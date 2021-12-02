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Песков о ситуации на границе с Украиной: Есть опасения, что могут "перевесить настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Песков о ситуации на границе с Украиной: Есть опасения, что могут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о стягивании российских войск на границу с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

Песков подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ, в частности сообщениями о том, что туда вроде бы "стянуто более 120 тыс. украинских военнослужащих". Песков добавил, что все эти сообщения сопровождаются проведением разных учений.

"Именно это вызывает как раз наши опасения о том, что могут перевесить настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм", - отметил спикер президента.

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Напомним, несколько дней назад генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стянула тысячи военных к границе с Украиной. При этом он заверил, что альянс готов и дальше оказывать Украине политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии.

В США даже заявили, что Россия вроде бы планирует нападение на Украину в начале 2022 года.
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Топ комментарии
+27
Прямо как в Финляндии в 1939-м.
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01.12.2021 13:22
+24
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01.12.2021 13:24
+15
Где же наши Манергеймы...
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01.12.2021 13:27
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Прямо как в Финляндии в 1939-м.
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01.12.2021 13:22 Ответить
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01.12.2021 13:24 Ответить
Где же наши Манергеймы...
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01.12.2021 13:27 Ответить
здесь

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01.12.2021 14:36 Ответить
Нее, здесь битые впоследствии немцами соглашатели, и "делилы" Мира. Маннергейм с ними парадов не проводил.
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01.12.2021 14:52 Ответить
Вот немного ещё
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02.12.2021 04:15 Ответить
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02.12.2021 04:16 Ответить
Ну, московити поважають тих, хто їх гарно вдув.
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01.12.2021 15:59 Ответить
Другого решения там и быть не может а посему СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!
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01.12.2021 13:22 Ответить
меня интересует вопрос каким боком Россия к Донбассу ...неетя не наивен и знаю что часть территории оккупирвоала Россия это все одно-что было бы глупым прочитать сообщение из Ставки Фюррера сообщают-- мол Советы собираются нагло освобождать захваченные нами (Германией) территории и это вызывает у нас возмущение....
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02.12.2021 00:40 Ответить
Привід свинособаки знайдуть, бо вони завжди калькують минулі події.
От, наприклад, буде як "напад" поляків на радіостанцію у Гляйвіце, що було надалі використано, як казус беллі..
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01.12.2021 13:25 Ответить
Вирішувати Україні як поступили з окремими населеними пунктами Донецької і Лугванської областей, бо вони є територією України. Кацапам краше вирішувати свою проблеми і не дивитися через паркан до сусіда і вказувати йому, що робити.
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01.12.2021 13:27 Ответить
Гнида лживая Кацапу соврать, что сходить по большому
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01.12.2021 13:28 Ответить
У Москвы и Минска тактика такая - обвиняй врага в том, что планируешь сделать сам и делаешь сам. В Мире это давно уже раскусили.
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01.12.2021 13:29 Ответить
Злодій завжди голосніше за всіх репетує-"Тримайте злодія!" !!!))))
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01.12.2021 13:33 Ответить
вы только что раскрыли всю политтехнологию прошлых выборов
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01.12.2021 13:37 Ответить
а в параше есть выборы? и как оно?
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02.12.2021 00:35 Ответить
Например ,как ЗЕЛЕНЕ ЧМО с переворотом 😂 ,зная ,что ему до 1-го декабря дали срок уволить д'Ерьмака , ОНО НАЗНАЧАЕТ ПЕРЕВОРОТ ,по-ходу приписав туда АХМЕТК
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02.12.2021 03:39 Ответить
Пейсатое, а нахрен он нам нужен, раздолбанный и разграбленный вами ублюдками, полностью)
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01.12.2021 13:29 Ответить
Маячня параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
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01.12.2021 13:30 Ответить
А тобі що до того?
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01.12.2021 13:32 Ответить
думаете легко было фуйлу дарить цветы фрау меркель, стоя по горло в крови ...
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01.12.2021 13:33 Ответить
территория нужна, а население или помогает деоккупации или проваливает
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01.12.2021 13:34 Ответить
и выковыривает из своих скрепных могил гивей и моторыл и забирает с собой нах !
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01.12.2021 13:36 Ответить
Поэтому на всякий случай развяжем войну. А Так мы за мир (писька)
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01.12.2021 13:37 Ответить
Це інформаційна атака розрахована на увесь світ. Один з сценаріїв такий. Оркі з Домбабве почнуть потужний артобстріл, Україна буде змушена відповісти. Потім покажуть чергового "распятого мальчика в трусиках" і почнеться наступ з початку з Домбастану, а потім й з Оркістану (мовляв ми змушені захистити рускоязичное населениє).
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01.12.2021 13:38 Ответить
Как в Финляндии 1939 году.
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01.12.2021 13:55 Ответить
Ну и что? Придется их всех убить...
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01.12.2021 14:55 Ответить
Или как Гитлер напал на Польшу в 1939.
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01.12.2021 14:57 Ответить
Нужно отвечать нанеся ответный удар по Таганрогу в 2013г перед нападением России на государство Украина, всё российское население в 20 км от украинской границы сбыло эвакуировано, московиты ещё не знали как могла тогда поступить Украина и подстраховались
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02.12.2021 08:12 Ответить
Это о том что " Вор кричит.. держи вора".
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01.12.2021 13:49 Ответить
а хто б сумнівався що в касапів "переважають настрої на користь силового вирішення проблеми Донбасу"
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01.12.2021 13:59 Ответить
У "шахтёров и трактористов" переважуть?

Вполне верю

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01.12.2021 14:12 Ответить
Какие там настрои это наше дело, каким боком там рашка?
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01.12.2021 14:32 Ответить
Тут он говорит что на дамбасе украинцы воюют с украинцами, а если силовой вариант, так это уже нападение на рашу. А не головокружение ли у этих придурков?
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01.12.2021 15:02 Ответить
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01.12.2021 15:16 Ответить
Ага. Грозний зрівняли з землею і вирізали більше 100 тис. чеченців, то тоді все було правильно і законно?! Цинічні виб***ки.
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01.12.2021 15:34 Ответить
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02.12.2021 01:01 Ответить
Есть опасения, что могут "перевесить настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса" Источник: https://censor.net/ru/n3302729
. Это же прекрасно. Ты просто еще сам не осознал ))
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02.12.2021 06:12 Ответить
всу собирается возвращать свои территории, это же возмутительно!
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02.12.2021 08:58 Ответить
ви проблему Чечні як вирішили, пітараси? то чого пхаєтесьу внутрішні діла України?
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02.12.2021 09:18 Ответить
Как уже эта кацапская мразь надоела всему миру. Лживые убийцы
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02.12.2021 10:55 Ответить
 
 