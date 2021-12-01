"Речи быть не может": МИД РФ о предложении Эрдогана относительно посредничества в отношении Донбасса

Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании ситуации на востоке Украины речь не идет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи", - сказала она.

При этом дипломат вновь заявила, что Россия вроде бы не является стороной этого конфликта, отмечая, что "его участниками являются Киев и Донецк и Луганск".

"Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - резюмировала Захарова.

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