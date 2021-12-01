РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14670 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
3 288 102
Порошенко (19359) Путин (29851) Россия (91213)

Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине: Должны сконцентрироваться на совместном плане противодействий внешней агрессии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине: Должны сконцентрироваться на совместном плане противодействий внешней агрессии

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал к объединению все антипутинские силы в Украине.

Об этом лидер "ЕС" сказал во время выступления на Киевском Форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Как бы тревожно ни было, как бы нас, украинцев, не пугали, я хочу подчеркнуть: нет никаких оснований для отчаяния, для пессимизма. Мы преодолевали трудности и в более трудные времена, мы являемся оптимистами. И нас вдохновляет способность украинцев защищать свою землю, защищать свое государство и ключевое – защищать свою свободу", - подчеркнул Порошенко.

"Нас вдохновляет мужество наших воинов противостоять внешнему врагу. Нас вдохновляет готовность творить настоящее европейское, фантастическое государство Украину. Творение европейской Украины – это то, что нас всех безусловно объединяет, несмотря на, возможно, разные подходы. А также уверенность в том, что Украина должна выстоять и, преодолев вызовы, стать мощным, объединенным, демократическим, европейским государством", - добавил пятый президент.

Порошенко напомнил, что после Революции Достоинства украинцы начали писать новую европейскую страницу независимости.

"Ее авторами стали каждый из нас, и наши союзники, и друзья с обеих сторон Атлантики", - отметил лидер "ЕС".

Порошенко подчеркнул, что именно Путин - главный враг Украины.

"И мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны в конце концов могли сконцентрироваться на совместном плане противодействий внешней агрессии. Поэтому мы еще раз призываем власть к совместным действиям ради отечества, к объединению усилий, к международным партнерам мы обращаемся по поводу всесторонней поддержки этой борьбы", - подытожил пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин требует от НАТО юридических гарантий нерасширения "на восток"

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
«Демократія - найгірша форма правління, однак кращого суспільного ладу людство ще не придумало» (с, У. Черчилль).
І це - чиста правда.
Так що не Пороха потрібно звинувачувати в поразці 2019-го року. Потрібно вказувати на головних винуватців: беню, інших олігархів з їхніми Г+Г, а також на всіх 73/43%зедебілів. І ніяк інакше.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:20
+17
І це правильно і своєчасно! Ворог тупцюється біля наших дверей, а влада бреше, що все нормально і все під особистим контролем і ослаблює на протязі двох років армію, зірвавши оборонні замовлення. Потрібно бути готовими, але Косоворотка завтра скаже, що ми збираємося, щоб зробити переворот.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:10
+14
гєна ти балбєс.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зеленi чоловічки, Dec 1, at 15:29
#Інсайд
Офіс Зеленського скасував зустріч зі стратегічним партнером України через Порошенка.
Банкова в останній момент скасувала зустріч Зеленського із Дональдом Туском, який завітав на Київський безпековий форум. Cкасувати зустріч вирішили, коли Зеленський дізнався, що Туск вже побалакав з Порошенком.
Ще раз, Зеленський фактично відшив одного з найвпливовіших політиків ЄС, лідера найбільшої партії Європарламенту, попереднього президента Європейської Ради, тільки через свій маніакальний страх Порошенка, дитячі комплекси і образи.
Ще один доказ нікчемності «найвеличнішого».
показать весь комментарий
01.12.2021 20:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 