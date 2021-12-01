Сегодня в 19:00 на Майдане Незалежности стартует вече "Захисти Україну - зупини переворот"
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Сегодня, 1 декабря, в 19:00 на Майдане Незалежности в Киеве стартует вече "Захисти Україну - зупини переворот".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу мероприятия.
"Россия готовит новое наступление, а Зеленский дальше ищет мир в глазах Путина. Следствие должно заниматься Ермаком, но преследуют Бурбу и Бутусова... Репрессии против защитников Украины продолжаются. Конституция растоптана", - отмечают организаторы вече.
"Государственные институты разрушают: парализована деятельность Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Конституционного суда, однако ОАСК имени Вовка процветает. Власть имитирует борьбу с олигархами, однако Коломойский только богатеет и усиливает свое влияние... Парламент превращен в департамент Офиса Президента".
Организаторы вече акцентируют внимание на том, что вместо того, чтобы спасать страну и консолидировать нацию для борьбы с внутренними и внешними угрозами, власть провоцирует гражданское общество на конфликт. Для этого она хочет лишить граждан права мирного протеста. Теперь все, кто имеет другое мнение, чем Банковая, - "мятежники и путчисты".
"Вот так и происходит реальный государственный переворот, свержение конституционного строя и узурпация власти. Его организаторы находятся на Банковой, в Офисе Президента Украины. Преимущественно вор как раз громче кричит "Держите вора!" - сказано в сообщении.
"Теперь у тебя хотят забрать самое ценное – Волю. Личную и национальную. Забрать у тебя право быть свободным человеком в свободном государстве. Это – цель их переворота. 1 декабря Ты, как гражданин Украины, должен взять ответственность за государство на себя, чтобы защитить свои права, свободы и Конституцию. Это мирная, законная акция. Мы отдаем себе отчет в рисках и призываем всех быть ответственными", - отмечают организаторы.
"Мы работаем над общим планом действий и разными вариантами развертывания протеста. Вече - только начало. Все остальное зависит от количества активных граждан, решительности оппозиционных сил и поведения власти. Одевайтесь тепло", - резюмировали они.
Пожалуйста, подождите...
Его с Корчинским стягивают с бульдозера, в глазах порооботов он прав в чем то.
Открывает офшоры во врем Иловайска, а Зеленский в 2012 году, все рано По чудодейственен и богоподобен, а Зе - зло несусветное.
Вот как так получается в ваших головах дуальность такая избирательная?
Зе ж просто недолуга людина, кожен його крок диктується не розумом, а емоціями і на виході він що разу отримує ще більше проблем для себе. Яскравий приклад наказ СБУ посадити Бутусова за те що останній назвав зе брехуном, тобто фактично за особисту образу.
Ти теж написав багато брехні у себе, але це вже не має значення, скоро слуги почнуть перекидати фінансування із ботів на найм титушок для протистояння майданівцям і вас поменшає...
19 хв ·
Як і всі згадую сьогодні перше грудня 2013 року.
Пам'ятаю, як ми з Петром Порошенком, стоячи на грейдері зупиняли агресивний натовп тітушок.
Один з нас згодом став президентом.
З власного досвіду можу порадити вам, браття, якщо вас звуть не Петро Олексійович, не зупиняйте тітушок - безсенсова справа.
каждый зебил, который имеет паи, с сегодняшнего дня олигарх
Вот подняли налоги Гуглю. Те подняли цены нам. В итоге платим мы.
Ввели налогообложение аренды квартир, теперь арендаторы платят еще и налоги.
Хотели детям за недра денег дать, так теперь нас же обдерут под эту тему, деньги скомуниздят, а детям на книжках будут "деньги", как из Сбербанка СССР у некоторых еще лежат.
Померзнуть, или под типа антипереворотом устроить переворот?
Ти у мислячу меншість не входиш, що прикро, але факт. Сиди вдома, все вирішиться без тебе як і минулого разу
Похоже, что ты слышал звон, да ничего не понял в нем. А еще мыслитель!
Как же хорошо, что я действительно не вхожу в твою "мислячу меншість"!
Люди реально вышли и не раз! Стерненко на воле!
А сегодня это все закончится ничем, потому что украинский народ мудр и понимает когда нужно и за кого нужно бороться! Україна понад усе!
https://www.youtube.com/watch?v=p9RnYVopxM0
https://www.youtube.com/watch?v=UWLMc9etS2A