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Новости Общество
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Работа Луганской ТЭС под угрозой из-за блокирования Россией поставок угля, - "ДТЭК Энерго"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Работа Луганской ТЭС под угрозой из-за блокирования Россией поставок угля, -

Из-за блокирования поставок угля со стороны Российской Федерации в Луганскую ТЭС дальнейшая работа станции под угрозой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление "ДТЭК Энерго", опубликованное на сайте компании.

"В конце октября "ДТЭК Энерго" удалось нарастить объемы угля для работы станции в течение 1,5 месяцев. Но пока Российская Федерация не снимет ограничения на поставки угля в Украину, станция не сможет пополнять свои запасы. По состоянию на 30 ноября на складах станции находится 38 тыс. тонн угля, при работе одним блоком угля хватит на 16 суток", - отмечает "ДТЭК Энерго".

С 1 ноября Российская Федерация заблокировала поставки энергетического угля в Украину. Станция не имеет физической возможности получать уголь по железной дороге кроме территории России.

Для экономии топлива и обеспечения бесперебойной работы предприятия станция вынуждена была перейти на работу одним блоком.

"В случае отсутствия поставок угля на ТЭС станция имеет техническую возможность перейти на сжигание природного газа, ведь приоритет ТЭС - обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения региона. Но без помощи и поддержки государства относительно возможности и обоснованности работы на природном газе это невозможно", - отметили в компании.

В "ДТЭК Энерго" обеспокоены безответственными и паническими заявлениями отдельных политиков о работе Луганской ТЭС.

"Мы призываем все политические силы и властные структуры вместо обвинений объединиться вокруг решения проблемы Луганской ТЭС", - отметили в компании.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" оценила убытки от снижения цен на газ для Луганской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК ТЭС Ахметова. Выполнение правительственного решения только в августе могло повлечь убытки для Нафтогаза в размере более 120 млн грн на месяц. При такой же ситуации в зимний период с ростом рыночных цен и объемов потребления сумма убытков могла достигнуть 250-300 млн грн ежемесячно.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Ну если за 7 лет не смогли модернизировать под другой уголь - ЗАКРЫВАЙТЕ К Е@Б@НЯМ !
У меня при словах Луганский и Донецкий уже рвотные позывы начинаются..
Слава Україні !
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01.12.2021 15:02
+6
А тех, кто сидит в окопах и защищает тебя от кацапов - куда деть? Им тоже электрика и тепло нужно. Тебя бы не мешало сровнять...
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01.12.2021 15:59
+5
ДТЭК покупает уголь в России и открыто в этом признается?! Во дела, а я думала, давно из Роттердама уголь везут, ведь специально формулу Роттердам+ для этого ввели
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01.12.2021 15:08
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Правила форума Совет форумчан
Ну если за 7 лет не смогли модернизировать под другой уголь - ЗАКРЫВАЙТЕ К Е@Б@НЯМ !
У меня при словах Луганский и Донецкий уже рвотные позывы начинаются..
Слава Україні !
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01.12.2021 15:02 Ответить
Приедь поживи и всё пройдёт. ТЭС в зоне прилётов. Инвестируй! Слава Україні !
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01.12.2021 15:16 Ответить
Ойц, ерзя, у тебя из под вышыванки ватник видно ! Иди домой, здесь водки нет !
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01.12.2021 15:43 Ответить
Не секрет! Сам не с мокшандии? У меня тоже на понаехавших македонцев и плуганцев алергия. Они даже ходят не так. Если вдвоём, то на весь тротуар. ТЭС единственный источник энергии. Недавно нас соединили с энергосистемой Украины, стало немного спокойней. Представь, что у тебя нет света, нет интернета, нет моб. связи, нет отопления, нет хлеба (его просто не выпекают), нет в кране воды. Долго нет. Больше суток. Прикольно? Квест?
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01.12.2021 16:12 Ответить
Ойц !! И как это я лугандонского ватана угадал, а он и спалился сам ?!
Аллилуя ! Чудо произошло ! Ватная фуфайка таки вылезла наружу !
Нееее , сам вытащил и гордо над головой крутит ею ! Вам, уродцам 50 лет поражения в правах и ку делать при виде жовто блакитного полотнища !
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01.12.2021 22:56 Ответить
Вы писатель, не читатель? А там написано, что нет ж/д ветки на станцию, окромя как через оккупированную территорию, или запоребрик.
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01.12.2021 15:26 Ответить
Ну тем более закрыть и сровнять с землей, если, как кроме кацапов не откуда возить уголь !
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01.12.2021 15:42 Ответить
А тех, кто сидит в окопах и защищает тебя от кацапов - куда деть? Им тоже электрика и тепло нужно. Тебя бы не мешало сровнять...
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01.12.2021 15:59 Ответить
Иди на йух чучело мокшанское !
У меня сын под Авдеевкой.
Я сам тебя твар@ ватную в землю закатаю.
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01.12.2021 22:49 Ответить
Ну так вози на своем авто, умник...
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01.12.2021 19:43 Ответить
Что сравнять с землей? Станицу Луганскую и окрестные районы? Совсем с головой ку-ку?
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01.12.2021 20:08 Ответить
Куку у ерзя в ватнике.
Иди домой, водки нет.
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01.12.2021 22:50 Ответить
Какой вонючий и тупой кацапченок. Рот мой. Хоть раз в неделю.
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02.12.2021 00:36 Ответить
Как это ватное чучело тут сидит и не в бане ?
Ты цак одело, мурома ?
Ку сделало , ерзя ?
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02.12.2021 01:30 Ответить
Что, вонючка, заткнулся? Смотри не лопни от говна.
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02.12.2021 17:07 Ответить
ЛуганДонской биомассе ку делать 63 000 раз при виде желтого цвета и 64 550 при виде блакитного. Смотри мокшанец, не перепутай синий с блакитным.
И цак не забудь. Я очень надеюсь, что цаки вам, уникумам, узаконят ...
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02.12.2021 01:38 Ответить
А вообще, я вас тварей в глубинке душу и душить буду. Это вам на востоке попускают, а дальше - кафе " три педали".
Только не спрашивай, почему три...
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02.12.2021 01:41 Ответить
Вонючка, ты только прыщик на жопе своей выдавить способен. И то с третьей попытки. Верно, вонючка?
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02.12.2021 17:08 Ответить
А вообще, Лугандон залить бетоном. В три слоя. Кто хотел, за 7 лет уже дома, в Украине. Остальное (не остальных, а остальное) закатать в три слоя. А в центре скульптура "писающий мальчик" - Сивохо под тремя слоями водостойкого бетона.
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01.12.2021 15:55 Ответить
Провокаторишка детектед. Дешевенький. Щупленький.
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01.12.2021 20:10 Ответить
Ааа, мокшанец винторогий, шалунишка !
Ты уже губами - то успел все параметры снять с украинского йуха ?! Только это палец был, кацапчег ! То, что тебе хотелось, сзади в тебе !
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01.12.2021 23:05 Ответить
Ещё и тупой. Провокаторишка. Хотя туда умных не берут. Только тупых лизунов. Вот как ты.
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02.12.2021 00:33 Ответить
Ничего, пусть Бубочка проведет переговоры, и порешает...
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01.12.2021 15:04 Ответить
Закрыть и замок амбарный повесить. Ишь ты-газ им подавай.
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01.12.2021 15:07 Ответить
ДТЭК покупает уголь в России и открыто в этом признается?! Во дела, а я думала, давно из Роттердама уголь везут, ведь специально формулу Роттердам+ для этого ввели
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01.12.2021 15:08 Ответить
вРоттердам ввели, чтоб народ грабить...
А в остальном они как делали что хотят , так и делают.. вРоттердам тому пример.
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01.12.2021 15:11 Ответить
Так из росии везут дороже чем из Роттердама.
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01.12.2021 15:17 Ответить
"Станція немає фізичної можливості отримувати вугілля залізницею окрім з території Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3302753
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01.12.2021 16:44 Ответить
Постачання з Роттердаму немає ніякого відношення до формули Роттердам++. Це формула ціноутворення електроенергії теплової генерації.. А вугілля возили звідусіль. Доречі вугілля українського видобутку , особливо з державних шахт, як правило було дорожчим від вугілля імпортованого.
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01.12.2021 20:21 Ответить
на газ переходьте....це дуже єкологічно
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01.12.2021 15:08 Ответить
лучше на безвиз
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01.12.2021 15:19 Ответить
Это месть за воду в Крым.Украине надо полностью отказался от транзита через Кацапстан.
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01.12.2021 15:41 Ответить
Ахмет собатирует.
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01.12.2021 15:56 Ответить
Ахмет уже штурмует зелепук 20 часов. Вы отвлекаетесь от мероприятия.
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01.12.2021 20:11 Ответить
Спробуй ввези сам. там магістраль або з Луганська, або з РФ.
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01.12.2021 20:22 Ответить
А откуда у уголовника навыки бизнесмена ?
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02.12.2021 06:02 Ответить
Типу: "Єсли нє дадітє мне свабодна таргавать с расєюшкай то, я вам елєктрікі не дам! Гдє іспалнєніє Мінскіх дагаварняков?"
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01.12.2021 16:37 Ответить
 
 