Признание Беларусью оккупированного Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Потенциальное признание Беларусью оккупированного полуострова Крым российским станет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым - это не поле для компромиссов", - сказал министр.
Министр также указал на то, что, к сожалению, Украина уже считает Беларусь потенциальным источником угрозы.
"Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.
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Чи будете як з ***********, коли навіть після агресії немає візового режиму..
тебе вже теж на кокс підсадили?
Яка точка неповернення, якщо ви імпортуєте електроенергію від Лукашенка,
не зважаючи на обурення суспільства?