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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Признание Беларусью оккупированного Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Признание Беларусью оккупированного Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной, - Кулеба

Потенциальное признание Беларусью оккупированного полуострова Крым российским станет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым - это не поле для компромиссов", - сказал министр.

Министр также указал на то, что, к сожалению, Украина уже считает Беларусь потенциальным источником угрозы.

"Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Ну и что ведь вы не признали его президентом то есть его признание Крыма российским не действительно
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01.12.2021 13:36
+6
увеличим закупку электроэнергии в десять раз!
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01.12.2021 13:10
+4
Ну,на украинский рынок приходится примерно 10% поставок продукции белорусского машиностроения.Не только МАЗ и МТЗ-БелАЗ еще закупают)Но не настолько критичная зависимость-в Пакистан Беларусь продает больше тракторов,чем в Украину)
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01.12.2021 13:51
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то талібан "визнає" то бульбофюрер....це просто перемога мокшанської дипломатії....терористи й психи...
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01.12.2021 12:40 Ответить
С Крымом должно произойти то же самое, что и с Карабахом в Азербайджане. Данная территория должна быть возращена законному владельцу по всем международным правилам - Украине. Так как в 2014 году произошёл рейдерский захват Крыма клептократической кремлёвской властью по типу оккупации Судетов гитлеровским режимом. Проблема в том, что большая часть российского населения вбила себе в голову, что Крым имеет какое-то отношение к русской нации. Но это не так. Кроме оккупаций - никакой связи. Все названия в Крыму и само слово Крым - тюрские, издавна там жили крымские татары, украинцы, греки, и очень маленькая часть русских. Но пользуясь административными уловками, Кремль постоянно добавлял русскую прослойку в этнический состав Крыма умышленно, проявляя насилие и геноцид в отношении других народов Крыма
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01.12.2021 13:13 Ответить
ЧТО такое "руССкие"? Есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все имена существительные (!) а есть единственное - "русский" это имя прилагательное!) Ну и не забываем, что Крещение Руси - термин, под которым подразумевается введение в Киевской Руси христианства в 988 году, когда до основания Москвы киевским князем Юрием Долгоруким оставалось 150 лет)) И ЭТО, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...) Российская империя прирастала территориями и народами, расширялась в результате кровавых войн, захватывая и порабощая. Британская империя приростала так же, но, уходя из своих колоний, Британия, в отличие от роССии, больше никогда туде не возвращалась, ничего от них не требовала, ничего не берет, а только помагает, с их согласия.. А моськовия, как собака на сене, сами не живут по-человечески и другим не дают.
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01.12.2021 13:46 Ответить
А санкції проти Білорусі будуть? Бо їх заводи МАЗ, МТЗ працюють 60% на український ринок, я не кажу про текстиль і продукти. В кожному місті і кожному селі новенькі МТЗ, МАЗи автомобілі і МАЗи автобуси, з яких ще фарба не висохла.
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01.12.2021 12:40 Ответить
Ну,на украинский рынок приходится примерно 10% поставок продукции белорусского машиностроения.Не только МАЗ и МТЗ-БелАЗ еще закупают)Но не настолько критичная зависимость-в Пакистан Беларусь продает больше тракторов,чем в Украину)
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01.12.2021 13:51 Ответить
У нас есть хтз и юмз. Но легче мутить на таможне и с Пдв
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01.12.2021 14:01 Ответить
ХТЗ полумертв.Банкрот.Сравнивать с МТЗ,держащим 8% мирового рынка тракторов-глупо.
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01.12.2021 14:28 Ответить
Ну иии почему банкрот ? Почему свой рынок не на полнен, да у нас почти все банкрот и страна банкрот, так какого черта.....
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01.12.2021 14:45 Ответить
ні, коли так себе повелі Білорусь, то не глупо. Потрібно відроджувати свої потужності по випуску тракторів, а решту закупляти в США і європейців. Білорусь здохла разом з московією.
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02.12.2021 12:16 Ответить
Kak budet s amerikanskimi sankcijami s 8 dekabria,vet eti sankciji ne tolko Evropa po vsemu miru.Realno dengi nepolucite.Budet vam Pakistan i drugoje
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01.12.2021 14:42 Ответить
І що ви зробите? Розірвите дипвідносини з Білоруссю?
Чи будете як з ***********, коли навіть після агресії немає візового режиму..
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01.12.2021 12:41 Ответить
Так дипотношения уже, если не разорваны, то заморожены. Киев не признает Лукашенко и не контактирует с послом РБ в Киеве. А вот экономические отношения продолжаются и как-бы не интенсифицируется. Видимо, их разрыв был бы весьма болезнен. Вот поэтому, особенно, интересно что будет если Лукашенко полетит в Крым вместе с Путиным. Этот, ведь, может!
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01.12.2021 14:38 Ответить
А как с "минским договорняком" ? Может пришло время в других землях искать обетованную ?
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01.12.2021 12:42 Ответить
Лукашенко уже признал Крым российским. Что еще от него надо? Чтоб он туда съездил и тогда Кулеба озаботится?
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01.12.2021 12:48 Ответить
А хто такий лукашенка?
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01.12.2021 13:19 Ответить
Ну и что ведь вы не признали его президентом то есть его признание Крыма российским не действительно
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01.12.2021 13:36 Ответить
Но это не мешает давать недофюреру картофельному деньги за электричество
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01.12.2021 12:52 Ответить
Ну чому вони всі розписується за Україну?Що той малий хриплий наркоша,що дебілоїд Кулеба...Як казав один кіношний герой Україна ето шото одно,а Зєля з Кулебою ето шото совсєм другоє...
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01.12.2021 12:59 Ответить
Не вызывает сомнений, что этот пан Кулеба не читал П.Талейрана-Перигора с его (с) "... высшим достижением дипломатии есть искусство сотрудничать с неизбежностью..." Как и его игнорирование народной поговорки -не плюй в колодец, пригодится воды напиться... (Импорт из Беларуси электроэнергии, битума, солярки и пр.)
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01.12.2021 13:04 Ответить
Це тіпа, як говорящая лошадь? Так він, без височайшего павелєнія голосно пукнути не сміє.
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01.12.2021 13:38 Ответить
типу до того була "точка возврату"
тебе вже теж на кокс підсадили?
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01.12.2021 13:10 Ответить
увеличим закупку электроэнергии в десять раз!
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01.12.2021 13:10 Ответить
да! Нехай подавиться грошима!
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01.12.2021 14:27 Ответить
А вот не получится! Мощность сечения электроперехода между РБ и Украиной всего 900 МВт. Раньше качали по 415 МВт, а последние дни по максимуму. Позавчера, например, с 8 до 22 часов, по данным "Укрэнерго" заканчивали э/э с мощностью 900 МВт.
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01.12.2021 14:49 Ответить
але електрика...то знаєте нічого лічного, джаст онлі бізнес
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01.12.2021 13:11 Ответить
А то,что усатая шмара треплется,что будет воевать против Украины вкупе с кацапами-это ещё в порядке вещей?
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01.12.2021 13:12 Ответить
Скажемо тверде "Ні" білоруським креветкам!
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01.12.2021 13:17 Ответить
всё идёт по плану
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01.12.2021 13:33 Ответить
Брехунці.

Яка точка неповернення, якщо ви імпортуєте електроенергію від Лукашенка,
не зважаючи на обурення суспільства?
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01.12.2021 13:34 Ответить
Так для лукашенка головне протриматися пару років, поки коронують колю.
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01.12.2021 13:36 Ответить
Белорусь - это уже тоже самое ,что Тамбов- это раша. Вырежит одноклеточный имбецил тысяч 20 не согласных , часть сгноит - все выразят ,,глубокую озабоченность ,, Главное и самое страшное , учитывая особенности белорусов , из них сделают русских , сделают навсегда - там уже никогда не будет гражданского общества , человеческих ценностей- будет концлагерь, что то похожее на Раша- Корею..
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01.12.2021 13:36 Ответить
Те, кто ведет страну в пропасть, способны воевать лишь с собственным народом, что они и делают!
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01.12.2021 13:45 Ответить
Да уже признали.Предлагаю понять и простить,а когда потеплеет,весной-выкатить мощные санкции.Но,до ноября
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01.12.2021 13:47 Ответить
а у відповідь ми визнаємо Бульборусь - роssійською
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01.12.2021 13:49 Ответить
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01.12.2021 13:50 Ответить
"Лена и Членин"
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01.12.2021 13:51 Ответить
Какой ужас... И что мы перестанем у них покупать топливо с электричество?
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01.12.2021 13:50 Ответить
На заправку заехал , на одной белорусское топливо, на другой российское (волгоград) Мази закупают нефтегаз, МтЗ продают итд. За такое что он творит нада давно разорвать экономические и димпл. связи, а у нас даже ни слова, только " нада буде.."30 лет вже нада буде.
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01.12.2021 13:57 Ответить
Лука,кстати Абхазию и Юж.Осетию признавать не намерен.А все потому,что грузинское руководство оказалось адекватным-никто,со времен Саакашвили и после не вводил против Беларуси санкций,не запрещал полеты над своей территорией.Миша наоборот,был большим друганом Лукашенко Но,Зеля решил вы.бнутся-теперь отгребает вся Украина.При Пете,кстати такого не было
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01.12.2021 14:00 Ответить
а за такое вас и заспамить не грех
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01.12.2021 14:17 Ответить
А чего вьІ ожидали от белорусского дуче. Он же готов пол Белоруси закопать, лишь бьІ остаться у власти.
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01.12.2021 14:19 Ответить
Меня волнует больше не белоруский дуче , а наши клоуны, где санкции, разрыв эконом.и дип отнош. Почему до сих пор экспортируем имея свои НПЗ Хтз юмз итд
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01.12.2021 14:28 Ответить
Лукашенко, як голова колгоспу, може тільки призначити головну доярку або пголовного конюха.
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01.12.2021 14:35 Ответить
В этом колхозе больше порядок чем у нас на птичем дворе.
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01.12.2021 14:46 Ответить
Лукавий вже наговорив достатньо аби вважати його ворогом на державному рівні. При тому, не потрібно реагувати на його слова, як на слова президента Білорусі, а просто зробити запис в "Миротворці" на громадянина Білорусі лукашенко олександра. Можна з маленької літери.
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01.12.2021 15:56 Ответить
больше эл\энергии купляйтэ у бульботаракана, а он будет больше срать на головы украинцев
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01.12.2021 16:27 Ответить
Какой там точкой невозрварта, вы сначала у Усатой проститутки электричество перестаньте покупать, а потом заявляйте громко!...
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01.12.2021 21:57 Ответить
 
 