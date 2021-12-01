Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине: Должны сконцентрироваться на совместном плане противодействий внешней агрессии
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Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал к объединению все антипутинские силы в Украине.
Об этом лидер "ЕС" сказал во время выступления на Киевском Форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Как бы тревожно ни было, как бы нас, украинцев, не пугали, я хочу подчеркнуть: нет никаких оснований для отчаяния, для пессимизма. Мы преодолевали трудности и в более трудные времена, мы являемся оптимистами. И нас вдохновляет способность украинцев защищать свою землю, защищать свое государство и ключевое – защищать свою свободу", - подчеркнул Порошенко.
"Нас вдохновляет мужество наших воинов противостоять внешнему врагу. Нас вдохновляет готовность творить настоящее европейское, фантастическое государство Украину. Творение европейской Украины – это то, что нас всех безусловно объединяет, несмотря на, возможно, разные подходы. А также уверенность в том, что Украина должна выстоять и, преодолев вызовы, стать мощным, объединенным, демократическим, европейским государством", - добавил пятый президент.
Порошенко напомнил, что после Революции Достоинства украинцы начали писать новую европейскую страницу независимости.
"Ее авторами стали каждый из нас, и наши союзники, и друзья с обеих сторон Атлантики", - отметил лидер "ЕС".
Порошенко подчеркнул, что именно Путин - главный враг Украины.
"И мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны в конце концов могли сконцентрироваться на совместном плане противодействий внешней агрессии. Поэтому мы еще раз призываем власть к совместным действиям ради отечества, к объединению усилий, к международным партнерам мы обращаемся по поводу всесторонней поддержки этой борьбы", - подытожил пятый президент.
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#Інсайд
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