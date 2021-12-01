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Боррель о скоплении войск РФ у границ Украины: ЕС сфокусирован на предотвращении кризиса

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Боррель о скоплении войск РФ у границ Украины: ЕС сфокусирован на предотвращении кризиса

Евросоюз считает важным предотвратить кризис между Россией и Украиной, поскольку если это не удастся сделать, в дальнейшем решать проблему будет гораздо сложнее.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Такой кризис нужно предотвратить, потому что, если он начнется, будет гораздо сложнее. Должно быть сделано все для того, чтобы дать понять России, что любая форма агрессии против Украины получит решительный ответ", - заявил Боррель журналистам в Риге в среду, комментируя тему присутствия российских войск вблизи границы с Украиной

Глава дипломатии ЕС также отметил, что для Евросоюза крайне важны территориальная целостность и суверенитет Украины, и союз готов поддержать страну в случае попытки кого-либо нарушить их.

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Автор: Наталя Джума
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Какой ещё "крызе", чмо ты грёбаное?! Это ты войну так называешь?! Урод...
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01.12.2021 21:40 Ответить
 
 