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Новости Политика Украины
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Сегодня в 19:00 на Майдане Незалежности стартует вече "Захисти Україну - зупини переворот"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в 19:00 на Майдане Незалежности стартует вече

Сегодня, 1 декабря, в 19:00 на Майдане Незалежности в Киеве стартует вече "Захисти Україну - зупини переворот".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу мероприятия.

"Россия готовит новое наступление, а Зеленский дальше ищет мир в глазах Путина. Следствие должно заниматься Ермаком, но преследуют Бурбу и Бутусова... Репрессии против защитников Украины продолжаются. Конституция растоптана", - отмечают организаторы вече.

"Государственные институты разрушают: парализована деятельность Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Конституционного суда, однако ОАСК имени Вовка процветает. Власть имитирует борьбу с олигархами, однако Коломойский только богатеет и усиливает свое влияние... Парламент превращен в департамент Офиса Президента".

Организаторы вече акцентируют внимание на том, что вместо того, чтобы спасать страну и консолидировать нацию для борьбы с внутренними и внешними угрозами, власть провоцирует гражданское общество на конфликт. Для этого она хочет лишить граждан права мирного протеста. Теперь все, кто имеет другое мнение, чем Банковая, - "мятежники и путчисты".

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"Вот так и происходит реальный государственный переворот, свержение конституционного строя и узурпация власти. Его организаторы находятся на Банковой, в Офисе Президента Украины. Преимущественно вор как раз громче кричит "Держите вора!" - сказано в сообщении.

"Теперь у тебя хотят забрать самое ценное – Волю. Личную и национальную. Забрать у тебя право быть свободным человеком в свободном государстве. Это – цель их переворота. 1 декабря Ты, как гражданин Украины, должен взять ответственность за государство на себя, чтобы защитить свои права, свободы и Конституцию. Это мирная, законная акция. Мы отдаем себе отчет в рисках и призываем всех быть ответственными", - отмечают организаторы.

"Мы работаем над общим планом действий и разными вариантами развертывания протеста. Вече - только начало. Все остальное зависит от количества активных граждан, решительности оппозиционных сил и поведения власти. Одевайтесь тепло", - резюмировали они.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+49
2021-2014. Те саме місце...

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01.12.2021 15:06
+48
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01.12.2021 15:07
+34
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01.12.2021 15:09
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Страница 2 из 2
Провокаторы подтянулись, силовой вариант пытаются пропихнуть. Вам сказали - акция мирная, ну и не высовывайтесь, люди сами разберутся, что и как делать, без ваших тупых воззваний
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01.12.2021 17:16 Ответить
Я провокатор? Чем и кого? Я высказываю свою мысль. Без провокаций. Это не призыв что то делать, а констатация факта. Сегодня причин для майдана намного больше. И если сейчас ничего не произойдет, это будет означать только то, что Революция достоинства была просто организованым кем то трагическим действием.
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01.12.2021 17:30 Ответить
Революция достоинства была за право свободно выбирать, а не против персоналий. Против разворота в сторону таежного союза. Сейчас на словах провозглашается прозападное направление развития, а анонсированный зелебобой переворот якобы подготовлен московией, окружившей Украину 100тысячной армией и ждущей своего часа. А поводом может быть любая провокация против нынешнего режима, провокацию власть сама же и создаст.
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01.12.2021 17:46 Ответить
И? Право выбирать как бы тогда не особо нарушалось, в общем то. Могло бы быть нарушеным в будущем, возможно. Разворот, возмжно да, причина. Хотя... Ну хорошо, тогда добились неразворота. Правда в комплексе пошло то, что пошло. Сейчас что? Будет схавано все от Зели, а то Путин нападет?
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01.12.2021 18:14 Ответить
Силовий варіант - єдиний вихід
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01.12.2021 17:59 Ответить
Когда были пресухи Порошенка, такого испанского стыда не было. Возможно, было несогласие с чем то, но то что он был намного представительней и адекватней это точно.
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01.12.2021 16:05 Ответить
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01.12.2021 16:14 Ответить
Помню, как его стягивали с бульдозера и Корчинского.
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01.12.2021 16:46 Ответить

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01.12.2021 17:17 Ответить
І бачиш, Порох був тоді правий, адже якби люди Корчинського передавили кордон внутрішніх військ і зайняли АП, то вони б її не втримали, адже народ ще не був готовий до повної підтримки революції, а натомість янукович мав би всі козирі, щоб почати жорстку зачистку майдану та опозиції. Далекоглядність Пороха як завжди на висоті.
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01.12.2021 17:58 Ответить
Может быть он святой? Творит чудеса просто с людьми.
Его с Корчинским стягивают с бульдозера, в глазах порооботов он прав в чем то.
Открывает офшоры во врем Иловайска, а Зеленский в 2012 году, все рано По чудодейственен и богоподобен, а Зе - зло несусветное.
Вот как так получается в ваших головах дуальность такая избирательная?
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01.12.2021 18:43 Ответить
а все потому что ты врешь и перекручиваешь, и зная что - врешь, хочешь именно заставить остальных поверить в твою ложь!! Ты наслаждаешься своей ложью вот и все дела...
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01.12.2021 20:22 Ответить
Ні, Порошенко просто розумний і досвідчений політик і його правоту показав зважений аналіз тих подій та час і тебе бісить.

Зе ж просто недолуга людина, кожен його крок диктується не розумом, а емоціями і на виході він що разу отримує ще більше проблем для себе. Яскравий приклад наказ СБУ посадити Бутусова за те що останній назвав зе брехуном, тобто фактично за особисту образу.

Ти теж написав багато брехні у себе, але це вже не має значення, скоро слуги почнуть перекидати фінансування із ботів на найм титушок для протистояння майданівцям і вас поменшає...
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01.12.2021 23:37 Ответить
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

19 хв ·



Як і всі згадую сьогодні перше грудня 2013 року.

Пам'ятаю, як ми з Петром Порошенком, стоячи на грейдері зупиняли агресивний натовп тітушок.

Один з нас згодом став президентом.

З власного досвіду можу порадити вам, браття, якщо вас звуть не Петро Олексійович, не зупиняйте тітушок - безсенсова справа.
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01.12.2021 19:13 Ответить
зачем ждать вечер? 73% от пришедших. И ничего ждать не надо.
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01.12.2021 16:51 Ответить
Себя не забудьте под номером 2. Номер 1 уже занят найвеличнішим.
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01.12.2021 17:18 Ответить
Как минимум 73%,еще в 19-м посчитали.
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01.12.2021 17:20 Ответить
заплати налоги, и спи спокойно! Или продай землю, и не скули!
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01.12.2021 16:18 Ответить
надо идти! даже если ты ярый зебил и у тебя есть паи, знай, что сегодня приняли закон слуги народа, твой любимый ЗЕ под видом закона против олигархов 5600 протолкнул, что ты теперь должен будешь платить налог в 1500 грн за каждый гектар...
каждый зебил, который имеет паи, с сегодняшнего дня олигарх
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01.12.2021 16:19 Ответить
Ну это да. У нас всегда народ платит за их идеи.
Вот подняли налоги Гуглю. Те подняли цены нам. В итоге платим мы.
Ввели налогообложение аренды квартир, теперь арендаторы платят еще и налоги.
Хотели детям за недра денег дать, так теперь нас же обдерут под эту тему, деньги скомуниздят, а детям на книжках будут "деньги", как из Сбербанка СССР у некоторых еще лежат.
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01.12.2021 16:38 Ответить
Уже выдвинулся?
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01.12.2021 17:57 Ответить
Ничего не понял. Для чего выходить то? Цель какая?
Померзнуть, или под типа антипереворотом устроить переворот?
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01.12.2021 16:34 Ответить
Якщо не зрозумів, то краще сиди вдома, революції завжди робить активна мисляча меншість
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01.12.2021 18:01 Ответить
При цьому ти сам будеш сидіти вдома.
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01.12.2021 18:09 Ответить
Поки нічого не почнеться - так, як тільки поставлять намети та почнуть формувати загони самооборони - все кидаю та їду до столиці.
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01.12.2021 18:13 Ответить
Я на рашистов не работаю. Посижу пока что дома.
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01.12.2021 18:10 Ответить
> Я на рашистов не работаю

Ти у мислячу меншість не входиш, що прикро, але факт. Сиди вдома, все вирішиться без тебе як і минулого разу
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01.12.2021 18:14 Ответить
Вообще то говорят, что активное меньшинство всегда побеждает пассивное большинство!
Похоже, что ты слышал звон, да ничего не понял в нем. А еще мыслитель!
Как же хорошо, что я действительно не вхожу в твою "мислячу меншість"!
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01.12.2021 19:20 Ответить
Страна Путинских майдаунов. Давай, бегите орать, патриёты сраные. ***** этого только и ждет.
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01.12.2021 16:39 Ответить
соріше всього ти відносишся до того біосміття, що голосувало за зелупу, тому тобі краще закритись і мовчати, бо на Цензорі здебільшого спілкуються Патріотично налаштовані Громадяни України, а не якесь йудесько - к.ацапське біосміття, що голосувало за презекоМанду, а ще потрібно притримуватись правила коли Господарі спілкуються - холуї мовчать. Такщо помовчіть.
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01.12.2021 16:50 Ответить
І шо ? Хай чекає далі )
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01.12.2021 18:14 Ответить
І хто після цього буде сперечатись що зеленський це не людина Кремля ?
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01.12.2021 16:53 Ответить
Тепер всі, хто має іншу думку, ніж Банкова - " заколотники і путчисти". Берет пример с Путина в 2014 году, когда люди в Москве вышли на митинг против войны с УКраиной. Знаете, что сказал о них Пукин: все, кто против войны с Украиной - все нац-предатели! как это похоже на Пуккина.
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01.12.2021 18:33 Ответить
І хто ці організатори-аноніми?
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01.12.2021 17:01 Ответить
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01.12.2021 17:03 Ответить
Ух ти, що прямо так і сказав? Ну дає цей Дерек Чоллет. Ну і звісно стаття хворого на голову користувача LJ - це потужне джерело в правдивості інформації якого немає сумніву.
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01.12.2021 18:09 Ответить
Зелю геть!
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01.12.2021 17:05 Ответить
Чего то вспомнилось, как звали освобождать Стерненко. По и его сторонники так, очень мягенько эту тему затронули типа Зе плохой, но Стерненко ругал По и поэтому мы дома посидим и посмотрим чем все закончится.
Люди реально вышли и не раз! Стерненко на воле!
А сегодня это все закончится ничем, потому что украинский народ мудр и понимает когда нужно и за кого нужно бороться! Україна понад усе!
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01.12.2021 17:06 Ответить
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01.12.2021 17:22 Ответить
дуже сподіваюся, що прийдуть всі виборці зе-лупоньки разом із депутатами. помічниками та їх родинами
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01.12.2021 17:22 Ответить
Основная масса "боевых" с Цензора, только и могут сидеть по домам. Жаль я не в Украине.
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01.12.2021 17:58 Ответить
я не в Украине, но я знаю...всё-всё знаааююю...
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01.12.2021 18:30 Ответить
Ну только ты пишешь прям с Майдана.
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01.12.2021 18:39 Ответить
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01.12.2021 18:20 Ответить
пора Зелю переворачивать, пока не завонял собою все вокруг.
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01.12.2021 19:19 Ответить
На Майданя зараз
https://www.youtube.com/watch?v=p9RnYVopxM0
https://www.youtube.com/watch?v=UWLMc9etS2A
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01.12.2021 19:23 Ответить
самая большая проблема зеленского это его окружение
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01.12.2021 19:54 Ответить
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