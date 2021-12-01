Прямые переговоры с РФ для прекращения войны – это сценарий Кремля, "измена" и абсолютная капитуляция, - нардеп "ЕС" Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутатская фракция "Европейская Солидарность" не поддерживает позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что остановить войну на Донбассе не удастся без прямых переговоров с Россией, считая подобные заявления сценарием Кремля и абсолютной капитуляцией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.
"Это ключевая реплика этого "послания", которая означает, что нам готовят капитуляцию. Прямые переговоры – это сценарий Кремля, это "измена", это абсолютная капитуляция. Наша фракция вовсе не поддерживает возможности каких-либо прямых переговоров с Россией", - сказала она.
При этом она подчеркнула, что "ни разу за эти два года, как и в этой речи (в ежегодном послании президента в парламент и украинский народ. - Ред.), не прозвучало, кто же оккупировал Крым и Донбасс".
"Наши международные партнеры призывают нас действительно усилить и активировать "нормандский формат", где за столом переговоров будут сидеть трое против одного, и это, в частности, будут те, кто на сегодняшний день являются адвокатами Украины и вместе нарабатывают антипутинскую позицию, чтобы давить на Путина с требованием деэскалации, деоккупации Украины", - добавила парламентарий.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в среду, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу о внутреннем и внешнем положении страны, заявил, что войну на Донбассе невозможно остановить без прямых переговоров с Россией.
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Про гроші за розведення взагалі зі стелі. Вже як класичне "не читал, но осуждаю": не знаю, але підозрюю найгірше.
называй вещи своими именами
А так, якщо Зе побіжить підписувати акт капітуляції (як ото Лука) - то ***** аж залюбки буде "на переговори".
Ну, хіба що, бо 73/43%зебіл...
На офіційному сайті ОБСЄ розміщено їх фотокопію. Дуже раджу почитати☝
Переговоры с московской ОПГ только в присуствии третьих независимых свидетелей!!!
1) Власне, пряма зустріч з Путіним. Йти на неї із зірваними оборонними закупівлями для Збройних Сил, послабленою розвідкою і катастрофою в енергетиці, все одно що зайти в гості до крокодилів в обідню перерву. Якщо нема чого аргументованого поставити на стіл, значить йти з капітуляцією. Сценарій пастки, в яку Україну веде її президент.
Volodymyr Ariev