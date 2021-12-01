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Новости Политика Украины
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Прямые переговоры с РФ для прекращения войны – это сценарий Кремля, "измена" и абсолютная капитуляция, - нардеп "ЕС" Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прямые переговоры с РФ для прекращения войны – это сценарий Кремля,

Депутатская фракция "Европейская Солидарность" не поддерживает позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что остановить войну на Донбассе не удастся без прямых переговоров с Россией, считая подобные заявления сценарием Кремля и абсолютной капитуляцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Это ключевая реплика этого "послания", которая означает, что нам готовят капитуляцию. Прямые переговоры – это сценарий Кремля, это "измена", это абсолютная капитуляция. Наша фракция вовсе не поддерживает возможности каких-либо прямых переговоров с Россией", - сказала она. 

При этом она подчеркнула, что "ни разу за эти два года, как и в этой речи (в ежегодном послании президента в парламент и украинский народ. - Ред.), не прозвучало, кто же оккупировал Крым и Донбасс".

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"Наши международные партнеры призывают нас действительно усилить и активировать "нормандский формат", где за столом переговоров будут сидеть трое против одного, и это, в частности, будут те, кто на сегодняшний день являются адвокатами Украины и вместе нарабатывают антипутинскую позицию, чтобы давить на Путина с требованием деэскалации, деоккупации Украины", - добавила парламентарий.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в среду, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу о внутреннем и внешнем положении страны, заявил, что войну на Донбассе невозможно остановить без прямых переговоров с Россией.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
да коллаборационист он, это уже давно понятно.
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01.12.2021 12:36
+10
Просто нет предмета переговоров. Позиции прямо противоположные. Нет по сути ни одного пункта ( подпункта) в котором можно было бы найти ,или попытаться сделать это, хотя бы вариант который бы устроил обе стороны или о которых можно было бы договориться. Им нужна наша капитуляция с последующим постепенным поглощением( в том или ином виде), нам нужно возвращение ВСЕХ наших территорий и наша полная и неограниченная независимость от РФ ( с вступлением в НАТО и ЕС) О чем можно вести "переговоры", о воде в Крым, о транзите газа, о внедрении в Украину раковой опухоли ОРДЛО на условиях РФ, об отказе от Крыма, НАТО, ЕС, вооружения, языка, религии, образования, самостоятельной внешней и внутренней политики... Любые переговоры по сути бессмысленны. ( если не опасны).Кроме этого. Как говорил Бисмарк " Договор подписанный Россией, не стоит даже той бумаги на которой он написан"( нам ли это не знать имея Большой договор с РФ, Будапештское соглашение и договор об аренде баз и дажи минск 1,2 .. и неоднократные "перемирия"
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01.12.2021 13:10
+8
А ти вже готовий впасти на черево і своїми руками розсунути собі сраку.
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01.12.2021 12:46
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да коллаборационист он, это уже давно понятно.
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01.12.2021 12:36 Ответить
Ти та твої діти готові воювати з парашою?
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01.12.2021 12:41 Ответить
А ти вже готовий впасти на черево і своїми руками розсунути собі сраку.
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01.12.2021 12:46 Ответить
Воювали та воюють!
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01.12.2021 12:51 Ответить
такі як ти колаборанти тільки і чекають капітуляції України, не дочекаєтесь
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01.12.2021 12:52 Ответить
Не хочешь воевать? Ну тогда подготовь мать, жену, сестру, чтобы влагалища разрабатывали, а отца, брата и сына приучивай к ярму, натурально, а сам по приходу параши предложишь им быть полицаем, семейным, будешь планы от них получать и руки целовать, может даже и не руки. Как тебе такой вариант?
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01.12.2021 12:56 Ответить
Вот как раз такие как вы только и п...ть умеете ,а чуть что сразу ноги делаете.я воевал в 15 и знаю что такое война не из телевизора.
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01.12.2021 13:13 Ответить
где ты там воевал) воин таких тупорылых вопросов не задаст
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01.12.2021 13:16 Ответить
Иван иди домой здесь водки нет.а где я был то уже не твое дело
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01.12.2021 13:21 Ответить
ты хоть срочку в рашке своей служил, герой?)
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01.12.2021 13:22 Ответить
Так а где ты сейчас, герой? Украина нуждается в бойцах, приходи в любой РТЦК, тебя возьмут с руками и ногами. Где же ты?
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01.12.2021 19:10 Ответить
воевал и пойду, если опять понадобится. и что?
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01.12.2021 13:14 Ответить
Ты и сейчас воюешь😂😂😂
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01.12.2021 13:23 Ответить
а ты, лапотник, готов к тому, что тебя призовут в пуйловскую армию и отправят под украинские пули?)
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01.12.2021 13:15 Ответить
Так "зелені" прикриваючись домовитися про мир, що дуже подобається 73% баранам, біжить здати Україну ворогу.
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01.12.2021 12:44 Ответить
Прямі перемовини означатимуть визнання Росією своєї участі у війні проти України. Це вигідніше ніж перемовини з ОРДЛОУ. Але знову ж таки, свідками цих перемовин і їх результатів повинні виступити нейтральні країни.
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01.12.2021 12:46 Ответить
От тільки не з цими Зеленими Йолопами.Воно вже одного разу сплутало очі з очком ***** і десь там,у глибині очка путінського розгледіло бажання того очка до миру.Колись воно,оте Зелене,вже відсмоктало у Кадирова.
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01.12.2021 12:49 Ответить
Його риторика змінилась. Цей вислів йому згадують вже скільки, два роки? Думаю, його іллюзії вже розвіялись на практиці, будь хто на посаді президента швидко зрозуміє що являє собою Кремль. Порошенко також мав хибне враження від РФ на початку, також бажав миру, але посада виховала.
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01.12.2021 13:01 Ответить
а войска почему же не вернул? потому что очень хочется еще взять денюжков и еще отвести
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01.12.2021 13:13 Ответить
Не знаю. Можливо не на часі. В любому випадку, зараз не планують розводити в інших місцях, виходить, цей проект взагалі заморожений.
Про гроші за розведення взагалі зі стелі. Вже як класичне "не читал, но осуждаю": не знаю, але підозрюю найгірше.
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01.12.2021 13:37 Ответить
т.е. твой президент балабол? ведь он кричал, что при обстреле вернет войска на позиции.
называй вещи своими именами
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01.12.2021 14:49 Ответить
Всі президенти в чомусь балаболи, бо не всесильні. І якщо він тільки "мій" президент, то ти або росіянин, або живеш в якомусь "паралельному" світі, де президент України не Зеленський, а політики знають майбутнє і обіцяють тільки те, що зможуть виконати.
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02.12.2021 00:14 Ответить
деньги за папика или как то оно. не деньги что ли? или ты думаешь. что в рашке просто так ведут бизнес украинские президенты?
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01.12.2021 14:50 Ответить
Багато хто веде в РФ свій бізнес або продає свій товар. І я за те, щоб росіяни жрали шоколад і жрали над картинкою, нам в бюджет більше коштів через податки. Військове, технологічне - ембарго, а інше, що піде на користь Україні по фінансам, то чому ні? І я не вважаю, що бізнес в РФ якось впливає на президентів України, що Порошенка, що Зеленського.
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02.12.2021 00:19 Ответить
при наявності таких свідків - тому й то це не будуть "прямі переговори". Треті країни при цьому будуть нехай не безпосередніми учасниками, але будуть непрямими, тобто: гарантами. І це вже будуть не прямі переговори.
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01.12.2021 13:52 Ответить
Можливо. Суть ціх заяв, як мені здається, змусити Росію визнати свою участь. Як РФ намагалась через прямі переговори України з ОРДЛОУ добитись визнання "республік", так і ми гнемо свою лінію. Пєсков вже відповів, що вони ні при чому, і ні на які прямі переговори не готові. Гра дипломатії. А Геращенко що ще говорити? Її партія опозиційна до влади, тому і закидає подібні звинувачення.
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01.12.2021 14:25 Ответить
піськов, коли говорив про незгоду ***** на "прямі переговори" - мав на увазі, що Зе мав би домовлятися з сепарами-терористами з ОРДЛО. При посередництві *****. Ти читай уважніше те, що вони пистять і розумій їхні вимоги.
А так, якщо Зе побіжить підписувати акт капітуляції (як ото Лука) - то ***** аж залюбки буде "на переговори".
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01.12.2021 16:39 Ответить
Я про це і писав, чи ви взагалі не читали? Тому і відмовляються від переговорів прямих, бо не капітуляція в планах України, а визнання стороною конфлікту РФ. Якщо на початку каденції вони ставили на Зеленського, то зараз знову увімкнули режим очікування нового, "кращого", президента.
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02.12.2021 00:10 Ответить
нардєпка? а як буде боєць? Бойчиня? Чи бойовниця?Може бойовка?
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01.12.2021 12:50 Ответить
Бойціця!!!
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01.12.2021 13:14 Ответить
Хм, а с кем шоколадный в Минске договаривался?
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01.12.2021 12:51 Ответить
Это другое...
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01.12.2021 13:12 Ответить
ти термін "прямі" в реченні про переговори не доганяєш?
Ну, хіба що, бо 73/43%зебіл...
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01.12.2021 13:36 Ответить
Балаболка.
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01.12.2021 12:59 Ответить
А ты тупой бот на подсосе у ЗЕбилов
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01.12.2021 13:01 Ответить
Да то ли дело ЖМУ РУКИ ,ОБНИМАЮ ..
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01.12.2021 13:01 Ответить
конченные кремлевские подстилки сами придумали этот фейк, и сами его постоянно обсасывают. Напоминаю- это не хрен *****, фейки не "обсасывают" . Вали отсюда, мразь, здесь водки нет
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01.12.2021 13:38 Ответить
Многовато текста ,чтобы рассказать ,что ты идиот лаконичней надо быть..
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01.12.2021 13:47 Ответить
Просто нет предмета переговоров. Позиции прямо противоположные. Нет по сути ни одного пункта ( подпункта) в котором можно было бы найти ,или попытаться сделать это, хотя бы вариант который бы устроил обе стороны или о которых можно было бы договориться. Им нужна наша капитуляция с последующим постепенным поглощением( в том или ином виде), нам нужно возвращение ВСЕХ наших территорий и наша полная и неограниченная независимость от РФ ( с вступлением в НАТО и ЕС) О чем можно вести "переговоры", о воде в Крым, о транзите газа, о внедрении в Украину раковой опухоли ОРДЛО на условиях РФ, об отказе от Крыма, НАТО, ЕС, вооружения, языка, религии, образования, самостоятельной внешней и внутренней политики... Любые переговоры по сути бессмысленны. ( если не опасны).Кроме этого. Как говорил Бисмарк " Договор подписанный Россией, не стоит даже той бумаги на которой он написан"( нам ли это не знать имея Большой договор с РФ, Будапештское соглашение и договор об аренде баз и дажи минск 1,2 .. и неоднократные "перемирия"
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01.12.2021 13:10 Ответить
Вам все сто раз сказали, Медведев статью написал, Сурков статью написал, даже ПУ вывесил на сайте статью Українською, что нет такой страны, что это все руцкий мир, читайте, конспектируйте, нет. Никак в ОП не уймутся...
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01.12.2021 13:14 Ответить
Капитуляция была когда твой последний шеф с мертветчуком бизнес делал !
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01.12.2021 13:14 Ответить
два года правления, прос....ло население выборцы зе все.
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01.12.2021 13:17 Ответить
С лднр нельзя и Россией нельзя. С кем тогда?
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01.12.2021 13:37 Ответить
А пропуск наших военных в ДАП через блокпост сепаров при Порошенко - не зрада и не капитуляция была??
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01.12.2021 13:51 Ответить
а хто з ким домовлявся про той "пропуск наших военных в ДАП через блокпост сепаров"??? Невже Порошенко?
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01.12.2021 16:42 Ответить
Абсолютна капітуляція - це Мінські угоди!
На офіційному сайті ОБСЄ розміщено їх фотокопію. Дуже раджу почитати☝
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01.12.2021 13:57 Ответить
Стапэ, я понимаю что напрямую говорить с лугандонией неприемлемо, это да. А вот с рашкой, которая это и заварила, тоже нельзя? Тогда с кем? Или она признает только военным путем, с ковровыми бомбардировками, аки та же рашка в Чечне-2? Она не в курсе, что такое штурм городов по потерям среди личного состава? Тогда пусть берет и ******* в частном порядке освобождает, воїнкиня. Или воїнесса?
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01.12.2021 14:02 Ответить
Никаких переговоров с донецкими урками!!!
Переговоры с московской ОПГ только в присуствии третьих независимых свидетелей!!!
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01.12.2021 14:53 Ответить
Ну, у нас верхи настільки "патріотичні", що бояться залишати конкурентів один на один з ворогом. Приблизно в тому самому звинувачували і Порошенко.
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01.12.2021 15:52 Ответить
Посміялись над брежнєвщиною у промові Зеленського? Тепер про путінщину. Без жартів.

1) Власне, пряма зустріч з Путіним. Йти на неї із зірваними оборонними закупівлями для Збройних Сил, послабленою розвідкою і катастрофою в енергетиці, все одно що зайти в гості до крокодилів в обідню перерву. Якщо нема чого аргументованого поставити на стіл, значить йти з капітуляцією. Сценарій пастки, в яку Україну веде її президент.

Volodymyr Ariev
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01.12.2021 16:40 Ответить
согласен. больше никакого минска и "жму руку".
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02.12.2021 01:28 Ответить
І вона права.
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02.12.2021 03:23 Ответить
 
 