) этот наш какбы внутриукраинский конфликт? и схераси решает кто может нам помогать кто нет урегулировать НАШ какбы внутриукраинский конфликт???
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01.12.2021 12:26 Ответить
Сцикуны!
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01.12.2021 12:26 Ответить
Велике прохання до тих хто пише такі статті - слово "дипломат" щодо цієї особини,будь ласка,пишіть в лапках. Який з неї в біса ДИПЛОМАТ,так представниця НАРКОМмата ОЗГ на росії.
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01.12.2021 12:29 Ответить
Это конфликт не наш а украинский…. Но при этом почему то все получают рашистских паспорта и голосуют за правящую рашистскую партию. Ты машка лживая лицемерная **** думаю тебе твоё враньё после падения путлеровского режима очень сильно икнётся и отрыгнется…. Ты сама этого пока не понимаешь но ведь так будет!
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01.12.2021 12:40 Ответить
Ну это уже откровенное хамство в стиле разборок 90 про то кто доит корову.
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01.12.2021 12:44 Ответить
Всралися???
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01.12.2021 12:45 Ответить
Принимаем на ВР закон о разрешении доступа иностранных войск на отдельные территории Украины и разрешаем Эрдогану ввести войска на территорию лугандона (конфликт то по словам Машки внутриукраинский), турки помогают нам навестит там порядок и установить украинскую власть. Смотрим что получается…. Если все нормально, на очереди Крым. Или строим стену и ров с крокодилами, но не мочим, зельц делай хоть что нибудь но не молчи
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01.12.2021 12:46 Ответить
Ну да, Ердоган недовподоби і його байрактари теж. Ти дивись, шмальнули з байрактару, - "нє вааружаца і нє сапратівляца". Це все що їм хотілося б . Марно, тітонько, марно.
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01.12.2021 13:31 Ответить
"між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мови " - классика.
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01.12.2021 13:33 Ответить
и че это раха так не хочет решения и какой её интерес, она же не сторона конфликта? или....
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01.12.2021 13:34 Ответить
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01.12.2021 14:24 Ответить
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
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01.12.2021 14:30 Ответить
Надо, Машка, надо.
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01.12.2021 14:34 Ответить
Росіяни бояться турків. Ті неодноразово надирали їм зад і можуть снова повторіть )
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01.12.2021 15:45 Ответить
 
 