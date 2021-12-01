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Новости За рубежом
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Германия (6001) Лавров (2204) Меркель (2121) МИД РФ (1629) Франция (3073) Макрон (940)

Меркель и Макрон заверили, что сделают все, чтобы закон о переходном периоде не был принят, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном поднимал вопрос об украинском законе об основах политики переходного периода, и те заверили его, что "сделают все, чтобы этот закон не был принят".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Наш президент, как я уже упомянул, и с Меркель, и с Макроном несколько раз задавал этот вопрос, они заверили, что они сделают все, чтобы этот закон не был принят", - сказал министр.

Государственная политика переходного периода – комплекс мер по противодействию вооруженной агрессии РФ, восстановлению территориальной целостности и реинтеграции оккупированных территорий.

В январе 2021 года Минреинтеграции опубликовало черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса. В июле законопроект был направлен на оценку Венецианской комиссии, а в августе зарегистрирован в Раде под номером 5844. В октябре ВК рекомендовала внести правки в законопроект.

Глава МИД РФ Лавров ранее заявил, что принятие Радой закона о переходном периоде будет означать выход Украины из минских соглашений.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
А хто така "Меркель"?!
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01.12.2021 12:11
+19
Это лошадь о Чечне?
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01.12.2021 12:12
+16
А яким боком Макрон і Меркель до повноважень Верховної Ради України?
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01.12.2021 12:18
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А хто така "Меркель"?!
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01.12.2021 12:11 Ответить
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01.12.2021 12:15 Ответить
Это лошадь о Чечне?
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01.12.2021 12:12 Ответить
То, что творили валенки в Чечне - это был государственный терроризм против маленького народа. Циничные ковровые бомбёжки мирного населения - это обычная традиция усмирения валенкообразными непокорных народов, так же как происходит сейчас в Сирии. Причём это уже было не первое проявление геноцида валенкообразных в том месте, достаточно вспомнить 50-летнюю Кавказскую войну в 19 веке, когда регулярная русская армия с трудом пыталась усмирить плохо вооружённые племена Северного Кавказа для того, чтобы заставить их платить дань московскому царю. В итоге целые этносы просто исчезли из-за геноцида со стороны русских. Например, черкесы. Тем, которые не были истреблены русскими, пришлось эвакуироваться и распылиться по разным странам для спасения, эмигрировать со своих родных селений на черноморском побережье, спасаясь от русских карателей. Только названия там так и остались черкесские. Или можно вспомнить насильственное выселение целых народов из своих домов по придуманному обвинению. После чего эти жилища, ещё не остывшие после прежних хозяев, занимали по-хамски и цинично русские. Валенки как народ вообще складывался на насилии, убийствах народов, оккупируемых территорий Евразии. Поэтому ксенофобское насилие - это национальная черта русских, можно сказать - их национальная скрепа. Именно поэтому там сейчас там популярна путинская ксенофобско-хамоватая пропаганда. А кроме того, очередные кремлёвские бандиты сейчас спонсируют всех ультраправых в Европе. Теперь им близки не леваки-экстремисты, а ультраправые замаскированные фашики, такие же как сам по сути своей ботоксный фюрер Путлер и его вертухаи. Именно на кремлёвские подачки поднимают сейчас головы там вся эта мерзость: ксенофобы, нацисты, расисты, шовинисты, юдофобы и т. д.
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01.12.2021 13:08 Ответить
да плевать что вякнуло вот то хромое армяшка... а причем тут Макрон и бувшая уже мадам стукачка???? Вову Зеленского просто вынесут на помойку если он вопрос по ОРЛДО оставит в воздухе...
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01.12.2021 13:39 Ответить
Меркель і Макрон запевнили, що зроблять все, щоб закон про перехідний період не був ухвалений!? Черговабрехня...
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01.12.2021 12:13 Ответить
мене більше цікавить оцінка фракції Європейська Солідарність якості цього законопроекту. А те, що за нього крисчать ***** і касапи, та навіть Макро Мерке - нах.
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01.12.2021 12:13 Ответить
"Кони ситие ,бьют копитами!" !!! З ранку кокаїно-вівсяної суміши наївся !!!)))
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01.12.2021 12:13 Ответить
Этот дегенерат пускай ещё кокаина понюхает, тогда его бред будет более заковыристый
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01.12.2021 13:11 Ответить
ну невже клепки в цього лаврова неи хватає ,ніхто і ніколи не дозволить що б амністувати бандитів і нікому не потрібна та лднр якщо там не будуть діяти украінські закони і конституція ,а те що по задумі рашистів легалізація терористів для розвалу Украіни, не пройде .
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01.12.2021 12:16 Ответить
Яке мають відношення до України ці всі особи? Чи кляча є депутатом Ради? Саме обговорення нашого закону вже смердить недобрим. Приймайте свої закони у своїй раші-параші. Там пшієдно, що ви там наприймали і ніколи не лізли зі своїми порадами.
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01.12.2021 12:17 Ответить
Меркель заслуженный пенсионер ФРГ.. Макрон в тревожном ожидании выборов . Но это не главное. Как может РФерия обязывать кого то что тор выполнять, если сама вообще никогда ничего не выполняет и не выполняла. Есть простое решение.. давайте вернемся к условиям Будапештского соглашения. и выполним условия этого соглашения.
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01.12.2021 12:18 Ответить
А яким боком Макрон і Меркель до повноважень Верховної Ради України?
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01.12.2021 12:18 Ответить
ну "внєшнєє управлєніє" жиж!
панімать нада!
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01.12.2021 13:07 Ответить
А хто такі ті меркель,макрон і *****,і з якого біса вони мають вирішувати які закони повинна приймати верховеа рада?
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01.12.2021 12:33 Ответить
Яке право ці покидьки взагалі можуть щось обговорювати про державний устрій України?
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01.12.2021 12:33 Ответить
"В этой синагоге крестился Ясер Арафат."
"Конфликт внутри Украины" и россия не есть "стороною конфликта", но вмешивается по предварительному сговору с группой лиц...
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01.12.2021 12:57 Ответить
от бл*дина старая... а раздавать пачками паспорта рахи на неподконтрольной Украине территории при "внутриукраинском" как бы конфликте - это ничего не нарушает ??? про это фрау и мсье ничего не говорили??? а выборы в рашедуму на этих же территориях - это шо? таки внутриукраинский конфликт...да? бредящий сивый мерин???
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01.12.2021 13:04 Ответить
лаур-балаур
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01.12.2021 13:05 Ответить
Меркель слилась,макрон-слюнтяй и геронтофил. Да и лошадь брешет, как собака.
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01.12.2021 13:14 Ответить
 
 