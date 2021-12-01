Прямые переговоры с РФ для прекращения войны – это сценарий Кремля, "измена" и абсолютная капитуляция, - нардеп "ЕС" Геращенко

Депутатская фракция "Европейская Солидарность" не поддерживает позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что остановить войну на Донбассе не удастся без прямых переговоров с Россией, считая подобные заявления сценарием Кремля и абсолютной капитуляцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Это ключевая реплика этого "послания", которая означает, что нам готовят капитуляцию. Прямые переговоры – это сценарий Кремля, это "измена", это абсолютная капитуляция. Наша фракция вовсе не поддерживает возможности каких-либо прямых переговоров с Россией", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что "ни разу за эти два года, как и в этой речи (в ежегодном послании президента в парламент и украинский народ. - Ред.), не прозвучало, кто же оккупировал Крым и Донбасс".

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"Наши международные партнеры призывают нас действительно усилить и активировать "нормандский формат", где за столом переговоров будут сидеть трое против одного, и это, в частности, будут те, кто на сегодняшний день являются адвокатами Украины и вместе нарабатывают антипутинскую позицию, чтобы давить на Путина с требованием деэскалации, деоккупации Украины", - добавила парламентарий.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в среду, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу о внутреннем и внешнем положении страны, заявил, что войну на Донбассе невозможно остановить без прямых переговоров с Россией.